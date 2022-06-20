泰國大麻合法化改變了什麼？民眾買賣不再遮遮掩掩，還自蓋「開心農場」收入多元化

2022年6月9日，一個對泰國人來說算很重要的日子，在這一天，大麻在泰國除罪、合法化正式上路了。

回顧泰國大麻合法化，大概可以從泰國東北的武里南府開始說起。大概在兩三年前，武里南府首先實行了若有醫療上或成癮需求的民眾，皆可以在武里南府登記有「醫療上」大麻使用需求的證明，武里南府發行了一張類似許可證明的證件給有需求的民眾，讓民眾可合法的在醫療用途上使用大麻。有了這張許可證明卡片，如果遇到警察攔檢就可以全身而退，畢竟是有經過申請的「醫療需求」嘛，我身邊就有些朋友，在當初武里南府的政策推出時，也跑去申請來放在身上。

隨著後來醫用大麻也順著風向在全泰國合法化，現任泰國公衛部長兼副總理Anutin Charnvirakul，在選舉時就提出了開放大麻的政策，因此在今年年1月，大麻正式從毒品管制名單移除，而就在6月9號，大麻合法化正式上路。雖然說是開放，但其實也還是有些規定存在，包括：

限制為私人及醫療使用，禁止娛樂用。 自用大麻萃取物中四氫大麻酚（THC）含量不得超過0.2%。 禁止於公眾場所使用，違反者將處2萬5000元泰銖罰款（約新台幣21055元）或有期徒刑 3個月。 商業用途（販賣、製作大麻及周邊衍伸商品，如化妝品、食品、保養品）須申請許可，違反者依「大麻法」（Cannabis and Hemp Act），處30萬元泰銖（約新台幣25萬元）罰款或 3 年有期徒刑或得併科。 國外進口大麻種子或大麻相關產品，需依「植物法」、「植物隔離法」向泰國政府申請許可。

儘管有上述規定存在，但我同溫層上不管是台灣還是泰國的朋友們，也還是一片歡呼，在大麻合法化上路的當天，紛紛在自己的社群上貼出各式大麻的照片，更搶先在第一天就上食品藥物管理局的網站及 APP「ปลูกกัญ」（種大麻）上註冊申請種植大麻的許可。

Photo Credit：截圖自APP「ปลูกกัญ」（種大麻） 泰國食品藥物管理局的網站及 APP「ปลูกกัญ」（種大麻）可允許民眾註冊申請種植大麻的許可。

我家對面有家本來就小有名氣，店名叫做Highland的咖啡廳，在大麻合法化正式上路前，只是賣賣一些大麻入菜的料理以及大麻周邊商品。現在呢，料理不做了，直接開起門來賣大麻，人氣水漲船高，連電視台都上門採訪，而店門外長長的人龍，都是在排隊要買大麻種子及大麻花回家當個快樂農夫的民眾。裡面除了泰國人之外，老外也不少，整個泰國都在瘋大麻。

Photo Credit：狗子泰荒謬 許多民眾在Highland咖啡廳外排隊買大麻。

好奇的問了身邊平常就有使用大麻的朋友，這政策上路對於他們有什麼影響？大部分人當然都是抱持著正面的態度，大家都認為除了不需要躲躲藏藏擔心遇到警察（儘管以往也可以用一點疏通費用解決），最現實的原因就是經濟了。雖說官方限制大麻只能自用及醫療用途，禁止娛樂用，但除了藥用、製作食品、化妝品外，一般的老百姓及商家，在申請過後，也能將這門原本必須躲在地下的生意給搬上了檯面，許多朋友也趁著這股風潮，將自家原有的「開心農場」作物，拿出來販售，增加些許收入。

比較保守的長輩們，則是覺得這政策會帶壞小孩，尤其是最近合法化上路後，發生了一個16歲的少年因吸食大麻過量而送醫的事件，從開放到現在的這段期間，甚至有人因此喪命。這些社會事件讓許多家長們開始有了焦慮的情緒。新上任的曼谷市長 ชัชชาติ สิทธิพันธุ์（Chadchart Sittipunt），也宣布將會採取大麻離開校園的相關措施，泰國的公共衛生部也宣告會對政策進行檢討及管控。