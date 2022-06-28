俄烏戰爭中的台灣籍國際志願兵：曾加入法國外籍兵團，以「10元硬幣正反面」作賭決定到烏克蘭
我們想讓你知道的是
當問到從事食物快遞與抵抗俄軍入侵的意義有何不同，李成零說： 「當外送員，可以自由上下班、運送物資到行動不便者的家裡，滿足他們所需；當志願軍，可以把經驗帶回台灣傳授，萬一有開戰或是局勢緊張的跡象，可以供大家參考。」
「炮彈攻擊最讓我感到威脅，很危險，因為碎片會往四處彈射，可能造成極大傷害……但死去的話，或許可以給世人留下正面啟發與參考。」
講話的人名叫李成零，是為數不多的台灣人中的一員， 加入烏克蘭境內的國際志願軍團，抵禦俄羅斯對該國的入侵。他的事蹟通過台灣的軍事迷網站及臉書軍事社群傳開後，有人向他喊話，讓他回來「訓練我們國軍」；但也有人批評他說，到語言難以溝通的戰場，很難真的幫得上忙，反而會為親友帶來負擔。
對此，李成零並不介意。他說，現在許多人憂心他的安危，但在台灣的時候，卻甚少關心過他的生活，「好似對這些人來說，我上了戰場之後就變成另一個人。」
他告訴BBC，自己想要加入這場全球矚目的戰爭，主因不是為了代表台灣人，實現榮耀民主或自由等志向，而是為了能在自己的人生中留下紀念。對於生命安危，他認為作為戰士，這些都早已思考過。
從外賣騎手到國際志願兵
與人們心目中軍人魁武高壯的印象不同，李成零身材中等，戴上一副眼鏡， 個性拘謹，話不多，喜歡獨處。 不喜歡交際的他把所有想說的話，都留在社交媒體上。
大約10年前，他加入過知名的法國外籍兵團（Légion Étrangère），結識了來自世界各國的志願兵。回到台灣後，他先在北部某航空公司從事飛機噴漆工作。 之後，為了追求更自由與彈性的生活，他跳轉到服務業，2020年COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情爆發之初成為Uber食物外送員。
世界各地的政府包括台灣，並「不鼓勵」人民到烏克蘭當地參與戰爭；韓國甚至以「安全考慮」為由，禁止其國民出遊烏國。所以， 在志願者軍團中亞洲面孔並不多見。
李成零回憶說，自己以「10元硬幣正反面」作賭，最後決定飛越到8000公里外的歐洲大陸，來到炮火連天的烏克蘭前線。
由於本身具有軍事訓練背景，李成零順利通過面試並加入了烏克蘭的國際志願軍團成為其中一員。此時，李成零的手邊不再是琳琅滿目的外送訂單、食物與貨物，而是機關槍、炮彈與冷冽山林中的泥土。
身處郊外荒無人煙之地，李先生與戰友時刻持槍戒備，防止俄軍突襲；仍會不時徘徊在鬼門關。 他說， 記得有一次，戴著夜視鏡的他，看到有一台無人機劃過寂靜的冬日夜空。不一會兒，一枚飛彈落在近在咫尺的地上，劇烈的爆炸與巨響在深夜聽起來更加激烈，感覺死神就在腳邊徘徊。
之前還有一次，他們跟著炮兵一起行動，想要奪回村莊。但他有一個隊友走在後面，迷路後不小心跑進俄軍控制的村莊，竟然五分鐘後還可以活著逃出來。這成為他們日後閒暇時的談資。
5月29日，他在烏克蘭西北部城鎮日托米爾（Zhitomir）附近，完成短暫訓練，返回首都基輔（Kyiv），等待被派遣至其他地方。「我還在學（接受）使用反坦克導彈（即「下一代輕型反戰車武器」，NLAW）的訓練，我很需要學，你可能要稍等一下，不好意思。」
近日，他被調到烏克蘭東部的一個戰區，因為軍事機密，他不能透露身處哪個城鎮，但他說，自己所在的隊伍已經有4人陣亡。
文化衝擊
烏克蘭有多元種族、語言及文化。根據美國非營利智庫「東西方研究所」（EastWest Institute）評論，來自約130個不同國家的人口居於當地。該評論還指出，烏克蘭1991年宣佈獨立後，欠缺有效的種族共融政策，這使得少數族裔被歧視的問題長期未獲得解決。
歧視的狀況，亦沒有在戰火下消失。
李成零也說，在烏克蘭最讓他感到不適的，還是十分複雜的軍團內部政治，以及白人軍官的差別待遇。
比如說，不少李成零的歐美同袍會把自拍或戰果影像分享至抖音等社交媒體。但他詢問白人長官自己能否做同樣的事，對方卻誤會了他，怕他洩漏單位訊息，並強烈要求不可以分享。
至於原因為何，他苦笑著說：「很大可能因為我是黃皮膚，膚色不同；又或者因為，我護照上寫著『中華民國』（Republic of China）吧，但我能理解他們的想法。（私底下）我會與關係較好的伙伴聊天，開玩笑說原來這就是白人至上的感覺啊。」
「這讓我在團裡名氣更高，伙伴覺得我很有趣、人很好；他們噓寒問暖、主動詢問需否需要協助，有零食還會先跟我分享，」他說。
李成零粗略估計，在烏克蘭至少有20名台灣志願兵，但來自同鄉的戰友們其實並無緊密的聯繫。 他說，戰場上還有其他使用華語的黃種人，但他們互不熟悉，甚至會有點提防。
有一次，他穿著軍綠色服裝與靴子、拿起大包小包，跑來巴士站與記者會面。由於饑腸轆轆，他先趕到旁邊小吃店購買麵包，但因為不諳烏克蘭文，只能比手畫腳與店員溝通。
「這裡的人會問我從哪裡來、在這裡做什麼，或是關於中國與台灣之間的政治問題。我嘗試用英文回答，但對方不懂，我只好用手機的翻譯程式（APP）協助。有時候，系統造成誤會或錯誤，很尷尬，我只能以寶寶用語溝通，」他笑著說。
「我是個很實際的人」
但提到自己出生成長的地方台灣，他的看法就更複雜。
他告訴記者，台灣是個追求民主、自由的地方，但台灣人終究欠缺國際觀，對外界事物、軍事與情勢不了解。他又認為，很多台灣人希望擺脫社會舊有影響，卻一直限制自己與別人的思想和言行。「（同時）要求統一性，大家都要一樣，這是自欺欺人、很矛盾，會影響台灣的進步與發展。」
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鑲嵌110顆水晶比翼鳥見證璀璨愛情 陶李夫妻首推晶生相伴金高 每一口都傳情
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黑松金酒融合東西方愛情意象，結合窖藏3年陳年高梁的愛情風味，打造宛如藝術品般，臻至璀璨的愛情信物──晶生相伴金門高粱酒。
在天願作比翼鳥，愛情之美在於兩人同心相愛、一同翱翔。當象徵愛情的比翼鳥翩然降落在香陳的金門高粱上，有如用愛情釀出香醇濃烈的酒，淬鍊出獨一無二的「晶生相伴」。陶晶瑩和李李仁歷經時光的磨練，堅定相伴一生的信念，婚姻也如比翼鳥般，互相扶持、不離不棄，一起朝向幸福的天空翱翔，兩人最愛的精心時刻，是每晚在星空下依偎對飲，並在璀璨中找到愛情的真諦。
融合中西方愛情意象，刻出情比金堅的璀璨，讓每一口都傳情
當東方比翼鳥與施華洛世奇元素水晶相互融合，經典結合時尚，比翼雙飛且堅定不渝的信念，臻至為最極致的浪漫宣言。首支以比翼鳥作為設計理念，象徵「比翼雙飛、互相扶持」美好愛情的「晶生相伴」金門高粱酒嫣然誕生。比翼鳥依偎在心形酒瓶上深情相吻，在精湛工藝的設計下，比翼鳥還會旋轉舞動，展現力與美的平衡，用誓約與承諾打造最璀璨的愛情信物。純金包覆的比翼鳥，象徵情比金堅的感情，鑲嵌110顆施華洛世奇元素水晶，耀眼奪目。在品嚐酒香之時見證中西方浪漫的愛情，讓每一口都傳情。
愛情如同比翼鳥，共同面對風雨一起向前
有演藝圈模範生夫妻之稱的陶晶瑩與李李仁，結婚至今17年，談起愛情觀，陶晶瑩說，「不管什麼樣的風雨，我們互相扶持，就算是大自然渺小的一對，但有人陪伴就有無比的力量可以對抗。」最美好的愛情像比翼鳥一般，遇到挑戰或困難時互相幫助，也時常依偎在一起。在天願作比翼鳥，這句話，可以說是美麗愛情的最佳詮釋。李李仁則補充說，「就是互相扶持，互相分擔責任，朝著同一個方向前進。」晶生相伴金門高粱的比翼雙飛，與陶晶瑩、李李仁對於愛情的定義不謀而合，除此之外，陶晶瑩更大讚晶生相伴不僅是一瓶愛情釀出來的酒，更是一個璀璨精緻的裝置藝術品。
平凡生活中的不平凡，都在一杯酒的時光中
陶晶瑩和李李仁經營17年的婚姻祕訣，有一套專屬於他們的獨特方法。陶晶瑩說，「兩人維繫感情的方式，就是享受日常的聊天談心，訴說生活瑣事，話題一般都是小孩及狗兒，這是夫妻倆目前共同的樂趣，雖然日子平實恬淡，卻很幸福！」兩人很重視彼此的交流互動，身為丈夫的李李仁，一定會記得每年重要節日總不忘送花或禮物表達愛意，以維持感情的新鮮度。他說，「婚姻裡會相互分擔責任，所以愈走愈開心，愈走愈自在。」除了日常對話，兩人也會每天對飲一杯，李李仁更深情表示，「找到一個可以對飲的伴侶，是最浪漫的事。」陶晶瑩有默契的回應「如果一杯不能解決，那喝兩杯。」兩人一起享受窖藏3年陳高的愛情風味，今生相伴，不離不棄。
與心共舞，承載著愛與晶粹的承諾，限量收藏「晶生」唯一
晶生相伴金門高粱酒的心形瓶身設計，猶如鑽石的晶亮璀璨，承載著愛與晶粹的承諾。坑道窖藏3年陳高，前味散發清新的蜜香，中味綿甜醇和，尾韻則帶醇厚陳香，口感豐富，充分詮釋愛情的多樣風味。值得一提的是，「晶生相伴」特別挑於象徵我愛你的520當日進行首批灌裝，全台限量2萬瓶，戀人除了可共飲愛情釀的酒外，更可以將此份經典藝術品加以收藏，晶生相伴推出NFT特殊收藏版，限量只有10份，NFT作品為實體酒瓶的3D圖像，將之完美呈現；一次同時收藏比翼雙飛心形酒瓶與NFT藝術品，將不朽的愛情永久保存、「晶生」唯一相伴。
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