今年首例日本腦炎：台南50多歲男性發病近兩週才確診，民眾若有感染風險可自費接種疫苗
我們想讓你知道的是
大部分的人感染日本腦炎後大多無明顯症狀，少數會有頭痛、發燒或無菌性腦膜炎，嚴重則可能出現意識改變、對人時地不能辨別、全身無力、腦神經功能損傷、輕癱等，甚至昏迷或死亡。
（中央社）衛福部疾管署昨（20）日下午公布國內出現今（2022）年首例日本腦炎病例，為台南市北門區50多歲男性，6月7日發病，陸續出現發燒、意識改變等症狀，發病近兩週才在昨天確診，仍持續治療中。
衛生福利部疾病管制署昨天發布新聞稿提及，國內今年首例日本腦炎確定病例，為台南市北門區50多歲男性，近期無國內外旅遊史，平日活動地點以住家周圍為主；6月7日開始發燒，6月9日出現下肢無力、意識改變等症狀，就醫後收治住院，後續並進行採檢，於昨天確診，目前持續治療中。
疾管署表示，個案住家附近有豬舍及水田等高風險場所，研判於居住地附近感染可能性較高，衛生單位已針對個案住家及周邊養豬場進行環境清消及誘蚊燈懸掛措施，同時加強對當地民眾衛教宣導。
據疾管署監測資料顯示，國內今年截至目前共1例確定病例；2018至2021年全國累計病例數分別為37、21、21及28例，以40歲以上成人較多，惟各年齡層都有感染風險，民眾仍應注意防蚊，不可掉以輕心。
疾管署指出，台灣每年5至10月為日本腦炎流行季，其中6至7月為流行高峰。在台灣以三斑家蚊、環紋家蚊及白頭家蚊為主要病媒蚊，常孳生於水稻田、池塘及灌溉溝渠等處，吸血高峰為黃昏與黎明時段。
大部分的人感染日本腦炎後大多無明顯症狀，少數會有頭痛、發燒或無菌性腦膜炎，嚴重則可能出現意識改變、對人時地不能辨別、全身無力、腦神經功能損傷、輕癱等，甚至昏迷或死亡。
民眾應儘量避免於病媒蚊吸血高峰時段，在上述易孳生病媒蚊高風險環境附近活動；如果無法避免，應穿著淺色長袖衣褲，並於身體裸露處使用政府機關核可，含敵避（DEET）、派卡瑞丁（Picaridin）或伊默克（IR3535）成分的防蚊藥劑。
預防日本腦炎最有效的方法為接種日本腦炎疫苗，提醒民眾應按時帶家中滿15個月以上的幼兒至各地衛生所或合約院所接種疫苗，以避免因感染衍生嚴重後遺症。住家或活動地鄰近豬舍、水稻田等高風險環境的民眾應加強防蚊，如自覺有感染風險的成人，可評估自費接種疫苗。
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
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危機即轉機！後疫時代企業必修：6/30 AWSome Day線上雲端培訓日，免費報名中
我們想讓你知道的是
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疫情正大力促進數位轉型，而我們只能選擇跟上。
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