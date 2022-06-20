《衝擊效應》奧斯卡名導涉嫌性侵在義大利被捕，2018「MeToo」時期也曾被其他女性指控

曾以《衝擊效應》獲得奧斯卡最佳影片、原創劇本的加拿大名導保羅海吉斯（Paul Haggis），日前被一名女性指控性侵和嚴重人身傷害罪，在義大利南部的城鎮歐斯圖尼（Ostuni）遭到警方拘捕。

Photo Credit: AP / 達志影像 保羅海吉斯

根據美國權威娛樂媒體《綜藝報》指出，保羅海吉斯日前抵達義大利奧斯杜尼（Ostuni），原訂在本月21日於當地新辦的電影節「Allora Fest」舉辦大師講堂，但保羅海吉斯卻被指控強迫一名非義大利籍的女性外國人發生性關係。

根據義大利警方的報告，這名女子遭到侵害之後，被保羅海吉斯帶到當地機場，保羅海吉斯就先行離去。至於當時這名女性的身心狀況都非常不穩定，在機場人員以及值班員警的幫忙下，進行急救之後就陪同她前往警察辦公室報案，最後，這名女性則是轉到了布林迪西（Brindisi）的醫院加以照護，也對保羅海吉斯正式提告。

而事發之後，保羅海吉斯 長期的私人律師在一份聲明中表示：「根據義大利法律，我不能討論證據。我相信所有針對 保羅海吉斯 先生的指控都將被駁回。他完全是無辜的，也願意與當局充分合作，以便真相迅速浮出水面。」

至於由義大利記者 Silvia Bizio和西班牙藝評家Sol Costales Doulton新發起的電影節 Allora Fest ，則表示對於 保羅海吉斯 因涉嫌暴力而被拘留的消息感到沮喪和震驚，而 保羅海吉斯的大師講堂也遭到終止。

Allora Fest​​​​​​也​發出一份聲明表示： 「電影節 的主題包括平等、性別平等和團結等主題。作為專業人士和女性，我們感到沮喪，並希望這個節日將有助於在這個日益緊迫的問題上，培養更多元的意識，我們 完全聲援涉及其中的女性。 」

事實上，這並非保羅海吉斯首次與性侵事件沾上邊。2018年，當時「MeToo」運動正如火如荼地在歐美影視圈進行，一名公關指控在2013年的某次首映會後，遭到保羅海吉斯強姦。而在審判期間，更有另外3名女性，出面指控保羅海吉斯的暴力性行為。

當然，保羅海吉斯強烈否認了這些指控，也由於 COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）影響延誤的關係，此案件審判仍在進行當中。

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核稿編輯：翁世航