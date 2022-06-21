2022/06/21,
美加

【國際大風吹】涉嫌策劃美國國會山莊暴動事件，極右派團體「驕傲男孩」的領袖竟不是白人？

【國際大風吹】涉嫌策劃美國國會山莊暴動事件，極右派團體「驕傲男孩」的領袖竟不是白人？
Photo Credit: 國際大風吹

我們想讓你知道的是

美國國會山莊暴動事件至今一年多了，極右派團體驕傲男孩所扮演的角色持續引發關注。領導人拉丁裔的身份，更似乎與組織的白人至上主義色彩背道而馳。不過，專家解釋這並不是特例。

還記得2021年1月6號震驚全世界的美國國會山莊暴動事件嗎？

那一天，美國國會正要認證前一年年底的總統大選結果，宣布拜登當選，沒想到數百名支持川普的民眾突破警方防線，硬闖國會山莊，讓認證程序被迫中斷。後來警民發生暴力衝突，甚至動用橡膠子彈和催淚瓦斯，最終事件造成5人死亡、數百人受傷，也象徵民主發展200年的美國，竟然沒辦法和平轉移政權。

為了釐清事件真相，美國國會組成專門委員會進行調查，今年6月終於舉行第一場全美電視轉播的公開聽證會。其中，幾個參與暴動的極右派團體引發關注，尤其是驕傲男孩、Proud Boys。

這個極右派團體雖然人數不多，但因為經常引發暴力事件，受到關注，這次更因為硬闖國會，被控陰謀叛亂罪。外界通常將他們視為白人至上的法西斯主義組織，但奇妙的是，組織領袖本身並不是白人。到底驕傲男孩是什麼樣的團體？組織領袖怎麼會是非白人呢？

涉嫌策劃國會暴動，驕傲男孩被控陰謀叛亂

負責調查國會山莊暴動事件的眾議院委員會，在第一場公開聽證會上，播放了1月6號事件現場的震撼影像。

（副總統）彭斯沒膽做對的事，保護我們的國家和憲法，讓各州有機會認證正確的事實（票數），而非他們本來認證的虛假不實的結果，美國要真相

朗讀川普推文

這段長達6分多鐘的影片，可以看到示威群眾湧入國會大樓，包圍議事廳大門，要求改變大選結果。現場員警的隨身攝影機，也拍下不少衝突畫面。

有一位事發當天正在拍攝驕傲男孩紀錄片的導演出席作證，雖然1月6號在國會附近的抗議活動是有經過許可的，但現場氣氛很快就變得非常暴力。他看到不少驕傲男孩的成員開始向國會大樓前進，進而點燃衝突。

針對國會山莊暴動事件，美國司法部過去1年來，已經以不同罪名，起訴至少50位驕傲男孩的成員、領袖和相關人士。3月份的起訴書就指出，這起事件不是一時衝動的行為，而是有預謀和組織。至少60名驕傲男孩的成員，早就透過加密通訊軟體，規劃1月6號要在華府行動。

6月初，全國主席塔里歐（Enrique Tarrio）以及另外4名核心人士，更非常罕見被以陰謀叛亂罪起訴。如果成立，最高可處20年有期徒刑。

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Photo Credit: AP / 達志影像
驕傲男孩全國主席塔里歐（吸菸過量，有礙健康）

這項罪名的核心概念是陰謀顛覆政府的正當性和合法性。在美國歷史上幾乎都是嘗試攻佔或破壞公家單位，或用其他暴力行動挑戰政府地位的左右派極端組織，才會背上這條罪名。

例如，1954年，一群主張波多黎各從美國獨立的建國主義者，為了表達不滿，從眾議院旁聽席上掏槍，對著正在開會的美國眾議員發射30發子彈，打傷5名議員。這群「波獨」份子事後全部被判陰謀叛亂罪成立

驕傲男孩是什麼組織？領袖為何是非白人？

2016年大選後成立的驕傲男孩，自我定位並不是極右派組織，而是一個反對政治正確，反對白人原罪，限定男性參加的團體。

儘管如此，這個組織卻經常在示威活動上跟立場相反的人士發生暴力衝突，以及跟其他極右派團體一起上街示威。例如2021年8月在奧勒岡州首府波特蘭，一場數百人參加的右派示威上，就有成員掏槍對左派團體人士開槍射擊，雙方互相開了至少9槍之後，警方才控制局面。

早從2018年開始，驕傲男孩就引起幾個州的執法單位注意，將他們列在白人至上極端組織的名單當中。

不過真正獲得全國知名度，或著說惡名昭彰，還是在2020年美國大選，川普在辯論會上拒絕譴責支持他的白人至上組織，更公然向驕傲男孩喊話，暗示可能會需要他們的幫助，頓時引發譁然，也遭到對手拜登的強力譴責。

對於驕傲男孩和其他白人至上團體，我想說，請立刻停止活動，這不是我們，這不是美國人該做的事。

時美國總統候選人 拜登

隨著驕傲男孩打響名頭，外界也很注意到，組織的全國主席塔里歐，本身不是白人，為什麼會領導一個看起來仇恨少數族群的極右派組織呢？

現年38歲的塔里歐，爸媽從古巴來到美國佛州落地深根，他則是移民第二代。決定加入驕傲男孩之後，非常積極活動，最終當上全國主席，也帶領組織參與更多政治活動。換句話說，他是拉丁裔美國人。

長期報導拉丁裔族群新聞的媒體創辦人瓦瑞拉分析，美國拉丁裔族群雖然有6200多萬人，但其實沒有一致的政治立場。其中一部分人可能追求齊頭式的平等，相信光是表達個人的種族認同，就是一種種族歧視。也就是說，根本不該區分誰是什麼種族。當然，這樣的主張完全忽略由於種族膚色而產生的既有的不平等狀況。但是對部分拉丁裔族群來說，是有吸引力的。

另外他也分析，對黑人的反感，也是拉丁裔文化根深蒂固的一環。

事實上，國會山莊暴動事件之前幾個月，塔里歐才跟幾個組織夥伴，從一間歷史悠久的黑人教會拿走一面黑人的命也是命的旗幟，並且公然燒毀。事後他被起訴破壞私人財產，也已經認罪判刑。

更早之前，2017年在維吉尼亞州舉行的右派大團結活動，吸引了大量白人至上主義和極右派團體到場，塔里歐也以組織名義參加。

瓦瑞拉分析，像塔里歐這樣，雖然不是白人，卻認同白人至上主義而成為信徒，並不是個案，而是美國拉丁裔族群中確實存在的現象。

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Photo Credit: AP / 達志影像

加國驕傲男孩已解散，專家：不等於結束

國會山莊暴動事件發生以來，到今年6月初，已經有800多人遭到起訴，目前調查仍在進行中。加拿大政府也在事件發生後，甚至將這個團體定調為恐怖組織。加國境內的驕傲男孩因此宣布解散。那麼這一類的極右派團體，會因此受到打擊而逐漸式微嗎？專家並不認為

國際激進主義研究中心研究員克勞佛就指出，很多時候被禁的組織只會換個名字，東山再起。其他專家也認為，應該要解決極端思想出現的社會原因，而不是只針對個別組織。美國媒體Grid News則報導，根據組織成員使用的Telegram頻道顯示，截至今年6月初，全美各地有155個驕傲男孩分會，這個數字，反而比去年的72個，以及2020年的43個還要多


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2022/06/14,
科技

迎接台灣黃金十年數位經濟熱！全球第三大網通商 Ubiquiti Inc. 入列護國群山艦隊，揭開研發總部落腳台灣的背後關鍵

迎接台灣黃金十年數位經濟熱！全球第三大網通商 Ubiquiti Inc. 入列護國群山艦隊，揭開研發總部落腳台灣的背後關鍵
Photo Credit：Ubiquiti Inc.

我們想讓你知道的是

到底台灣的優勢在哪裡，能夠讓世界第三大商用網通大廠 Ubiquiti（UI）2010 起就將全球研發總部佈局於台灣，更持續投資、重用在地人才呢？

這幾年台灣受惠中美貿易戰，外資大舉回流，加上疫情助長遠距協作、線上交易，各界看好台灣迎來新的黃金十年，搶抓數位經濟。

蛻變為數位韌性之島，網通設備正是數位轉型的不可缺少的基礎建設，特別是全球第三大商用無線網通解決方案大廠 Ubiquiti Inc.（UI）， 2010 年正式將全球研發總部設於台灣。究竟，台灣有何強烈吸引力，讓這家美商持續加碼投資，深挖在地人才價值？

除了半導體，我們還有其他不為人知的台灣之光

未來要在全球舞台出頭，靠的是創新！世界經濟論壇（WEF）全球競爭力報告評比台灣連續兩年在「創新能力」，亞太區排名第一、全球第四。確實，除了舉世聞名的半導體晶片，還有其他可關注的面向，網通產業就是其中之一。

UI 台灣產品設計總監楊宗樺點出我們的強項，「UI 創辦人 Robert Pera 在事業開展初期，就是看中台灣有首屈一指的技術供應鏈，而且逐漸發現台灣不單單有硬體技術人才，還有軟體開發實力，因此持續擴大台灣在軟硬整合的統籌設計能量。」

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Photo Credit：Ubiquiti Inc.
UI Taiwan 產品設計總監 - 楊宗樺

事實上，UI 研發總部設置台灣後這幾年的人數擴編態勢，正與他們的全球營收數據，呈現高度正相關。UI 在 2021 年締造 18 億美金營業額，過去五年平均營收成長近 30%，目前仍在快速飆漲中。

楊宗樺解釋，「2010 年台灣研發團隊僅 10 多位，後來持續奠定設計開發基礎，加上產品線多元化， 2017 年之後，成員數開始以翻倍速度增長，從 100 多位員工成長到今年預計招募規模上看 700 多人，UI 的創意心臟來自台灣，已是無庸置疑的事實。」

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Photo Credit：Ubiquiti Inc.
UI 2021 年締造近 18 億美元營業額，過去五年營收快速成長。

台灣是孵化創新的首選場域，人才寶庫擁有三大優勢

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Photo Credit：Ubiquiti Inc.
UI 位於台北信義區的台灣研發中心。

如今，UI 的產品原型發想、概念確認、功能驗證、再到產品落地，許多流程都是在台灣誕生，甚至 UI 的產品線也從消費型網通設備，跨足到辦公室 EoT（Enterprise of Thing）裝置、監控解決方案。除了仰賴研發總部有絕佳的實驗場域，充沛的人才能量，更是讓創意點子源源不絕的關鍵。

不光是 UI 讚許台灣有高素質人才，連同為外商的 Google 台灣人資長也曾表示，在 Google 眼中，台灣人才如「隱藏版珍珠」。有趣的是，Robert 早在十多年前「慧眼識英雄」，把研發基地瞄準台灣，而不選擇其他國家，正因為台灣人才庫有三大優勢。

「台灣有多元性人才是很重要的一點」楊宗樺回應，從軟硬體研發、產品規劃、行銷到生產人員，等於一條垂直供應鏈，都能找到對應的人選。其次是台灣的開放性，熟稔與國際團隊合作模式，展現快速反應能力與機動性，搭配最後一項能夠中英文溝通，呈現台灣人才獨特優勢。

曾有人說「台灣科技産業只能做代工，因為我們缺乏創意…」果真如此嗎？

楊宗樺表示，「台灣在過去產業分工模式，沒有獲得從零開始的規劃機會，並不代表我們沒有創新的實力。」自從 UI 把研發總部落腳台灣，等於幫在地的人才開了一扇連接國際的窗，更有機會打造世界級產品，甚至對產業發展扮演關鍵影響力角色。

UI 成長方程式：全方位展現品牌思維，優化與使用者的每個接觸點

除了營收亮眼，UI 之於網通產業所貢獻的價值，更來自破壞式創新的使用者體驗。有人這樣描述「UI 是網通界的 Apple 」，原因是 UI 打破通訊設備的冰冷，拿到產品一剎那，從開箱安裝到設定軟體，極簡設計風格消除繁雜的使用流程；同時產品外觀又能完美融入使用者的生活，兼顧「必需品」與「裝飾品」雙重價值。

不僅是在使用者體驗上的創新，UI 更跳脫單純販售產品的框架，而是以品牌服務思維，在每一個與使用者的接觸點，優化五感體驗。例如 UI 針對產品安裝邏輯，調整內容物的排列順序，甚至在外包裝的材質、氣味添加巧思，增加使用者開箱時的「wow」感受。

此外，聯網設備因應使用者的需求差異，以及所在地坪數格局不同，往往挑選型號之際感到苦惱。楊宗樺說，「我們除了完整揭露產品的技術細節，也考量到使用者在選購的時候，就獲得良好的體驗，我們 store.ui.com 網站提供試算建議功能，幫助消費者高效找到自身的需求。」

在 5G、低軌衛星高速發展的趨勢之下，可想見台灣對網通產業的投資只會有增不減，而 UI 入列台灣護國群山的一份子，期許自己扮演架橋角色，樂觀看待台灣下一波黃金十年。

所謂架橋任務，楊宗樺強調，UI 積極把全球視野與商機帶進台灣，也將台灣創新能量推展國際，不論技術優勢或是整合型產品，都能形成雙向的交流。尤其 UI 對人才培育下足功夫，希望透過持續耕耘，讓人才連結世界級的視野與思考經驗，驅動台灣網通產業邁向嶄新的時代。「我們期待聯手更多台灣優秀人才，在 UI 開創全新的職涯藍圖，與饒富創新想法的同仁一起打造更多元的産品，讓台灣之光在網通產業繼續發光。」

▲UI Taiwan 產品設計總監楊宗樺：在 UI，我們想打造改變世界的產品

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