【國際大風吹】涉嫌策劃美國國會山莊暴動事件，極右派團體「驕傲男孩」的領袖竟不是白人？

還記得2021年1月6號震驚全世界的美國國會山莊暴動事件嗎？

那一天，美國國會正要認證前一年年底的總統大選結果，宣布拜登當選，沒想到數百名支持川普的民眾突破警方防線，硬闖國會山莊，讓認證程序被迫中斷。後來警民發生暴力衝突，甚至動用橡膠子彈和催淚瓦斯，最終事件造成5人死亡、數百人受傷，也象徵民主發展200年的美國，竟然沒辦法和平轉移政權。

為了釐清事件真相，美國國會組成專門委員會進行調查，今年6月終於舉行第一場全美電視轉播的公開聽證會。其中，幾個參與暴動的極右派團體引發關注，尤其是驕傲男孩、Proud Boys。

這個極右派團體雖然人數不多，但因為經常引發暴力事件，受到關注，這次更因為硬闖國會，被控陰謀叛亂罪。外界通常將他們視為白人至上的法西斯主義組織，但奇妙的是，組織領袖本身並不是白人。到底驕傲男孩是什麼樣的團體？組織領袖怎麼會是非白人呢？

涉嫌策劃國會暴動，驕傲男孩被控陰謀叛亂

負責調查國會山莊暴動事件的眾議院委員會，在第一場公開聽證會上，播放了1月6號事件現場的震撼影像。

（副總統）彭斯沒膽做對的事，保護我們的國家和憲法，讓各州有機會認證正確的事實（票數），而非他們本來認證的虛假不實的結果，美國要真相 朗讀川普推文

這段長達6分多鐘的影片，可以看到示威群眾湧入國會大樓，包圍議事廳大門，要求改變大選結果。現場員警的隨身攝影機，也拍下不少衝突畫面。

有一位事發當天正在拍攝驕傲男孩紀錄片的導演出席作證，雖然1月6號在國會附近的抗議活動是有經過許可的，但現場氣氛很快就變得非常暴力。他看到不少驕傲男孩的成員開始向國會大樓前進，進而點燃衝突。

針對國會山莊暴動事件，美國司法部過去1年來，已經以不同罪名，起訴至少50位驕傲男孩的成員、領袖和相關人士。3月份的起訴書就指出，這起事件不是一時衝動的行為，而是有預謀和組織。至少60名驕傲男孩的成員，早就透過加密通訊軟體，規劃1月6號要在華府行動。

6月初，全國主席塔里歐（Enrique Tarrio）以及另外4名核心人士，更非常罕見被以陰謀叛亂罪起訴。如果成立，最高可處20年有期徒刑。

Photo Credit: AP / 達志影像 驕傲男孩全國主席塔里歐（吸菸過量，有礙健康）

這項罪名的核心概念是陰謀顛覆政府的正當性和合法性。在美國歷史上幾乎都是嘗試攻佔或破壞公家單位，或用其他暴力行動挑戰政府地位的左右派極端組織，才會背上這條罪名。

例如，1954年，一群主張波多黎各從美國獨立的建國主義者，為了表達不滿，從眾議院旁聽席上掏槍，對著正在開會的美國眾議員發射30發子彈，打傷5名議員。這群「波獨」份子事後全部被判陰謀叛亂罪成立。

驕傲男孩是什麼組織？領袖為何是非白人？

2016年大選後成立的驕傲男孩，自我定位並不是極右派組織，而是一個反對政治正確，反對白人原罪，限定男性參加的團體。

儘管如此，這個組織卻經常在示威活動上跟立場相反的人士發生暴力衝突，以及跟其他極右派團體一起上街示威。例如2021年8月在奧勒岡州首府波特蘭，一場數百人參加的右派示威上，就有成員掏槍對左派團體人士開槍射擊，雙方互相開了至少9槍之後，警方才控制局面。

早從2018年開始，驕傲男孩就引起幾個州的執法單位注意，將他們列在白人至上極端組織的名單當中。

不過真正獲得全國知名度，或著說惡名昭彰，還是在2020年美國大選，川普在辯論會上拒絕譴責支持他的白人至上組織，更公然向驕傲男孩喊話，暗示可能會需要他們的幫助，頓時引發譁然，也遭到對手拜登的強力譴責。

對於驕傲男孩和其他白人至上團體，我想說，請立刻停止活動，這不是我們，這不是美國人該做的事。 時美國總統候選人 拜登

隨著驕傲男孩打響名頭，外界也很注意到，組織的全國主席塔里歐，本身不是白人，為什麼會領導一個看起來仇恨少數族群的極右派組織呢？

現年38歲的塔里歐，爸媽從古巴來到美國佛州落地深根，他則是移民第二代。決定加入驕傲男孩之後，非常積極活動，最終當上全國主席，也帶領組織參與更多政治活動。換句話說，他是拉丁裔美國人。

長期報導拉丁裔族群新聞的媒體創辦人瓦瑞拉分析，美國拉丁裔族群雖然有6200多萬人，但其實沒有一致的政治立場。其中一部分人可能追求齊頭式的平等，相信光是表達個人的種族認同，就是一種種族歧視。也就是說，根本不該區分誰是什麼種族。當然，這樣的主張完全忽略由於種族膚色而產生的既有的不平等狀況。但是對部分拉丁裔族群來說，是有吸引力的。

另外他也分析，對黑人的反感，也是拉丁裔文化根深蒂固的一環。

事實上，國會山莊暴動事件之前幾個月，塔里歐才跟幾個組織夥伴，從一間歷史悠久的黑人教會拿走一面黑人的命也是命的旗幟，並且公然燒毀。事後他被起訴破壞私人財產，也已經認罪判刑。

更早之前，2017年在維吉尼亞州舉行的右派大團結活動，吸引了大量白人至上主義和極右派團體到場，塔里歐也以組織名義參加。

瓦瑞拉分析，像塔里歐這樣，雖然不是白人，卻認同白人至上主義而成為信徒，並不是個案，而是美國拉丁裔族群中確實存在的現象。

Photo Credit: AP / 達志影像

加國驕傲男孩已解散，專家：不等於結束

國會山莊暴動事件發生以來，到今年6月初，已經有800多人遭到起訴，目前調查仍在進行中。加拿大政府也在事件發生後，甚至將這個團體定調為恐怖組織。加國境內的驕傲男孩因此宣布解散。那麼這一類的極右派團體，會因此受到打擊而逐漸式微嗎？專家並不認為。

國際激進主義研究中心研究員克勞佛就指出，很多時候被禁的組織只會換個名字，東山再起。其他專家也認為，應該要解決極端思想出現的社會原因，而不是只針對個別組織。美國媒體Grid News則報導，根據組織成員使用的Telegram頻道顯示，截至今年6月初，全美各地有155個驕傲男孩分會，這個數字，反而比去年的72個，以及2020年的43個還要多。