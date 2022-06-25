棺材裡裝的不一定是老人，誰說年輕人不需要預立遺囑？

文：陳建至律師

老人家才需要立遺囑吧，我才三十幾歲這麼年輕有需要嗎？

這是很多青壯年人的迷思，覺得自己距離死亡還很遙遠，或是自己留下來的財產也已足夠照顧家人了，但事實上真的是如此嗎？

1. 明天和死亡，哪個會先到？

遺囑的目的，就是要透過事前的規劃，將自身的財產預先做好分配，不僅可以嘉惠及照顧到家人，也可以減少日後爭產糾紛的發生。所以看起來，需要預立遺囑的人，似乎是接近死亡的人，對吧？但一句老話說得好：棺材裡裝的，不一定是老人。

Photo Credit: 截圖自道安資訊安全網

以上圖110年1-11月交通事故死亡的人數為例，在25至64歲成年人區間因為交通事故死亡的人數為1286人，不算少數！加上癌症年年蟬聯十大死因榜首，且有逐漸年輕化趨勢，加上青壯年人通常自恃年輕而沒有定期健康檢查，反而常常因此失去及早發現及早治療的機會。所以青壯年人雖然死亡率不高，但也因為不高的情況，往往忽略了需要提早做規劃與準備。

但試想，如果一名四十歲事業正處於略有成就而希望更上層樓的男子，上有母親、中有太太、下有小孩，萬一哪天不幸因為交通意外或疾病而離開，他所愛所念之人，真的都可以全部都照顧到嗎？

2. 預立遺囑，才能照顧到你愛的人

四十歲的阿洪，有位七十歲已經退休的母親、和阿洪同年的太太年收入約一百萬元、還有一個五歲正在上幼兒園的女兒，阿洪名下一間房子價值二千萬元（仍有貸款八百萬元），銀行存款五百萬元，他也為自己投保人壽保險，萬一離世了，阿洪的繼承人可以領到一千萬保險金，這筆保險金足以將剩下的房貸繳清還有剩餘，看似規劃的很完善，但如果有一天阿洪不幸的提早離開，能照顧到所有的家人嗎？問題會出在哪裡？

在有配偶及小孩的情形下，父母並不是繼承人。

這個案例中，阿洪的繼承人是太太及女兒，阿洪留下來的遺產由太太和女兒二人繼承，換言之，七十歲已退休的母親，在法律上並沒有繼承阿洪遺產的權利，因此，阿洪不論留下多少遺產，都與母親無關！

這樣的結果，是不是有些出乎意料？如果阿洪的母親退休後都是靠阿洪供養生活費，自己沒有穩定的現金流或資產可供生活所需，這樣阿洪一走，這位母親是不是等於失去了生活費用的來源？相信阿洪也沒有特別想到這個問題，或是說沒有意識到這個問題。

預立遺囑來照顧母親。

縱然阿洪的母親不是繼承人，但是阿洪仍然可以透過預立遺囑的方式，將部分財產「遺贈」給母親，讓母親同樣可以享有阿洪的部分遺產，藉此得以照顧母親晚年的生活，不致發生經濟捉襟見著的困境。

3. 不婚不生子的單身貴族，更有預立遺囑的理由

四十歲的佩芬是證券業高階經理人，早年雖然有交往過幾位男朋友，可惜都未能走到最後，加上母親在晚年失智，為了照顧母親，佔據了他決大部分的時間，就這樣拖過了適婚年紀，但這樣子也沒什麼不好。

媽媽在半年前離開，雖然佩芬感到難過與不捨，但也感謝這段陪伴媽媽身邊的時光，母女二人都了無遺憾了。佩芬在夜深人靜時檢視了自己的人生，爸媽都不在了，唯一的姊姊因為乳癌也在醫院奮力搏鬥中，幸好姊姊身邊有一對禮貌又懂事的兒女可以分擔，佩芬心想，萬一姊姊熬不過這次治療而離開，在這世上和自己還有血緣關係的親人，就剩下這一對姪子姪女，自己在證券業打拼多年，累積下來的二間房子、台積電股票十張、現金三百萬元，哪天自己離開了，就讓姪子姪女就平均繼承、留給他們吧！

但事實上，真的如佩芬想的這樣嗎？

姪子姪女，並非法定繼承人

依照民法第1138條規定：「遺產繼承人，除配偶外，依左列順序定之：一、直系血親卑親屬（子女、孫子女）。二、父母。三、兄弟姊妹。四、祖父母。」可見姪子姪女並沒有在法定繼承人之列，換言之，在佩芬離開後，他的姪子姪女並沒有辦法繼承他的遺產，佩芬如果在無任何事前規劃下，所有遺產都會收歸國庫所有。

透過遺囑方式提早規劃。如果佩芬提早規劃預立遺囑，情況會不會不一樣呢？答案是肯定的。

佩芬可以透過預立遺囑方式，將自己財產「遺贈」給姪子姪女，等於是事先適當安排財產應如何處置，此時國家自然就不會以遺產沒有繼承人為由而全數充公。這樣聰明的做法，結果是不是大大不同呢！

4. 預立遺囑，不論年齡層，都會有需要

不論是哪個年齡層，都有預先做好規劃的需求，尤其是青壯年人，習慣認為距離死亡還很遙遠，等到以後老了或是生病時再來思考這件事，卻忘了明天未必會來臨，風險隨時存在。

雖然留下財產，但是不能照顧所有愛的人，這是最可惜的事情，透過預立遺囑，不僅可以隨時檢視自己財產狀況，也可正視自己的所愛的人，正確地把愛與財產傳承下去，圓滿人生。

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航