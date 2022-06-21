想去海島遠端工作嗎？新的數位游牧簽證將讓你在峇里島工作且無需繳稅

印尼近期取消了因疫情而生的旅行限制，允許完全接種疫苗的遊客無需檢測或隔離就可入境，今年4月份遊客人數增加了500%達11萬1000人，創下自Covid-19大流行（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）後單月最高紀錄，不過仍遠低於2019年每月平均接待130萬遊客的數目，而因應疫情之下全球「遠端工作」趨勢，印尼將針對峇里島推出數位游牧者簽證，期待能為當地經濟帶來正面效應。

印尼峇里島一直是「數位遊牧工作者」（Digital Nomad）的熱門地點，本月6日，印尼 旅遊部長 Sandiaga Uno向 《 彭博雜誌》表示， 有95%的數位游牧工作者表示印尼是他們遠端工作的首選之地， 而印尼也即將推出赴峇里島的數位游牧和商務休閒簽證， 以吸引有此需求的外國工作者。

Sandiaga Uno說到 ：「 過去，（峇里島）三個S是指：太陽、大海和沙子。 我們正在將其轉變為寧靜、靈性和可持續性。 通過這種方式，我們將能對當地經濟帶來更優質與更好的影響。」這番話意味著觀光是峇里島過去主要收入來源，而如今希望能吸引停留時間更長、消費更高的旅人回到島嶼上來。

Sandiaga Uno也解釋這次印尼將推出的峇里島「數位游牧者簽證」有效期線將為五年，印尼將不會對來自海外的收入課稅，也承諾會加快簽證的審核速度和加開更多航班。

Photo Credit: Shutterstock / 達志影像 印尼峇里島知名Tanah Lot（海神廟）

由於氣候和低廉的生活成本，峇里島是遠端工作者的熱門工作地點，不過卻是處於合法的灰色地帶。目前在當地的遠端工作者大多使用的是 最長60天的旅遊簽證，或使用為期6個月的臨時工作許可入境，任何人若在一年中於印尼停留超過183天，就會自動轉成當地的稅務居民—— 印尼的最高稅率是收入超過35萬美元會課税35%。

倘若印尼的數位游牧簽證正式推出，將會比目前其他國家的「數位游牧簽證」期限更長，根據哈佛商學院教授Raj Choudhury整理的資料，發出「數位游牧」簽證的國家大多是提供一到兩年的期限，而許多提供數位游牧簽證的國家如哥斯大黎加、希臘、冰島、挪威、葡萄牙，西班牙等國，同樣會免除簽證持有人的課稅要求。

Photo Credit: Shutterstock / 達志影像 印尼庫塔（Kuta）的海邊

自2021年初以來， 印尼旅遊部就 在籌劃為遠端工作者和商務旅客發放特殊簽證，但該計劃因疫情受阻，也受限於嚴格的邊境管制和航班短缺現況，隨著今年開放邊境 ，印尼旅遊部寄望能因著生態旅遊、體育賽事和為遠端工作者提供的特殊五年簽證，能吸引到360萬海外遊客來到峇里島，Sandiaga Uno也表示這應能為印尼人創造超過100萬個就業機會，有助於推動疫情之下的經濟成長。

不過印尼旅遊部目前仍並未提供關於峇里島 「數位遊牧簽證」的 發布日期，也未有進一步細節，例如是否有最低收入或強制性的旅行保險等要求。

Photo Credit: Shutterstock / 達志影像 在印尼峇里島遠端工作示意圖

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責任編輯：吳象元

核稿編輯：杜晉軒