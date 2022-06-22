【專訪】三位製片的「坎城電影市場展」觀察：為什麼中、新生代台灣影人無法在國際上展露頭角？

文：謝以萱

經過兩年的疫情影響後，電影產業最重要的盛事「坎城影展」（Festival de Cannes）與「坎城電影市場展」（Marché du Film）總算於今（2022）年5月初夏回到南法的蔚藍海岸實體舉辦，吸引全球超過120個國家、上萬名業界人士參與。

文化內容策進院（文策院）也於坎城市場展設置實體台灣館，舉辦業界交流酒會，採線上及實體同步參展的方式，攜手39家電影及影視內容業者和92部台灣電影及企劃案，向國際投資者、業界人士推出多元且精彩的台灣原創內容。

坎城影展市場展首次於疫情後實體舉辦，國際產業人士無不卯足全力端出手上最新的影視計劃。雖然現在尚難以斷言疫情後的國際影視產業板塊將會如何位移，但已能感受到人們對於回到電影院觀影、進行實體交流的渴望。

雖然幾個月前，串流龍頭Netflix才和法國政府與電影產業簽署協議，以每年4000萬歐元的投資承諾，將原本36個月的空窗期規定大幅縮減為15個月的特殊待遇；此舉讓疫情前就已難分難解的串流平台與院線之爭，在所謂的後疫情時代下，情勢更加錯綜複雜。

而今年坎城市場展現場，人們熱議的話題之一，不外乎是受疫情重創的院線發行能否恢復疫情前的水準，當Disney+、HBO GO、Amazon Prime Video、MUBI等串流平台紛紛多方拓展其戰線時，電影產製與發行能如何以更彈性的作法迎接新的挑戰，而台灣電影又能在疫情後的國際影視產業站上什麼樣的位置？

本篇文章將呈現筆者親臨坎城市場展現場，與擁有豐富國際合製經驗的三位台灣製片對話——王思靜 (Justine O.）、郭曉慶（Anita Gou）與馬君慈（Amy Ma），提供讀者對台灣電影於產業現況的第一手觀察。

如何打磨出國際觀眾買單的台灣內容？

後疫情時代下，國際各大串流平台在全球市場持續擴張，來自亞洲的內容，近幾年也藉由串流平台相對容易進到觀眾的視野中，對台灣電影來說固然是前所未有的機會，但其中亦有利弊得失需要審慎思考。

帶著新的台法合拍片《為了國家》（For the Country）來到坎城籌資的製片馬君慈，其製作的電影《美國女孩》（American Girl）近期登上串流平台，談及台灣電影在國際影壇上的表現時，她不諱言地提到，國際發行是台灣電影的弱項，「單靠製片、導演各自單打獨鬥，好像得擠進國際影展才能把片子往外推，這是很辛苦的。」

即使從初期由台北市電影委員會、國家影視聽中心到現在以文策院為代表，幾乎每一年台灣電影都會參與坎城市場展，但國際影壇對於台灣電影的想像，多仍停留在新電影的幾位前輩導演。

「為什麼中生代、新生代的影人無法在國際上展露頭角？是不是商業還不夠商業化，藝術也還不夠藝術，我們還找不到自己的重心？」長期在歐美與台灣等地參與影視製作，同時也擔任編導的馬君慈自問道。

如何做出讓國際觀眾都看得懂且願意買單的內容，而不是自滿於登上串流平台就好——且通常賣出的版權大多限於台灣觀看，反而可能稀釋掉院線的觀眾，像是「挖東牆，補西牆」，並未創造更大產值，長期下來於影視產業的生態健全來說亦非好事。

Photo Credit: TAICCA 左起：馬君慈、法籍導演哈希德阿米（Rachid Hami）

今年以美國、英國與波蘭合製的新作《The Silent Twins》入選坎城一種注目單元的製片郭曉慶，憑著多年和好萊塢合作的經驗提到，台灣的影視內容其實是和所有非英語的內容在競爭，「台灣電影在國際市場遇到的困難，跟所有非英語電影遇到的困難是類似的。」然而，當全球觀眾對於非英語內容的興趣較以往提升許多的時候，台灣電影是否準備好了？

郭曉慶進一步談及她在跨國合製的過程中，對各國影視機構於內容開發、合拍投資的制度設計觀察，固然不同機構有其各自的目標，但大致是針對題材開發、人才培育與製作執行提供資金，「雖然台灣的資源不比美國或歐洲大國多，但相較於其他本來就很依賴合拍的歐洲國家來說，台灣的機構投注的預算並不比國外少，如何使用才是最關鍵的。」

郭曉慶和馬君慈都不約而同地提到，很多人會以為台灣的影視預算有限，所以影響作品的品質，但預算有限其實是很多國家都在面對的問題。

「不要給自己找藉口，依然要回到對內容品質的堅持。」郭曉慶語重心長地說道，「特別是目前影視內容的選擇太多，觀眾對品質的要求也越來越高。坦白說，台灣目前大部分拍出來的內容，擺在國際市場上，品質還是有相當大的落差，若預算沒辦法達到你預期的品質，那應該要重新思考整個案子的規劃。」

Photo Credit: TAICCA 左起：王思靜、製片王琮、郭曉慶

建立穩健的製作評估體系，強化國內產業體質；多角式經營跨國合製，吸引國際優秀人才注入

郭曉慶特別提到，像英國BFI或丹麥國家電影學院（Danish Film Institute）這樣的老牌影視機構，已建立起相當完善的挑選案子與人才的機制，這是需要長時間的經驗積累，對內容開發是相當關鍵的一步，如此才能精準地評估案子所需的各種元素。

而一些人口比台灣更少、市場更小的歐洲國家，則發展出成熟的合製方式來募資，以解決預算侷限的問題，同時也習慣透過各種誘因來匯集各領域的菁英人才。

如何讓台灣透過國際合製和產業接軌？正是文策院持續在推動的事情。「我們必須要有更多專業的雙語人才。」馬君慈說道，「至於制度面的部分，則要思考如何藉由文策院這類組織，與國際其他影視機構建立網絡，而不是只透過個人的力量。未來應更透過機構的力量，把案子帶回台灣和電影人對接。但這需要時間，畢竟機構從成立到成熟都需要時間站穩腳步，包括申請機制、執行面的運作等，不是短時間可以促成的。」