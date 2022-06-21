長期工資凍漲、資遣風險遽增，英國鐵路公司勞資談判破裂，釀30年來最大規模罷工
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當前英國嚴峻的通貨膨脹問題，使得工會認為，調漲薪水、防止資方裁員是保障基層員工的重要手段，若鐵路公司沒有給出讓人滿意的薪酬協議，罷工將勢在必行。
文：張瑞邦（Tucker Chang）
英國運輸行業工會聯合會「鐵路、海事和運輸工人全國聯盟」（RMT，以下簡稱工會）近日表示，英國將有超過4萬名鐵路工人在今（2022）年6月21日、23日，以及25日於倫敦發起罷工，預計這將是英國鐵路運輸業30多年來，規模最大的罷工行動。
據《英國廣播公司》（BBC）報導，欲參與罷工的鐵路基層工作者包含鐵道警衛、各火車站的駐點餐飲人員、鐵路訊號員、鐵道維修工，以及英國國營鐵路企業「英國鐵路網公司」（Network Rail）的火車維護技工也將加入罷工行列。
據悉，在罷工期間，英國境內將有80％的火車取消運行，僅開放4500個班次載客，遠低於正常營運下該有的2萬班次。
其他火車營運公司則在不同程度上支持罷工，例如蘇格蘭鐵路（ScotRail）預計停開90％的火車班次，即蘇格蘭屆時多數的地區將會面臨沒有火車行駛的情形。
由英國GTR鐵路公司（Govia Thameslink Railway）營運的「泰晤士連線」（Thameslink）、「北城市線」（Northern City Line）、「南方鐵路」（Southern）以及「蓋威克機場快線」（Gatwick Express），其內部員工雖然沒有全面參與罷工，但也以「拒絕超時工作」之方式向資方表達不滿。
為什麼會發生罷工？
根據《英國廣播公司》轉述該工會之說法表示，從事鐵路運輸行業的勞工，長時間面臨工資凍漲、資遣風險遽增等挑戰，因此才會走向罷工一路。
工會表示，英國鐵路網公司計畫在近期裁撤2500個與鐵路維修相關的工作職缺，該公司希冀能在未來2年內減少20億英鎊的人事支出。
然而外界亦擔心，這些職位對於鐵路安全至關重要，若貿然削減這些工作機會，恐增加鐵路運行事故的風險。
《英國廣播公司》政治事務記者厄德利（Nick Eardley）分析，當前英國嚴峻的通貨膨脹問題，使得工會認為，調漲薪水、防止資方裁員是保障基層員工的重要手段，若鐵路公司沒有給出讓人滿意的薪酬協議，罷工將勢在必行。
英國《衛報》（The Guardian）亦表示，除鐵道維修等技術相關人員外，鐵道清潔工、客服及售票專員亦可能參與罷工，因為這些工作者的平均薪資遠低於鐵路技術人員，通貨膨脹對此類群體的衝擊也會更為顯著。
英國政府是否會出手介入？
《英國廣播公司》表示，如果勞、資雙方能夠達成協議，勞方就有可能取消罷工。英國工會聯盟（TUC）也強調，若英國政府能從中積極協調，將有助於解決雙邊的爭端。
然而英國運輸大臣夏普斯（Grant Shapps）卻宣稱，與工會聯盟就勞工的薪資、工作條件、人事增減以及工安問題進行協商，並非政府的職責。
夏普斯在接受英國《天空新聞台》（Sky News）專訪時還抨擊，鐵路罷工根本是「巨大的錯誤」（Huge mistake），這場罷工將直接影響前往學校、公司或醫院就診的民眾。
「這類做法在鐵路等運輸行業上是行不同的，罷工只會帶來災難性的後果。」
「工會希望政府居中協調的做法，充其量就是個想吸引民眾關注的『噱頭』，其實工會早已下定決心罷工。」夏普斯補充說道。
忍無可忍的鐵路基層勞工
面對夏普斯的批評，工會秘書長林奇（Mick Lynch）反駁，工會並不想擾亂全國人民的生活，他們也希望能解決當前爭端，但這些鐵道工人正面臨生存危機。
「如果我們不採取任何行動，英國成千上萬依靠鐵道運輸業維生的勞工將失去工作，且若沒有足夠的勞動力維護鐵路系統，大眾的乘車安全也會受到波及。」
「我們必須為此而戰！」林奇同樣在接受《天空新聞台》訪問時這般強調。
其認為，這些員工從事的是鐵路運輸全職工作，微薄的薪水卻只能使他們申請國家救濟金及膳食援助，而工會發起罷工，也僅僅是希望在生活成本提升的狀況下，資方能允以加薪，然而當前鐵路公司的薪資調幅卻遠不及勞方所需。
《天空新聞台》指出，在近期的勞資談判中，工會要求加薪7％，而資方似乎僅同意調漲薪資約2％至3％。
林奇另外也強調，不光是鐵路運輸業，罷工行動恐會蔓延至其他行業，因為多數勞工「再也無法忍受當前的處境」。
誰會是這場罷工最後的贏家？
該工會聯盟於6月19日強調，儘管工會與英國鐵路網公司及其他火車營運公司不斷進行協商，最後還是無法在薪資問題上取得共識。
工會秘書長林奇對此表示，若爭端還是沒有辦法解決，則罷工仍將繼續進行。
《衛報》也警示，鐵路罷工恐會觸發其他產業的罷工行動，因為外界發現，當前鐵路運輸公司給予勞方的薪資增幅，似乎遠低於英國通貨膨脹率飆至10％以上的幅度。推估英國的護理師、基層公職、教師和清潔人員皆可能會在未來的幾個月內，透過各自的工會投票發起罷工。
英國鐵路運行公司協會（Rail Delivery Group）則稱：「罷工一旦發生，則沒有人會是贏家」，對此，該協會也承諾將與英國鐵路網公司加強合作，盡可能在這特殊時期保持鐵路運行的穩定。
英國中間偏左派反對黨工黨（Labour Party）則批評執政黨：「袖手旁觀，絲毫沒有為解決罷工問題前進一步。」
工黨黨魁施凱爾（Keir Starmer）也提出，即使罷工近在眼前，還是希望各方能繼續尋求共識、積極解決勞資爭議。
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