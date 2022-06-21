立陶宛以歐盟制裁為由，限制俄羅斯運送貨物至飛地加里寧格勒，莫斯科痛批敵意行為

（中央社）立陶宛外交部今天（當地時間20日）表示，近日對途經立陶宛、進出俄羅斯飛地加里寧格勒（Kaliningrad）的旅客與貨物鐵路運輸實施「限制」是依據歐盟對俄制裁規範，俄方所謂禁運與事實不符。

立陶宛外交部今天並召見俄羅斯駐立臨時代辦里亞伯孔（Sergey Ryabokon）表明立場。立方強調，未被納入制裁的貨品及一般旅客，仍持續正常經鐵路往來加里寧格勒與俄羅斯其他地區。

立陶宛18日起禁止俄羅斯途經立國，在加里寧格勒州與俄羅斯其他地區之間運送遭歐盟制裁的貨品，包括鋼鐵和其他鐵金屬製品、建築材料、水泥等。

外交部今天強調，相關限制措施的執行依據是3月15日通過、6月17日生效的歐盟第4波對俄制裁，並非立陶宛單方面或額外採取的行動。

立陶宛主張，制裁內容禁止歐盟成員國允許俄羅斯借道運輸遭制裁貨品。不過，加里寧格勒州政府認為立陶宛誤解歐盟規範：歐盟禁止的是國與國之間的進出口和轉運，而加里寧格勒州是俄羅斯領土。

加里寧格勒州政府目前正研議經海路運送貨品，但費用較高、所需時間也較長。克里姆林宮稱立陶宛的行動「非法」。

加里寧格勒臨波羅的海，位於立陶宛、波蘭之間，未與俄羅斯其他地區接壤，鐵路運輸需借道立陶宛。

加里寧格勒設有軍事基地，也是可攜載核彈頭的俄軍伊斯坎德爾飛彈（Iskander）部署地。2月24日俄羅斯全面侵略烏克蘭後，加里寧格勒一帶局勢升高。

根據俄方統計，在加里寧格勒與俄羅斯其他地區之間往來的貨品，近50％屬於遭歐盟制裁的項目。俄羅斯近80％的鐵和鐵製品經加里寧格勒透過鐵路系統轉運。

俄羅斯外交部今天也召見立陶宛駐俄臨時代辦烏布拉咸聶（Virginija Umbrasienė）表達堅決抗議，要求即刻取消限運措施，否則俄方將採取行動捍衛國家利益。

立陶宛限制俄飛地鐵路貨物轉運，克宮痛批敵意行為

俄羅斯外交部今天要求立陶宛當局，立即解除對俄國飛地加里寧格勒鐵路貨物轉運的「公開敵意」封鎖限制。

加里寧格勒是俄羅斯最西端的領土，與俄國本土並不相連，而是與波蘭和立陶宛接壤。

俄國外交部說：「倘若近期加里寧格勒地區和俄羅斯聯邦領土其他地區，借道立陶宛的貨物轉運不能完全恢復，俄羅斯將保留採取行動的權利，以捍衛國家權益。」

俄國外交部表示，克宮已召喚立陶宛在莫斯科的臨時代辦，以抗議這項「挑釁」、「公開敵視」措施。

克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）告訴記者：「情況非常嚴重，必須在制定任何措施和決議前進行深入的分析。」

立陶宛上週宣布，禁止俄羅斯本土鐵路運送遭歐盟制裁貨品至加里寧格勒。

產品清單中包括煤炭、金屬、營建材料和先進科技。

根據加里寧格勒州長阿里漢諾夫（Anton Alikhanov），這項禁令將影響該州所有進口約50％。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航