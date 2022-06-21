議員質疑「1天場租超過天母棒球場1年」，大巨蛋未來能打職棒嗎？
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台北市體育局表示，會以運動賽事不可以少於48場為基礎要求遠雄在計畫書寫明，若計畫書未過核定未來也就無法營運，相信遠雄會聽到社會期待，至於「棒球」賽事會有多少比例，在實務上則較難要求。
原本是因為球迷連署請願才得以催生興建的大巨蛋，最近外界卻針對遠雄大巨蛋計畫書提出兩點質疑：包括是大巨蛋無規劃讓職棒球隊進駐使用，以及計畫書中只規劃1年舉辦10場賽事，顯示出運動賽事舉辦比例過低之情況。對此，台北市體育局、遠雄也皆進行回應。
場租、門票頻卡關，大巨蛋未來到底能不能打職棒？
關於職棒能否進入大巨蛋之問題，遠雄集團發言人楊舜欽回應，雙方看的角度跟版本不一樣，並沒有任何一家球團來跟大巨蛋有過未來的行政上的接洽，且不可把職棒在未來不可預估的收入放進財務報告書中，這樣對財務報告書是不負責任的。楊舜欽也表示，在營運計畫中是希望大巨蛋未來是能夠打職棒的。
依照遠雄巨蛋公司2020年提報投資執行計畫書修訂資料的「營運計畫」所示，大巨蛋體育館啟用後，遠雄將積極爭取中華職業棒球大聯盟使用，未來初期規劃以開幕賽、明星賽及季後總冠軍賽為優先，並爭取增加季賽場次；並長期以爭取職棒球隊作為主場地使用為目標。
對此，議員吳沛憶進一步分析，遠雄對棒球比賽的計算依據是「1場3萬人、票價1000元」票箱收入10％當場地租金，但職棒例行賽1場進場人數約是「3000到6000人、票價約450到550元」（註：2020和2021年有關門比賽，根據中華職棒聯盟的數據，平均單場觀眾人數分別是4142和3642人）；若用場租來看，大巨蛋舉辦1天的場租是160萬，而目前天母棒球場租給味全龍球團是1年100萬，巨蛋1天場租超過天母棒球場1年。
台北市體育局長李再立昨（20）日在台北市議會教育委員會進行的「大巨蛋營收分潤、議約過程及遠雄兩次投資執行計畫書重大差異分析」專案報告中說明，場地租借與球團營運要分開討論，現在的營運方式是，中華職棒只付租場租給場地，其餘的票房收入都是中華職棒拿走，票價是中華職棒訂定。
但上述種種情況讓吳沛憶直言，中華職棒史上紀錄最多僅兩萬多人「哪個球團敢來？遠雄還推給球團說，沒有球團上門洽談，根本是遠雄設定的條件太高，把球團給嚇跑了。」認為「遠雄推估收益的時根本沒有考慮職棒，才會用與職棒現況差距那麼大的數字來推估。」
1年才辦10場運動賽事？體育局籲遠雄重擬計畫：至少要48場
至於賽事舉辦比例過低的部分，在遠雄巨蛋公司2020年修訂的投資執行計畫書中，預定每年辦理10場體育競技類比賽，但台北市體育局認為其規劃不符合體育館的興建目的，因此早在2021年6月10日就發文要求遠雄重新檢討。
李再立表示，當初在進行財務評估是以48場去評估，而非10場。因此，會以運動賽事不可以少於48場為基礎要求遠雄在計畫書寫明，若計畫書未過核定未來也就無法營運，相信遠雄會聽到社會期待，至於「棒球」賽事會有多少比例，在實務上較難要求。
台北市體育局有呼籲遠雄盡量多舉辦運動賽事，絕非毫無作為，另外，市府更於進行營收分潤估算作業時，已先將運動賽事提高為48場，提高比率達4.8倍。
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責任編輯：藍妮蒨
核稿編輯：楊士範
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