【專訪】韓國駐台代表：韓台共享民主理念，半導體業不是只有競爭關係

（中央社）韓國新總統尹錫悅5月10日上任，韓國駐台代表鄭炳元接受《中央社》專訪指出，相信未來韓台雙邊關係將「更上一層樓」，並強調，韓台半導體業間不是只有競爭關係，更具有可彼此合作的「互補關係」。

鄭炳元認為，韓台在各種新的區域多邊經貿架構下，可望有更多正面互動。他指出，韓國加入印太經濟架構（IPEF），盼透過此一開放、包容、透明的機制處理全球性課題，韓台共享自由民主與人權等價值，未來在整個地區的自由貿易方面，理念相近經濟體間互動成長是可預見的。

鄭炳元外交資歷豐富，駐台前曾派駐加拿大、德國、印尼、荷蘭、斐濟、日本等國，被視為韓國外交部代表性的「日本通」；去（2021）年底來台赴任後十分活躍，已拜訪過多位部會首長與地方市長，此次是他首度接受台灣媒體專訪。

鄭炳元表示，韓台雙邊貿易規模近500億美元，是彼此第5大經貿往來夥伴，而疫情前互訪人次達250萬，是彼此第3大觀光客來源，他身為駐台代表，盼從「建立機制」與「擴大文化與人際交流」兩大方向，讓過去已蓬勃發展的韓台關係進一步提升。

在建立機制方面，鄭炳元舉例，他上任後簽署韓台「國際駕照相互承認瞭解備忘錄」，便利韓台人際交流，韓台去年底已簽署「避免所得稅雙重課稅及防杜逃稅協定 」，雙方各自完成國內法定程序即可生效，將對韓台企業經營有很大助益。

此外，韓亞銀行（Hana Bank）今（2022）年4月來台設分行，以及研議討論韓台金融方面的合作備忘錄等，都可讓韓台金融合作更加蓬勃發展。

鄭炳元指出，今年4月澎湖外海發生船難，感謝台灣協助搜救韓籍船員，盼藉此事增加韓台未來在海巡救援領域方面的合作機會。

在擴大文化與人際交流方面，鄭炳元表示，專家預測下半年或明（2023）年疫情可望改善，希望韓台迅速恢復疫情前的熱烈交流；據他所知，很多台灣人喜歡韓國文化，例如看韓劇或聽韓國流行音樂，因此代表部將規劃更多介紹韓國古典或現代的文化活動。

他指出，今年11月上旬將舉辦Beauty-Full Korea的韓服服裝秀，明年適逢韓國台北代表部設立30週年，將規劃「韓國文化週」等相關慶祝活動；而舉辦韓服服裝秀，起因是注意到台灣民眾普遍較熟悉韓國現代流行文化，希望能藉此介紹韓國傳統習俗。

鄭炳元表示，尹錫悅總統上任後，他注意到很多台灣媒體期待韓台關係有更多發展，身為駐台代表，他認為韓台關係未來一定會更加發展，而此前提及的韓台間各項實質合作就是證明。

鄭炳元認為，韓台間另一脫穎而出的合作產業領域是「半導體」，韓國在記憶體晶片方面很出色，台灣則在晶圓代工居關鍵地位。

Photo Credit: 中央社 韓國駐台代表鄭炳元熱愛爬山，他盛讚台灣有很多美麗山脈，並已規劃登上玉山頂峰後，要跟新台幣千元大鈔上的玉山主峰圖樣合照。中央社記者張新偉攝 111年6月20日

韓駐台代表鄭炳元熱愛爬山 登象山22次、7月挑戰玉山

（中央社）西裝畢挺、談吐斯文的韓國駐台代表鄭炳元接受《中央社》專訪時，說到個人興趣，有相當令人意外的反差。他是一位狂熱「登山友」，來台扣除隔離的短短23個星期內，不僅已爬了22次象山，下個月還要挑戰以4天3夜攀爬玉山最長路線。

「等爬到玉山頂，我想拿著一樣東西拍照」，鄭炳元從皮夾掏出新台幣千元大鈔，指著上面印著的玉山主峰圖樣，表情非常嚮往。他盛讚台灣有很多美麗山脈，在駐台公務之餘，最大目標就是爬遍台灣所有的山，阿里山、七星山、大屯山等都是他的口袋名單。

除了愛爬山，鄭炳元也是慢跑健將。他表示，10幾年前曾在柏林國際馬拉松跑完全馬，但以現在年齡跑全馬有點吃力；自己所訂目標是在駐台期間要跑「台北國際馬拉松」、挑戰半馬，之後再尋找台灣有名的馬拉松賽，多多參加以挑戰自己的體力。

鄭炳元表示，他去年底到任前未曾來過台灣，但先前派駐加拿大溫哥華，那裡有很大的台灣人社群，因此已嚐過台式牛肉麵、珍珠奶茶、小籠包等；他很喜歡台灣的食物和大自然，來台後深刻體會「台灣最美的風景是人」，台灣人溫暖的個性讓他印象深刻。

被問到在台新鮮有趣見聞，鄭炳元透露，是紅綠燈的小綠人，「我去過全世界很多國家，從沒看過這麼有趣的設計」；此外，台灣很多餐廳都設計自己的吉祥物，這點讓他覺得很特別。

鄭炳元認為，台灣最大觀光優勢是巷弄有很多可愛小店，獨特傳統小店很能吸引韓國觀光客，且能體現具有現代和傳統元素融合的氛圍，令人印象深刻。

談到食物，鄭炳元表示，他和太太很愛逛夜市，接觸台灣道地小吃、文化和人群；自己喜歡吃滷製食品，但還沒吃過臭豆腐，「我喜歡豆腐，應該很快會去嘗試看看！」

他最喜歡的食物是水餃、小籠包、鍋貼、燒賣等港式點心（Dim Sum），韓國雖然也有水餃，但種類沒那麼多，台灣有上百種選擇。

鄭炳元說，來台之前知道韓劇在台灣很受歡迎，作為韓國人當然會覺得很高興，台灣人喜歡韓劇，他猜測是因為韓台文化與人情觀念很相近，希望這些文化共通之處，對未來提升韓台關係有所幫助。

鄭炳元說，自己比較愛看體育比賽跟新聞報導，較少看韓劇，由於太太喜歡看、會陪著看，已看過《秘密花園》、《鬼怪》、《魷魚遊戲》等；他打趣說，不太敢追韓劇的原因是怕「看了會很入迷，花太多時間影響到公務。」

鄭炳元表示，最近看到大S跟韓星具俊曄的愛情故事，也是很好的消息，韓台國際婚姻有日益增加趨勢，韓台年輕人認識、相愛、結婚的人數非常多，「駐台北韓國代表部有一半以上職員，都是和台灣人結婚。」