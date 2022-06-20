皮克斯金字招牌慘遭滑鐵盧：《巴斯光年》首週票房台美皆不如預期，禁演風波讓未來壓力更顯沈重

迪士尼旗下動畫工作室皮克斯，其經典作品《玩具總動員》系列備受喜愛的角色「巴斯光年」，於今（2022）年推出首部個人電影，並找來「美國隊長」克里斯伊凡（Chris Evans）擔任配音。面對皮克斯旗下票房保證金字招牌，迪士尼也磨刀霍霍準備搶占全球大銀幕市場。

《巴斯光年》在6月15日於全球市場陸續上映，然而，北美首週末的票房不盡理想，甚至賣輸已上映一週的《侏羅紀世界：統霸天下》；至於台灣市場也僅排在第三位，還次於《捍衛戰士：獨行俠》以及《侏羅紀世界：統霸天下》。

北美票房

動畫工作室皮克斯，在1995年推出動畫《玩具總動員》而後風靡全球數十年，系列作一連推出4集，在2019年劃下句點。綜觀《玩具總動員》系列1至4集的全球票房最終成績，分別是3.94億美元、4.97億美元、10.66億美元、10.73億美元，對於迪士尼而言，只要《玩具總動員》系列推出續集，票房就是增長保證。

有此成績背書之下，迪士尼自然對延伸系列《巴斯光年》的票房寄與厚望，尤其是在電影市場進入暑期檔，動畫片有一定的吸金能力。不過，《巴斯光年》在北美首週末，在4255家電影院中僅獲得5100萬美元的成績，雖然COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）對於家庭族群的影響仍在，許多家長也許不願輕易帶著小孩重返電影院，但5100萬美元的成績，對於皮克斯旗下的金字招牌而言，仍是差強人意。

Photo Credit: 《巴斯光年》

倘若僅回顧《玩具總動員》系列1至4集的「北美首週末」票房，分別是2914萬美元、5740萬美元、1.10億美元、1.20億美元，雖然《巴斯光年》沒有其餘人氣角色如胡迪、抱抱龍、三眼怪等加持，但首週末的5100萬美元，甚至僅是《玩具總動員4》的一半左右，基本上就是慘遭滑鐵盧。

而即使《侏羅紀世界：統霸天下》口碑不佳，但在北美進入第二週之際，仍從4697家電影院獲得5860萬美元的票房，持續坐穩北美票房第一名。換句話說，《巴斯光年》並未以新片的優勢衝上票房冠軍，這也是皮克斯旗下少數沒有登上北美票房榜首的電影之一。

不過，觀眾應該並非討厭《巴斯光年》才導致票房失利，從現階段的評價看起來，《巴斯光年》在知名電影評分網站《爛番茄》中，獲得了76%的新鮮度，而超過2500位觀眾的評分，《巴斯光年》也有86%。

因此，《巴斯光年》未如預期的開片成績，其實值得注意的是，《巴斯光年》是自2020年3月的《1/2的魔法》以來，首部在大銀幕上映的動畫作品，這期間的作品包含《靈魂急轉彎》、《路卡的夏天》以及《青春養成記》，都受到COVID-19的嚴重影響，在北美都是跳過院線放映，直接在迪士尼旗下串流平台Disney+亮相，此現象也讓許多人猜想，觀眾是否已經養成「在家觀看皮克斯動畫片」的習慣。也有部分產業人士認為，迪士尼過度依賴《玩具總動員》的知名度與號召力，導致宣傳的執行力度不夠。

根據美國權威娛樂媒體《綜藝報》指出， 影藝事業顧問公司「娛樂經銷研究」（Franchise Entertainment Research）負責人大衛格羅斯（David A. Gross）表示：「《巴斯光年》 是有史以​​來最成功的動畫系列《 玩具總動員》 的衍生作品。《玩具總動員》問世的27年間，票房逆天而行，每一集在票房表現都名列前茅，最後兩集在全球票房甚至皆突破10億美元。但就像所有衍生作品一樣， 《巴斯光年》 的故事現在更加受限了。」

Photo Credit: 《巴斯光年》

國際市場

離開北美市場， 《巴斯光年》在其餘43個國際市場獲得3460萬美元，加上北美的5100萬美元，全球首週末總票房來到8560萬美元。而考量到此片製作成本為2億美元，未來的壓力更顯沈重。

其實，《巴斯光年》在上映之前，就已經在中東與東南亞地區禁演。原由是片中由女星烏佐阿杜巴（Uzo Aduba）配音的太空騎警Alisha Hawthorne，在片中和女性伴侶共同組建家庭，並出現互相接吻問候的畫面，而此畫面引發許多保守人士的敏感神經，尤其是對於同志情節更趨於保守的中東各國，迪士尼甚至未將《巴斯光年》送至 沙烏地阿拉伯審查，因為該國完全禁止同性關係，基本上電影無法通過審查。

然而，雖然 和其他中東國家相同，同性關係也並未在阿拉伯聯合大公國內合法，但對於電影審查相對寬鬆，於是《巴斯光年》就在較為自由 的 阿拉伯聯合大公國送審。原先批准上映，但後續傳出相關人士認為，迪士尼和《巴斯光年》侮辱穆斯林和伊斯蘭教，《巴斯光年》的上映許可證便突然遭到撤銷。

而到了東南亞地區，《巴斯光年》也遭受嚴格審查，在馬來西亞不會上映，原先馬來西亞審查單位 要求迪士尼將影片重新剪輯，但遭到迪士尼拒絕。 迪士尼表示尊重當地的審查準則，並已撤回讓電影獲准在電影院上映的嘗試。 雖然這些電影市場對比北美市場較為小眾，但禁演風波仍舊一定程度的影響了國際票房。

Photo Credit: 《巴斯光年》