今日本土新增3萬5596例、死亡144例，確診數達5/5以來最低點，確診後打疫苗保護效果可持續超過100天

中央流行疫情指揮中心今（20）日公布國內新增3萬5632例COVID-19確定病例，分別為3萬5596例本土個案及36例境外移入；另確診個案中新增144例死亡。

指揮中心表示，今日新增之本土病例為16811例男性、18764例女性、21例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布前5名為台中市（5312例）、高雄市（5280例）、新北市（4267例）、台南市（3123例）、桃園市（3097例）。

主持記者會的醫療應變組副組長羅一鈞表示，今天是指揮官陳時中解隔離的首日，不過因為自行快篩仍是陽性，而且還有一點輕微咳嗽症狀，所以目前採居家辦公，避免出入公共場合，今天也就不出席記者會。

今日確診數是5月5號以來的最低點，因為有週末的效應所以還需要後續觀察，但通常未來一週只會比3萬多增加兩到三成，預估本週的確診數大概會落在5萬例以下。

今日新增285例中重症個案，目前輕症比例還是99.6％。死亡的144位中，大部分有慢性病史、沒有打滿3劑疫苗，年齡分布從90多歲到20多歲。20多歲的死亡個案為男性，有創傷過、因此有慢性的神經系統疾病並氣切，已接種3劑疫苗，染疫確診發病之後住院接受檢查發現肺炎，後來演變成呼吸衰竭、不幸過世，這是今天最年輕的死亡個案。

羅一鈞指出，有1例小朋友重症個案是1歲男童，本身有慢性心肺及神經系統疾病，長期使用呼吸器，發燒、快篩陽性後，陸續出現嗜睡以及呼吸急促，在急診發現胸凹、氧氣濃度下降，經過X光檢查發現右上肺的肺炎，評估插管使用呼吸器治療，目前還在加護病房當中。

羅一鈞表示，過去這半個月來有明顯提升藥物使用率，讓更多民眾能方便取得口服抗病毒藥物，從6月6日公佈過台灣確診個案藥物使用率是5.57％以來，到6月18日的投藥率已經提高到7.67％，跟美國、日本比起來還是高的。

週末期間持續在邊境攔截到境外移入的病例，新增14例BA.5、3例是BA.4，目前都還是以美國為來源國最多，其次有德國、西班牙跟新加坡，目前兩種變異株總共攔截到65例。羅一鈞表示，整體增加趨勢穩定，沒有暴增的狀況，一週會和大家報告一次。

針對幼兒BNT疫苗的部分，羅一鈞表示，目前還在另外洽談當中，並繼續督促廠商把資料送到食藥署進行審查。現在現在除了幼兒BNT疫苗外，食藥署已經核准了幼兒的莫德納（Moderna）疫苗，提供給6個月到5歲的小朋友接種，下週一或下週三開將會進行衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）專家會議。同步也在做幼兒莫德納疫苗採購作業，預定7月初就會有45萬劑提供給90萬人。

另外，疾管署委託陽交大團隊做的確診者抗體追蹤研究結果出爐，計畫針對疫情頭2年通報確診的個案進行追蹤。當時通報確診的並不是Omicron變異株，是武漢株和後續的歐洲株，因此不見得能夠直接外推到幕前Omicron變異株流行的情形。

研究結果發現，染疫後有打疫苗者，追蹤100-150天，中和抗體保護效果仍維持不墜。由此可見，確診和有打疫苗的雙重保護效果可以持續100天以上。後續沒有接種疫苗者，追蹤滿400天以上可以看到抗體的濃度明顯下降。

Photo Credit：指揮中心

研究初步結論是，重症產生抗體的效果比輕症高跟持久，有打疫苗加上確診之後的保護效果，會比確診後沒有打疫苗的保護效果高跟持久，因此，羅一鈞呼籲，確診者解隔離後滿3個月可以繼續接種疫苗，來延長跟增強抗體的保護效果。

交通部觀光局副局長林信任公布國旅放寬措施，現行規定參加團體旅遊的旅客須完成第3劑疫苗接種，改為未完成3劑疫苗的旅客，須出示48小時內快篩陰性證明。羅一鈞指出，雖然改成這樣，還是鼓勵尤其長者能夠打好打滿3劑疫苗，對自己對別人都比較安全。

針對國內大鑫公司假冒美國快篩進口台灣一案，食藥署長吳秀梅在記者會上指出，該公司申請專案核准家用快篩試劑時，明列製造廠在美國加州聖地牙哥，其說明函也表示是由美國公司生產製造，後續還檢附美國食藥署核准的文件。

後續大鑫公司用了一些不一樣的產品，到香港改標、混充到台灣，檢調已經在進行相關調查，對於不法的行為，會依照《醫療器材管理法》第61條，最重可處5年以下、2000萬以下罰鍰。

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責任編輯：李芯

核稿編輯：翁世航