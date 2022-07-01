不分國籍、種族、文化，為什麼藍色是最多人喜歡的顏色？
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施洛斯關於顏色偏好的研究可能在某種程度上不經意地解釋了為什麼藍色受到如此普遍的喜愛。自19世紀最早有記錄的色彩研究以來，對藍色的喜愛一直沒有中斷過。我們對這種顏色的大多數體驗應是積極的，比如深邃的海洋或晴朗的天空 。
1993年，美國蠟筆製造商繪兒樂（Crayola）進行了一項不太嚴謹但很有趣的調查：讓美國孩子說出他們最喜歡的蠟筆顏色。大多數孩子選擇了標凖藍色，另有其他三種藍色也上了榜。
七年後，該公司再次進行了實驗。標凖藍色再次位居榜首，而其他六種藍色也出現在前十名中，其中包括名字就讓人賞心悅目的「暴風雪藍」（blizzard blue）。這是一種調和了紫色、綠色和粉色的色調。
羅德島大學（University of Rhode Island）的副教授勞倫・拉布雷克（Lauren Labrecque）專門研究顏色在市場營銷中的作用。她對藍色在榜單中的主導地位並不感到驚訝。她經常讓班上的學生說出最喜歡的顏色。在得到答覆之後，她演示文稿：「我已經做好一張幻燈片，上面寫著『80％的人選擇藍色』，」拉布雷克通常是對的。「因為長大成人後，我們都喜歡藍色。這似乎是跨文化的，並沒有太大的國界區別——人們就是喜歡藍色。」（有趣的是，日本是少數幾個把白色排在前三名的國家之一）
我們往往在童年時愛選擇最喜歡的顏色：問喜歡的顏色是什麼，大多數孩子，手裏拿著蠟筆，都會搶著回答。研究表明，嬰兒對顏色的偏好相當不一致。不過，他們確實更喜歡淺色系。但是，隨著年齡增長，孩子對特定顏色就更加喜愛，這是基於他們接觸顏色的經驗。他們可能將橙色、黃色、紫色或粉色等明亮的顏色與正面情緒聯繫在一起。
一項針對330名4至11歲兒童的研究發現，他們在畫「好人」的時候使用自己最喜歡的顏色，而在畫「壞人」的時候傾向於使用黑色（儘管其他研究沒有發現這種聯繫，所以情感聯繫和顏色的關係不是直接的）。隨著孩子年齡的增長，社會集體意識也會對顏色選擇產生很大影響——比如女孩的衣服和玩具傾向於粉色。
人們普遍認為，進入青少年時期，孩子選擇的顏色會變得更暗，但這點也沒有太多的研究結論支持。例如，在英國，青春期的女孩被發現喜歡紫色和紅色，而男孩喜歡綠色和黃色。一項關於英國青少年男孩臥室顏色選擇的研究發現，他們傾向於選擇白色，而他們最喜歡的顏色是紅色和藍色。
隨著長大成人，人們喜歡的顏色似乎會趨於一致。有趣的是，雖然大多數成年人說他們喜歡藍色，但他們不喜歡的顏色可能也很相似：暗黃的棕色通常被認為是最不受歡迎的。
為什麼我們有最喜歡的顏色呢？更重要的，是什麼因素催生這些偏好？
簡單地說，我們有最喜歡的顏色，因為我們有最喜歡的東西。
至少這是生態效價理論（ecological valence theory）的要點，是由美國威斯康辛大學麥迪遜分校（University of Wisconsin-Madison）的心理學助理教授卡倫・施洛斯（Karen Schloss）和同事們提出的一種觀點。她的實驗表明，顏色，甚至是米色，都遠非中性。更確切地說，是人類給顏色賦予了意義，大多來自人的主觀經驗，因此創造出高度的個人因素來判斷令人反感或喜歡的顏色。
施洛斯說：「這就解釋了為什麼不同人對同一種顏色有不同的偏好，以及為什麼你對特定顏色的偏好會隨著時間推移而變化。」隨著新的與顏色的關聯增加——無論是與周圍的世界的接觸，還是人為的有意識的構想——我們喜歡的顏色會隨著時間的推移而改變。
施洛斯通過幾項實驗，包括在加州大學伯克利分校（University of California-Berkeley）進行的一項實驗，完善了這個理論。她和團隊向參與者展示屏幕上的彩色方塊，要求他們對這些方塊的喜愛程度進行評分。然後，研究人員走開，預示下一步即將開始。
研究人員再次向參與者展示彩色圖像，只不過這一次，他們看到的不是普通的正方形，而是物體。每幅圖像都由四種色調中的一種主導。以黃色和藍色為主色調的圖片作為對照：這些圖片描繪的是中性物體，比如訂書機或螺絲刀。然而，紅色和綠色的照片被故意扭曲了。一半的參與者看到的紅色圖片應能喚起美好的記憶，如情人節多汁的草莓或玫瑰，而綠色圖片則被設計成令人厭惡的物品，如粘液或池塘浮渣。另一半人則看到了一組相反的聯想：紅色的傷口，綠色則是起伏的山丘或奇異果。
此後再次進行顏色偏好測試，施洛斯和團隊發現了偏好變化。正面強調的顏色影響了參與者的選擇，而厭惡色調的選擇則幾乎沒有減少。第二天，參與者回來，再次進行測試，看看這種偏好是否能持續一夜，結果沒有。施洛斯說，實驗引起的這種變化似乎被參與者在現實世界中體驗到的顏色所壓倒。
施洛斯說：「實驗告訴我們，我們的經歷不斷地影響著我們看待和理解世界的方式。把對顏色的偏好看作是你對顏色經驗的總結：你在這個世界上的日常經驗會影響你的判斷。」
施洛斯關於顏色偏好的研究可能在某種程度上不經意地解釋了為什麼藍色受到如此普遍的喜愛。自19世紀最早有記錄的色彩研究以來，對藍色的喜愛一直沒有中斷過。我們對這種顏色的大多數體驗應是積極的，比如深邃的海洋或晴朗的天空 。雖然我們有「藍色憂鬱」的習慣語，但也僅在英語中使用。同樣，研究也可解釋為什麼渾濁的棕色如此受人嫌棄，因為它與排洩物或腐爛的食物聯繫在一起。然而，每年有一段短暫的時間，這種顏色會受到青睞，這很大程度上要歸功於節氣改變了自然界的色彩。
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當個人化服務成為剛性需求 品牌如何利用CRM優化後疫情時代的商業模式
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隨著數位時代演變，個人化服務漸受各方企業重視，本文以數位CRM系統所衍生之各項服務為例，說明PChome如何將「MarTech」運用在個人化服務中，以及其所扮演的各種關鍵性角色。
隨著iOS14的社群隱私權政策改變，以往透過數位廣告帶來的流量紅利已隨之消退，追蹤用戶使用習慣與興趣所帶來的轉換率更是逐漸降低，加上疫情影響，線上消費數量暴增，消費者比以往更重視個人化服務，因此「再」數位化浪潮襲來，「MarTech」（科技行銷）儼然已成為品牌數位轉型的重要工具，如何利用數位CRM（Customer Relationship Management）系統洞察消費者需求、立定行銷策略正是品牌所要面臨的一大挑戰。
以人為出發點：CRM成為科技化行銷的主要策略
過去大眾傳播式的集體宣傳在現在市場中已經逐漸無法滿足消費者需求，消費者越來越注重個人化的體驗。個人化體驗首先要獲得個人化的喜好，因此眾多品牌開始利用數位廣告、商務對話的方式獲取用戶的購物慾望清單，以及點數經濟刺激舊客回購，透過追蹤會員在網站上瀏覽、產生購買行為的行動軌跡，再搭配大數據分析，針對不同族群設計推播內容再加以溝通，以此提升服務品質並深度經營顧客關係。而數位CRM系統則扮演著科技化行銷的主要策略，不僅能協助整合會員數據，更善加運用客戶標籤，傳遞精準的資訊，與消費者互動，提升「獲客」與「活客」的能力，建立忠誠度立足數位市場。
建立會員分級制度 打造精準個人化服務
數位CRM是打造顧客回流最佳的工具，不過要讓用戶長期買單，客製化的溝通模式與打造會員分級制度才能有效提升用戶黏著度。例如誠品以書店起家，目前也朝向複合式商場邁進，旗下事業版圖橫跨書店、文具店、電影院、旅館，甚至連生鮮超商、酒窖都有經營，也開始新增許多小規模的社區店；在電商方面，除了自有的誠品線上網站，也在其他電商開設主題館增加接觸點。誠品正在打造自己的生態圈，並努力運用數位足跡進行CRM策略應用，如將會員分卡分級，並給予高等級的會員不一樣的特級制度，但同時也為有特定偏好的會員設立不同的制度，像是針對購書會員推出「讀書人徽章」分級制度，有藝文活動也會優先讓高等級的讀書人先報名。
而PChome旗下的時尚選貨電商MiTCH攜手GoSky建立會員點數系統，利用Messenger Chatbot的功能打造數位會員卡，以簽到集點、兑禮、限時任務等誘因與用戶深度互動，創造每日簽到率81%的佳績。透過這樣的忠誠度計畫，企業更能區別用戶的使用頻率與黏著度，進而建立會員分級制度並精準溝通資訊。另外零售品牌全聯也攜手Appier運用AI技術整合線上線下的會員資料，並利用貼標技術辨別消費者輪廓，分析出會員曾搜尋、瀏覽的軌跡來量身打造客製化的專屬推薦商品。
消費型態轉變 透過生態圈落實CRM掌握會員輪廓
生態圈和全通路是許多零售商和電商目前都在深度經營的策略，為的都是收集更多的數據創造更個人化的體驗。例如誠品的會員制度不只是針對所有會員，還因應會員的消費習慣推出不同的方式和獎勵，讓消費者感到差異化，進而提升品牌黏著度。
電商品牌PChome 24h購物過去利用到貨服務以及不囉唆的退貨機制，作為培養客戶忠誠度的關鍵。他們也藉由完整化金流系統，建立了自己的P幣生態圈，透過完整的通路和支付系統了解消費者的消費習慣，現在藉由數位CRM操作觀察到，對比2019-2020年到今年台灣疫情爆發後，全站消費活躍用戶從本來的25-54歲年齡層，擴增到18-24歲以及65歲以上，另外是熟齡女性用戶比起2019上半年有20%以上的成長，顯示出受疫情影響，整體消費型態的改變更是橫跨各世代族群。
懂得根據數據策略布局才是關鍵心法
針對消費需求的變化，PChome 24h購物進一步將四大主題會場結合時事及需求規劃選品，不論是居家上班上課所需的3C產品、或是照顧到想要培養居家儀式感之族群的電玩、書店、健身等品項，還有提前佈局宅家防疫被悶壞的心，規劃一系列夏季穿搭、防曬彩妝、露營用品等夏季出遊必備產品。
運用數位CRM進行策略行銷，有利於品牌活絡舊客以及帶動業績成長，如PChome 24h購物在22周年慶「狂樂收貨節」利用大數據撈出會員最感興趣的人氣品牌及集品類，進行每日換檔，抑或是看準低接觸外送商機，與foodpanda攜手推出在APP、網站購物消費滿$1即可獲得foodpanda新客5折券，串聯兩大平台資源，建立更大的用戶資料庫，為後疫時代帶來嶄新的商業模式。
除了推品策略，CRM也能有新玩法，PChome 24h購物22周年慶還推出「拉長音折扣賽」，串聯自有平台資源並結合IG濾鏡功能，在社群上與粉絲大玩挑戰任務，完成任務後透過IG Chatbot的行銷技術發送相對應的優惠折扣，而這樣透過開發互動濾鏡的遊戲方式不僅優化用戶的社群體驗，更透過CRM系統將用戶分級，依據達成任務的級距發送獎勵，成功觸動年輕族群，導入站內達成轉換。
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