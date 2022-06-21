想去海島遠端工作嗎？新的數位游牧簽證將讓你在峇里島工作且無需繳稅
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「過去，（峇里島）三個S是指：太陽、大海和沙子。 我們正在將其轉變為寧靜、靈性和可持續性。 通過這種方式，我們將能並對當地經濟帶來更優質與更好的影響。」這番話意味著峇里島在過去是透過觀光為當地帶來收入，而如今希望能讓停留時間更長、消費更高的旅人回到島嶼上來。
印尼近期取消了因疫情而生的旅行限制，允許完全接種疫苗的遊客無需檢測或隔離就可入境，今年4月份遊客人數增加了500%達11萬1000人，創下自Covid-19大流行（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）後單月最高紀錄，不過仍遠低於2019年每月平均接待130萬遊客的數目，而因應疫情之下全球「遠端工作」趨勢，印尼將針對峇里島推出數位游牧者簽證，期待能為當地經濟帶來正面效應。
印尼峇里島一直是「數位遊牧工作者」（Digital Nomad）的熱門地點，本月6日，印尼旅遊部長Sandiaga Uno向《彭博雜誌》表示，有95%的數位游牧工作者表示印尼是他們遠端工作的首選之地， 而印尼也即將推出赴峇里島的數位游牧和商務休閒簽證，以吸引有此需求的外國工作者。
Sandiaga Uno說到：「過去，（峇里島）三個S是指：太陽、大海和沙子。 我們正在將其轉變為寧靜、靈性和可持續性。 通過這種方式，我們將能對當地經濟帶來更優質與更好的影響。」這番話意味著觀光是峇里島過去主要收入來源，而如今希望能吸引停留時間更長、消費更高的旅人回到島嶼上來。
Sandiaga Uno也解釋這次印尼將推出的峇里島「數位游牧者簽證」有效期線將為五年，印尼將不會對來自海外的收入課稅，也承諾會加快簽證的審核速度和加開更多航班。
由於氣候和低廉的生活成本，峇里島是遠端工作者的熱門工作地點，不過卻是處於合法的灰色地帶。目前在當地的遠端工作者大多使用的是最長60天的旅遊簽證，或使用為期6個月的臨時工作許可入境，任何人若在一年中於印尼停留超過183天，就會自動轉成當地的稅務居民——印尼的最高稅率是收入超過35萬美元會課税35%。
倘若印尼的數位游牧簽證正式推出，將會比目前其他國家的「數位游牧簽證」期限更長，根據哈佛商學院教授Raj Choudhury整理的資料，發出「數位游牧」簽證的國家大多是提供一到兩年的期限，而許多提供數位游牧簽證的國家如哥斯大黎加、希臘、冰島、挪威、葡萄牙，西班牙等國，同樣會免除簽證持有人的課稅要求。
自2021年初以來，印尼旅遊部就在籌劃為遠端工作者和商務旅客發放特殊簽證，但該計劃因疫情受阻，也受限於嚴格的邊境管制和航班短缺現況，隨著今年開放邊境，印尼旅遊部寄望能因著生態旅遊、體育賽事和為遠端工作者提供的特殊五年簽證，能吸引到360萬海外遊客來到峇里島，Sandiaga Uno也表示這應能為印尼人創造超過100萬個就業機會，有助於推動疫情之下的經濟成長。
不過印尼旅遊部目前仍並未提供關於峇里島「數位遊牧簽證」的發布日期，也未有進一步細節，例如是否有最低收入或強制性的旅行保險等要求。
新聞來源
- Remote workers may soon be able to live and work tax-free in Bali, under a 5-year ‘digital nomad’ visa（Fortune）
- Bali Sun-Seekers Make Way for Digital Nomads, Spiritual Tourist（彭博雜誌）
- You can now work from Bali with a 5-year visa for digital nomads（Time Travel）
- New 5 Year Digital Nomad Visa Will Allow You To Live In Bali Without Paying Tax（Travel off Path）
- Indonesia plans to lure digital nomads to Bali with 5-year visa（海峽時報）
延伸閱讀
- 【數位遊牧者】8張圖表，帶你入門成為「泰國數位遊牧工作者」
- 新冠肺炎對清邁數位遊牧者的影響：簽證是最大麻煩，遠距工作趨勢卻可能帶來正面效應
- 【數位遊牧者】他65歲開始環遊世界，我從這位清邁老背包客看到對生命的熱情
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責任編輯：吳象元
核稿編輯：杜晉軒
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綠美圖上梁！台中水湳「中央公園特區」啟動，含金量更勝七期
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隨著都市綠洲概念崛起，台中水湳經貿園區開發備受矚目，環擁「台中綠肺」美名的中央公園、齊列的普立茲克建築，由區內最高豪宅「豐邑 PARK ONE」引領房市，形塑全台最美的國際重劃區。
結合美術館及圖書館共構的世界級地標「台中綠美圖」，座落於水湳經貿園區，於今年5月11日完成上梁，由兩大普立茲克建築獎得主、日本知名建築師妹島和世與西澤立衛操刀設計，坐擁中央公園綠帶環繞，將體現國內首座「公園中的圖書館、森林中的美術館」，主體工程預計今年底竣工，2025年正式開館。
「水湳經貿園區」總開發面積達254公頃，以67公頃中央公園綠海串聯經貿、文商、文教、創研、生態住宅五大專用區，不僅規劃完善，園區內更匯集公共建設及國際建築，被譽為全台最具國際競爭力的重劃區，發展性有目共睹。
水湳機場華麗轉身，綠海為王超越南北
水湳經貿園區前身為水湳機場原址，具備大面積國有土地的特殊條件，政府斥資500億元打造中央公園、水湳國際會展中心、水湳轉運中心、中台灣電影中心等公共設施，產業、藝文、交通並駕齊驅，受惠重大建設先行，預估10年內將轉身完整新都心。
綜觀全台，唯獨台北松山機場與水湳經貿園區相似，雖遷移話題浮出檯面多年，至今仍謂海市蜃樓。萬群地產開發董事長謝坤成接受專訪，憑著多年房市經驗分析：「大台北生活圈缺乏土地好好重劃，如果將松山機場規劃為經貿科技與住宅，價值可望超越信義計畫區；回頭看台中，水湳經貿園區就具備如此優勢，未來也難以複製。」
值得關注的是，都市綠洲儼然成為全球各大城市不可或缺的發展要素，如紐約中央公園、倫敦海德公園、東京新宿御苑等，高綠覆結合商業重鎮，連帶周邊房市相輔相成，可見名流聚居、一線豪宅林立；國內目前當屬台北大安森林公園擁26公頃綠地、高雄美術特區41公頃、七期新市政中心13公頃，坐實三大豪宅聚落。
如今水湳中央公園好比2.6個大安森林公園，躍升全台最大綠地，謝坤成也形容「這一次，台中人終於不用羨慕歐美人士，回家就是住進綠帶。」
劃開水湳天際線，「豐邑 PARK ONE」引進中日德建築智慧
於水湳經貿園區占地不到10%的文商區，堪稱「中央公園特區」最精華地段，相較位於中央公園首排「文商一」建築限高100米，第二排「文商二」樓高可達160米，具備更大的建築揮灑空間，珍稀土地吸引品牌建商卡位插旗，描繪同時擁抱水湳中央公園及大肚山景的綠意住宅，獨特優勢助攻房市，預計區域行情將突破百萬大關，躍升台中最精華地段。
一探中央公園特區，首發登場為重量級大案「豐邑 PARK ONE」，豐邑機構秉持獨到選地眼光，該基地位於啟航路、經貿五路口，是水湳唯一正對公園且雙面臨路角地，周邊中央公園宛若社區中庭、緊鄰的綠美圖就如專屬公設；全案規劃53-57坪三房產品及61-74坪四房產品，以地上34層、地下7層建築，成為目前園區內最高指標豪宅，擘劃最美天際線。
七座普立茲克建築是水湳最大亮點，「豐邑 PARK ONE」也集結中、日、德三大建築團隊聯手打造。其中，特別延請隸屬德國IGI STUDIO、喜達屋酒店集團指定設計師Ines Gerlach操刀，跳脫用色框架，創造歷久彌新的公共空間；以及曾主導礁溪老爺酒店的日本高野景觀設計師石村敏哉、執手過總統府及圓山飯店的國際首席燈光設計師姚仁恭，結合中央公園意象，共同刻劃世代好宅。
豐邑機構同步展現全台唯一擁有五星級飯店體系的軟實力，將「新竹豐邑喜來登大飯店」五星級飯店管理帶入建案中，由內而外有別一般豪宅層次，更一舉拿下綠建築標章、低碳建築認證、智慧建築標章及耐震標章四大殊榮，實至名歸。
水湳金三角啟動，「台中第五大道」立足七期之上
論起台中豪宅聚落，七期重劃區仰賴企業、政府齊心，歷時25年形塑高樓簇擁的建築天際線，成為台中獨一無二的美景，無奈礙於腹地受限，同時予人水泥叢林的壓迫感，讓謝坤成不禁感慨：「七期是政府和地主妥協的成果，天際線著實很美，但大量新古典風格建築複製貼上，景觀已經越來越侷促，不如十年前來得迷人。」
反觀水湳經貿園區具備高綠覆優勢，尤以「中央公園特區」所處的北端，重大建設包括水湳轉運中心、國際會展中心及綠美圖，象徵交通、產業、藝文金三角，且擁有聯通市區及中部科學園區的中科路，加上新光三越、環球購物中心進駐話題以及六星級國際酒店招商計畫加持，中台灣房地產專家深入剖析，「論發展速度抑或含金量，水湳應在七期之上，未來有望複製美國紐約第五大道、東京表參道的「精品大道」模式，與台北信義區互別苗頭！」