【專訪】三位製片的「坎城電影市場展」觀察：為什麼中、新生代台灣影人無法在國際上展露頭角？
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本篇文章將呈現筆者親臨坎城市場展現場，與擁有豐富國際合製經驗的三位台灣製片對話——王思靜 (Justine O.）、郭曉慶（Anita Gou）與馬君慈（Amy Ma），提供讀者對台灣電影於產業現況的第一手觀察。
文：謝以萱
經過兩年的疫情影響後，電影產業最重要的盛事「坎城影展」（Festival de Cannes）與「坎城電影市場展」（Marché du Film）總算於今（2022）年5月初夏回到南法的蔚藍海岸實體舉辦，吸引全球超過120個國家、上萬名業界人士參與。
文化內容策進院（文策院）也於坎城市場展設置實體台灣館，舉辦業界交流酒會，採線上及實體同步參展的方式，攜手39家電影及影視內容業者和92部台灣電影及企劃案，向國際投資者、業界人士推出多元且精彩的台灣原創內容。
坎城影展市場展首次於疫情後實體舉辦，國際產業人士無不卯足全力端出手上最新的影視計劃。雖然現在尚難以斷言疫情後的國際影視產業板塊將會如何位移，但已能感受到人們對於回到電影院觀影、進行實體交流的渴望。
雖然幾個月前，串流龍頭Netflix才和法國政府與電影產業簽署協議，以每年4000萬歐元的投資承諾，將原本36個月的空窗期規定大幅縮減為15個月的特殊待遇；此舉讓疫情前就已難分難解的串流平台與院線之爭，在所謂的後疫情時代下，情勢更加錯綜複雜。
而今年坎城市場展現場，人們熱議的話題之一，不外乎是受疫情重創的院線發行能否恢復疫情前的水準，當Disney+、HBO GO、Amazon Prime Video、MUBI等串流平台紛紛多方拓展其戰線時，電影產製與發行能如何以更彈性的作法迎接新的挑戰，而台灣電影又能在疫情後的國際影視產業站上什麼樣的位置？
本篇文章將呈現筆者親臨坎城市場展現場，與擁有豐富國際合製經驗的三位台灣製片對話——王思靜 (Justine O.）、郭曉慶（Anita Gou）與馬君慈（Amy Ma），提供讀者對台灣電影於產業現況的第一手觀察。
如何打磨出國際觀眾買單的台灣內容？
後疫情時代下，國際各大串流平台在全球市場持續擴張，來自亞洲的內容，近幾年也藉由串流平台相對容易進到觀眾的視野中，對台灣電影來說固然是前所未有的機會，但其中亦有利弊得失需要審慎思考。
帶著新的台法合拍片《為了國家》（For the Country）來到坎城籌資的製片馬君慈，其製作的電影《美國女孩》（American Girl）近期登上串流平台，談及台灣電影在國際影壇上的表現時，她不諱言地提到，國際發行是台灣電影的弱項，「單靠製片、導演各自單打獨鬥，好像得擠進國際影展才能把片子往外推，這是很辛苦的。」
即使從初期由台北市電影委員會、國家影視聽中心到現在以文策院為代表，幾乎每一年台灣電影都會參與坎城市場展，但國際影壇對於台灣電影的想像，多仍停留在新電影的幾位前輩導演。
「為什麼中生代、新生代的影人無法在國際上展露頭角？是不是商業還不夠商業化，藝術也還不夠藝術，我們還找不到自己的重心？」長期在歐美與台灣等地參與影視製作，同時也擔任編導的馬君慈自問道。
如何做出讓國際觀眾都看得懂且願意買單的內容，而不是自滿於登上串流平台就好——且通常賣出的版權大多限於台灣觀看，反而可能稀釋掉院線的觀眾，像是「挖東牆，補西牆」，並未創造更大產值，長期下來於影視產業的生態健全來說亦非好事。
今年以美國、英國與波蘭合製的新作《The Silent Twins》入選坎城一種注目單元的製片郭曉慶，憑著多年和好萊塢合作的經驗提到，台灣的影視內容其實是和所有非英語的內容在競爭，「台灣電影在國際市場遇到的困難，跟所有非英語電影遇到的困難是類似的。」然而，當全球觀眾對於非英語內容的興趣較以往提升許多的時候，台灣電影是否準備好了？
郭曉慶進一步談及她在跨國合製的過程中，對各國影視機構於內容開發、合拍投資的制度設計觀察，固然不同機構有其各自的目標，但大致是針對題材開發、人才培育與製作執行提供資金，「雖然台灣的資源不比美國或歐洲大國多，但相較於其他本來就很依賴合拍的歐洲國家來說，台灣的機構投注的預算並不比國外少，如何使用才是最關鍵的。」
郭曉慶和馬君慈都不約而同地提到，很多人會以為台灣的影視預算有限，所以影響作品的品質，但預算有限其實是很多國家都在面對的問題。
「不要給自己找藉口，依然要回到對內容品質的堅持。」郭曉慶語重心長地說道，「特別是目前影視內容的選擇太多，觀眾對品質的要求也越來越高。坦白說，台灣目前大部分拍出來的內容，擺在國際市場上，品質還是有相當大的落差，若預算沒辦法達到你預期的品質，那應該要重新思考整個案子的規劃。」
建立穩健的製作評估體系，強化國內產業體質；多角式經營跨國合製，吸引國際優秀人才注入
郭曉慶特別提到，像英國BFI或丹麥國家電影學院（Danish Film Institute）這樣的老牌影視機構，已建立起相當完善的挑選案子與人才的機制，這是需要長時間的經驗積累，對內容開發是相當關鍵的一步，如此才能精準地評估案子所需的各種元素。
而一些人口比台灣更少、市場更小的歐洲國家，則發展出成熟的合製方式來募資，以解決預算侷限的問題，同時也習慣透過各種誘因來匯集各領域的菁英人才。
如何讓台灣透過國際合製和產業接軌？正是文策院持續在推動的事情。「我們必須要有更多專業的雙語人才。」馬君慈說道，「至於制度面的部分，則要思考如何藉由文策院這類組織，與國際其他影視機構建立網絡，而不是只透過個人的力量。未來應更透過機構的力量，把案子帶回台灣和電影人對接。但這需要時間，畢竟機構從成立到成熟都需要時間站穩腳步，包括申請機制、執行面的運作等，不是短時間可以促成的。」
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36歲身價千萬仍然沒有安全感？善用「負債」，縮短與財富自由的距離
我們想讓你知道的是
本文以VI College價值投資學院的學員案例來分析推導，說明透過系統性的分析、目標設定及投資規劃，財富自由並非遙不可及的夢想，甚至能藉此達成財富自由與志業圓滿的雙重目標。
財富自由是許多人共同夢想，如果可以擁有足夠被動收入讓生活無虞，甚至還能每月度假，相信這是許多人欣羨的生活。然而，財富自由確實是很好的理財目標，卻未必是「快樂」的終點。
36歲的心怡過去時常在各地飛來飛去長達八年，高壓工作、生活作息日夜顛倒，也為自己累積下遠高於同齡人的資產。分析心怡的資產負債現況：現金活存、股票、外幣存款、美股、債券、保險，包含名下一棟房地產，即便房子還有500多萬房貸，但總資產淨值有1300多萬。
她的夢想跟許多人相同，希望能靠著理財就不需要工作，每月有10萬元用來度假、15萬生活開銷資金和給家裡5萬的孝親費，同時維持目前每個月公益捐款的好習慣。現階段生活看似豐盛，但是距離自己設定的3億身家還有相當長一段距離，特別是盤點目前可動用初始資金只有美金3萬元，更讓心怡覺得目標難以達成。而在離開上一份工作後就因為帳面不缺錢而始終待業中，也讓心怡對未來不時感到不安。
擁有千萬身價，想要過上相對充裕、財富自由的生活是否是件難事？或許關鍵就在於資產負債組合當中的「負債」！
給心怡的建議一：財富自由的關鍵在於善用「負債」。
與多數諮詢的學員相比，心怡的投資體質跟觀念都算相當完善，特別是本身資產分配方向十分多元，表現出對於投資她是有長期研究且願意嘗試的。而透過完整檢視「資產負債」「資產損益」及「投資組合」三張表格，我可以在短時間內理解學員本身屬於哪種類型投資者，目前於投資理財方面存在什麼問題通常也能一目了然。
財務問題一定是出在負債嗎？以心怡這個案例來看，反而是卡在分配最多資產於「保險」上，而能讓自己加速達成財富自由的機會，反倒是唯一且最大的負債「房貸」。
心怡的房子目前剩餘房貸已經低於房價50%，我建議她可以尋找銀行重新談30年換貸並加上使用三年房貸寬限期，這樣除了立即將每月10,000多元房貸支出減輕為幾千元，對待業中的心怡來說可減輕相當大支出負擔，還能取得一筆不小的資金將防守型資產轉為進攻型資產。如果又進一步將那些投資報酬率過低的儲蓄險贖回，將資金都投入進攻型投資項目中，能在三年寬限期內靠著投資達成每月10,000多元的被動收入，等同於用手邊資金幫自己繳未來每月房貸。
給心怡的建議二：明確財務目標，距離財富自由其實很近。
但想要財富自由真有那麼困難嗎？或許單靠心怡目前手邊資產能在60歲前達成願望。
如果以心怡目前保障型資產高達518萬、防守型資產1400多萬、進攻型資產僅有250萬，分配比例為24：64：12現況來看，如果維持投資組合現況每年約8%獲利計算，要達到3億身家需要40年9個月。
但如果能將保障型資產降低至6%，防守型資產降低為31%，進攻型資產提高到63%，就目前心怡於美股平均獲利為15%，只需要將獲利提高至20%，16年又8個月就能實現3億身家目標。
但事實上3億真的是必要目標嗎？如果以心怡希望的未來生活來看，即使加上換房、換車及新房裝修等開銷，也只需要1億3千多萬資產，同樣投資組合、同樣獲利只需要13年，心怡於50歲前就能實現財富自由夢想。
給大家的財富建議：比起追求金錢，更該追求使命。
雖然心怡有相當大機會達成財富自由的夢想，但在諮詢過程中我也發現她對未來的不安感，主要原因來自缺乏「使命」。即使可以靠著理財就擁有不錯的生活，但缺乏使命可能會讓人覺得人生沒有重量感。除了追求財富自由，我常常建議學員建議一定要找到「沒有錢也會願意做」的事情，才有辦法創造更多財富，所以建議目前待業中的心怡可以趁著目前還沒有生活壓力，找到「使命」並做為主動收入來源。
我也會透過一連串問題引導學員，從這些問題的答案中找到一個方向後確實執行，無論透過創業、找到相關產業或相關職位，建立屬於自己的中長期志業規劃。在執行跟學習過程當中，也能夠找到更多元的新道路，這是每個成功者在找到財富事業前必經之路，藉由系統性的分析、規劃及目標設定，讓自己找到真正的人生快樂泉源。關鍵在於：你有找到屬於自己的「使命」了嗎？
本文章內容由「VI College價值投資學院」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。