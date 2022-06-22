「我們最後一代」是中國年輕人躺平的最高境界，自願斷子絕孫能終結這個邪惡帝國嗎？

誰也不能阻止中國人殺死自己的精子和卵子

今（2022）年5月11日，上海一名身穿印有「警察」字樣白色防護服的「白衛軍」，要拉一名青年男子去方艙隔離，遭到拒絕，惡狠狠地威脅說：「如果你拒絕被轉運，將會受到治安處罰。處罰以後，要影響你的三代！」這位市民回說：「這是我們最後一代，謝謝！」

「中國數字時代」網站摘錄了部分中國網友轉瞬即逝的評論：

「『我們是最後一代，謝謝。』這句極富悲劇意味的話，表達的是一種最深刻的絕望。說話的人宣布了一個生物學意義的決定：我們不會繁衍後代。這個決定的背後，是一個心理學和存在論意義上的判斷：我們被剝奪了值得嚮往的未來。可以說，這句話是一位年輕人對他所處的時代，可能作出的最強烈的控訴。他說話時的口氣是平靜自然的，但正因為說得平靜自然，才讓人聽得驚心動魄。」

「上聯：這個世界不要俺了；下聯：這是我們最後一代。」

「過去常聽人說，中國人是最愛生小孩的，就算是計劃生育也擋不住，拼了命罰著款也要生孩子。如今一句『這是我們最後一代』卻激發了全網的共鳴。任何鼓勵生育的政策，都不如你們自己加速來得直接。」

「這句話，無意間隨口說出的對白，可能是包括過去幾年、甚至是未來很多年裡，最能記錄這個偉大時代的史詩級對白。」

「民是最後一代，奈何以三代懼之？」