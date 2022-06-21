「台大不是給鄉下人念的」？階級翻轉本來就不容易，人生困難是需要靠「根性」去克服的
我們想讓你知道的是
階級翻轉本來就是不容易的事，有時候從地下室翻到三樓就已經感到空氣變新鮮，如果還要看著天生住在七樓的人怨嘆這輩子翻不到摩天樓，心理未免也太累了，做自己做得到的事情，並且好好照顧自己。
文：農藝女孩看世界
最近有一篇文章在感嘆「台大不是給鄉下人念的」
該文的作者感嘆自己從鄉下考上台大，但家庭背景與資源樣樣不如同學。
投胎落點跟同學不一樣，卻不小心考上台大怎麼辦？
最近看到很多人跟我一樣，求學時代貧窮，一邊掙扎要完成學業，又痛苦於與同儕比較。
因此想要鼓勵一下同樣背景的人，我小時候也是單親又低收入戶，每一個求學階段，每一個學期，每一個寒暑假都在煩惱，開學後的註冊費在哪裡？每一個打來叫我去什麼營隊的電話都被我掛了，迎新宿營我直接放棄，畢竟當時我還在煩惱開學的學費在哪裡。
每個寒暑假我大多在打工，國中畢業後連填高中還是高職，都跟家裡有過一番爭執。對我家來講女生養到16歲以後就該出去賺錢，投資高等教育就是浪費。家裡人說要唸的話妳得自己想辦法。
高中開始成績也一直都是吊車尾。沒有錢補習也沒有錢買參考書，班導師總是討厭我希望我轉班，因為我拉低了全班的平均分數。
說來奇幻，高中時因為在學校裡打工，是幫宿舍阿姨做資源回收分類，我常常在資源回收堆裡撿學姊丟出來的參考書、補習班講義、題庫，零零總總撿了一大箱別人認為的廢紙。大學學測前一年，我拚命做從資源回收撿出來的學測考古題全本，僥倖考上了國立大學。（能撿到這個我也覺得很運氣啦。）
後來我才搞清楚這件事情竟然也與階級有關，因為活在綠島的朋友跟我說「好好喔你都可以撿到二手參考書，我小時候在綠島只能撿到山羊大便。」
但考上台大以後課業也一直跟不上別人，基礎很差，同學們聽一次就懂的事情，我通常要聽個兩三次。社交跟社團還有交友不用想，我總是被生活壓得沒有空跟同學交流。
除了助學貸款，還要打工賺取生活費，幾乎所有的必修課我都被當過，老師們心裡大概也很無奈，心想台大怎麼會有笨蛋，但我就是來到台大的笨蛋啊。不過後來還是掙扎著修過了。我也沒有優秀到可以一邊打工一邊拿到獎學金的境界。所有的科目我都低空飛過，學業成績可說是凌波舞的型態。成績單難看得很，有時候繳完實驗材料費就沒錢買便當，別人訂便當我不敢訂，難受想哭，心理狀態很多時候覺得快要活不下去，甚至偶爾也會後悔「幹嘛來讀大學是不會早點出社會工作喔」。
旁人可以全心全意補托福補雅思玩社團拓展人脈，我數著活大一餐四十元的自助餐過日子。還好學校飯菜很便宜，阿門。
當時家裡常催我快點出來就業，「女孩子念這麼多書幹嘛，早點賺錢給家裡才是真的」，因此我也想過要不要放棄學業，乾脆休學出來工作了，但當時很多老師鼓勵我不要放棄，也給予我很多的幫助，好歹撐到大學畢業，後來想想，各位老師真的是我一生的貴人。
對我來說階級反轉並不是跟其他人一樣畢業後就出國，（求學過程中連與同儕社交都有壓力）。而是從有一餐沒一餐的人生，變成好歹有固定收入。是打開冰箱不要剩下一顆蛋，甚至是自己終於給家裡買得起冰箱。
如果說一直要與同學們比較背景跟資源，只會讓自己很痛苦。
還不如想想以自己的能力，可以做些什麼只有自己能做到的事。
「只有自己能做到的事」並不是發表paper或是拿到國外的文憑，「只有自己能做到的事＝別人沒在做的事。」
再者，所謂「優秀」的定義完全是文憑或學業能力嗎？或許更多時候是「人品」與「面對世界的態度」，我來大學開眼界，並不是為了成為憤世嫉俗的人，而是為了取得面對世界的（包含心理素質）能力才來受教育的。但心理素質這塊好像高等教育特別缺，成天跟他人比較，自己的心態就崩了，其實最需要的不是與他人比較，而是穩定好自己。
許多人的盲點在，於想做什麼之前會去想「是不是已經有人比我更優秀做得更好了」，廢話當然一定有啊（ＸＤ）世界上一定有比你更優秀的人，但如果你不去做，別人的優秀關你屁事？倘若根本沒有行動，你對世界等於直接棄權，沒參賽就是零分，參賽了好歹能拿安慰獎，跟比賽的對手很強無關，人生也不是一場比賽，更多時候是個人選擇。
何況出社會後你如果都把比你優秀的人看成對手而不是合作對象，自己心理會很累啊。你不要這輩子都玩零和遊戲，而是要學著跟比你優秀的人團隊合作，畢竟組隊打怪比把全部的人當敵人還要輕鬆。
朋友跟我說，人生困難是需要靠「根性」去克服的，「根性」是日語，指的是「毅力」，這詞說得真好，可不就是「根性」嗎，風雨再怎樣摧折人生，根也還是紮在地裡，風風雨雨總不至於摧毀樹根，就算被颱風吹到站不起來，趴著長的果樹也是照樣會結果。
階級翻轉本來就是不容易的事，有時候從地下室翻到三樓就已經感到空氣變新鮮，如果還要看著天生住在七樓的人怨嘆這輩子翻不到摩天樓，心理未免也太累了，做自己做得到的事情，並且好好照顧自己。
如果你是這輩子不用煩惱助學貸款跟生活費，想讀什麼書家裡也能供應的階級，那你對社會肯定有更大的責任。
如果你目前最大的難題是維持好自己的生活，那就照顧自己跟家人優先。
在台大死掉或瘋掉的孩子太多了，對活不下去的人來講，比拚優秀根本一點都不重要，自己能先活下來再說。
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責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：翁世航
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【圖解】貓貓狗狗怎麼吃最健康？如何挑選優質飼料？寵糧成分分析四大重點一次看懂！
我們想讓你知道的是
毛小孩的飲食與健康息息相關，大部分飼主選擇以乾糧做為主食，但走進寵物店，貓貓狗狗的乾糧品牌琳琅滿目，內容物也五花八門，該如何挑選？掌握四大要訣，貓貓狗狗吃得飽又吃得好可以很簡單！
大部分飼主生活忙碌，選擇以價格相對便宜、餵食方便且營養充足的乾糧做為貓貓狗狗的主食，但是你家毛小孩吃的飼料健康嗎？你看得懂飼料袋上的標示嗎？如何挑選優質的飼料？掌握寵糧成分分析4大重點，教你輕鬆選對飼料，守護毛小孩健康！
看清成分、選擇優質的動物性蛋白質
挑選飼料的第一步，必須認識主成分的標示。找到飼料包裝袋上的主成分（Composition）或主原料說明，通常佔比越高的食材，排序越前面，有些優質飼料甚至會標示出該食材的比例，因此從成分標示的順序，可以大致了解飼料的原料組成多寡。
由於貓狗都是肉食性動物，貓狗飼料中最重要的成分就是含有蛋白質的食材，而蛋白質來源又分為動物性蛋白質（如脫水乾燥肉類、肉類、肉粉、蛋等）與植物性蛋白質（如豌豆、扁豆、鷹嘴豆、黃豆、大豆等），因肉類所含的必需胺基酸組成更能符合貓狗的營養需求，所以動物性蛋白質會比植物性蛋白質更適合做為貓狗的主食。我們可以從主成份的食材排序判斷蛋白質大多來自於動物性還是植物性，有些優質飼料更會特別強調動物性蛋白質佔全蛋白質的比例。
優質飼料會以「脫水乾燥肉類」（Dehydrated meat）、「新鮮肉類」（Meat）做為動物性蛋白質的食材來源，例如脫水雞肉、去骨雞肉。其中「脫水乾燥肉類」是指以微溫的環境下長時間帶走食物中的水份，經過乾燥處理的肉品，其水分含量低、蛋白質比例相對高，也保有更多的營養價值；而「肉粉」（Meat meal），例如雞肉粉、鮭魚茸，是以高溫榨過油乾燥的肉品，比脫水乾燥肉類、新鮮肉類成本較低的動物性蛋白質來源，也是大多數飼料會使用的原料。
有些飼料成分標示「肉類副產品」（Meat by-products）、「副產品肉粉」（by-product meal），指的是純肉以外的剩餘物，例如肺、脾、腎、肝、腦、血、骨等部位（通常不包括毛髮、蹄、甲、角、齒），「副產品」雖可食用，但作為飼料的原料較為廉價。若主成份標示裡，肉類、肉類副產品、肉粉、脂肪等沒有說明來源或部位，例如僅列出「家禽肉」、「禽肉副產品粉」、「動物脂肪」等，而不是標示「鴨肉」、「雞肉副產品粉」、「雞脂肪」等，則可能是來路不明的原料，應避免購買。
低碳水很重要，碳水化合物的來源也很重要！
貓狗主要營養來自動物性蛋白質，對碳水化合物的需求較低，然而製作飼料時，為了增加貓狗的飽足感、飼料的緊實度，以及補足微量營養素、增加特殊機能，仍會添加少量的碳水化合物。一般來說，提供給健康的犬貓食用，建議貓飼主挑選碳水化合物含量低於25%，狗飼主挑選碳水化合物含量35%以下的飼料；若是特殊疾病，例如腎功能不全的處方飼料，則不在此要求。但絕大多數飼料包裝袋上的營養含量分析（Analytical constituents）沒有標示碳水化合物，要如何知道碳水化合物的比例呢？最簡單的方式，利用公式計算：
碳水化合物計算公式：100%－粗蛋白質%－粗脂肪%－粗纖維%－水分%－粗灰分%＝碳水化合物%
優質飼料應具有高蛋白質、低碳水化合物的比例，蛋白質來源也需以優質的動物性蛋白質為主，而碳水化合物的來源也有很多種，其中穀物，例如大豆、玉米、小麥等，較容易引起貓狗皮膚或腸胃敏感，應避免使用，因此建議優先選擇不含穀物成分的飼料。
若是貓狗腸胃對蛋白質消化能力較差，則可挑選肉含量較低，碳水化合物比例稍高一些的飼料，這時建議碳水化合物的來源以低升糖指數（Glycemic index，GI）的食材為佳，例如地瓜、南瓜含有豐富的膳食纖維幫助腸胃道健康，對血糖波動影響較小，不易造成身體不適或者長期健康影響；容易消化的藜麥則富含貓狗必需的胺基酸，不含麩質亦不屬於穀物，是極為珍貴的超級食物。除了地瓜、南瓜、藜麥外，燕麥、斯佩爾特小麥這兩種升糖指數較低的穀類，也是比較好的碳水化合物來源。
吃好油，健康有活力，吃對油，皮毛更亮麗
飼料的營養組成除了優質的蛋白質與優質的碳水化合物，更需要脂肪提供貓狗活動時所需的熱量，優質的脂肪更能幫助貓狗皮膚健康、毛色亮麗。挑選飼料時，應選擇來源明確的脂肪，例如雞脂肪、豬脂肪、鯡魚油、亞麻籽油；若來源標示不清，應避免選購。
多數飼料會添加魚油，因魚油富含Omega-3脂肪酸，Omega-3中的EPA與DHA，能幫助減緩發炎反應、保護神經，有些優質飼料更會將Omega-3與Omega-6調整至最佳比例，讓食用後的貓狗健康達到最平衡的狀態。
天然蔬果與保健食材，營養更均衡
優質的動物性蛋白質、低升糖碳水化合物，加上優良的脂肪來源組成飼料最基礎的成份，接下來飼料會添加豐富的天然蔬果與食材，以增加香氣、適口性、機能性，同時補充維生素、礦物質、植化素、微量元素，讓飼料的保健效果再加分。常見的蔬果有石榴、蘋果、甜橙、胡蘿蔔、菠菜、藍莓、蔓越莓等，提供維生素A、維生素C、鐵質、抗氧化物等的天然來源。而薑黃、迷迭香、蘆薈、綠茶、苜蓿等，適量攝取都有支持貓狗健康的功效。
額外添加的營養素像貓咪無法自行合成的牛磺酸，是幫助貓咪維持心臟、眼部健康的必要營養；提供益生菌養分的益菌生，例如菊糖（菊苣纖維）、果寡醣（FOS）、甘露寡醣（MOS）、洋車前子等，能夠幫助貓狗消化道健康。此外，使用天然具抗氧化效果的維生素C、維生素E取代人工防腐劑，幫助飼料維持新鮮狀態，並提供貓狗營養，更是一兼二顧的優秀選擇。
毛小孩的專業營養顧問－法米納
義大利獸醫師推薦的天然寵糧法米納，全系列食材採用義大利放山雞肉、放牧野豬肉、紐西蘭草飼羊肉、歐洲鹿肉、鵪鶉肉、鴨肉與北歐現捕鯡魚、鱈魚等脫水乾燥肉類與新鮮肉塊製成，多種肉品來源符合貓狗的喜好與體質。以天然頂級無穀貓糧系列GC2全齡貓雞肉石榴配方為例，主成份中去骨雞肉佔30%，脫水雞肉佔28%，動物性蛋白質比例最高可達98%；營養分析中粗蛋白質44%，碳水化合物僅17.7%，擁有極高蛋白質，極低碳水化合物比例。
法米納也推出以低升糖、低敏、安全無基改的燕麥、斯佩爾特小麥作為碳水化合物來源的低穀系列；Omega-3脂肪酸含量最高的海洋系列；高纖高抗氧的南瓜無穀系列；加強腸胃、皮毛、體態、泌尿道保健的藜麥無穀機能系列；以及堅持不採用殘忍動物實驗，世界第一支以新鮮原肉塊製作、完整學術研究與科學實證功效的獸醫處方系列等六大系列，供全球各地犬貓家長選擇。
法米納全系列皆選用高品質的鯡魚油、雞脂肪，Omega脂肪酸Omega6:Omega3比例5:1以內；依各系列配方營養完整性，添加石榴、蘋果、甜橙、胡蘿蔔、菠菜、藍莓、菊糖、果寡醣、甘露寡醣、薑黃、牛磺酸、左旋肉鹼、葡萄糖胺、軟骨素等健康食材與營養素；法米納更特別使用礦物質與胺基酸結合的「螯合營養素」，比一般常見的無機型態礦物質更容易被吸收；並以綠茶萃取物、迷迭香萃取物、維生素E等天然抗氧化劑保存，不添加人工防腐劑，貓貓狗狗吃得安全又安心。
製程上，「雙螺桿擠出技術」大幅提昇飼料的消化率，「真空鍍膜技術」將油脂與營養鎖在飼料內提升營養價值，加上避免氧化的「充氮調氣保鮮」、「即時生產」，都是讓飼料營養能被保存更好更久的關鍵。法米納以60年的經驗與專業團隊，用優良的食材與優秀製程製作貓狗飼料，不僅完美符合犬貓營養需求，更擁有絕佳的適口性，獲得國際知名期刊高度評價與肯定，Dog Food Advisior（DFA）五星滿分評鑑，Truth About Pet Food 優質推薦，The Whole Dog Journal（WDJ）每年最佳推薦品牌更是連年榜上有名。
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