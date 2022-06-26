《價值的選擇》：如果設計得當，「央行數位貨幣」能發揮民間加密通貨與穩定幣所要追求的所有功能
我們想讓你知道的是
本書作者馬克・卡尼現為聯合國氣候行動和融資特使、格拉斯哥淨零金融聯盟（GFANZ）召集人，是有能力改變趨勢的經濟金融巨擘。《價值的選擇》是卡尼企圖從人性角度、結合實務與經濟學理論，設想金融解決之道。
文：馬克．卡尼（Mark Carney）
評估三個通貨選項
每個人都能創造貨幣，問題在於要怎麼讓人接受它。
——海曼．明斯基（Hyman Minsky）
且讓我們探討一下，若以上述的核心功能與根本價值觀衡量，加密通貨、穩定幣與中央銀行數位通貨這三項主要創新孰優孰劣。
誠如我們將談到的，目前所有覬覦貨幣皇冠的電子「濫竽」，在多數條件上都有不足，不過，那些數位貨幣所啟動的革命，遲早會推翻舊體制。這個顛覆的局面可能會被大眾欣然接受，因為只要我們繼續著重支撐健全貨幣的價值觀，貨幣的未來一定能有助於實現一個更有活力且更普惠的經濟體。
首先，且讓我們討論一些定義。貨幣有兩種類型：記帳用的貨幣以及代用的貨幣。代用貨幣包括我們最熟知的例子，包括亞波島石幣，乃至銀行鈔券等等。代用貨幣的內在價值基本上等於零，但它靠著社會公約的力量而獲得廣泛認同。而要獲得恆久的廣泛認同，代用貨幣需要具備適當的機構擔保（institutional backing）。
記帳用貨幣則是在存款銀行（如阿姆斯特丹銀行等）於十七世紀的歐洲開始普及後，才開始大受歡迎。這種貨幣利用中介機構來完成交易（通常是銀行），在這當中，付款人的帳戶被「借記」貨幣，受款人的帳戶則被「貸記」貨幣。這些記錄可發生在同一家銀行，也可發生在不同銀行，最終的結算則在中央銀行進行。記帳用貨幣是目前民眾持有的最主要貨幣（超過九五％）。
這些銀行餘額是數位通貨，因為這些貨幣只是你我的往來銀行所維護的帳本裡的電子分錄，不過，基本上來說，這個記帳用貨幣的架構和十七世紀就存在的記帳用貨幣架構並無不同，只不過和當時比起來，目前的支付速度與方便性已大幅改善。非銀行支付服務提供者（如Apple Pay、Venmo或Stripe）的創新式付款應用程式上的記帳用貨幣形式也是一樣的架構。
目前的數位貨幣系統是一個雙層級的系統。以較低層級的數位貨幣來說，銀行業者藉由承作新放款來創造民間貨幣，這和前幾章討論的部分準備銀行業務是一樣的道理。新貸款由那些銀行的資本支持，並以存款的資金來支應。銀行之間的交易則是以較高層級的貨幣來結算，這些貨幣以中央銀行準備金的形式存在，也就是民間銀行存放在中央銀行的記帳用貨幣。
這個系統有幾個優點。它能確保支付的最終性。它讓中央銀行的核心活動得以進行，例如在壓力時期向金融體系提供流動性，扮演最終付款人的角色，並透過量化寬鬆來從事資產收購等。
這個系統當中的要素可為了協助實現金融技術革命的承諾而進行調整。舉個例子，中央銀行準備金是電子公共貨幣，但目前廣大的大眾無法取得這些貨幣。關於貨幣的未來，選項之一是讓大眾能在各式各樣的中央銀行數位通貨架構下，取得那些貨幣。另一個選項則是允許民間通貨成為交易媒介。
舊貨幣體制面臨的第一個無可辯駁的挑戰者是加密通貨（cryptocurrencies）。加密通貨是代用貨幣型數位資產，而不是流通貨幣，因為那些加密通貨能否履行貨幣功能，迄今仍是個未知數。這些數位資產以分散到大量電腦的網路為基礎，而這個結構讓那些資產得以存在於政府與中央主管機關的監督範圍之外。「加密通貨」這個字是從用於確保網路安全的「加密技術」（encryption techniques）一詞衍生而來。誠如前一章所論，這些技術起源於艾倫．圖靈的某些研究，而圖靈的「臉孔」將被印在英格蘭銀行的下一張五十英鎊實體鈔票上。
在全球金融危機最嚴重之際，技術的發展以及外界對某些銀行體系的信心崩潰引燃了加密通貨革命。加密通貨的倡議者主張，諸如比特幣等去中心化加密通貨比中心化的法幣更值得信任，因為：
- 它的供給量是固定的，因此不會因古老的貨幣貶值（成色降低）誘惑而受傷。
- 它的使用不會受到高風險的民間銀行影響；以及
- 持有這項貨幣的人可保持匿名，因此得以規避貪得無厭的租稅主管機關或法律強制執行等等。
也有些人主張，加密通貨可能比中心化的法幣更有效率，因為加密通貨的分散式帳本技術基礎能略過諸如中央銀行與金融機構等中介機構，允許付款人直接將款項支付給受款人。（原書注：以法幣來說，多數法幣的記錄由銀行業者持有，銀行並受託確保那些記錄的有效性；而以數位通貨來說，包含了所有使用者的所有交易的帳本皆可公開取用。數位通貨依靠網路與規則，可靠地更新這份帳本，而不是信任並委託中心機構——例如銀行業者﹝延伸來說，包括諸如英格蘭銀行等負責監督銀行業者的中央級主管機關﹞——來處理這些記錄。）
本著這種反烏托邦（dystopian）式的恐懼以及自由論樂觀主義的精神，伴隨著史上第一個（甚至可稱為創世紀）比特幣區塊而來的訊息是：「《泰晤士報》二○○九年一月三日，財政大臣即將為銀行業者提供第二次紓困。」
加密通貨與貨幣的作用力
要判斷加密通貨能履行貨幣的多少作用力，就得觀察整個加密通貨生態系的功能運作狀況，這個生態系不僅包含加密通貨本身，還延伸到可買賣加密通貨的交易所、創造新貨幣的「挖礦者」，交易的驗證和帳本的更新，以及提供保管服務的電子錢包提供者。
關於這個問題，厚道一點的答案是：加密通貨充其量只能為某些人、在某個受限的範圍內充當貨幣，且即使如此，加密通貨至多也只能和用戶的傳統通貨並行。
就儲值的角度來說，事實證明，加密通貨的短期波動性過大，那樣的波動性可能在短短幾個月內造成五○％的利益或損失。過去五年，比特幣的每日波動標準差是英鎊的十倍。而且，比特幣還算是比較穩定的加密通貨之一。
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迎接台灣黃金十年數位經濟熱！全球第三大網通商 Ubiquiti Inc. 入列護國群山艦隊，揭開研發總部落腳台灣的背後關鍵
我們想讓你知道的是
到底台灣的優勢在哪裡，能夠讓世界第三大商用網通大廠 Ubiquiti（UI）2010 起就將全球研發總部佈局於台灣，更持續投資、重用在地人才呢？
這幾年台灣受惠中美貿易戰，外資大舉回流，加上疫情助長遠距協作、線上交易，各界看好台灣迎來新的黃金十年，搶抓數位經濟。
蛻變為數位韌性之島，網通設備正是數位轉型的不可缺少的基礎建設，特別是全球第三大商用無線網通解決方案大廠 Ubiquiti Inc.（UI）， 2010 年正式將全球研發總部設於台灣。究竟，台灣有何強烈吸引力，讓這家美商持續加碼投資，深挖在地人才價值？
除了半導體，我們還有其他不為人知的台灣之光
未來要在全球舞台出頭，靠的是創新！世界經濟論壇（WEF）全球競爭力報告評比台灣連續兩年在「創新能力」，亞太區排名第一、全球第四。確實，除了舉世聞名的半導體晶片，還有其他可關注的面向，網通產業就是其中之一。
UI 台灣產品設計總監楊宗樺點出我們的強項，「UI 創辦人 Robert Pera 在事業開展初期，就是看中台灣有首屈一指的技術供應鏈，而且逐漸發現台灣不單單有硬體技術人才，還有軟體開發實力，因此持續擴大台灣在軟硬整合的統籌設計能量。」
事實上，UI 研發總部設置台灣後這幾年的人數擴編態勢，正與他們的全球營收數據，呈現高度正相關。UI 在 2021 年締造 18 億美金營業額，過去五年平均營收成長近 30%，目前仍在快速飆漲中。
楊宗樺解釋，「2010 年台灣研發團隊僅 10 多位，後來持續奠定設計開發基礎，加上產品線多元化， 2017 年之後，成員數開始以翻倍速度增長，從 100 多位員工成長到今年預計招募規模上看 700 多人，UI 的創意心臟來自台灣，已是無庸置疑的事實。」
台灣是孵化創新的首選場域，人才寶庫擁有三大優勢
如今，UI 的產品原型發想、概念確認、功能驗證、再到產品落地，許多流程都是在台灣誕生，甚至 UI 的產品線也從消費型網通設備，跨足到辦公室 EoT（Enterprise of Thing）裝置、監控解決方案。除了仰賴研發總部有絕佳的實驗場域，充沛的人才能量，更是讓創意點子源源不絕的關鍵。
不光是 UI 讚許台灣有高素質人才，連同為外商的 Google 台灣人資長也曾表示，在 Google 眼中，台灣人才如「隱藏版珍珠」。有趣的是，Robert 早在十多年前「慧眼識英雄」，把研發基地瞄準台灣，而不選擇其他國家，正因為台灣人才庫有三大優勢。
「台灣有多元性人才是很重要的一點」楊宗樺回應，從軟硬體研發、產品規劃、行銷到生產人員，等於一條垂直供應鏈，都能找到對應的人選。其次是台灣的開放性，熟稔與國際團隊合作模式，展現快速反應能力與機動性，搭配最後一項能夠中英文溝通，呈現台灣人才獨特優勢。
曾有人說「台灣科技産業只能做代工，因為我們缺乏創意…」果真如此嗎？
楊宗樺表示，「台灣在過去產業分工模式，沒有獲得從零開始的規劃機會，並不代表我們沒有創新的實力。」自從 UI 把研發總部落腳台灣，等於幫在地的人才開了一扇連接國際的窗，更有機會打造世界級產品，甚至對產業發展扮演關鍵影響力角色。
UI 成長方程式：全方位展現品牌思維，優化與使用者的每個接觸點
除了營收亮眼，UI 之於網通產業所貢獻的價值，更來自破壞式創新的使用者體驗。有人這樣描述「UI 是網通界的 Apple 」，原因是 UI 打破通訊設備的冰冷，拿到產品一剎那，從開箱安裝到設定軟體，極簡設計風格消除繁雜的使用流程；同時產品外觀又能完美融入使用者的生活，兼顧「必需品」與「裝飾品」雙重價值。
不僅是在使用者體驗上的創新，UI 更跳脫單純販售產品的框架，而是以品牌服務思維，在每一個與使用者的接觸點，優化五感體驗。例如 UI 針對產品安裝邏輯，調整內容物的排列順序，甚至在外包裝的材質、氣味添加巧思，增加使用者開箱時的「wow」感受。
此外，聯網設備因應使用者的需求差異，以及所在地坪數格局不同，往往挑選型號之際感到苦惱。楊宗樺說，「我們除了完整揭露產品的技術細節，也考量到使用者在選購的時候，就獲得良好的體驗，我們 store.ui.com 網站提供試算建議功能，幫助消費者高效找到自身的需求。」
在 5G、低軌衛星高速發展的趨勢之下，可想見台灣對網通產業的投資只會有增不減，而 UI 入列台灣護國群山的一份子，期許自己扮演架橋角色，樂觀看待台灣下一波黃金十年。
所謂架橋任務，楊宗樺強調，UI 積極把全球視野與商機帶進台灣，也將台灣創新能量推展國際，不論技術優勢或是整合型產品，都能形成雙向的交流。尤其 UI 對人才培育下足功夫，希望透過持續耕耘，讓人才連結世界級的視野與思考經驗，驅動台灣網通產業邁向嶄新的時代。「我們期待聯手更多台灣優秀人才，在 UI 開創全新的職涯藍圖，與饒富創新想法的同仁一起打造更多元的産品，讓台灣之光在網通產業繼續發光。」
▲UI Taiwan 產品設計總監楊宗樺：在 UI，我們想打造改變世界的產品
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