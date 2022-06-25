棺材裡裝的不一定是老人，誰說年輕人不需要預立遺囑？
我們想讓你知道的是
遺囑的目的，就是要透過事前的規劃，將自身的財產預先做好分配，不僅可以嘉惠及照顧到家人，也可以減少日後爭產糾紛的發生。所以看起來，需要預立遺囑的人，似乎是接近死亡的人，對吧？但一句老話說得好：棺材裡裝的，不一定是老人。
文：陳建至律師
老人家才需要立遺囑吧，我才三十幾歲這麼年輕有需要嗎？
這是很多青壯年人的迷思，覺得自己距離死亡還很遙遠，或是自己留下來的財產也已足夠照顧家人了，但事實上真的是如此嗎？
1. 明天和死亡，哪個會先到？
遺囑的目的，就是要透過事前的規劃，將自身的財產預先做好分配，不僅可以嘉惠及照顧到家人，也可以減少日後爭產糾紛的發生。所以看起來，需要預立遺囑的人，似乎是接近死亡的人，對吧？但一句老話說得好：棺材裡裝的，不一定是老人。
以上圖110年1-11月交通事故死亡的人數為例，在25至64歲成年人區間因為交通事故死亡的人數為1286人，不算少數！加上癌症年年蟬聯十大死因榜首，且有逐漸年輕化趨勢，加上青壯年人通常自恃年輕而沒有定期健康檢查，反而常常因此失去及早發現及早治療的機會。所以青壯年人雖然死亡率不高，但也因為不高的情況，往往忽略了需要提早做規劃與準備。
但試想，如果一名四十歲事業正處於略有成就而希望更上層樓的男子，上有母親、中有太太、下有小孩，萬一哪天不幸因為交通意外或疾病而離開，他所愛所念之人，真的都可以全部都照顧到嗎？
2. 預立遺囑，才能照顧到你愛的人
四十歲的阿洪，有位七十歲已經退休的母親、和阿洪同年的太太年收入約一百萬元、還有一個五歲正在上幼兒園的女兒，阿洪名下一間房子價值二千萬元（仍有貸款八百萬元），銀行存款五百萬元，他也為自己投保人壽保險，萬一離世了，阿洪的繼承人可以領到一千萬保險金，這筆保險金足以將剩下的房貸繳清還有剩餘，看似規劃的很完善，但如果有一天阿洪不幸的提早離開，能照顧到所有的家人嗎？問題會出在哪裡？
在有配偶及小孩的情形下，父母並不是繼承人。
這個案例中，阿洪的繼承人是太太及女兒，阿洪留下來的遺產由太太和女兒二人繼承，換言之，七十歲已退休的母親，在法律上並沒有繼承阿洪遺產的權利，因此，阿洪不論留下多少遺產，都與母親無關！
這樣的結果，是不是有些出乎意料？如果阿洪的母親退休後都是靠阿洪供養生活費，自己沒有穩定的現金流或資產可供生活所需，這樣阿洪一走，這位母親是不是等於失去了生活費用的來源？相信阿洪也沒有特別想到這個問題，或是說沒有意識到這個問題。
預立遺囑來照顧母親。
縱然阿洪的母親不是繼承人，但是阿洪仍然可以透過預立遺囑的方式，將部分財產「遺贈」給母親，讓母親同樣可以享有阿洪的部分遺產，藉此得以照顧母親晚年的生活，不致發生經濟捉襟見著的困境。
3. 不婚不生子的單身貴族，更有預立遺囑的理由
四十歲的佩芬是證券業高階經理人，早年雖然有交往過幾位男朋友，可惜都未能走到最後，加上母親在晚年失智，為了照顧母親，佔據了他決大部分的時間，就這樣拖過了適婚年紀，但這樣子也沒什麼不好。
媽媽在半年前離開，雖然佩芬感到難過與不捨，但也感謝這段陪伴媽媽身邊的時光，母女二人都了無遺憾了。佩芬在夜深人靜時檢視了自己的人生，爸媽都不在了，唯一的姊姊因為乳癌也在醫院奮力搏鬥中，幸好姊姊身邊有一對禮貌又懂事的兒女可以分擔，佩芬心想，萬一姊姊熬不過這次治療而離開，在這世上和自己還有血緣關係的親人，就剩下這一對姪子姪女，自己在證券業打拼多年，累積下來的二間房子、台積電股票十張、現金三百萬元，哪天自己離開了，就讓姪子姪女就平均繼承、留給他們吧！
但事實上，真的如佩芬想的這樣嗎？
姪子姪女，並非法定繼承人
依照民法第1138條規定：「遺產繼承人，除配偶外，依左列順序定之：一、直系血親卑親屬（子女、孫子女）。二、父母。三、兄弟姊妹。四、祖父母。」可見姪子姪女並沒有在法定繼承人之列，換言之，在佩芬離開後，他的姪子姪女並沒有辦法繼承他的遺產，佩芬如果在無任何事前規劃下，所有遺產都會收歸國庫所有。
透過遺囑方式提早規劃。如果佩芬提早規劃預立遺囑，情況會不會不一樣呢？答案是肯定的。
佩芬可以透過預立遺囑方式，將自己財產「遺贈」給姪子姪女，等於是事先適當安排財產應如何處置，此時國家自然就不會以遺產沒有繼承人為由而全數充公。這樣聰明的做法，結果是不是大大不同呢！
4. 預立遺囑，不論年齡層，都會有需要
不論是哪個年齡層，都有預先做好規劃的需求，尤其是青壯年人，習慣認為距離死亡還很遙遠，等到以後老了或是生病時再來思考這件事，卻忘了明天未必會來臨，風險隨時存在。
雖然留下財產，但是不能照顧所有愛的人，這是最可惜的事情，透過預立遺囑，不僅可以隨時檢視自己財產狀況，也可正視自己的所愛的人，正確地把愛與財產傳承下去，圓滿人生。
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責任編輯：王祖鵬
核稿編輯：翁世航
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綠美圖上梁！台中水湳「中央公園特區」啟動，含金量更勝七期
我們想讓你知道的是
隨著都市綠洲概念崛起，台中水湳經貿園區開發備受矚目，環擁「台中綠肺」美名的中央公園、齊列的普立茲克建築，由區內最高豪宅「豐邑 PARK ONE」引領房市，形塑全台最美的國際重劃區。
結合美術館及圖書館共構的世界級地標「台中綠美圖」，座落於水湳經貿園區，於今年5月11日完成上梁，由兩大普立茲克建築獎得主、日本知名建築師妹島和世與西澤立衛操刀設計，坐擁中央公園綠帶環繞，將體現國內首座「公園中的圖書館、森林中的美術館」，主體工程預計今年底竣工，2025年正式開館。
「水湳經貿園區」總開發面積達254公頃，以67公頃中央公園綠海串聯經貿、文商、文教、創研、生態住宅五大專用區，不僅規劃完善，園區內更匯集公共建設及國際建築，被譽為全台最具國際競爭力的重劃區，發展性有目共睹。
水湳機場華麗轉身，綠海為王超越南北
水湳經貿園區前身為水湳機場原址，具備大面積國有土地的特殊條件，政府斥資500億元打造中央公園、水湳國際會展中心、水湳轉運中心、中台灣電影中心等公共設施，產業、藝文、交通並駕齊驅，受惠重大建設先行，預估10年內將轉身完整新都心。
綜觀全台，唯獨台北松山機場與水湳經貿園區相似，雖遷移話題浮出檯面多年，至今仍謂海市蜃樓。萬群地產開發董事長謝坤成接受專訪，憑著多年房市經驗分析：「大台北生活圈缺乏土地好好重劃，如果將松山機場規劃為經貿科技與住宅，價值可望超越信義計畫區；回頭看台中，水湳經貿園區就具備如此優勢，未來也難以複製。」
值得關注的是，都市綠洲儼然成為全球各大城市不可或缺的發展要素，如紐約中央公園、倫敦海德公園、東京新宿御苑等，高綠覆結合商業重鎮，連帶周邊房市相輔相成，可見名流聚居、一線豪宅林立；國內目前當屬台北大安森林公園擁26公頃綠地、高雄美術特區41公頃、七期新市政中心13公頃，坐實三大豪宅聚落。
如今水湳中央公園好比2.6個大安森林公園，躍升全台最大綠地，謝坤成也形容「這一次，台中人終於不用羨慕歐美人士，回家就是住進綠帶。」
劃開水湳天際線，「豐邑 PARK ONE」引進中日德建築智慧
於水湳經貿園區占地不到10%的文商區，堪稱「中央公園特區」最精華地段，相較位於中央公園首排「文商一」建築限高100米，第二排「文商二」樓高可達160米，具備更大的建築揮灑空間，珍稀土地吸引品牌建商卡位插旗，描繪同時擁抱水湳中央公園及大肚山景的綠意住宅，獨特優勢助攻房市，預計區域行情將突破百萬大關，躍升台中最精華地段。
一探中央公園特區，首發登場為重量級大案「豐邑 PARK ONE」，豐邑機構秉持獨到選地眼光，該基地位於啟航路、經貿五路口，是水湳唯一正對公園且雙面臨路角地，周邊中央公園宛若社區中庭、緊鄰的綠美圖就如專屬公設；全案規劃53-57坪三房產品及61-74坪四房產品，以地上34層、地下7層建築，成為目前園區內最高指標豪宅，擘劃最美天際線。
七座普立茲克建築是水湳最大亮點，「豐邑 PARK ONE」也集結中、日、德三大建築團隊聯手打造。其中，特別延請隸屬德國IGI STUDIO、喜達屋酒店集團指定設計師Ines Gerlach操刀，跳脫用色框架，創造歷久彌新的公共空間；以及曾主導礁溪老爺酒店的日本高野景觀設計師石村敏哉、執手過總統府及圓山飯店的國際首席燈光設計師姚仁恭，結合中央公園意象，共同刻劃世代好宅。
豐邑機構同步展現全台唯一擁有五星級飯店體系的軟實力，將「新竹豐邑喜來登大飯店」五星級飯店管理帶入建案中，由內而外有別一般豪宅層次，更一舉拿下綠建築標章、低碳建築認證、智慧建築標章及耐震標章四大殊榮，實至名歸。
水湳金三角啟動，「台中第五大道」立足七期之上
論起台中豪宅聚落，七期重劃區仰賴企業、政府齊心，歷時25年形塑高樓簇擁的建築天際線，成為台中獨一無二的美景，無奈礙於腹地受限，同時予人水泥叢林的壓迫感，讓謝坤成不禁感慨：「七期是政府和地主妥協的成果，天際線著實很美，但大量新古典風格建築複製貼上，景觀已經越來越侷促，不如十年前來得迷人。」
反觀水湳經貿園區具備高綠覆優勢，尤以「中央公園特區」所處的北端，重大建設包括水湳轉運中心、國際會展中心及綠美圖，象徵交通、產業、藝文金三角，且擁有聯通市區及中部科學園區的中科路，加上新光三越、環球購物中心進駐話題以及六星級國際酒店招商計畫加持，中台灣房地產專家深入剖析，「論發展速度抑或含金量，水湳應在七期之上，未來有望複製美國紐約第五大道、東京表參道的「精品大道」模式，與台北信義區互別苗頭！」