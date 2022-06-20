日本大阪法院裁定禁止同婚不違憲，G7唯一同婚未合法化國家，LGBTQ權益再次受挫
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有3對同性伴侶日前向大阪地方法院提起訴訟，認為禁止同性婚姻是違憲的。法院最終裁定不違憲，並駁回他們要求每對伴侶100萬日圓（約22萬新台幣）的損害賠償。
在七大工業國（G7）之中，日本是唯一一個不允許同性婚姻的國家。近日，大阪地方法院的最新裁定，又再次讓日本的LGBTQ族群受挫。
有3對同性伴侶日前向大阪地方法院提起訴訟，認為禁止同性婚姻是違憲的。法院最終裁定不違憲，並駁回他們要求每對伴侶100萬日圓（約22萬新台幣）的損害賠償。
日本《憲法》第24條規定：「婚姻僅以兩性的自願結合為基礎而成立」，法條中限定了「兩性」，但上週東京才引入同性的伴侶權，規劃提出「東京伴侶宣誓制度」，再加上支持同性婚姻的民調持續上升，讓運動者及律師認為大阪案有望。
「這真令人失望。」東京LGBTQ運動家松中権表示，「在札幌的判決之後，我們希望得到同樣的、或是更好的判決。」松中権提及的札幌判決，是由札幌地方法院在2021年3月所做成，該案認為不讓同性結婚違反《憲法》第14條的平等原則。
日本現行法律規定，同性伴侶不得結婚、不得繼承彼此財產，有部分市政府所實施的制度，可以讓同性伴侶一起租房、享有醫院探視權，但仍無法獲得像異性戀婚姻一樣的完整權利。
日本首相岸田文雄曾經表示會仔細思考這個問題，自民黨的一些官員也贊成改革。根據《路透社》報導，LGBTQ運動者指出，同性婚姻合法化會對社會和經濟產生深遠的影響，因為這讓公司更容易吸引人才，甚至有助於外國公司進入日本。
高盛集團的經紀業務負責人、日本同婚組織成員柳澤正和向《路透社》表示，對LGBTQ的包容性正在成為國際公司評估期亞洲戰略時的考量，「國際企業不想投資一個對LGBTQ不友善的地方。」相對其他亞洲國家，日本的同婚制度確實相對寬鬆，但台灣是唯一一個達成同婚合法化的國家。
新聞來源
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責任編輯：李芯
核稿編輯：翁世航
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獲利都被通膨稀釋？！小資族投資最容易忽略的「沉沒成本」
我們想讓你知道的是
每年落實保單健檢、當心通膨可能稀釋資產的隱形成本，是小資族在理財時特別要留意的面向。
本文作者：VI College價值投資學院 台灣區總經理 黃士豪
由於資訊流通發達，相當多年輕上班族皆能吸收到相對充足的投資理財觀念，比起需要自己花時間做功課及了解的股票，有些人可能會透過銀行行員及保險經理人的推薦而購買基金或是投資型保單。
這些看似相對有保障的「投資產品」，有時候可能正悄悄讓通膨吃掉你的資產。同樣金錢放到別的投資標的上，即使無法讓你賺更多錢，卻可能幫你省下許多不必要成本浪費。
前來向我諮詢的學員邱老師是位中學的約聘老師，多年來工作一直相當穩定，但他總覺得自己只是「約聘」身份，不是終身職的「鐵飯碗」。因此儘管邱老師每月有五萬多不錯的月薪，為了有更多資金可以用來理財，邱老師日常生活單純沒什麼特別開銷，偶爾買些網路小說作為日常休閒娛樂，幾年下來也累積170幾萬總資產。
檢視一下邱老師的投資目標及現況，每個月如果還希望能有5萬多塊的投資被動收入，評估之下約需要達到資產2,000萬元才能達成此一目標，雖然看似還有一段相當長的路要走，但其實邱老師最大的問題在於：她還沒真正開始進行投資理財。
170幾萬元總資產在我看過案例當中算是相當不錯的「基礎」，但邱老師整體資產配置保障型就佔了76%，防守型則為15%，真正能幫助自己增加資產的進攻型只有7%。
這樣的配置形式不單單無法讓每一塊錢發揮最大化價值，甚至有76%資產正因為通膨而逐漸被稀釋。給予邱老師的第一步建議便是保留6個月現金做為保障型資產，將總數壓低至18.48%，防守型可以保留16%，將餘下116萬都投入進攻型資產開始「真正的」投資。
再者，除了資產配置無法跟上目標這個常見問題外，在檢視邱老師的投資組合裡，發現在「保險」及「基金」這兩個區塊，她也犯了相當多保守型投資人會犯的錯誤。
給邱老師的投資建議一：細算兩個成本，落實進行保險健檢。
邱老師的支出中，每個月有8千元是花在保費上，這其實是筆不低的開銷，也遠超過保險支出不得超過收入10%這個標準，當中也存在一些儲蓄險。
如果是醫療險、癌症險等風險型保險不需特別檢視，需要檢視的是那些跟投資混在一起的儲蓄險及投資型保單。
針對這個部份，我建議邱老師先進行一項功課：了解現在贖回手邊那些投資型保單，可換回多少現金？用歸零思考角度先細算機會成本後，可以反問自己：即使10萬最後只能拿回8萬，但當你有這8萬塊時，還會繼續去買相同類型的保險商品嗎？
針對保險商品之取捨，更要有沉沒成本觀念。許多人對投資型保單會猶豫可能是因為保單本身包含其他風險保障，但也要進一步思考「沉沒支出」這項成本。
我建議每年都要進行保單健診，即使投資型保單當中存在風險保障，也該檢視如果單純買那些保險，會不會比較便宜？如果會，那麼這些投資型保單就是弊大於利。
給邱老師的投資建議二：基金存在許多摩擦成本，不適合低資產族。
邱老師目前保守型資產最主要便是每月定期定額9千購買的基金，目前已累積28萬。審視基金投資時建議關注兩個指標；年化報酬率跟投資回報率。
假設投入100元，隔年變成110元，再過一年變成121元，這就代表年化報酬率為10%，而換到投資報酬率則是21%，一個是動態、一個是靜態。用這兩個指標比對其他投資標的，就能夠清楚知道該將資產如何分配？
邱老師所投資基金過往投資報酬率最低約為百分之十幾，最高則曾到百分之四十幾，雖然看起來可以，卻存在相當多容易被忽略的成本。
首先便是邱老師採定期定額每月分三次各扣3千，這就產生相當多手續費；且基金交易背後有販售基金的公司及業務，台灣基金都是從國外代理要支付代理費，還要支付基金管理人費用，帳面上看到的報酬最終會被這些摩擦成本給稀釋了。
很多年輕人都會忽略這一點，基金主要是給有資本的人投資，當你有絕對數字時即使只是年化報酬率1%，收益也相當可觀，卻未必適合資金本位少的年輕投資者。
特別是邱老師有相當明確，每月要有5萬被動收入這個目標，這時增加資產當然是首要關鍵。而基金基本上屬於避險的保守型資產，假設提高資產是首要工作，對保守型投資人來說比起買基金，買ETF會更好，這是肯定的答案。
每年落實保單健檢、當心通膨可能稀釋資產的隱形成本，是小資族在理財時特別要留意的面向。
本文章內容由「VI College價值投資學院」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。