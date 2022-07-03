催眠術的「怪奇物語」：催眠是一把雙面刃，如果讓業餘者使用可能造成巨大傷害
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催眠與我們日常生活的世界實際沒有多大差異，作為一種醫學治療手段，與其他治療工具有很多共同之處。就拿注射針頭或手術刀來說，如果錯的人用了，也有可能造成巨大的傷害，但在專業者的手中，就會是有益於眾生的強大工具。
大衛・斯皮格爾（David Spiegel）被告知要治療他的下一個病人時，他不需要問病人在哪個房間，因為他已聽到這位病人在大廳那邊的急促喘氣聲。
斯皮格爾應聲走進病房，看到一個16歲的紅髮女孩挺直坐在床上，她哮喘發作，握緊拳頭，正在急促喘氣。母親在她身邊哭泣。這是那女孩幾個月來第三次因哮喘發作送進醫院。
這事發生在1970年，斯皮格爾當時是美國馬薩諸塞州（Massachusetts）波士頓兒童醫院（Boston Children's Hospital）一名輪值的醫科實習學生。他參加的醫學實習還包括了臨床催眠治療課程。
當時這名年輕哮喘患者的醫療組已經為她注射了腎上腺素來擴張她的氣管。注射兩針後，女孩的哮喘還沒有平息。斯皮格爾也束手無策，於是問女孩，「你要不要學習一下深呼吸？」
女孩點頭同意，於是成為斯皮格爾採用催眠療法的第一位病人。按照課程訓練，一旦女孩進入催眠的恍惚狀態，斯皮格爾就凖備好向女孩作出語言暗示（催眠療法的「有效成分」），通常是一段精心設計的說詞，能夠讓病人出現身不由己的反應。
但當這位女孩坐在床上，冷靜而專注地凖備接受催眠時，斯皮格爾卻不知道自己該作出什麼樣的語言暗示。因為他的催眠療法培訓課上沒講到如何催眠一位哮喘病人。
斯皮格爾向我回憶他當年如何應對這位病人時說，「所以我想到了一個說法。我對她說，『你的每一次呼吸都會變得更深、更輕鬆。』」
斯皮格爾這即興的說詞起到了作用。不到五分鐘，女孩的哮喘停止，她躺了下來，呼吸變得很順暢。她的母親也停止哭泣。
對醫生斯皮格爾和患哮喘的女孩，這一次的催眠治療對他們後來的人生規劃都影響甚巨。女孩長大後成為呼吸治療師，而斯皮格爾則開始了催眠臨床治療的職業生涯。在後來的50年裏，斯皮格爾在斯坦福大學建立了整合醫學中心（Center for Integrative Medicine），據他估計，該中心使用催眠術治療的患者多達7000多人。
初看之下，催眠似乎只是一種心理現象，並無實際的生理變化發生。但令人非常感興趣的是，催眠術確實經常能起到這種作用。進入催眠狀態後，精神集中傾聽暗示指令，對許多人來說，催眠的暗示就會弄虛成真。
當進入催眠的人被暗示他們的手臂會自行揮動時，其手臂果然就會不由自主地動了起來。被催眠的人被暗示他們交叉的手指不可能分開時，其手指就真的如同被膠水粘在一起無論如何都分不開來。當被暗示他們會認不出鏡子裏的自己時，他們看到的鏡像就會是一個似曾相識的陌生人在做著和他們自己一樣的動作。
如果暗示說慢性疼痛會消退，或者焦慮會逐漸消失，結果真的產生這樣的效果，催眠就會成為一種很有價值的治療手法。越來越多的證據表明，用催眠術治療許多經歷疼痛、焦慮、創傷後應激障礙（PTSD）、分娩壓力、大腸激躁症和其他病痛患者是有效的。在上述病症中，有的病例採用催眠治療在成本、療效和副作用方面會優於一般標凖的治療方法。
但是，儘管對催眠的治療價值已有幾十年的研究，對催眠在人類大腦中的作用機制的認識也越來越多，但在臨床治療上使用催眠方法卻一直緩慢不前。這在很大程度上歸因於一種常見的誤解，即認為催眠只不過是舞台魔術師的把戲而已。
斯皮格爾說，「催眠術仍然被人視為歪門邪道的東西。人們或說催眠無用，或者說有危險，沒有介於兩者之間的說法。但這兩種看法都是錯誤的。」
催眠療法的開始
催眠術實際在世界各地的許多文化中已存在了好幾百年。從南部非洲傳統的巫醫，到西伯利亞、韓國和日本的薩滿教，以及北美原住民的傳統醫術，都存在讓人進入神思恍惚的催眠狀態以治病的做法。
後來這種心理催眠的方法傳入歐洲和北美，也就是現代西方版本的催眠法，其起源可以追溯到18世紀晚期。1775年，德國醫生弗朗茨・梅斯梅爾（Franz Mesmer）推廣動物磁學理論。他相信有一種看不見的磁流體在人體內流動，影響我們的健康和行為。
梅斯梅爾把操縱這種流體作為自己的職業，經他改進後發明一種後來被稱為「梅式催眠術」（ mesmerism）的治療法。梅斯梅爾在哈布斯堡帝國（Hapsburg Empire）的維也納和後來的巴黎行醫時，發現只要他凝視病人並全情專注於病人，有時做一些動作，比如用手從肩膀到手臂撫摸病人，就會產生療效。
梅斯梅爾很快就因他發明的這種療法而聲名鵲起，但同時也被人看作是位怪人。斯坦福大學歷史學副教授傑西卡・瑞斯金（Jessica Riskin）在她的著作如此描寫梅斯梅爾在巴黎的沙龍，室內「昏暗而充滿暗示性，窗簾拉下，地上鋪著厚厚的地毯，牆上則裝飾著占星術的東西。他本人則穿著一件令人印象難忘的淡紫色的塔夫綢袍服。」
儘管梅斯梅爾醫生名聞遐邇，但他的動物磁流論很快就不再流行，不過他探索的催眠現象在19世紀獲得了關注，並有了一個新的術語：催眠（hypnosis）。一系列傑出的醫生相繼發展了關於催眠本質的理論，將催眠（hypnosis）與其起源，即梅氏催眠術（mesmerism）作了區隔。
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當個人化服務成為剛性需求 品牌如何利用CRM優化後疫情時代的商業模式
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隨著數位時代演變，個人化服務漸受各方企業重視，本文以數位CRM系統所衍生之各項服務為例，說明PChome如何將「MarTech」運用在個人化服務中，以及其所扮演的各種關鍵性角色。
隨著iOS14的社群隱私權政策改變，以往透過數位廣告帶來的流量紅利已隨之消退，追蹤用戶使用習慣與興趣所帶來的轉換率更是逐漸降低，加上疫情影響，線上消費數量暴增，消費者比以往更重視個人化服務，因此「再」數位化浪潮襲來，「MarTech」（科技行銷）儼然已成為品牌數位轉型的重要工具，如何利用數位CRM（Customer Relationship Management）系統洞察消費者需求、立定行銷策略正是品牌所要面臨的一大挑戰。
以人為出發點：CRM成為科技化行銷的主要策略
過去大眾傳播式的集體宣傳在現在市場中已經逐漸無法滿足消費者需求，消費者越來越注重個人化的體驗。個人化體驗首先要獲得個人化的喜好，因此眾多品牌開始利用數位廣告、商務對話的方式獲取用戶的購物慾望清單，以及點數經濟刺激舊客回購，透過追蹤會員在網站上瀏覽、產生購買行為的行動軌跡，再搭配大數據分析，針對不同族群設計推播內容再加以溝通，以此提升服務品質並深度經營顧客關係。而數位CRM系統則扮演著科技化行銷的主要策略，不僅能協助整合會員數據，更善加運用客戶標籤，傳遞精準的資訊，與消費者互動，提升「獲客」與「活客」的能力，建立忠誠度立足數位市場。
建立會員分級制度 打造精準個人化服務
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而PChome旗下的時尚選貨電商MiTCH攜手GoSky建立會員點數系統，利用Messenger Chatbot的功能打造數位會員卡，以簽到集點、兑禮、限時任務等誘因與用戶深度互動，創造每日簽到率81%的佳績。透過這樣的忠誠度計畫，企業更能區別用戶的使用頻率與黏著度，進而建立會員分級制度並精準溝通資訊。另外零售品牌全聯也攜手Appier運用AI技術整合線上線下的會員資料，並利用貼標技術辨別消費者輪廓，分析出會員曾搜尋、瀏覽的軌跡來量身打造客製化的專屬推薦商品。
消費型態轉變 透過生態圈落實CRM掌握會員輪廓
生態圈和全通路是許多零售商和電商目前都在深度經營的策略，為的都是收集更多的數據創造更個人化的體驗。例如誠品的會員制度不只是針對所有會員，還因應會員的消費習慣推出不同的方式和獎勵，讓消費者感到差異化，進而提升品牌黏著度。
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針對消費需求的變化，PChome 24h購物進一步將四大主題會場結合時事及需求規劃選品，不論是居家上班上課所需的3C產品、或是照顧到想要培養居家儀式感之族群的電玩、書店、健身等品項，還有提前佈局宅家防疫被悶壞的心，規劃一系列夏季穿搭、防曬彩妝、露營用品等夏季出遊必備產品。
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