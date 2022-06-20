中年李商隱的雙重墜落：生鏽的感情又逢落雨天
我們想讓你知道的是
李商隱身世仕途雙重墜落：幻想愈熾熱，現實愈冷酷；追憶愈張狂，當下愈寥落。
文：戈登探長（德尼思化創辦人，希望讓文藝更加貼地）
李商隱才華洋溢，偏偏仕途不順，沈淪下僚；浪漫多情，卻失一生至愛，此世陰陽永隔。兩大支柱，一公一私，永遠無法得到滿足。李商隱不像陶淵明，陶伯伯由廟堂出走，安居田園，而他卻成為仕途中鬱鬱不得志的典型。
有些人，在情路上走得特別崎嶇。事業失意，愛情得意，這句老話無法拿來形容李商隱。情深不壽，他每一次戀愛似乎都有阻礙，詩人性格又極端敏感，自我折磨，永遠都在尋覓，永遠都在追憶。
這些苦難，成就了奇麗隱約的詩歌：
李商隱 春雨
悵臥新春白袷衣，白門寥落意多違。
紅樓隔雨相望冷，珠箔飄燈獨自歸。
遠路應悲春晼晚，殘宵猶得夢依稀。
玉璫緘札何由達？萬里雲羅一雁飛。
追憶愈張狂，當下愈寥落
悵臥新春白袷衣，白門寥落意多違。
白袷衣：唐人以白衫為閒居便服，袷即是兩層布料的衫。
白門：簡陋居所。
詩題「春雨」，情深深，雨濛濛，予人迷離之感。
「悵臥」、「新春」、「白袷衣」，詩人把三者合成複合意象，「新春」本是開心、喜慶的日子，但詩人偏偏「悵臥」，似是處於人生失意之時，為一對比。
「白袷衣」、「白門」，同樣強調「白」之一字，「白」代表了古代社會的階級。相對而言，有錢人家是「朱門」，正所謂「朱門酒肉臭」，而李商隱家道中落，一介寒酸書生，隨時是「路有凍死骨」，社會路途處處「寥落」、「意多違」，人生不如意事十常八九。
這邊的「寥落」不止愛情，連同
身世仕途的雙重墜落，幻想愈熾熱，現實愈冷酷；追憶愈張狂，當下愈寥落。
人生舞台，春雨飄搖
紅樓隔雨相望冷，珠箔飄燈獨自歸。
珠箔：珠簾。
由「白門」至「紅樓」，紅白之間的色差，具有強烈對比。
李商隱到底在張望誰人？是他的愛人，所以才苦苦守候？
「隔雨」的形容很美，也很生活，雨成為兩人之間的阻隔，又有誰未曾嘗試過呢？迷濛之中，「相望」也許只是一種幻想，誰又能看得清對方的面容？再美，都是淒美，都令人寒「冷」。
等待總有盡頭，「獨自歸」的背影，有如電影鋪排，「春雨」飄落，籠罩著整條大街。拉遠鏡頭，「紅樓」作為大背景，而「紅樓」的窗簾「珠箔」閃出陣陣閃爍光芒，各處樓閣的「飄燈」，彷彿人生飄搖，愛情迷亂。
如果這是一個舞台，李商隱的人生故事，都在這個舞台演出⋯⋯
夕陽無限好，只是近黃昏
遠路應悲春晼晚，殘宵猶得夢依稀。
春晼晚：春天即將逝去。
李商隱寫過名句之中，最多香港人聽過，連陳奕迅都唱過，一句「夕陽無限好，只是近黃昏」，遺憾的淒美。
暮春近了，遠方的你，應該都和我一樣悲哀。最美好的時光即將逝去，但我們什麼都做不了，什麼都改變不了⋯⋯
我曾經夢見過你，夢見過一切的美好，但夢醒時分，偏偏令人最是悲哀。留下只有「依稀」糢糊的回憶，最難追憶，最是空想的「夢」。
萬里長情，何從送達？
玉璫緘札何由達？萬里雲羅一雁飛。
玉璫：女子飾物。
緘札：書信。
雲羅：長形的雲，比喻前路坎坷。
古人常會交換定情信物，一物訂終生，「玉璫」應是李商隱收到情人的信物。詩人為了愛人寫下情信，又怎樣可以傳遞出去呢？
我們必須留意，兩句一問一答，「何由達」之問，生出「萬里雲羅一雁飛」。
李商隱忽然樂觀，充滿希望地回答：就算前路再坎坷，就算有幾遠幾多阻隔，都一定可以傳達我的心意，我的夢想總有一日會成真！
一陣迷濛春雨之間，讀者如你我，難免會問，真的嗎？
萬里崎嶇的長路，區區「一雁」，難道不會中道夭折？人生，往往充滿了各種「意多違」⋯⋯故作輕鬆、達觀，卻讓知情者如你我，讀之更加悲哀。
本文獲作者授權轉載，原文請看《德尼思化》Medium。
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員
責任編輯：Alex
核稿編輯：Alvin
Tags：
當個人化服務成為剛性需求 品牌如何利用CRM優化後疫情時代的商業模式
我們想讓你知道的是
隨著數位時代演變，個人化服務漸受各方企業重視，本文以數位CRM系統所衍生之各項服務為例，說明PChome如何將「MarTech」運用在個人化服務中，以及其所扮演的各種關鍵性角色。
隨著iOS14的社群隱私權政策改變，以往透過數位廣告帶來的流量紅利已隨之消退，追蹤用戶使用習慣與興趣所帶來的轉換率更是逐漸降低，加上疫情影響，線上消費數量暴增，消費者比以往更重視個人化服務，因此「再」數位化浪潮襲來，「MarTech」（科技行銷）儼然已成為品牌數位轉型的重要工具，如何利用數位CRM（Customer Relationship Management）系統洞察消費者需求、立定行銷策略正是品牌所要面臨的一大挑戰。
以人為出發點：CRM成為科技化行銷的主要策略
過去大眾傳播式的集體宣傳在現在市場中已經逐漸無法滿足消費者需求，消費者越來越注重個人化的體驗。個人化體驗首先要獲得個人化的喜好，因此眾多品牌開始利用數位廣告、商務對話的方式獲取用戶的購物慾望清單，以及點數經濟刺激舊客回購，透過追蹤會員在網站上瀏覽、產生購買行為的行動軌跡，再搭配大數據分析，針對不同族群設計推播內容再加以溝通，以此提升服務品質並深度經營顧客關係。而數位CRM系統則扮演著科技化行銷的主要策略，不僅能協助整合會員數據，更善加運用客戶標籤，傳遞精準的資訊，與消費者互動，提升「獲客」與「活客」的能力，建立忠誠度立足數位市場。
建立會員分級制度 打造精準個人化服務
數位CRM是打造顧客回流最佳的工具，不過要讓用戶長期買單，客製化的溝通模式與打造會員分級制度才能有效提升用戶黏著度。例如誠品以書店起家，目前也朝向複合式商場邁進，旗下事業版圖橫跨書店、文具店、電影院、旅館，甚至連生鮮超商、酒窖都有經營，也開始新增許多小規模的社區店；在電商方面，除了自有的誠品線上網站，也在其他電商開設主題館增加接觸點。誠品正在打造自己的生態圈，並努力運用數位足跡進行CRM策略應用，如將會員分卡分級，並給予高等級的會員不一樣的特級制度，但同時也為有特定偏好的會員設立不同的制度，像是針對購書會員推出「讀書人徽章」分級制度，有藝文活動也會優先讓高等級的讀書人先報名。
而PChome旗下的時尚選貨電商MiTCH攜手GoSky建立會員點數系統，利用Messenger Chatbot的功能打造數位會員卡，以簽到集點、兑禮、限時任務等誘因與用戶深度互動，創造每日簽到率81%的佳績。透過這樣的忠誠度計畫，企業更能區別用戶的使用頻率與黏著度，進而建立會員分級制度並精準溝通資訊。另外零售品牌全聯也攜手Appier運用AI技術整合線上線下的會員資料，並利用貼標技術辨別消費者輪廓，分析出會員曾搜尋、瀏覽的軌跡來量身打造客製化的專屬推薦商品。
消費型態轉變 透過生態圈落實CRM掌握會員輪廓
生態圈和全通路是許多零售商和電商目前都在深度經營的策略，為的都是收集更多的數據創造更個人化的體驗。例如誠品的會員制度不只是針對所有會員，還因應會員的消費習慣推出不同的方式和獎勵，讓消費者感到差異化，進而提升品牌黏著度。
電商品牌PChome 24h購物過去利用到貨服務以及不囉唆的退貨機制，作為培養客戶忠誠度的關鍵。他們也藉由完整化金流系統，建立了自己的P幣生態圈，透過完整的通路和支付系統了解消費者的消費習慣，現在藉由數位CRM操作觀察到，對比2019-2020年到今年台灣疫情爆發後，全站消費活躍用戶從本來的25-54歲年齡層，擴增到18-24歲以及65歲以上，另外是熟齡女性用戶比起2019上半年有20%以上的成長，顯示出受疫情影響，整體消費型態的改變更是橫跨各世代族群。
懂得根據數據策略布局才是關鍵心法
針對消費需求的變化，PChome 24h購物進一步將四大主題會場結合時事及需求規劃選品，不論是居家上班上課所需的3C產品、或是照顧到想要培養居家儀式感之族群的電玩、書店、健身等品項，還有提前佈局宅家防疫被悶壞的心，規劃一系列夏季穿搭、防曬彩妝、露營用品等夏季出遊必備產品。
運用數位CRM進行策略行銷，有利於品牌活絡舊客以及帶動業績成長，如PChome 24h購物在22周年慶「狂樂收貨節」利用大數據撈出會員最感興趣的人氣品牌及集品類，進行每日換檔，抑或是看準低接觸外送商機，與foodpanda攜手推出在APP、網站購物消費滿$1即可獲得foodpanda新客5折券，串聯兩大平台資源，建立更大的用戶資料庫，為後疫時代帶來嶄新的商業模式。
除了推品策略，CRM也能有新玩法，PChome 24h購物22周年慶還推出「拉長音折扣賽」，串聯自有平台資源並結合IG濾鏡功能，在社群上與粉絲大玩挑戰任務，完成任務後透過IG Chatbot的行銷技術發送相對應的優惠折扣，而這樣透過開發互動濾鏡的遊戲方式不僅優化用戶的社群體驗，更透過CRM系統將用戶分級，依據達成任務的級距發送獎勵，成功觸動年輕族群，導入站內達成轉換。
Martech是許多企業、品牌在面對數位轉型時重要的行銷利器，其中CRM系統更是品牌與時俱進、端出更好的消費者服務所倚賴的重要工具，打造會員生態圈不僅能夠檢視會員服務的優劣並加以優化，建立會員忠誠度、使顧客不斷回購，更替平台帶入新契機的一大機會點。
本文章內容由「爆米花數位資訊」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。