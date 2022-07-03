催眠術的「怪奇物語」：催眠是一把雙面刃，如果讓業餘者使用可能造成巨大傷害

大衛・斯皮格爾（David Spiegel）被告知要治療他的下一個病人時，他不需要問病人在哪個房間，因為他已聽到這位病人在大廳那邊的急促喘氣聲。

斯皮格爾應聲走進病房，看到一個16歲的紅髮女孩挺直坐在床上，她哮喘發作，握緊拳頭，正在急促喘氣。母親在她身邊哭泣。這是那女孩幾個月來第三次因哮喘發作送進醫院。

這事發生在1970年，斯皮格爾當時是美國馬薩諸塞州（Massachusetts）波士頓兒童醫院（Boston Children's Hospital）一名輪值的醫科實習學生。他參加的醫學實習還包括了臨床催眠治療課程。

當時這名年輕哮喘患者的醫療組已經為她注射了腎上腺素來擴張她的氣管。注射兩針後，女孩的哮喘還沒有平息。斯皮格爾也束手無策，於是問女孩，「你要不要學習一下深呼吸？」

女孩點頭同意，於是成為斯皮格爾採用催眠療法的第一位病人。按照課程訓練，一旦女孩進入催眠的恍惚狀態，斯皮格爾就凖備好向女孩作出語言暗示（催眠療法的「有效成分」），通常是一段精心設計的說詞，能夠讓病人出現身不由己的反應。

但當這位女孩坐在床上，冷靜而專注地凖備接受催眠時，斯皮格爾卻不知道自己該作出什麼樣的語言暗示。因為他的催眠療法培訓課上沒講到如何催眠一位哮喘病人。

斯皮格爾向我回憶他當年如何應對這位病人時說，「所以我想到了一個說法。我對她說，『你的每一次呼吸都會變得更深、更輕鬆。』」

斯皮格爾這即興的說詞起到了作用。不到五分鐘，女孩的哮喘停止，她躺了下來，呼吸變得很順暢。她的母親也停止哭泣。

對醫生斯皮格爾和患哮喘的女孩，這一次的催眠治療對他們後來的人生規劃都影響甚巨。女孩長大後成為呼吸治療師，而斯皮格爾則開始了催眠臨床治療的職業生涯。在後來的50年裏，斯皮格爾在斯坦福大學建立了整合醫學中心（Center for Integrative Medicine），據他估計，該中心使用催眠術治療的患者多達7000多人。

Photo Credit: Emmanuel Lafont/BBC 催眠療法的暗示可以讓被催眠者產生非同尋常和深刻的體驗，例如無法認出鏡子中自己的映像

初看之下，催眠似乎只是一種心理現象，並無實際的生理變化發生。但令人非常感興趣的是，催眠術確實經常能起到這種作用。進入催眠狀態後，精神集中傾聽暗示指令，對許多人來說，催眠的暗示就會弄虛成真。

當進入催眠的人被暗示他們的手臂會自行揮動時，其手臂果然就會不由自主地動了起來。被催眠的人被暗示他們交叉的手指不可能分開時，其手指就真的如同被膠水粘在一起無論如何都分不開來。當被暗示他們會認不出鏡子裏的自己時，他們看到的鏡像就會是一個似曾相識的陌生人在做著和他們自己一樣的動作。

如果暗示說慢性疼痛會消退，或者焦慮會逐漸消失，結果真的產生這樣的效果，催眠就會成為一種很有價值的治療手法。越來越多的證據表明，用催眠術治療許多經歷疼痛、焦慮、創傷後應激障礙（PTSD）、分娩壓力、大腸激躁症和其他病痛患者是有效的。在上述病症中，有的病例採用催眠治療在成本、療效和副作用方面會優於一般標凖的治療方法。

但是，儘管對催眠的治療價值已有幾十年的研究，對催眠在人類大腦中的作用機制的認識也越來越多，但在臨床治療上使用催眠方法卻一直緩慢不前。這在很大程度上歸因於一種常見的誤解，即認為催眠只不過是舞台魔術師的把戲而已。

斯皮格爾說，「催眠術仍然被人視為歪門邪道的東西。人們或說催眠無用，或者說有危險，沒有介於兩者之間的說法。但這兩種看法都是錯誤的。」

催眠療法的開始

催眠術實際在世界各地的許多文化中已存在了好幾百年。從南部非洲傳統的巫醫，到西伯利亞、韓國和日本的薩滿教，以及北美原住民的傳統醫術，都存在讓人進入神思恍惚的催眠狀態以治病的做法。

後來這種心理催眠的方法傳入歐洲和北美，也就是現代西方版本的催眠法，其起源可以追溯到18世紀晚期。1775年，德國醫生弗朗茨・梅斯梅爾（Franz Mesmer）推廣動物磁學理論。他相信有一種看不見的磁流體在人體內流動，影響我們的健康和行為。

梅斯梅爾把操縱這種流體作為自己的職業，經他改進後發明一種後來被稱為「梅式催眠術」（ mesmerism）的治療法。梅斯梅爾在哈布斯堡帝國（Hapsburg Empire）的維也納和後來的巴黎行醫時，發現只要他凝視病人並全情專注於病人，有時做一些動作，比如用手從肩膀到手臂撫摸病人，就會產生療效。

梅斯梅爾很快就因他發明的這種療法而聲名鵲起，但同時也被人看作是位怪人。斯坦福大學歷史學副教授傑西卡・瑞斯金（Jessica Riskin）在她的著作如此描寫梅斯梅爾在巴黎的沙龍，室內「昏暗而充滿暗示性，窗簾拉下，地上鋪著厚厚的地毯，牆上則裝飾著占星術的東西。他本人則穿著一件令人印象難忘的淡紫色的塔夫綢袍服。」

儘管梅斯梅爾醫生名聞遐邇，但他的動物磁流論很快就不再流行，不過他探索的催眠現象在19世紀獲得了關注，並有了一個新的術語：催眠（hypnosis）。一系列傑出的醫生相繼發展了關於催眠本質的理論，將催眠（hypnosis）與其起源，即梅氏催眠術（mesmerism）作了區隔。