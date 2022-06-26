《價值的選擇》：如果設計得當，「央行數位貨幣」能發揮民間加密通貨與穩定幣所要追求的所有功能

文：馬克．卡尼（Mark Carney）

評估三個通貨選項

每個人都能創造貨幣，問題在於要怎麼讓人接受它。 ——海曼．明斯基（Hyman Minsky）

且讓我們探討一下，若以上述的核心功能與根本價值觀衡量，加密通貨、穩定幣與中央銀行數位通貨這三項主要創新孰優孰劣。

誠如我們將談到的，目前所有覬覦貨幣皇冠的電子「濫竽」，在多數條件上都有不足，不過，那些數位貨幣所啟動的革命，遲早會推翻舊體制。這個顛覆的局面可能會被大眾欣然接受，因為只要我們繼續著重支撐健全貨幣的價值觀，貨幣的未來一定能有助於實現一個更有活力且更普惠的經濟體。

首先，且讓我們討論一些定義。貨幣有兩種類型：記帳用的貨幣以及代用的貨幣。代用貨幣包括我們最熟知的例子，包括亞波島石幣，乃至銀行鈔券等等。代用貨幣的內在價值基本上等於零，但它靠著社會公約的力量而獲得廣泛認同。而要獲得恆久的廣泛認同，代用貨幣需要具備適當的機構擔保（institutional backing）。

記帳用貨幣則是在存款銀行（如阿姆斯特丹銀行等）於十七世紀的歐洲開始普及後，才開始大受歡迎。這種貨幣利用中介機構來完成交易（通常是銀行），在這當中，付款人的帳戶被「借記」貨幣，受款人的帳戶則被「貸記」貨幣。這些記錄可發生在同一家銀行，也可發生在不同銀行，最終的結算則在中央銀行進行。記帳用貨幣是目前民眾持有的最主要貨幣（超過九五％）。

這些銀行餘額是數位通貨，因為這些貨幣只是你我的往來銀行所維護的帳本裡的電子分錄，不過，基本上來說，這個記帳用貨幣的架構和十七世紀就存在的記帳用貨幣架構並無不同，只不過和當時比起來，目前的支付速度與方便性已大幅改善。非銀行支付服務提供者（如Apple Pay、Venmo或Stripe）的創新式付款應用程式上的記帳用貨幣形式也是一樣的架構。

目前的數位貨幣系統是一個雙層級的系統。以較低層級的數位貨幣來說，銀行業者藉由承作新放款來創造民間貨幣，這和前幾章討論的部分準備銀行業務是一樣的道理。新貸款由那些銀行的資本支持，並以存款的資金來支應。銀行之間的交易則是以較高層級的貨幣來結算，這些貨幣以中央銀行準備金的形式存在，也就是民間銀行存放在中央銀行的記帳用貨幣。

這個系統有幾個優點。它能確保支付的最終性。它讓中央銀行的核心活動得以進行，例如在壓力時期向金融體系提供流動性，扮演最終付款人的角色，並透過量化寬鬆來從事資產收購等。

這個系統當中的要素可為了協助實現金融技術革命的承諾而進行調整。舉個例子，中央銀行準備金是電子公共貨幣，但目前廣大的大眾無法取得這些貨幣。關於貨幣的未來，選項之一是讓大眾能在各式各樣的中央銀行數位通貨架構下，取得那些貨幣。另一個選項則是允許民間通貨成為交易媒介。

舊貨幣體制面臨的第一個無可辯駁的挑戰者是加密通貨（cryptocurrencies）。加密通貨是代用貨幣型數位資產，而不是流通貨幣，因為那些加密通貨能否履行貨幣功能，迄今仍是個未知數。這些數位資產以分散到大量電腦的網路為基礎，而這個結構讓那些資產得以存在於政府與中央主管機關的監督範圍之外。「加密通貨」這個字是從用於確保網路安全的「加密技術」（encryption techniques）一詞衍生而來。誠如前一章所論，這些技術起源於艾倫．圖靈的某些研究，而圖靈的「臉孔」將被印在英格蘭銀行的下一張五十英鎊實體鈔票上。

在全球金融危機最嚴重之際，技術的發展以及外界對某些銀行體系的信心崩潰引燃了加密通貨革命。加密通貨的倡議者主張，諸如比特幣等去中心化加密通貨比中心化的法幣更值得信任，因為：

它的供給量是固定的，因此不會因古老的貨幣貶值（成色降低）誘惑而受傷。

它的使用不會受到高風險的民間銀行影響；以及

持有這項貨幣的人可保持匿名，因此得以規避貪得無厭的租稅主管機關或法律強制執行等等。

也有些人主張，加密通貨可能比中心化的法幣更有效率，因為加密通貨的分散式帳本技術基礎能略過諸如中央銀行與金融機構等中介機構，允許付款人直接將款項支付給受款人。（原書注：以法幣來說，多數法幣的記錄由銀行業者持有，銀行並受託確保那些記錄的有效性；而以數位通貨來說，包含了所有使用者的所有交易的帳本皆可公開取用。數位通貨依靠網路與規則，可靠地更新這份帳本，而不是信任並委託中心機構——例如銀行業者﹝延伸來說，包括諸如英格蘭銀行等負責監督銀行業者的中央級主管機關﹞——來處理這些記錄。）

本著這種反烏托邦（dystopian）式的恐懼以及自由論樂觀主義的精神，伴隨著史上第一個（甚至可稱為創世紀）比特幣區塊而來的訊息是：「《泰晤士報》二○○九年一月三日，財政大臣即將為銀行業者提供第二次紓困。」

加密通貨與貨幣的作用力

要判斷加密通貨能履行貨幣的多少作用力，就得觀察整個加密通貨生態系的功能運作狀況，這個生態系不僅包含加密通貨本身，還延伸到可買賣加密通貨的交易所、創造新貨幣的「挖礦者」，交易的驗證和帳本的更新，以及提供保管服務的電子錢包提供者。

關於這個問題，厚道一點的答案是：加密通貨充其量只能為某些人、在某個受限的範圍內充當貨幣，且即使如此，加密通貨至多也只能和用戶的傳統通貨並行。

就儲值的角度來說，事實證明，加密通貨的短期波動性過大，那樣的波動性可能在短短幾個月內造成五○％的利益或損失。過去五年，比特幣的每日波動標準差是英鎊的十倍。而且，比特幣還算是比較穩定的加密通貨之一。