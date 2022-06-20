《一道門》序 ：門後世界
我們想讓你知道的是
郭梓棋的散文往往是橫向的，像一點墨落在水中，化出各種不同的意象和聯想，最後又匯成一點墨。
文︰豬文
（本文是為郭梓祺先生的新書《一道門》所寫的序）
好些年前寫過中學時期的自己，曾在文學和哲學之間躊躇。現在回想這個說法似過於自負，但當時的掙扎卻是真實的。中學時期的我對自然科學毫無興趣，獨愛文與哲——口袋裡放的是魯迅《野草》，學生桌上的角落是《李天命的思考藝術》。大學選科時思索良久，最後因為不滿文學科考試的評分標準不清不楚，決定非哲學系不讀。自此，我基本上再沒接觸過文學。曾經有些拙劣地模仿魯迅的詩作，但讀了哲學之後，也嫌詩寫得不夠條理分明而完全放棄創作。「喂，究竟你開心定唔開心呀？有咩point想講呀？諗清楚先寫啦。」這種我稱之為「哲學潔癖」的怪癖，把「雜亂」的文學從我的世界裡完全清除掉。直到認識阿祺。
我與阿祺非舊知，2020年尾我們才第一次見面。場合是一個小小的讀書組聚會。在康廷引介下，邀請了阿祺來為我們介紹英文詩。「嘩，英文詩？」那時候我心想。英文一直很差，即使在中學那個尚愛文學的時期也沒接觸過西方文學，連《哈利波特》也只能看中譯版。從沒想過人生裡會有讀英文詩的第一天。那天阿祺先解釋英文詩的一些基本原理，再一起讀了幾首詩。其中一首是葉慈（W. B. Yeats）的〈Easter, 1916〉。自從那天讀到這首詩，這詩時常在我心中冒起，重讀過好幾次。雖然很明顯是一種主觀的投射，但每次讀這首詩，總覺得它正在訴說自己心中無以名狀的傷痛。縱使葉慈在詩的最後一段說自己其實只能不斷默念逝者的名字，他的默念卻稍微安頓了我的失語感。自從這次之後，我發現「原來西方文學都睇得明㗎喎，仲可以咁有共嗚添。」核突點說，我像少林足球裡的醬爆和豬肉佬，感受到自己心中沉寂多年的文學魂終於被阿祺喚醒。
後來，我參加了阿祺授教的愛爾蘭文學班，逢星期一晚上七點到九點，十幾廿人一起閱讀一篇作品。在2021年裡，那兩個小時可能是我最放鬆的時間。在那兩個小時裡，我們只想一字一句地咀嚼這些作品，思考這些作品的好與壞。究竟葉慈的〈Easter, 1916〉會否不過是一個和理非廢老的自言自語？喬哀斯（James Joyce）《都伯林人》裡的〈一對一〉為甚麼要起這個標題？貝克特（Samuel Beckett）的《終局》（Endgame）那些奇奇怪怪的情節和對話究竟想表達什麼呢？我們像一起尋寶的人，結隊去打開作品，發掘這些問題的答案。
有時候，我們又會不期然地從具體作品走到那些普遍問題。「嘩，Joyce這段寫得好有電影感啊！」「但咁又點？要電影感你唔好去睇電影？文學寫得有電影感點解就係好先。」「嘩，《Endgame》寫得好有荒謬感啊！」「要荒謬感好便宜㗎咋喎，你亂寫一通，寫堆不可理喻嘅嘢出嚟都得啦，有咩咁勁先？」討論的問題由具體到普遍，又由普遍回到具體。過程中一時攤出主觀感受互相啟發，一時從作品裡找客觀證據互相說服。這種文學討論所帶來的滿足感，對我來說實在前所未有。有一兩次下課後，獨自離開富德樓到鵝頸橋等巴士，心裡竟有種飄飄然的輕快：「今晚真係傾得好開心。」甚至有時會想：「如果我大學選科前遇到阿祺這位文學老師，我應該會選擇文學放棄哲學。」
有天看完《無腔曲》，在富德樓的後樓梯和康廷說起我很喜歡阿祺的文字。他坦言曾不懂這類型的散文價值何在，那時我說是他的「哲學潔癖」發作。哲學寫作是縱向的，先釐清要處理的問題，提出立論，最重要是陳構你的論證，一層層的「為什麼」建立起一座理論大廈。但阿祺的散文往往是橫向的，像一點墨落在水中，化出各種不同的意象和聯想，最後又匯成一點墨。佼佼者像《無腔曲》裡的〈監考員白日夢〉和這本書的〈香港這一掌〉。這些如行雲流水的文字之間，常藏著一份深意。讀得過癮之餘，又有種讓人沉澱下來的回甘。阿祺這些看似「雜亂」的散文對治了我的「哲學潔癖」，也像電子遊戲中「開圖」般，突然拓展出無窮的空間讓我玩耍。
這本書叫《一道門》。說起門，我總想起《真人Show》（The Truman Show）裡占基利最後在天空中打開的那道門。那道門向占基利「打開」了一個全新的領域，門後是「真實」的世界。而阿祺帶我來到的是一道被我封掉很久的門，門後是「虛構」的文藝世界。雖然那個世界是「虛構」的，但它也是世界的一部分，且往往比門前的世界更自由、更繽紛、更廣大。當一道道不應閂的門被閂上，世界好像愈趨狹小的時候，打開《一道門》，至少可以讓你伸直雙腿，吸口新鮮空氣。
本文獲好青年荼毒室（哲學部）授權轉載，原文可見於作者網頁。
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責任編輯：Alex
核稿編輯：Alvin
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鑲嵌110顆水晶比翼鳥見證璀璨愛情 陶李夫妻首推晶生相伴金高 每一口都傳情
我們想讓你知道的是
黑松金酒融合東西方愛情意象，結合窖藏3年陳年高梁的愛情風味，打造宛如藝術品般，臻至璀璨的愛情信物──晶生相伴金門高粱酒。
在天願作比翼鳥，愛情之美在於兩人同心相愛、一同翱翔。當象徵愛情的比翼鳥翩然降落在香陳的金門高粱上，有如用愛情釀出香醇濃烈的酒，淬鍊出獨一無二的「晶生相伴」。陶晶瑩和李李仁歷經時光的磨練，堅定相伴一生的信念，婚姻也如比翼鳥般，互相扶持、不離不棄，一起朝向幸福的天空翱翔，兩人最愛的精心時刻，是每晚在星空下依偎對飲，並在璀璨中找到愛情的真諦。
融合中西方愛情意象，刻出情比金堅的璀璨，讓每一口都傳情
當東方比翼鳥與施華洛世奇元素水晶相互融合，經典結合時尚，比翼雙飛且堅定不渝的信念，臻至為最極致的浪漫宣言。首支以比翼鳥作為設計理念，象徵「比翼雙飛、互相扶持」美好愛情的「晶生相伴」金門高粱酒嫣然誕生。比翼鳥依偎在心形酒瓶上深情相吻，在精湛工藝的設計下，比翼鳥還會旋轉舞動，展現力與美的平衡，用誓約與承諾打造最璀璨的愛情信物。純金包覆的比翼鳥，象徵情比金堅的感情，鑲嵌110顆施華洛世奇元素水晶，耀眼奪目。在品嚐酒香之時見證中西方浪漫的愛情，讓每一口都傳情。
愛情如同比翼鳥，共同面對風雨一起向前
有演藝圈模範生夫妻之稱的陶晶瑩與李李仁，結婚至今17年，談起愛情觀，陶晶瑩說，「不管什麼樣的風雨，我們互相扶持，就算是大自然渺小的一對，但有人陪伴就有無比的力量可以對抗。」最美好的愛情像比翼鳥一般，遇到挑戰或困難時互相幫助，也時常依偎在一起。在天願作比翼鳥，這句話，可以說是美麗愛情的最佳詮釋。李李仁則補充說，「就是互相扶持，互相分擔責任，朝著同一個方向前進。」晶生相伴金門高粱的比翼雙飛，與陶晶瑩、李李仁對於愛情的定義不謀而合，除此之外，陶晶瑩更大讚晶生相伴不僅是一瓶愛情釀出來的酒，更是一個璀璨精緻的裝置藝術品。
平凡生活中的不平凡，都在一杯酒的時光中
陶晶瑩和李李仁經營17年的婚姻祕訣，有一套專屬於他們的獨特方法。陶晶瑩說，「兩人維繫感情的方式，就是享受日常的聊天談心，訴說生活瑣事，話題一般都是小孩及狗兒，這是夫妻倆目前共同的樂趣，雖然日子平實恬淡，卻很幸福！」兩人很重視彼此的交流互動，身為丈夫的李李仁，一定會記得每年重要節日總不忘送花或禮物表達愛意，以維持感情的新鮮度。他說，「婚姻裡會相互分擔責任，所以愈走愈開心，愈走愈自在。」除了日常對話，兩人也會每天對飲一杯，李李仁更深情表示，「找到一個可以對飲的伴侶，是最浪漫的事。」陶晶瑩有默契的回應「如果一杯不能解決，那喝兩杯。」兩人一起享受窖藏3年陳高的愛情風味，今生相伴，不離不棄。
與心共舞，承載著愛與晶粹的承諾，限量收藏「晶生」唯一
晶生相伴金門高粱酒的心形瓶身設計，猶如鑽石的晶亮璀璨，承載著愛與晶粹的承諾。坑道窖藏3年陳高，前味散發清新的蜜香，中味綿甜醇和，尾韻則帶醇厚陳香，口感豐富，充分詮釋愛情的多樣風味。值得一提的是，「晶生相伴」特別挑於象徵我愛你的520當日進行首批灌裝，全台限量2萬瓶，戀人除了可共飲愛情釀的酒外，更可以將此份經典藝術品加以收藏，晶生相伴推出NFT特殊收藏版，限量只有10份，NFT作品為實體酒瓶的3D圖像，將之完美呈現；一次同時收藏比翼雙飛心形酒瓶與NFT藝術品，將不朽的愛情永久保存、「晶生」唯一相伴。
「56度晶生相伴金門高粱酒」全台限量2萬瓶（含現貨及預購），6月15日起於全台地區酒類專賣店及金酒在台指定直營門市現貨販售；預購資訊請洽金酒在台直營門市（至6月30日止）。每組建議售價7,800元（實際庫存及售價依各通路為主）詳細購買資訊依「58度金門高粱酒Facebook官方粉絲團」公告為準。
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