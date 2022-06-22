民進黨有「英系三人幫」，「政黑一體」已從地方蔓延到中央

文：陳力言（媒體工作者）

但凡一政治體系發展，必定會出現「寡頭化」，這便是政治學鼎鼎大名的「寡頭鐵律」（Iron law of oligarchy）。

中國文化大革命時期，毛澤東旗下形成「四人幫」，以江青為首，四人幫護航、詮釋甚至「超譯」中國共產黨思想，導致上千萬死亡文革悲劇。台灣過往則有陳立夫、陳果夫兄弟的「CC派」，拉幫結派、排除異己，鼓吹法西斯及獨裁統治。

如此的「共治集團」，或以意識形態、或以利益為集結，往往使政治權力「階層化」，而離「人民距離」越遠。時序拉到現代，媒體批露，在蔡英文時代，洪耀福、黃承國、陳明文組成「英系三人幫」，從媒體、黨部、物流公司，無所不在的介入，權力毫不節制，甚至與法院認證的黑幫歃血為盟，形成不可一世的政治勢力。

英系三人幫：洪耀福、黃承國、陳明文

在洪耀福、黃承國、陳明文「英系三人幫」中，其中「敗戰軍師」洪耀福，是民進黨多次敗選的「關鍵人物」。

洪耀福曾在小英之友會一番話「挾天子以令諸侯」，引發多位企業要角不滿。科學城物流事件，黃國昌更披露洪耀福讓台灣關鍵半導體技術外流，洪耀福揚言提告卻從未開庭，讓黃國昌揭開洪耀福真面目苦無機會，是否因為法務部次長蔡碧仲女兒於民進黨中央黨部工作有關？真相從未攤在陽光下檢視，更不禁令人想問：在這背後，究竟是誰使「司法當機」？

「黑道國策顧問」黃承國，則為台灣「黑道漂白」的著名例子。

黃承國是天道盟羅福助司機出身、天道盟文山會會長，曾在綠島接受管訓，從雙子星案關鍵證人，再到法院認證的黑道背景，黃承國直接扯出民進黨「黑道入黨」的醜聞。近期，又是與黃承國關係密切的趙心瑜回鍋擔任民進黨北市黨部執行長，更被黨內人士痛批「販毒家族勢力」的強勢回歸黨部！

最後，「隨身攜帶三百萬」的地方要角陳明文，又有「英派掌門人」之號稱。陳明文靠著地方派系勢力與政治利益交換，一躍而成為史上最年輕的議長。陳明文親哥哥陳明仁，在媒體直言「當年就是他幫陳明文把錢灑出去」。陳明文在中央、地方政治界呼風喚雨，種種不合理事跡誑稱「明文規定」。

多年前，陳明文在高鐵掉了三百萬元現金，至今仍說不出箇中緣由，更啟發民眾諸多猜測與疑竇。

黑道從國民黨時代的「地方惡霸」，逐漸變成「垂簾聽政」

過往國民黨如鄭太吉、羅福助，再怎麼誇張，終究不出「地方惡霸」等級。然而民進黨的「英系三人幫」卻直接高坐黨、政、中央，「垂簾聽政」，儼然成為黨政、國事另類的「藏鏡人」。

近期媒體報導，在台南，與黃偉哲交好的「爐渣大王」郭再欽，在農村填埋爐渣而不受市府清查，已經被列為被告。地方更傳出郭再欽為換黨員票而公報私仇，地方黨內人士敢怒不敢言。誇張行徑，顯見從中央到地方，政、黑一體勢力的急速擴張，已經到了難以控制的地步。

學者長期觀察政黨的生存發展模式，分析民進黨政黑雙棲勢力的急速擴張，是「淺顯易懂」的利益交換權力遊戲。其中「黑道借殼上市」、「政黨護黑固樁」、「黑金派系互槓」三項特點，更是令人搖頭連連的暗黑泥流，對於台灣民主政治，已經敲響了發人深思的警鐘。

嚴峻疫情之下，政、黑勢力也卻恣意叢生。選舉只是一時，政治風氣敗壞則是一世，如何整飭台灣已然不堪聞問的黑金亂政現象？值得未來百姓深思，也更關乎民進黨的歷史定位。

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航