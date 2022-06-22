圖解傳統口袋戰術與閃電戰的差異：俄軍閃電戰為何變成一場災難？
我們想讓你知道的是
此次的烏克蘭戰爭，就出現了一個最好的反例，俄羅斯擁有裝備完整的機械化部隊，其營級戰鬥群更是專為高速機動作戰而設計的單位，最後卻在烏克蘭北部戰場上一敗塗地，只能退回到烏克蘭的東部與南部，打最傳統的口袋戰術。甚至口袋戰術還屢屢失敗。
文：王臻明
二戰時德國以機械化部隊，成功進行閃電戰以後，這種以高度機動化為基礎的新型戰術，就開始廣為人知，也受到許多國家的重視。但多數人對於閃電戰的認知，其實有一點錯誤，並不是速度快就叫閃電戰，不一定要使用可以高速前進的裝甲車輛，才能進行閃電戰。
這最好的反例就是太平洋戰爭時，日軍將領山下奉文以腳踏車隊所組成的奇襲部隊，奪下新加坡，也被視為是一次閃電戰的成功典範。所以閃電戰的重點，並不在於使用的裝備，而是戰術觀念。
此次的烏克蘭戰爭，就出現了一個最好的反例，俄羅斯擁有裝備完整的機械化部隊，其營級戰鬥群更是專為高速機動作戰而設計的單位，最後卻在烏克蘭北部戰場上一敗塗地，只能退回到烏克蘭的東部與南部，打最傳統的口袋戰術。甚至口袋戰術還屢屢失敗。
在拙作〈口袋包圍戰術失靈，俄烏戰爭爆發百日後為何會陷入僵局？〉一文中有大略說明了一下，目前烏克蘭戰爭的發展情況，與俄軍為何放棄閃電戰，改採最古老的口袋戰術。
不過要進一步說明傳統口袋戰術與閃電戰的不同，用文字是比較難理解的，因此這裡改用圖示的方法。以紅色箭頭來代表攻方，而以黑色線條來代表防守方的各道防線，以最典型的攻守情況，來做為說明。
傳統的口袋包圍戰術
圖一，在雙方開始交戰之前，黑色的防守方設下了多道防線，並將指揮所設在防線的最後方。而攻擊方則有多個主力，分別擔任攻擊箭頭。雙方在開闊的戰場上短兵相接，在這裡暫時不考慮地型或其它的因素。
圖二、在傳統的口袋包圍戰術中，攻擊方的其中一個主力在打出缺口後，第一件事是轉向敵方防線的側翼或後面，配合其它的攻擊箭頭，形成夾擊之勢，以擴大戰果。這時防守方的第一道防線，就面臨了一個抉擇。繼續堅守會被包圍，若不想被包圍，就得快點撤退。如果第一道防線的部隊選擇撤退，以保留戰力，那攻擊方就完成了第一次的突破，在第一道防線打開了一個缺口。
圖三、萬一防守方沒有撤退，或是來不及完全撤離，在第一道防線遭前後夾擊之下，很快就會被打出第二道缺口，讓攻擊方可以包圍這條防線上的守軍，最後不是圍殲這些守軍部隊，就是守軍部隊投降。當然歷史上也有守軍部隊可以堅守到奇蹟出現，等到友軍救援，但這其實需要一些客觀條件的配合，才有機會。在大多數時候，這種情況都不會發生。
圖四、一旦防守方第一道防線上的部隊撤退，或是被包圍殲滅後，攻擊方就打開了一個安全的正面，可以繼續進軍，最多就是留下側翼警戒的少數部隊。主力可以朝防守方的下一道防線推進。繼續這種「突破、包圍、殲滅」的戰術。
閃電戰的作法
圖五、閃電戰的作法則完全不同，在突破第一道防線以後，並不轉向第一道防線的側翼或後方，與友軍夾擊第一道防線上的守軍，打開更大的缺口。反而直接衝向第二道防線，兵貴神速，最好在第二道防線上的守軍還沒有意識到第一道防線已經被突破時，就發動攻擊，讓第二道防線上的守軍措手不及。
圖六、快速突破第二道防線以後，一樣繼續向前深入，馬上以迅雷不及掩耳的速度來攻擊第三道防線。如果速度夠快，越後方的防線因為準備不及，往往越容易被攻破。但是攻擊方孤軍深入，也會陷入危險之中，如果防守方是經驗豐富、處變不驚的善戰勁旅，那很可能會立刻合圍，而讓發動閃雷戰的攻擊方，反而陷入被包圍的窘境中。
所以發動閃電戰需要良好的協調能力，能快速發動攻擊，快速移動，否則就會像烏克蘭戰場上的俄軍一樣，在戰爭前期常被截斷補給線，在缺乏油料、彈藥與食物下，只能丟棄裝備逃離戰場。
圖七、當攻擊方順利突破防守方的第三道防線，就可以依事前的情報，直撲防守方的指揮所、後勤支援點，一旦成功摧毀敵方的指揮系統、後勤支援，則敵方仍然大致完整的三道防線，就會陷入群龍無守、一片慌亂的情況，快速崩潰。這時友軍就能不費吹灰之力，破壞整個防線，取得這場戰役的勝利。
俄羅斯一開始的計畫，就是希望像這樣，快速突破烏克蘭的多條防線，直接攻擊基輔，一舉瓦解烏克蘭的指揮中樞，讓烏軍陷入混亂中，可惜最後俄軍以完全失敗收場。
所以從這幾個例子，我們可以得到一個結論，要成功發動閃電戰的關鍵，在積極主動的基層官兵，這樣才能快速在戰場上解決問題，不斷推進。還極度仰賴後方指揮系統下令的部隊，是絕對難以發動閃電戰的。同時還要有被包圍的心理準備，所以需要負責且專業、臨陣不亂的士兵。
而俄軍在遇到烏軍迂迴包圍時，往往驚慌失措，丟棄裝備逃跑，是他們在第一階段作戰徹底失敗的主因。最後是事前的情報蒐集非常重要，否則就算成功打開了敵方防線的缺口，部隊也不知道後面的第二道、第三道防線情況，指揮所與後勤支援點在哪裡，難以快速摧毀敵方的指揮與後勤系統，讓閃電戰變成一場災難。
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責任編輯：彭振宣
核稿編輯：翁世航
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綠美圖上梁！台中水湳「中央公園特區」啟動，含金量更勝七期
我們想讓你知道的是
隨著都市綠洲概念崛起，台中水湳經貿園區開發備受矚目，環擁「台中綠肺」美名的中央公園、齊列的普立茲克建築，由區內最高豪宅「豐邑 PARK ONE」引領房市，形塑全台最美的國際重劃區。
結合美術館及圖書館共構的世界級地標「台中綠美圖」，座落於水湳經貿園區，於今年5月11日完成上梁，由兩大普立茲克建築獎得主、日本知名建築師妹島和世與西澤立衛操刀設計，坐擁中央公園綠帶環繞，將體現國內首座「公園中的圖書館、森林中的美術館」，主體工程預計今年底竣工，2025年正式開館。
「水湳經貿園區」總開發面積達254公頃，以67公頃中央公園綠海串聯經貿、文商、文教、創研、生態住宅五大專用區，不僅規劃完善，園區內更匯集公共建設及國際建築，被譽為全台最具國際競爭力的重劃區，發展性有目共睹。
水湳機場華麗轉身，綠海為王超越南北
水湳經貿園區前身為水湳機場原址，具備大面積國有土地的特殊條件，政府斥資500億元打造中央公園、水湳國際會展中心、水湳轉運中心、中台灣電影中心等公共設施，產業、藝文、交通並駕齊驅，受惠重大建設先行，預估10年內將轉身完整新都心。
綜觀全台，唯獨台北松山機場與水湳經貿園區相似，雖遷移話題浮出檯面多年，至今仍謂海市蜃樓。萬群地產開發董事長謝坤成接受專訪，憑著多年房市經驗分析：「大台北生活圈缺乏土地好好重劃，如果將松山機場規劃為經貿科技與住宅，價值可望超越信義計畫區；回頭看台中，水湳經貿園區就具備如此優勢，未來也難以複製。」
值得關注的是，都市綠洲儼然成為全球各大城市不可或缺的發展要素，如紐約中央公園、倫敦海德公園、東京新宿御苑等，高綠覆結合商業重鎮，連帶周邊房市相輔相成，可見名流聚居、一線豪宅林立；國內目前當屬台北大安森林公園擁26公頃綠地、高雄美術特區41公頃、七期新市政中心13公頃，坐實三大豪宅聚落。
如今水湳中央公園好比2.6個大安森林公園，躍升全台最大綠地，謝坤成也形容「這一次，台中人終於不用羨慕歐美人士，回家就是住進綠帶。」
劃開水湳天際線，「豐邑 PARK ONE」引進中日德建築智慧
於水湳經貿園區占地不到10%的文商區，堪稱「中央公園特區」最精華地段，相較位於中央公園首排「文商一」建築限高100米，第二排「文商二」樓高可達160米，具備更大的建築揮灑空間，珍稀土地吸引品牌建商卡位插旗，描繪同時擁抱水湳中央公園及大肚山景的綠意住宅，獨特優勢助攻房市，預計區域行情將突破百萬大關，躍升台中最精華地段。
一探中央公園特區，首發登場為重量級大案「豐邑 PARK ONE」，豐邑機構秉持獨到選地眼光，該基地位於啟航路、經貿五路口，是水湳唯一正對公園且雙面臨路角地，周邊中央公園宛若社區中庭、緊鄰的綠美圖就如專屬公設；全案規劃53-57坪三房產品及61-74坪四房產品，以地上34層、地下7層建築，成為目前園區內最高指標豪宅，擘劃最美天際線。
七座普立茲克建築是水湳最大亮點，「豐邑 PARK ONE」也集結中、日、德三大建築團隊聯手打造。其中，特別延請隸屬德國IGI STUDIO、喜達屋酒店集團指定設計師Ines Gerlach操刀，跳脫用色框架，創造歷久彌新的公共空間；以及曾主導礁溪老爺酒店的日本高野景觀設計師石村敏哉、執手過總統府及圓山飯店的國際首席燈光設計師姚仁恭，結合中央公園意象，共同刻劃世代好宅。
豐邑機構同步展現全台唯一擁有五星級飯店體系的軟實力，將「新竹豐邑喜來登大飯店」五星級飯店管理帶入建案中，由內而外有別一般豪宅層次，更一舉拿下綠建築標章、低碳建築認證、智慧建築標章及耐震標章四大殊榮，實至名歸。
水湳金三角啟動，「台中第五大道」立足七期之上
論起台中豪宅聚落，七期重劃區仰賴企業、政府齊心，歷時25年形塑高樓簇擁的建築天際線，成為台中獨一無二的美景，無奈礙於腹地受限，同時予人水泥叢林的壓迫感，讓謝坤成不禁感慨：「七期是政府和地主妥協的成果，天際線著實很美，但大量新古典風格建築複製貼上，景觀已經越來越侷促，不如十年前來得迷人。」
反觀水湳經貿園區具備高綠覆優勢，尤以「中央公園特區」所處的北端，重大建設包括水湳轉運中心、國際會展中心及綠美圖，象徵交通、產業、藝文金三角，且擁有聯通市區及中部科學園區的中科路，加上新光三越、環球購物中心進駐話題以及六星級國際酒店招商計畫加持，中台灣房地產專家深入剖析，「論發展速度抑或含金量，水湳應在七期之上，未來有望複製美國紐約第五大道、東京表參道的「精品大道」模式，與台北信義區互別苗頭！」