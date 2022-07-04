《未來個人化精準醫療》：COVID-19是全世界規模最大的臨床實驗，人類細胞圖譜計畫讓疫苗得以迅速問世
我們想讓你知道的是
這本書讓我們透過真實的、正在進行的個人化精準醫療新技術，展望人類未來對於健康、對於個人化醫療的真正定義，即使再罕見的疾病，都能針對「單一病患」提供最精準的治療方式，人類也能活得更長久。
文：詹姆士・坦伯頓（James Temperton）
二○一九年十二月三十一日，中國湖北省武漢市的武漢市衛生健康委員會宣布，該市出現二十七起肺炎案例，起因不明。唯一的線索是販售魚類與活體動物的武漢華南海鮮批發市場。市場於隔日關閉。病患出現各種症狀：發燒、乾咳、呼吸困難，第一批病患當中，有七位出現嚴重症狀。
二○二○年一月九日，確認一種新的冠狀病毒出現，後來命名為SARS-CoV-2，不僅是引發新冠肺炎的病毒，也是這二十七起肺炎案例的起因。一天之後，中國研究團隊完成SARS-CoV-2的基因組定序，並公開發表。一月十一日，一名六十一歲的男子成為死於這種神祕新疾病的第一人。中國當局當時表示，沒有人傳人的證據。二週過後的一月二十三日，整個武漢市連同超過一千一百萬人遭到封鎖。此時已有十七人死亡。
全世界為了對抗一個世代最嚴重的公衛危機，被一分為二。為了遏止新冠肺炎的擴散，幾十億人被迫封鎖，經濟與社會活動全面停擺。這種粗糙的疾病防治方法，可以追溯到十五世紀。當時義大利各城邦強制隔離染上瘟疫的人。在這幾百年間，科技的發展幾乎無法想像，但我們面臨最新爆發的疫情，卻再度啟用中世紀的辦法。
但在其他許多方面，全球對於新冠肺炎疫情的回應，也讓我們看到醫療短期的未來發展。人類細胞圖譜計畫的研究團隊，除了迅速完成新冠病毒的基因組定序之外，也揭露新冠病毒如何攻擊人體的一個個細胞。這兩者的結合，讓治療方法、圍堵策略，以及疫苗得以迅速問世。
阿維芙．瑞格夫是計算生物學家，也是人類細胞圖譜計畫的領導人之一，目前是瑞士製藥巨擘羅氏的生物科技部門的研究與早期發展主管。她說：「你問的第一個問題是：病毒接觸到宿主時會怎麼樣？然後要研究宿主感染病毒的情況。」全球發現新冠病毒僅僅幾週之後，瑞格夫與同僚運用人類細胞圖譜計畫蒐集來的資料，整理出可能感染新冠病毒的細胞清單。
要製作清單，必須參考兩種資料：未感染新冠肺炎病毒者的組織樣本資料，以及已感染新冠肺炎病毒者的組織樣本資料。「一開始是傳染的問題：哪些細胞會先感染？」瑞格夫說：「然後是發病的問題：病毒可能會鎖定身體的哪些部位？接著是流行病學的問題：年長者罹患重症的機率，為何高於年輕人與兒童？然後，一旦感染病毒，受到感染的是某些細胞：某些人的病程發展迅猛得出奇，是不是與這些細胞有關？我們用人類細胞圖譜計畫，一一回答這些問題，也得到不錯的答案。」
為了得到這些答案，研究團隊必須找出新冠病毒用以感染宿主的分子。新冠病毒會與受體分子結合。受體分子附著在人體許多種類的細胞表面，包括心臟、腸，以及肺部的細胞。這種受體分子叫做ACE2，能控制血壓、發炎，以及傷口癒合。但病毒要進入細胞，需要一種叫做輔蛋白酶的分子。人類細胞圖譜計畫顯示，輔蛋白酶有很多種，所以新冠病毒才會如此容易傳播。
瑞格夫與同僚研究未感染新冠肺炎者的二十五種不同的組織樣本。她說：「我們研究了他們的腸、肝、肺、鼻道、眼睛、心臟、胰臟、膀胱、睪丸、前列腺、腎臟、大腦、乳腺組織、血液與骨髓、扁桃腺、皮膚、脂肪組織、腹膜組織、骨骼、淋巴結，還有各種腫瘤與卵巢。」僅僅是第一次分析，他們就檢視了七百五十個樣本以及四百萬個細胞。
他們的研究證明，新冠病毒理論上可以寄宿在腸、肝、鼻道、氣道、眼睛、胰臟、膀胱、睪丸、前列腺、腎臟、大腦、胎盤的細胞內。「我們研究得出這些結果的時候，還沒有公開發布的新冠肺炎神經系統症狀，」瑞格夫說，「現在有了。」
瑞格夫的研究結果，一次又一次呼應第一線醫師在病危病患身上所看見的現象。她說：「我們從未以這樣的角度，檢視整個人體，深入每一個細胞，每一個組織。」她與團隊發現，肺臟、心臟等器官的細胞感染新冠病毒，可能與血管有關。醫院裡止血困難，或是有凝血問題的重症病患，也呼應了這項研究結果。這項研究也解開了年齡的謎團。
她說：「三歲以下嬰幼兒肺部的ACE2濃度，尤其在重症爆發的肺部深處，是低到幾乎不存在。年長者的ACE2濃度則是高得多。」所以兒童即使感染新冠肺炎，重症的機率也不高，因為病毒最有可能附著在鼻道與腸的細胞上，卻很難深入肺部深處。
瑞格夫與團隊完成第一階段的研究，接著檢視新冠肺炎病患的樣本，以追蹤病毒在人體內的進程。他們蒐集病患氣道內側的血液與組織樣本，最後也研究驗屍報告裡的血液與組織樣本。他們依據這些樣本，發表了史上第一份新冠肺炎重症患者人體組織的個別細胞分析報告。在這個階段，人類細胞圖譜計畫的資料才開始展現價值。
瑞格夫說：「我們真的看見受到感染的細胞。我們看得見細胞裡面的病毒核糖核酸（RNA），所以可以研究同一個人的兩個細胞，一個有病毒，另一個沒有病毒。我們可以將這兩個細胞拿來比較，就能了解病毒對細胞的影響。這對於想了解病毒感染的醫師與生物學家，還有想開發更好療法的製藥商都有益。」
理解新冠病毒對於個別細胞的影響，是理解哪些療法無效的關鍵。在新冠疫情爆發初期，有人提出以抗瘧疾藥物羥氯奎寧治療新冠肺炎。之所以有這樣的聲音，是因為研究顯示，羥氯奎寧能抑制一種會讓新冠病毒進入肺部細胞的酵素。問題出在哪裡？這項研究所用的細胞，是非洲綠猴的腎臟細胞。科學研究使用所謂的綠猴腎細胞是常有的事，但用來研究新冠病毒，卻會誤導研究人員與政策制訂者。
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《國際大風吹｜行動講堂》Ep2：走進戰火下的創傷現場，救援行動如何重新牽起人際間的珍貴聯繫？
我們想讓你知道的是
《國際大風吹｜行動講堂》Ep2聚焦於戰爭中最大受害者──砲火下流離失所的人民，節目透過影像與聲音，帶領觀眾凝視全球戰爭中流離失所的人們，認識世界展望會長達數十年的難民人道救援經驗。
由李漢威、蔡尚樺聯手主持的直播節目《國際大風吹｜行動講堂》第2集已於6月14日首度播出，本次特別邀請華人紀實攝影師張雍、台灣世界展望會會長李紹齡對談，帶領觀眾凝視戰爭中流離失所的人們，聆聽相遇與別離的故事，也讓觀眾認識世界展望會長達數十年的難民人道救援經驗，以及他們對於每場救援行動專業審慎的態度。這些因你我支持而促成的救援行動，都是為了重新牽起人際間被鋼鐵與火藥所摧毀的繫帶，世界展望會的工作人員則背負著託付與使命親臨現場，陪伴人們度過戰火下的煎熬苦難。
「我們不只看到《月球背面的逃難場景》，還聽到月球背面的哭聲，所以世界展望會從來沒有選擇，只有無條件的接納與支持。」
數據解析：你我未曾意識到的「月球背面」
俄烏戰爭打響至今已逾三個多月，因戰事被迫離家的難民人數也急速攀升。根據聯合國難民署統計，截至5月29日已經有超過680萬人自烏克蘭境內出逃至波蘭、匈牙利、羅馬尼亞等鄰近歐洲國家，國際移民組織（IOM）的一項研究也預估有將近800萬人在烏克蘭境內流離失所，總計相當於將近四分之一的烏克蘭國民因為無情戰事淪為難民。
你可能不知道的是，當烏克蘭戰事成為網路熱搜的同時，歐洲大陸遙遠的另一端也存在一群面臨相同困境的人們。根據聯合國難民署的統計數據，截至2020年底全球共有8240萬人被迫流離失所，受俄烏戰爭影響產生的難民僅占全球難民總數的18%。這意味著全球戰火不只存在於烏克蘭與俄羅斯之間，當我們揭開數據，就會發現其中還包括敘利亞內戰、阿富汗戰爭，以及中東或非洲部分地區長久性的區域武裝衝突。而更令人不忍的是，在8240萬流離失所的難民中，兒童人數占比竟高達42%，這些本與戰火紛爭最不相干的族群，卻需要承受這一切悲劇性的後果，甚至改變了他或她的一生。
走入真實現場：救援最前線的世界展望會事工
「在普遍國際的人道救援中，有一種描述是『戰爭已經逐漸敘利亞化』。」國際戰火衝突的時間拉長，不只剝奪以千萬計的孩子們在正常生活環境下溫飽、健康成長的權利，複雜的環境更讓兒童拐騙及販賣、女性保護問題隨之而來。
這些數字不只意味者數百萬家庭的不幸遭遇，更是戰爭對社會關係的撕裂創口；只有當我們直視數字時才會猛然驚覺，原來世界比想像的更加不平靜。特別來賓張雍也感慨道，這些數字正是驅使他走入現場的動機之一，他想要與人們面對面的互動，相處、攀談、接觸……藉此豐滿個體生命的輪廓，讓人真正為人，不再只是數據中的千百萬分之一。而就在奔走無數逃難前線，體會萬千生離死別後的某天清晨，他一如往常地在路上慢跑，突然瞥見有隻毛毛蟲正緩慢地在路上爬行，於是他停下來，小心翼翼地將其安置路旁，又跑了幾步以後，他猛然發現道路上竟然還有好幾十隻毛毛蟲。但因為能力實在有限，無法將所有毛毛蟲一一安置，最終，他只好繞道而行。
當這猶如寓言故事般的親身經歷與冰冷的統計數字相互對比，它給了我們更為震撼的啟示──除了網路媒體讓我們看到的景象外，還有更多我們看不見的地方，甚至是連攝影記者都難以進入的角落，裡頭還有更多的生命也如同烏克蘭的難民一樣急需救援，而僅靠我們一己之力能做的卻非常有限。面對遙遠且數量龐大的求助者，事實上是需要如同世界展望會這般更大、更有組織的團體，才能凝聚足夠的力量，給予急需救援的人們實質幫助。
例如今年的烏克蘭難民救援行動，除了協助安置順利出逃、在歐洲國家顛沛流離的難民以外，第一時間世界展望會也進入烏克蘭，給予前線無法逃出的人們最緊急的「物資救援」，包含水、糧食、燃料等；幾經輾轉後，部分烏克蘭人也在三月陸續回到故土，此時首當其衝的就是飲用水的處置，接著便是家園重建的漫漫長路。於是世界展望會也於同一時間向當地註冊進駐、開展地方資源網絡，協助難民重建家園，從最基礎的庇護所開始向外擴充，包括生活生計、孩童教育、婦女保護、家庭與心理治療等。
救援施行：世界展望會人道救援的執行策略
人道救援行動涵蓋甚廣，下至民生物資援助、上至個體關懷照護及社會系統建置，面對如此緊急又錯綜複雜的需求，世界展望會也嚴肅謹慎的對待，從前期評估到後期規劃都有完備的流程，系統性的把關所有環節，並於地方上累積更豐沛的區域網絡及行動量能，張開更多防護網，最後運用專業落實每份跨海祝福，建立關懷世界與孩子的正向循環。
一、漸進式評估與規劃
首先審視對象於生理、安全、社會等各方面需求的急迫性，擬定不同階段的救援行動。優先項目為「挽救生命」，例如供給糧食飲水補給、遞送生活物資等，滿足難民生理上的基礎需求；接下來則以「陪伴、關懷」為進階項目，例如提供基礎的庇護所收容，或是成立婦女兒童專責關懷中心、教育機構，旨在建置完整的安全及社會生態，給予難民最大的協助。
二、服務團隊在地化
世界展望會在工作執行時，總是會盡量組織在地的團隊，或與當地且具信譽的非政府組織共同完成，避免因各地不同的語言、文化、風俗民情而產生隔閡，也讓地方上資源及訊息網絡，能以最有效率的方式展開，如此一來才能使資源被誠信且有效的利用。
三、專業規劃與救援
世界展望會於任何行動前，都會制定明確清楚的工作方向，包含救援目標、執行策略、救援對象數量規模、工作細目等，且前往前線的事工們都必須經過特殊的訓練，學習判別危險及緊急因應措施，如此一來提供當地適切妥當的協助。
重新牽起聯繫：Kindness is a universal language.
除了世界展望會，世上仍有許多人以自身力量，志願投入人道救援的服務。就像來賓張雍在羅馬尼亞邊境認識的當地志工，他們在邊境發放三明治、飲水等物資給滿載烏克蘭難民的遊覽車，但因為羅馬尼亞與烏克蘭的語言並不相通，這讓張雍感到十分好奇：「在援助的過程中不會碰上溝通障礙嗎？」男子搖了搖頭，笑著回答道：「Kindness is a universal language.」。
雖然剛開始並不完全瞭解這句話背後的意義，但經過接著的幾次物資發放，張雍目睹了好幾次相同的畫面──當志工將三明治交到人們手上時，人們的淚水就從眼眶裡泛出。於是我們都懂了，那是某種難以言說的、人與人之間珍貴而無可取代的聯繫。
一起幫助孩子結束旅程，重返家園！飢餓三十救援專線：(02)8195-3005 即刻救援動起來
關於《國際大風吹｜行動講堂》
由《國際大風吹》李漢威、金鐘主持人蔡尚樺聯手主持，每集《國際大風吹｜行動講堂》直播節目將邀請重磅來賓，帶大家深入淺出、探討急需人們重視的國際議題，並呼籲各界付出實際行動，向需要幫助的人伸出援手，展開即刻救援。