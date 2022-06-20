日本大阪法院裁定禁止同婚不違憲，G7唯一同婚未合法化國家，LGBTQ權益再次受挫

在七大工業國（G7）之中，日本是唯一一個不允許同性婚姻的國家。近日，大阪地方法院的最新裁定，又再次讓日本的LGBTQ族群受挫。

有3對同性伴侶日前向大阪地方法院提起訴訟，認為禁止同性婚姻是違憲的。法院最終裁定不違憲，並駁回他們要求每對伴侶100萬日圓（約22萬新台幣）的損害賠償。

日本《憲法》第24條規定：「婚姻僅以兩性的自願結合為基礎而成立」，法條中限定了「兩性」，但上週東京才引入同性的伴侶權，規劃提出「東京伴侶宣誓制度」，再加上支持同性婚姻的民調持續上升，讓運動者及律師認為大阪案有望。

「這真令人失望。」東京LGBTQ運動家松中権表示，「在札幌的判決之後，我們希望得到同樣的、或是更好的判決。」松中権提及的札幌判決，是由札幌地方法院在2021年3月所做成，該案認為不讓同性結婚違反《憲法》第14條的平等原則。

日本現行法律規定，同性伴侶不得結婚、不得繼承彼此財產，有部分市政府所實施的制度，可以讓同性伴侶一起租房、享有醫院探視權，但仍無法獲得像異性戀婚姻一樣的完整權利。

日本首相岸田文雄曾經表示會仔細思考這個問題，自民黨的一些官員也贊成改革。根據《路透社》報導，LGBTQ運動者指出，同性婚姻合法化會對社會和經濟產生深遠的影響，因為這讓公司更容易吸引人才，甚至有助於外國公司進入日本。

高盛集團的經紀業務負責人、日本同婚組織成員柳澤正和向《路透社》表示，對LGBTQ的包容性正在成為國際公司評估期亞洲戰略時的考量，「國際企業不想投資一個對LGBTQ不友善的地方。」相對其他亞洲國家，日本的同婚制度確實相對寬鬆，但台灣是唯一一個達成同婚合法化的國家。

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責任編輯：李芯

核稿編輯：翁世航