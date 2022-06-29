俄羅斯的政治宣傳偶像：烏克蘭「紅旗奶奶」背後的故事

被稱為「巴布什卡・Z」（勝利奶奶）的烏克蘭老太太與烏克蘭士兵相遇的影片傳播開來後，不僅在俄國社交媒體上火爆，也在俄國官媒廣為宣傳。有關影片還在中國媒體和社交媒體上流傳，她被中國媒體稱為「烏克蘭舞紅旗的老奶奶」。

俄烏戰爭中，一名揮舞著紅色蘇聯國旗的烏克蘭老年婦女，成為克里姆林宮令人意外的宣傳偶像。BBC記者追蹤找到了她，探尋這一事件背後的真相。

巴布什卡在俄語中的意思是老婦人或奶奶，Z指的俄軍經常塗在裝甲車上的符號，代表俄軍在烏克蘭的軍事行動，一些媒體也稱之代表勝利。

當BBC記者找到她，並展示她新的大名和照片時，她非常震驚地說，從來沒有見過這些東西。

她說：「我不認為他們應該給我這麼大的榮耀。我只是一個農婦。我不明白我為什麼會成為名人。」

影片顯示，當時她手持一面紅色的前蘇聯國旗，走向兩名到她村子裡的烏克蘭士兵。

士兵們說，他們趕來幫助當地民眾，並給了她一袋食物。然後他們把旗幟從她身上拿下來，扔在地上並用腳踩。所以這位老婦感到被侮辱，立即把食物還給了士兵。

她憤怒地說：「我的父母在第二次世界大戰中為了那面旗幟犧牲了。」

Photo Credit: BBC News 安娜拿著她的紅旗和宣傳她的照片。

對於克里姆林宮來說，這是簡直是天上掉下大元寶。俄羅斯的宣傳很少能以一個人為中心。他們認為這位婦女是烏克蘭人中的罕見例子、她對蘇聯解體感到遺憾、認為俄羅斯人是解放者。

而大多數烏克蘭人，即使是在說俄語的烏克蘭地區，也沒有人歡迎俄軍入侵。因此，老婦人揮舞蘇聯國旗被俄國官方證明其行動得到當地人民支持的一個證據。

這面旗幟和巴布什卡的肖像畫，引起了每個熟悉「俄羅斯母親」二戰明信片的俄羅斯人的共鳴，對其爆紅也大有幫助。

克里姆林宮的宣傳機器開動起來。幾天之內，蘇聯時代一名「標凖」農婦，戴著她的正統頭巾、毛氈靴子和厚裙子的形象開始無處不在，從莫斯科和西伯利亞到遠東的薩哈林島。

她現在已經在壁畫、標語牌、明信片、雕塑和保險杠貼紙中「永垂不朽」。有大量的歌曲和詩歌都是獻給她的。俄羅斯官員甚至在烏克蘭城市馬里烏波爾為她的雕像揭幕，該市已被戰火毀成一片瓦礫。

Photo Credit: BBC News 安娜拿著蘇聯紅旗與烏克蘭士兵相遇的影片在網上廣為流傳。

直到最近，還沒有人知道老奶奶的真實身份。事實上，沒有人能確定她是否還活著。

但她是一個實實在在存在的人。她的名字是安娜・伊凡諾娃。我們追蹤到烏克蘭東北部哈爾科夫附近的一個叫瓦利卡・丹尼利夫卡的村莊，終於找到了她。她和她的丈夫、狗、貓和兔子住在一起。

這位活潑的69歲老人，在我們展示她以她的形象製作的雕像照片時看起來很驚訝。她問：「我真的長得這麼老嗎？就像一個陌生人在盯著我！」

但她的故事與俄羅斯媒體一直在描繪的形象截然不同。她並不支持戰爭。

她說：「我怎麼可能會支持我們自己的人民去死呢？我的孫子和曾孫都被迫去了波蘭。我們生活在恐懼和恐怖之中。」

那麼，安娜為什麼要用蘇聯國旗迎接俄國士兵呢？她說她被誤解了。她聲稱，她將兩名提供食物給她的烏克蘭士兵與俄羅斯士兵搞混了。

她說：「我很高興俄羅斯人會來，但不是和我們打仗。我很高興我們能再次團結起來。」

Photo Credit: BBC News 俄國宣傳機器製作了各種烏克蘭紅旗老奶奶圖片，在媒體上廣為傳播。

安娜並沒有在她的行為中加入任何政治潛台詞。她說，紅旗不是蘇聯的旗幟，不是俄羅斯的旗幟，而是「每個家庭，每個城市，每個共和國的愛和幸福的旗幟。不是流血。誰要有別的說法，誰就是錯了。」

當安娜說這番話時，附近可以聽到炮火和戰鬥的持續咆哮。她一次也沒有顯露出被嚇到的神情，對這一切她已經習慣了。

她說：「如果我要是能和普亭（Vladimir Putin）談談的話，我會對他說，你犯了一個錯誤。我們烏克蘭勞動人民，我們到底曾經做過什麼事要遭這個罪？我們才是最遭罪的人。」

但安娜來自蘇聯時代，她不願公開批評這位俄羅斯領導人。

她說：「普亭是總統。是一位沙皇、國王、皇帝。」

Photo Credit: BBC News 在被俄軍佔領的馬里烏波爾，還樹立起一座雕塑。

儘管安娜已經成為莫斯科的明星，但安娜的村莊並沒有倖免於普亭的部隊，它已經被轟炸了好幾次。

當我們開車穿過村子時，可以看到一些房屋著火了。其他一些已經化為一遍瓦礫。安娜自己的家也遭受了炮擊，她家的窗戶被打破，屋頂被損壞，彈片散落在前面的草坪上。

安娜說：「現在我明白了，他們不在乎生活在烏克蘭的老百姓，他們只關心征服我們的土地。」

烏克蘭文化部的德米特羅・加爾科對此表示贊同。他說，俄羅斯的宣傳使一切都好像只有一面之辭。

他說：「他們只是不在乎真相，他們不在乎真實的人。他們對安娜是誰，或者對她的命運不感興趣。如果可以的話，他們會搶走她，把她製成木乃伊，把她放在宏偉的陵墓裡。 」

Photo Credit: BBC News 安娜村子裡的鄉親認為她親俄，現在都冷落她了。

安娜現在開始擔心個人的安全了。在烏克蘭，她在網路上受到霸凌，因為她被視為親俄。

她所有的鄰居都躲著她了。這是一個小村莊，每個人彼此都知根知底。

她說：「他們讓我這樣出名我很不高興。因為在烏克蘭，現在他們認為我是一個叛徒。」

但很明顯，只有在我們結束採訪之際，她的大名的真實程度才變得明顯起來。當我們和她告別時，她試圖把她心愛的鐮刀和錘子紅旗送給我們。

她說：「我不想找任何麻煩。我也不希望人們用它來對付我。」

本文經《BBC News 中文》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：翁世航

核稿編輯：羅元祺