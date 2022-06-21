「反光鏡菩薩」張秀雄辭世享壽80歲，退休後累積擦拭15萬面反光鏡，守護用路人安全
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雖然張秀雄為了擦反面鏡，曾因爆胎摔車，斷了5根肋骨住院，也曾被野狗咬、遭陌生人恐嚇，且家人也勸他「不要再做了」，張秀雄仍堅持做到最後。張秀雄低調的善舉，直到2015年被桃園市議員李柏坊公開讚揚後，才讓「反光鏡菩薩」的名號傳遍全台。
（中央社）被尊稱「反光鏡菩薩」的張秀雄目睹車禍現場的反光鏡結滿蜘蛛網，可能是肇禍原因之一，於是每天清晨帶著抹布及摺疊鋁梯出門擦亮並守護反光鏡，他日前病逝後，外界追念感佩。
張秀雄原本從事建築業，退休後與家人出遊途中，親眼目睹車禍事故，繼而發現車禍現場的反光鏡竟結滿蜘蛛網，可能是肇禍原因之一，讓他有了「我這老人家是不是還能為這社會做點事」的想法，就此立志要擦遍路上每面反光鏡。
張秀雄每天清晨3、4時就起床，帶著20多條抹布及摺疊鋁梯，騎著機車出門擦拭路上的反光鏡，多年來已擦遍北台灣包括北宜公路、北海岸及陽明山等路段反光鏡，累積擦拭數萬面反光鏡。他曾說：「會一直做到不能做為止。」
《三立新聞網》報導，雖然張秀雄為了擦反面鏡，曾因爆胎摔車，斷了5根肋骨住院，也曾被野狗咬、遭陌生人恐嚇，且家人也勸他「不要再做了」，張秀雄仍堅持做到最後。張秀雄低調的善舉，直到2015年被桃園市議員李柏坊公開讚揚後，才讓「反光鏡菩薩」的名號傳遍全台。
《今周刊》報導，2019年九九重陽節時，新北市交通局打算贈送禮品給他表達謝意，但張秀雄婉拒了，他說：我只是做對的事情。而後張秀雄獲頒交通部金路獎特殊貢獻獎，以及新北市好人好事代表。
有人在臉書貼出張秀雄日前過世的消息，引網友嘆息紛留言「謝謝你的付出，願你一路好走」、「阿北！謝謝您照亮每條路」、「台灣最美的景象，祝阿北一路好走」。
張秀雄兒子深夜向《中央社》記者證實，高齡80歲的父親於6月8日因病過世，家人都感到不捨與難過，也對父親善舉感到驕傲，父親多年來擦反光鏡後都有筆記，3年前約擦了12萬片，推估至今總數應有15萬片。
新北市政府交通局長鍾鳴時談到張秀雄時表示，張秀雄常在各地擦拭反光鏡，讓同仁很感佩，尤其是常常會在台九線可以發現他的身影，而他本身又極為低調，默默行善，讓人永遠感念他持續擦亮反光鏡守護交通安全的善舉。
新聞來源
- 張秀雄病逝享壽80歲 擦亮逾十萬面反光鏡守護用路人[影]（中央社）
- 9年擦亮19萬片！反光鏡菩薩張秀雄逝…曾爆胎斷5根肋骨（三立新聞網）
- 「反光鏡阿北」離世享壽78歲…一場車禍觸動，讓他每天凌晨3點出門、擦遍北台灣19萬片反光鏡（今周刊）
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
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迎接台灣黃金十年數位經濟熱！全球第三大網通商 Ubiquiti Inc. 入列護國群山艦隊，揭開研發總部落腳台灣的背後關鍵
我們想讓你知道的是
到底台灣的優勢在哪裡，能夠讓世界第三大商用網通大廠 Ubiquiti（UI）2010 起就將全球研發總部佈局於台灣，更持續投資、重用在地人才呢？
這幾年台灣受惠中美貿易戰，外資大舉回流，加上疫情助長遠距協作、線上交易，各界看好台灣迎來新的黃金十年，搶抓數位經濟。
蛻變為數位韌性之島，網通設備正是數位轉型的不可缺少的基礎建設，特別是全球第三大商用無線網通解決方案大廠 Ubiquiti Inc.（UI）， 2010 年正式將全球研發總部設於台灣。究竟，台灣有何強烈吸引力，讓這家美商持續加碼投資，深挖在地人才價值？
除了半導體，我們還有其他不為人知的台灣之光
未來要在全球舞台出頭，靠的是創新！世界經濟論壇（WEF）全球競爭力報告評比台灣連續兩年在「創新能力」，亞太區排名第一、全球第四。確實，除了舉世聞名的半導體晶片，還有其他可關注的面向，網通產業就是其中之一。
UI 台灣產品設計總監楊宗樺點出我們的強項，「UI 創辦人 Robert Pera 在事業開展初期，就是看中台灣有首屈一指的技術供應鏈，而且逐漸發現台灣不單單有硬體技術人才，還有軟體開發實力，因此持續擴大台灣在軟硬整合的統籌設計能量。」
事實上，UI 研發總部設置台灣後這幾年的人數擴編態勢，正與他們的全球營收數據，呈現高度正相關。UI 在 2021 年締造 18 億美金營業額，過去五年平均營收成長近 30%，目前仍在快速飆漲中。
楊宗樺解釋，「2010 年台灣研發團隊僅 10 多位，後來持續奠定設計開發基礎，加上產品線多元化， 2017 年之後，成員數開始以翻倍速度增長，從 100 多位員工成長到今年預計招募規模上看 700 多人，UI 的創意心臟來自台灣，已是無庸置疑的事實。」
台灣是孵化創新的首選場域，人才寶庫擁有三大優勢
如今，UI 的產品原型發想、概念確認、功能驗證、再到產品落地，許多流程都是在台灣誕生，甚至 UI 的產品線也從消費型網通設備，跨足到辦公室 EoT（Enterprise of Thing）裝置、監控解決方案。除了仰賴研發總部有絕佳的實驗場域，充沛的人才能量，更是讓創意點子源源不絕的關鍵。
不光是 UI 讚許台灣有高素質人才，連同為外商的 Google 台灣人資長也曾表示，在 Google 眼中，台灣人才如「隱藏版珍珠」。有趣的是，Robert 早在十多年前「慧眼識英雄」，把研發基地瞄準台灣，而不選擇其他國家，正因為台灣人才庫有三大優勢。
「台灣有多元性人才是很重要的一點」楊宗樺回應，從軟硬體研發、產品規劃、行銷到生產人員，等於一條垂直供應鏈，都能找到對應的人選。其次是台灣的開放性，熟稔與國際團隊合作模式，展現快速反應能力與機動性，搭配最後一項能夠中英文溝通，呈現台灣人才獨特優勢。
曾有人說「台灣科技産業只能做代工，因為我們缺乏創意…」果真如此嗎？
楊宗樺表示，「台灣在過去產業分工模式，沒有獲得從零開始的規劃機會，並不代表我們沒有創新的實力。」自從 UI 把研發總部落腳台灣，等於幫在地的人才開了一扇連接國際的窗，更有機會打造世界級產品，甚至對產業發展扮演關鍵影響力角色。
UI 成長方程式：全方位展現品牌思維，優化與使用者的每個接觸點
除了營收亮眼，UI 之於網通產業所貢獻的價值，更來自破壞式創新的使用者體驗。有人這樣描述「UI 是網通界的 Apple 」，原因是 UI 打破通訊設備的冰冷，拿到產品一剎那，從開箱安裝到設定軟體，極簡設計風格消除繁雜的使用流程；同時產品外觀又能完美融入使用者的生活，兼顧「必需品」與「裝飾品」雙重價值。
不僅是在使用者體驗上的創新，UI 更跳脫單純販售產品的框架，而是以品牌服務思維，在每一個與使用者的接觸點，優化五感體驗。例如 UI 針對產品安裝邏輯，調整內容物的排列順序，甚至在外包裝的材質、氣味添加巧思，增加使用者開箱時的「wow」感受。
此外，聯網設備因應使用者的需求差異，以及所在地坪數格局不同，往往挑選型號之際感到苦惱。楊宗樺說，「我們除了完整揭露產品的技術細節，也考量到使用者在選購的時候，就獲得良好的體驗，我們 store.ui.com 網站提供試算建議功能，幫助消費者高效找到自身的需求。」
在 5G、低軌衛星高速發展的趨勢之下，可想見台灣對網通產業的投資只會有增不減，而 UI 入列台灣護國群山的一份子，期許自己扮演架橋角色，樂觀看待台灣下一波黃金十年。
所謂架橋任務，楊宗樺強調，UI 積極把全球視野與商機帶進台灣，也將台灣創新能量推展國際，不論技術優勢或是整合型產品，都能形成雙向的交流。尤其 UI 對人才培育下足功夫，希望透過持續耕耘，讓人才連結世界級的視野與思考經驗，驅動台灣網通產業邁向嶄新的時代。「我們期待聯手更多台灣優秀人才，在 UI 開創全新的職涯藍圖，與饒富創新想法的同仁一起打造更多元的産品，讓台灣之光在網通產業繼續發光。」
▲UI Taiwan 產品設計總監楊宗樺：在 UI，我們想打造改變世界的產品
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