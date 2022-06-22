圖解傳統口袋戰術與閃電戰的差異：俄軍閃電戰為何變成一場災難？

文：王臻明

二戰時德國以機械化部隊，成功進行閃電戰以後，這種以高度機動化為基礎的新型戰術，就開始廣為人知，也受到許多國家的重視。但多數人對於閃電戰的認知，其實有一點錯誤，並不是速度快就叫閃電戰，不一定要使用可以高速前進的裝甲車輛，才能進行閃電戰。

這最好的反例就是太平洋戰爭時，日軍將領山下奉文以腳踏車隊所組成的奇襲部隊，奪下新加坡，也被視為是一次閃電戰的成功典範。所以閃電戰的重點，並不在於使用的裝備，而是戰術觀念。

此次的烏克蘭戰爭，就出現了一個最好的反例，俄羅斯擁有裝備完整的機械化部隊，其營級戰鬥群更是專為高速機動作戰而設計的單位，最後卻在烏克蘭北部戰場上一敗塗地，只能退回到烏克蘭的東部與南部，打最傳統的口袋戰術。甚至口袋戰術還屢屢失敗。

在拙作〈口袋包圍戰術失靈，俄烏戰爭爆發百日後為何會陷入僵局？〉一文中有大略說明了一下，目前烏克蘭戰爭的發展情況，與俄軍為何放棄閃電戰，改採最古老的口袋戰術。

不過要進一步說明傳統口袋戰術與閃電戰的不同，用文字是比較難理解的，因此這裡改用圖示的方法。以紅色箭頭來代表攻方，而以黑色線條來代表防守方的各道防線，以最典型的攻守情況，來做為說明。

傳統的口袋包圍戰術

Photo Credit: 王臻明

圖一，在雙方開始交戰之前，黑色的防守方設下了多道防線，並將指揮所設在防線的最後方。而攻擊方則有多個主力，分別擔任攻擊箭頭。雙方在開闊的戰場上短兵相接，在這裡暫時不考慮地型或其它的因素。

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圖二、在傳統的口袋包圍戰術中，攻擊方的其中一個主力在打出缺口後，第一件事是轉向敵方防線的側翼或後面，配合其它的攻擊箭頭，形成夾擊之勢，以擴大戰果。這時防守方的第一道防線，就面臨了一個抉擇。繼續堅守會被包圍，若不想被包圍，就得快點撤退。如果第一道防線的部隊選擇撤退，以保留戰力，那攻擊方就完成了第一次的突破，在第一道防線打開了一個缺口。

Photo Credit: 王臻明

圖三、萬一防守方沒有撤退，或是來不及完全撤離，在第一道防線遭前後夾擊之下，很快就會被打出第二道缺口，讓攻擊方可以包圍這條防線上的守軍，最後不是圍殲這些守軍部隊，就是守軍部隊投降。當然歷史上也有守軍部隊可以堅守到奇蹟出現，等到友軍救援，但這其實需要一些客觀條件的配合，才有機會。在大多數時候，這種情況都不會發生。

Photo Credit: 王臻明

圖四、一旦防守方第一道防線上的部隊撤退，或是被包圍殲滅後，攻擊方就打開了一個安全的正面，可以繼續進軍，最多就是留下側翼警戒的少數部隊。主力可以朝防守方的下一道防線推進。繼續這種「突破、包圍、殲滅」的戰術。

Photo Credit: 王臻明

閃電戰的作法

圖五、閃電戰的作法則完全不同，在突破第一道防線以後，並不轉向第一道防線的側翼或後方，與友軍夾擊第一道防線上的守軍，打開更大的缺口。反而直接衝向第二道防線，兵貴神速，最好在第二道防線上的守軍還沒有意識到第一道防線已經被突破時，就發動攻擊，讓第二道防線上的守軍措手不及。

Photo Credit: 王臻明

圖六、快速突破第二道防線以後，一樣繼續向前深入，馬上以迅雷不及掩耳的速度來攻擊第三道防線。如果速度夠快，越後方的防線因為準備不及，往往越容易被攻破。但是攻擊方孤軍深入，也會陷入危險之中，如果防守方是經驗豐富、處變不驚的善戰勁旅，那很可能會立刻合圍，而讓發動閃雷戰的攻擊方，反而陷入被包圍的窘境中。

所以發動閃電戰需要良好的協調能力，能快速發動攻擊，快速移動，否則就會像烏克蘭戰場上的俄軍一樣，在戰爭前期常被截斷補給線，在缺乏油料、彈藥與食物下，只能丟棄裝備逃離戰場。

Photo Credit: 王臻明

圖七、當攻擊方順利突破防守方的第三道防線，就可以依事前的情報，直撲防守方的指揮所、後勤支援點，一旦成功摧毀敵方的指揮系統、後勤支援，則敵方仍然大致完整的三道防線，就會陷入群龍無守、一片慌亂的情況，快速崩潰。這時友軍就能不費吹灰之力，破壞整個防線，取得這場戰役的勝利。

俄羅斯一開始的計畫，就是希望像這樣，快速突破烏克蘭的多條防線，直接攻擊基輔，一舉瓦解烏克蘭的指揮中樞，讓烏軍陷入混亂中，可惜最後俄軍以完全失敗收場。

所以從這幾個例子，我們可以得到一個結論，要成功發動閃電戰的關鍵，在積極主動的基層官兵，這樣才能快速在戰場上解決問題，不斷推進。還極度仰賴後方指揮系統下令的部隊，是絕對難以發動閃電戰的。同時還要有被包圍的心理準備，所以需要負責且專業、臨陣不亂的士兵。

而俄軍在遇到烏軍迂迴包圍時，往往驚慌失措，丟棄裝備逃跑，是他們在第一階段作戰徹底失敗的主因。最後是事前的情報蒐集非常重要，否則就算成功打開了敵方防線的缺口，部隊也不知道後面的第二道、第三道防線情況，指揮所與後勤支援點在哪裡，難以快速摧毀敵方的指揮與後勤系統，讓閃電戰變成一場災難。

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：彭振宣

核稿編輯：翁世航