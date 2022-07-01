中國人口「越來越少」的原因與影響：印度將在未來10年內成為世界人口第一大國

世界上人口最多的國家人即將越來越少。

中國人口佔世界人口六分之一以上，經歷了40年驚人增長，從6.6億膨脹到14億，但在這之後，今（2022）年中國人口預計開始從增轉減，這會是自1959年至1961年「大饑荒」以來首次下降。

根據中國國家統計局最新數據，中國人口在2021年從14.1212億增長到14.1260億——僅增長48萬人，創歷史新低，與十年前常見的800萬左右年增長相比，只是一個零頭。

在嚴格的抗COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）措施面前，有些人不願生孩子，這可能是出生率下降的原因之一，但出生率下降的情況多年來不斷發生。

1980年代末，中國的總生育率（一位女性生育孩子的數字）為2.6，遠高於取代死亡所需的2.1。自1994年以來，這一數字一直在1.6至1.7之間徘徊，並在2020年下滑至1.3，2021年僅為1.15。

相比之下，澳洲和美國的總生育率是一名女性生育1.6個孩子。在老齡化的日本，這個數字是1.3。

儘管中國在2016年放棄了一胎化政策，並在去年推出了以稅收等激勵措施為支持的三胎政策，但這種情況仍在發生。

面對國家的激勵政策，中國女性為何仍然不願生孩子，眾說紛紜。一種可能是，人們已經習慣了小家庭。另一個原因是生活成本的上升，還有人則認為這可能與結婚年齡的提高有關，因此推遲了生育，抑制了生育的慾望。

此外，中國的育齡婦女比預期的要少。自1980年以來，由於只能生育一個孩子，許多夫婦選擇了男孩，這使得出生男嬰和女嬰的性別比例從106:100（世界上大多數國家的比例）提高到了120:100，在一些省份甚至達到了130:100。

Photo Credit: Getty Images / BBC News 研究人員預測，2021年後，中國人口將以每年平均1.1％的速度下降

去年，中國總人口增長了千分之0.34，為饑荒後的最低水平。上海社會科學院的一個團隊編製的預測顯示，今年人口出生率下降千分之0.49，是饑荒後首次。

這個轉折點比預期來得早了10年。

就在2019年，中國社會科學院還預測人口將在2029年達到14.4億的峰值。2019年聯合國人口展望報告預計，人口峰值將在2031年至2032年達到14.6億。

上海社會科學院的研究小組預計，2021年以後，中國人口將以年均1.1％的速度下降，到2100年，中國人口將降至5.87億，不到現在的一半。

這一預測背後的合理假設是，從現在到2030年，中國的總生育率將從1.15下降到1.1，並一直保持到2100年。

這種快速下降將對中國經濟產生深遠影響。

中國的勞動年齡人口在2014年達到峰值，預計到2100年將減少到峰值的三分之一以下。預計在這段時間內，中國的老年人口（65歲及以上）將繼續攀升，在2080年左右超過中國的勞動年齡人口。

Photo Credit: Getty Images / BBC News 中國在2016年放棄了一胎化政策

這意味著，目前每100名勞動年齡人口需要贍養20名老年人，但到2100年，100名勞動年齡人口將必須贍養多達120名老年人。

中國勞動年齡人口年平均下降1.73％，這意味著除非生產率迅速提高，否則經濟增長將大幅放緩。

在勞動力迅速萎縮的推動下，勞動力成本上升，將把低利潤率的勞動密集型製造業從中國推向勞動力豐富的國家，如越南、孟加拉國和印度。

中國的製造業勞動力成本已經是越南的兩倍。

與此同時，中國需要把更多的生產資源用於提供衛生、醫療和養老服務，以滿足日益增長的老年人口的需求。

澳洲維多利亞大學（Victoria University）政策研究中心（Centre of Policy Studies）的模型顯示，如果不改變中國的養老金制度，到2100年，中國的養老金支出將增長五倍，從2020年佔GDP的4％增長到20％。

對於比如澳洲這樣的資源出口國來說，這些變化可能要求出口轉向中國以外的製造商。對於包括美國在內的商品進口國來說，商品的來源將逐漸向新興製造業中心轉移。

儘管有預測稱，本世紀將是「中國世紀」，但這些人口預測表明，影響力可能會轉移到其他地方——包括鄰國印度，預計印度人口將在未來10年內超過中國。

本文經《BBC News 中文》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航