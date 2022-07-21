網紅小玉「Deepfake換臉A片」119人受害，一審判刑5年6個月，沒收犯罪所得1200萬餘元

網紅「小玉」朱玉宸涉以「深偽Deep Fake」的AI換臉技術，將100多位知名女性民代、網紅與直播主合成A片女優，上網販賣獲利逾1300萬元，被依違反《個人資料保護法》等罪嫌起訴；《蘋果日報》報導，新北地院今依個資法119罪，判小玉5年6月徒刑，均得易科罰金共198萬元，犯罪所得1200萬餘元沒收。助理莊男依《個資法》119罪判刑3年8月，得易科罰金132萬元，犯罪所得130萬元沒收。

119人受害，92人提告，警方沒收近千萬犯罪所得

《中央社》報導，網紅朱玉宸與助理莊炘睿利用人工智慧與合成軟體，合成119名被害人臉部圖像，製作猥褻與色情影片並散播，涉犯妨害風化、個資法、加重誹謗等罪。

DeepFaceLab程式軟體是透過人工智慧模擬演算，將被害人臉部特徵移植到AV女優臉上，朱玉宸等人成立網路帳號、粉絲團、影音頻道，上傳短片招攬網友付費為會員後，即可瀏覽換臉影片。檢警去年10月偵辦，查出119人受害，包括立委高嘉瑜、高雄市議員黃捷、「最美博士」許藍方等名人，迄今有92人提告。

《自由時報》報導，檢方調查，朱嫌一方面註冊並建立名為「台灣網紅挖面」的推特（Twitter）帳號及粉絲團（後更名為「台灣網紅影片合成」），開始上傳並播放片長約30秒的合成換臉宣傳短片，另以Telegram通訊軟體群組，招攬網友加入網頁粉絲團。

檢方調查，去年2月起，2人另在YouTube社群平台建立「盜臉駭客」頻道，在該頻道上傳及播放合成的換臉宣傳短片，且可藉由該YouTube頻道，直接點選連結進入「台灣網紅挖面」的推特頁面，進行購買及註冊會員程序，並依金額不同，可瀏覽不同長度的換臉影片，亦可單次或集資購買及瀏覽。

《蘋果日報》報導，檢警2021年10月17日到小玉位於新北市樹林區大雅路的工作室及住處搜索，當場扣得現金456萬5000元，小玉銀行帳戶裡則有存款259萬餘元，此外，並查扣小玉的一輛2016年份M-Benz GLC Coupe GLC300賓士車，於偵查期間委託法務部行政執行署變價拍賣以195萬2000元拍定，扣案的犯罪所得總計為912萬餘元。



至於小玉販售變臉A片總共賺了多少錢，檢方估計金額高達1338萬餘元，由於目前只查扣到小玉912萬餘元財產，因此請法院宣告沒收912萬餘元並追徵剩餘的犯罪所得。

小玉道歉稱已經反省，被害人黃捷等不原諒

《ETtoday》報導，新北地院6月開庭時，黃捷等5位受害人親自出庭，表示不原諒朱男，氣憤至今仍有不雅片在網路流傳，5位受害人都要求依法重判，黃捷等4人並附帶求償各100萬元，其中盧姓受害人餘怒未消、不肯在朱男面前開口，以手勢比出1，0，0表達，第5位受害人僅求償10萬元，她覺得換臉影片跟她本人「很不像」。

朱男出庭認罪自稱已反省，對著庭內5位被害人說：「很誠摯道歉！」不過他的律師指稱朱男「都是因為會員的要求」，才剪輯換臉A片販賣，犯罪所得已被檢方查扣900多萬元，請被害人向國庫申請彌補所受損害，希望法官考量朱男「道歉多次」，從輕量刑。

《聯合報》報導，同案被告莊姓助理則說，他一時被金錢迷惑，才會犯罪，非常對不起被害人；辯護律師曾家貽則表示，莊姓助理從小父母離異，在艱困環境成長，每月僅分得10萬元分紅，不法獲利共130萬元，分得相當少利益，盼審判長從輕量刑。

但告訴代理人認為，被害人很害怕，被告卻理所當然，建議審判長對朱玉宸一罪一罰，判合併應執行12年徒刑；莊姓助理合併應執行8年徒刑，「量刑也是代表被害人的心聲」。

《中央社》報導，接受16名告訴人委任的律師林瓊嘉表示，委任他的每名受害人都分別求償120萬元，他說，聯合國大會通過「消除對婦女一切形式歧視公約」，被告從中獲利1300多萬元的收入，短時間只剩900萬元；被告很難體會資料散播後，造成被害人痛苦有多深。

林瓊嘉同時希望，經各別犯罪事實分別量刑後，朱玉宸合併執行12年有期徒刑，莊炘睿合併執行8年有期徒刑，這提議也獲得部分律師的同樣意見。

《聯合報》報導，審判長認為，朱玉宸兩人不思循正途賺錢，卻藉由網路販賣合成猥褻影像，破壞社會善良風俗，且網路散播快速，猥褻影像一旦上傳，難以收回、阻止，嚴重影響被害人身心名譽，行為惡劣，但考量兩人犯後始終坦承犯行，試圖與被害人和解賠償損害，態度尚佳，依個資保護法119罪各處朱玉宸5月，合併應執行5年6月徒刑，莊姓助手各處3月，合併應執行3年8月徒刑，均可易科罰金。

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核稿編輯：翁世航