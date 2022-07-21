男大生申請租金補貼，房東漲整棟房租害他被霸凌，內政部：惡意漲租最高可罰30萬

被稱為史上經費最高、補貼戶數最多的300億元擴大租金補貼政策7月起開放申請，預計約50萬租屋族受惠；但實務上長期處在「地下黑市」的租屋市場，仍有許多房東不願意讓自己的租屋行為隨著租金補貼而「被發現」，雖然政府祭出所得稅等稅捐減免優惠，但仍有不少房客因為申請補貼遇到麻煩。

內政部今天表示，申請租金補貼是房客的權利，並不需要取得房東同意，房東如禁止房客不得申請租金補貼，房客則可以拒絕及主張無效。若房東進而要求漲租或負擔所增加稅賦，房客提出申訴要求改正，房東不改正可處最高30萬元罰鍰。

申請租金補貼遭房東「連坐法」漲租，房客還聯合霸凌

一位男性網友日前就在Dcard上發文，表示自己是大二學生，平時半工半讀，因個人去申請租屋補助，遭到房東去跟每戶租客說：「因為X樓的弟弟去申請租屋補助，所以房租調漲1000」。



隨後男網友就開始被其他房客霸凌，包括遇到鄰居就被瞪、租屋處門口有死掉的大蟑螂、鞋子有被踩過的痕跡、地板黏黏的一堆螞蟻、凌晨3點門外有很大的拍手聲等。後來請房東調閱監視器，房東卻表示剛好監視器壞了，讓男網友擔憂，新租約才剛簽訂完成，未來一年是否都要被其他放課惡意霸凌。

底下網友推測原因表示，「因為很多房東都沒報稅，發現沒申報會被追回繳交幾年」。更有網友說明，「家裡有租房子給別人，原則上申請補助的人，要拿當初和房東簽約的契約去申請，上面都會有存續期間 ，所以其實很好追，看你漏幾年，全部補好補滿」，也有人建議蒐集證據報警，「先跟家人求助，並先去住別的地方吧。」

這樣的租屋案例遇到的情況雖然有些「嚴重」，但申請租金補貼遇到刁難卻不是特例，根據內政部不動產資訊平台發布發布2021年住宅需求動向調查，租金補貼申請者曾遇過的租屋糾紛中，以申請補貼被刁難的比率達25.8％最高，也就是每4位租補申請者就有1位被房東刁難。

最近因為租屋補貼開放申請，也成為租屋市場熱議話題，許多房客紛紛分享自己和房東「交手」的過程；不少人認為很多房東長期都不願意承擔租屋的所得稅成本，這政策出來反而讓房客更為難；也有人建議，最好一開始簽約時就和房東協商好，要報稅、申請租屋補助的租金和沒有的租金可能會不同。

內政部：房東不得禁止申請補貼，漲租可罰30萬

內政部表示，房客申請租金補貼，房東可直接取得公益出租人資格，並享有所得稅等稅捐減免優惠，鼓勵房東放心將房屋出租，一起用好房做好事；但房東如仍有禁止房客不得申請租金補貼情形，房客則可以拒絕及主張無效。若房東進而要求漲租或負擔所增加稅賦，房客並可向縣市政府提出申訴要求改正，如不改正者，可處3萬至30萬元罰鍰；又仍拒不改正者，並可加重處5萬至50萬元罰鍰，且得按次處罰。

內政部說明，申請租金補貼是房客的權利，並不需要取得房東同意；同時，房東也不得禁止房客申請租金補貼，若房東片面禁止或要求拋棄申請，因對於房客顯失公平，房客可依消費者保護法第12條及民法第247條之1規定主張無效。

此外，依內政部公告之住宅租賃定型化契約應記載及不得記載事項規定，房東於租約期間不得藉任何理由要求調漲租金，並且不得記載應由房東負擔之稅賦，如較出租前增加時，其增加部分由房客負擔。

若房東另以房客申請租金補貼為由，要求調漲租金或負擔所增加之稅賦，因已違反定型化契約規定，房客除可依消費者保護法第17條規定主張該約定無效外，同時可以檢附相關事證向縣市政府提出檢舉及申訴，如經縣市政府要求房東限期改正而屆期不改正，可依消保法第56條之1規定處3萬至30萬元罰鍰；又經再次命其限期改正但仍不改正者，並可加重處5萬至50萬元罰鍰，且得按次處罰。

內政部最後表示，為健全租屋市場發展，保障弱勢租屋權益，政府近年來不斷宣導不得有禁止房客申請租金補貼、遷入戶籍等不公平的租屋行為，但目前租屋市場仍有所聞。對此，內政部也已著手研議修正租賃住宅市場發展及管理條例，將予增訂相關違規行為直接處罰規定，藉此有效導正遏止。

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核稿編輯：翁世航