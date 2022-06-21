「台大不是給鄉下人念的」？階級翻轉本來就不容易，人生困難是需要靠「根性」去克服的

文：農藝女孩看世界

最近有一篇文章在感嘆「台大不是給鄉下人念的」

該文的作者感嘆自己從鄉下考上台大，但家庭背景與資源樣樣不如同學。

投胎落點跟同學不一樣，卻不小心考上台大怎麼辦？

最近看到很多人跟我一樣，求學時代貧窮，一邊掙扎要完成學業，又痛苦於與同儕比較。

因此想要鼓勵一下同樣背景的人，我小時候也是單親又低收入戶，每一個求學階段，每一個學期，每一個寒暑假都在煩惱，開學後的註冊費在哪裡？每一個打來叫我去什麼營隊的電話都被我掛了，迎新宿營我直接放棄，畢竟當時我還在煩惱開學的學費在哪裡。

每個寒暑假我大多在打工，國中畢業後連填高中還是高職，都跟家裡有過一番爭執。對我家來講女生養到16歲以後就該出去賺錢，投資高等教育就是浪費。家裡人說要唸的話妳得自己想辦法。

高中開始成績也一直都是吊車尾。沒有錢補習也沒有錢買參考書，班導師總是討厭我希望我轉班，因為我拉低了全班的平均分數。

說來奇幻，高中時因為在學校裡打工，是幫宿舍阿姨做資源回收分類，我常常在資源回收堆裡撿學姊丟出來的參考書、補習班講義、題庫，零零總總撿了一大箱別人認為的廢紙。大學學測前一年，我拚命做從資源回收撿出來的學測考古題全本，僥倖考上了國立大學。（能撿到這個我也覺得很運氣啦。）

後來我才搞清楚這件事情竟然也與階級有關，因為活在綠島的朋友跟我說「好好喔你都可以撿到二手參考書，我小時候在綠島只能撿到山羊大便。」

但考上台大以後課業也一直跟不上別人，基礎很差，同學們聽一次就懂的事情，我通常要聽個兩三次。社交跟社團還有交友不用想，我總是被生活壓得沒有空跟同學交流。

除了助學貸款，還要打工賺取生活費，幾乎所有的必修課我都被當過，老師們心裡大概也很無奈，心想台大怎麼會有笨蛋，但我就是來到台大的笨蛋啊。不過後來還是掙扎著修過了。我也沒有優秀到可以一邊打工一邊拿到獎學金的境界。所有的科目我都低空飛過，學業成績可說是凌波舞的型態。成績單難看得很，有時候繳完實驗材料費就沒錢買便當，別人訂便當我不敢訂，難受想哭，心理狀態很多時候覺得快要活不下去，甚至偶爾也會後悔「幹嘛來讀大學是不會早點出社會工作喔」。

旁人可以全心全意補托福補雅思玩社團拓展人脈，我數著活大一餐四十元的自助餐過日子。還好學校飯菜很便宜，阿門。

當時家裡常催我快點出來就業，「女孩子念這麼多書幹嘛，早點賺錢給家裡才是真的」，因此我也想過要不要放棄學業，乾脆休學出來工作了，但當時很多老師鼓勵我不要放棄，也給予我很多的幫助，好歹撐到大學畢業，後來想想，各位老師真的是我一生的貴人。

對我來說階級反轉並不是跟其他人一樣畢業後就出國，（求學過程中連與同儕社交都有壓力）。而是從有一餐沒一餐的人生，變成好歹有固定收入。是打開冰箱不要剩下一顆蛋，甚至是自己終於給家裡買得起冰箱。

如果說一直要與同學們比較背景跟資源，只會讓自己很痛苦。

還不如想想以自己的能力，可以做些什麼只有自己能做到的事。

「只有自己能做到的事」並不是發表paper或是拿到國外的文憑，「只有自己能做到的事＝別人沒在做的事。」

再者，所謂「優秀」的定義完全是文憑或學業能力嗎？或許更多時候是「人品」與「面對世界的態度」，我來大學開眼界，並不是為了成為憤世嫉俗的人，而是為了取得面對世界的（包含心理素質）能力才來受教育的。但心理素質這塊好像高等教育特別缺，成天跟他人比較，自己的心態就崩了，其實最需要的不是與他人比較，而是穩定好自己。

許多人的盲點在，於想做什麼之前會去想「是不是已經有人比我更優秀做得更好了」，廢話當然一定有啊（ＸＤ）世界上一定有比你更優秀的人，但如果你不去做，別人的優秀關你屁事？倘若根本沒有行動，你對世界等於直接棄權，沒參賽就是零分，參賽了好歹能拿安慰獎，跟比賽的對手很強無關，人生也不是一場比賽，更多時候是個人選擇。

何況出社會後你如果都把比你優秀的人看成對手而不是合作對象，自己心理會很累啊。你不要這輩子都玩零和遊戲，而是要學著跟比你優秀的人團隊合作，畢竟組隊打怪比把全部的人當敵人還要輕鬆。

朋友跟我說，人生困難是需要靠「根性」去克服的，「根性」是日語，指的是「毅力」，這詞說得真好，可不就是「根性」嗎，風雨再怎樣摧折人生，根也還是紮在地裡，風風雨雨總不至於摧毀樹根，就算被颱風吹到站不起來，趴著長的果樹也是照樣會結果。

階級翻轉本來就是不容易的事，有時候從地下室翻到三樓就已經感到空氣變新鮮，如果還要看著天生住在七樓的人怨嘆這輩子翻不到摩天樓，心理未免也太累了，做自己做得到的事情，並且好好照顧自己。

如果你是這輩子不用煩惱助學貸款跟生活費，想讀什麼書家裡也能供應的階級，那你對社會肯定有更大的責任。

如果你目前最大的難題是維持好自己的生活，那就照顧自己跟家人優先。

在台大死掉或瘋掉的孩子太多了，對活不下去的人來講，比拚優秀根本一點都不重要，自己能先活下來再說。

本文經農藝女孩看世界授權轉載，原文刊載於此

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航