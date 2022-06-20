中年李商隱的雙重墜落：生鏽的感情又逢落雨天

文：戈登探長（德尼思化創辦人，希望讓文藝更加貼地）

李商隱才華洋溢，偏偏仕途不順，沈淪下僚；浪漫多情，卻失一生至愛，此世陰陽永隔。兩大支柱，一公一私，永遠無法得到滿足。李商隱不像陶淵明，陶伯伯由廟堂出走，安居田園，而他卻成為仕途中鬱鬱不得志的典型。

有些人，在情路上走得特別崎嶇。事業失意，愛情得意，這句老話無法拿來形容李商隱。情深不壽，他每一次戀愛似乎都有阻礙，詩人性格又極端敏感，自我折磨，永遠都在尋覓，永遠都在追憶。

這些苦難，成就了奇麗隱約的詩歌：

李商隱 春雨 悵臥新春白袷衣，白門寥落意多違。

紅樓隔雨相望冷，珠箔飄燈獨自歸。

遠路應悲春晼晚，殘宵猶得夢依稀。

玉璫緘札何由達？萬里雲羅一雁飛。

追憶愈張狂，當下愈寥落

悵臥新春白袷衣，白門寥落意多違。 白袷衣：唐人以白衫為閒居便服，袷即是兩層布料的衫。

白門：簡陋居所。

詩題「春雨」，情深深，雨濛濛，予人迷離之感。

「悵臥」、「新春」、「白袷衣」，詩人把三者合成複合意象，「新春」本是開心、喜慶的日子，但詩人偏偏「悵臥」，似是處於人生失意之時，為一對比。

「白袷衣」、「白門」，同樣強調「白」之一字，「白」代表了古代社會的階級。相對而言，有錢人家是「朱門」，正所謂「朱門酒肉臭」，而李商隱家道中落，一介寒酸書生，隨時是「路有凍死骨」，社會路途處處「寥落」、「意多違」，人生不如意事十常八九。

這邊的「寥落」不止愛情，連同

Photo Credit: Wikimedia Commons , Public Domain

身世仕途的雙重墜落，幻想愈熾熱，現實愈冷酷；追憶愈張狂，當下愈寥落。

人生舞台，春雨飄搖

紅樓隔雨相望冷，珠箔飄燈獨自歸。 珠箔：珠簾。

由「白門」至「紅樓」，紅白之間的色差，具有強烈對比。

李商隱到底在張望誰人？是他的愛人，所以才苦苦守候？

「隔雨」的形容很美，也很生活，雨成為兩人之間的阻隔，又有誰未曾嘗試過呢？迷濛之中，「相望」也許只是一種幻想，誰又能看得清對方的面容？再美，都是淒美，都令人寒「冷」。

等待總有盡頭，「獨自歸」的背影，有如電影鋪排，「春雨」飄落，籠罩著整條大街。拉遠鏡頭，「紅樓」作為大背景，而「紅樓」的窗簾「珠箔」閃出陣陣閃爍光芒，各處樓閣的「飄燈」，彷彿人生飄搖，愛情迷亂。

如果這是一個舞台，李商隱的人生故事，都在這個舞台演出⋯⋯

夕陽無限好，只是近黃昏

遠路應悲春晼晚，殘宵猶得夢依稀。 春晼晚：春天即將逝去。

李商隱寫過名句之中，最多香港人聽過，連陳奕迅都唱過，一句「夕陽無限好，只是近黃昏」，遺憾的淒美。

暮春近了，遠方的你，應該都和我一樣悲哀。最美好的時光即將逝去，但我們什麼都做不了，什麼都改變不了⋯⋯

我曾經夢見過你，夢見過一切的美好，但夢醒時分，偏偏令人最是悲哀。留下只有「依稀」糢糊的回憶，最難追憶，最是空想的「夢」。

Photo Credit: AP / 達志影像

萬里長情，何從送達？

玉璫緘札何由達？萬里雲羅一雁飛。 玉璫：女子飾物。

緘札：書信。

雲羅：長形的雲，比喻前路坎坷。

古人常會交換定情信物，一物訂終生，「玉璫」應是李商隱收到情人的信物。詩人為了愛人寫下情信，又怎樣可以傳遞出去呢？

我們必須留意，兩句一問一答，「何由達」之問，生出「萬里雲羅一雁飛」。

李商隱忽然樂觀，充滿希望地回答：就算前路再坎坷，就算有幾遠幾多阻隔，都一定可以傳達我的心意，我的夢想總有一日會成真！

一陣迷濛春雨之間，讀者如你我，難免會問，真的嗎？

萬里崎嶇的長路，區區「一雁」，難道不會中道夭折？人生，往往充滿了各種「意多違」⋯⋯故作輕鬆、達觀，卻讓知情者如你我，讀之更加悲哀。

本文獲作者授權轉載，原文請看《德尼思化》Medium。

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責任編輯：Alex

核稿編輯：Alvin