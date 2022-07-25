跨性別者是放在不對的身體裡，還是生在不對的世界裡？
我們想讓你知道的是
在診斷與病理化的視角以外，諮商師作為社會倡議的前線，有的諮商學者也開始自省：究竟諮商師是為了性少數個案開啟受助的大門，還是我們作為守門人（gatekeeper）限制了他們接觸資源的自由？更多的自省是——我們是不是成為壓迫的一環？
文：鄭育婷
在今（2022）年三月新出版的精神病學診斷手冊（DSM-5-TR）中，受矚目的更動之一是性別不安（gender dysphoria）的診斷標準變得更加文化敏感（cultural-sensitive）。
雖然部分的諮商心理學者認為性別不安遲早會從DSM中消失，但不可否認的是這個病症依然存在最新版本的DSM中，造成歧視與病理化的風險。
而精神醫學如何看待性別多元族群更是直接影響到法規如何規範性別重置手術及性別友善的心理諮商（gender affirmative counseling），因此DSM的每一次定義更動都具有重大的時代和歷史意義。
在這篇文章裡，我們將淺談「性別不安」定義在DSM版本中曾有過的重大變革，並且延伸討論性別友善心理諮商對於跨性別族群的影響。
轉變中的定義與名稱：從Gender Identity Disorder到Gender dysphoria
一開始，DSM的性別認同障礙（GID）著重在案主（client）「強烈且持續的跨性別認同感」，而且「對於天生的（birth）性別有持續性的不適，或是感覺自己所屬的性別角色並不恰當」，而將在臨床上能夠清楚感受到的壓力和不適感命名成一種病症（disorder）。
在這個診斷重新命名為性別不安（gender dysphoria）後，達到了精神病學上的去病化，但診斷仍然依照性別二元的思維。尤其是在兒童的診斷標準上，仍存在「對男孩來說，對於陰柔的玩具感到抗拒」或是「對女孩來說，只穿著陽剛的衣服而拒斥陰柔的衣服」的標準，對於何謂陽剛或陰柔氣質缺乏想像，甚至沒有省思與挑戰現有的性別二元思維。
放在不對的身體裡，還是生在不對的世界？
諮商界目前對於將強調負面經驗的悲傷敘事（distress narrative）作為唯一或主流的酷兒敘事產生了新的看法：對性別的不適感一定是帶來壓力與負面情緒嗎？作為助人專業者，我們能做的是以專家的身份去「治療」和「診斷」他們嗎？
悲傷和壓力敘事作為主軸，讓世人要接觸多元性別族群時先接觸到困境，但很難接觸到酷兒生活的其他層面，如動機（motivation）、韌性與復原力（resilience），以及他們進入健康照護體系的機會。
酷兒運動者Alok在挑戰性別二元的倡議時，曾經說過一句話：「對於目前的性別感到疑惑的人，是因為生在不對的身體裡，還是生在不對的世界？」在診斷與病理化的視角以外，諮商師作為社會倡議的前線，有的諮商學者也開始自省：究竟諮商師是為了性少數個案開啟受助的大門，還是我們作為守門人（gatekeeper）限制了他們接觸資源的自由？更多的自省是——我們是不是成為壓迫的一環？
診斷以外：從肯認開始
近來興起的性別肯認照護（gender affirming care）與知情同意模型（Inform Consent Model）成為了鬆動原有治療關係的契機。
知情同意模型讓案主自覺（self-awareness）與案主自決（self-determination）變成諮商過程中促進療癒的關鍵，具體的作法像是明確帶領案主知道賀爾蒙療法和性別重置手術的過程和結果、探索案主可能內化的恐跨（internalized transphobia，亦即案主自己也可能同意社會上對於跨性別的污名而產生自我厭惡）、手術前後案主的人際關係可能會遭遇怎樣的改變；在這個過程中，諮商師更像是一個與案主一起探索的夥伴，而不是全知全能的專家，諮商關係也拓展為陪著案主一起探索外面的世界，並與案主的脆弱同在。
除了跨性別案主之外，諮商學者[1]也提出對於非二元性別案主的健康照護模型（gender affirmative lifespan approach, GALA），其中包含對於性與性別的正向看法、對於韌性與復原力的培養，最重要的是以此為起點挑戰二元性別觀及以充權為主的醫療介入。
與以往的醫療模型以解決為主（solution-based）介入不同，GALA更注重非二元性別族群的污名經驗和少數壓力（minority stress），建構性少數族群獨有的敘事，甚至在諮商歷程中藉由性別中性用語（gender neutral terms）、稱謂（pronoun）的改變與協商、改變對於身體的性別化用語（比如說精子永遠被建構為衝鋒者、倖存者、主動角色，一如社會既定的陽剛特質），都是諮商師與助人專業工作者能夠在診斷以外帶著覺察進行的日常倡議。
指認與命名日常性別經驗與身體的斷裂，以及企圖以諮商和心理治療讓認同和生活經驗一致（congruent），一直是性與性別專長的諮商想達成的最終目標。不論諮商師與案主一起工作了多久，有朝一日案主終究要脫離諮商自行生活，因此發自案主本身的倡議（self-advocacy）成為諮商師想要給案主的「裝備」。
如同學者[2]所說的，諮商師以此為目標進行倡議，在診斷與病理化的醫療模型以外，擁有文化敏感度與社會正義視角的諮商師會希望案主能夠在自己的身體與性別身份中找到安定感，進而形成長期而穩定的充權。
註釋與參考資料
[1]Rider, G. N., Vencill, J. A., Berg, D. R., Becker-Warner, R., Candelario-Pérez, L., & Spencer, K. G. (2019). The gender affirmative lifespan approach (GALA): A framework for competent clinical care with nonbinary clients. International Journal of Transgenderism, 20(2-3), 275-288.
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夏日限定！以香草入菜徘徊舌尖，友善地球的開胃美食
我們想讓你知道的是
今年夏天，全家和社會企業芙彤園（Blueseeds）合作，使用台灣在地、以自然農法生產的香草，特製而成四款聯名夏季開胃美食，讓你在自己家旁邊就能幫地球還有小農一個忙，美味、環保、公益一次滿足。
近年友善地球的意識抬頭，我們越來越在乎那些跟我們息息相關的日常用品，在安全無毒之餘，是不是也能夠為地球的永續發展盡一份心力。換句話說，對食安或環保議題的討論和實踐，已經從「消費者可以安心使用」，提升至「降低生產過程中對環境的傷害」的層次。這樣進步的地球居民意識，除了歸功於我們對環境資訊的敏感度和接受度大幅提高之外，也多虧了許多富有使命感的企業，願意加入協助地球永續發展的行動。
100%零污染香草， 來自好山好水的台東
芙彤園成立的第一天起，就為了環保、自然、無毒而持續努力。
因為芙彤園看到了化學農藥與肥料，是如何剝削我們的土地，甚至形成環境荷爾蒙，對人體造成危害。這就是為什麼芙彤園願意用最古老、緩慢，但是可以與大地和平地共存共生的自然農法，和台東的在地小農合作栽植香草。這些天然、純淨、無污染的香草，製成精油之後可以加入最貼身的洗沐用品中，讓天然的力量來分解污垢，不只有效，對環境也不會有任何傷害。今年全家更進一步將芙彤園的天然香草入菜，香氣隨著美味一同安心下肚。
除了推廣自然農法之外，芙彤園也有一套公平的銷售系統，希望可以透過合理的經濟分配，協助農民加入建構土地復育的行列，讓農民願意以土地本身的條件為前提來適性栽種，就能緩慢但踏實的創造、恢復我們土地的多樣性；同時照顧土地及小農，讓環境能夠永續發展，這就是芙彤園持續努力的方向。
從此開始，用芙彤園香草妝點生活
對環境永續同樣有心的企業，還有就是你家的「全家」。
一直以來，全家相當積極的運用通路力量，不遺餘力展現社會價值，推動全台店舖化身綠色消費平台。今年和芙彤園攜手合作，以天然有機的左手香作為原料，共同開發了自有品牌的土地友善洗沐商品，包括「左手香甜橙精油洗髮露」、「左手香甜橙精油沐浴露」、「左手香甜橙精油洗手露」，以及「左手香甜橙精油旅行組」。這些洗沐商品都是全植物配方，完全不添加人工化學合成物、人工界面活性劑、防腐劑，能被大自然完全分解； 洗感清爽自然、不刺激，真正適合全家人使用。
不僅如此，除了洗沐產品之外，全家和芙彤園再加碼合作推出四款香草美食。用最簡單的食材，最自然的料理方法，創造出美味又沒有負擔，還有著迷人香氣的夏日輕食，跟大家一起對抗沒有食慾的炎熱夏天。四款香草美食包括每天都想來上一杯消消暑氣的「冰香蘭拿鐵」；午後有點饞又有點餓，適合忙裡偷閒品嚐的「薰衣草黑醋栗塔」和「百香果卡士達軟歐」；以及香味和份量都是恰到好處的「羅勒海鮮冷義大利麵」。嚴選芙彤園生產的萬壽菊、薰衣草和馬鬱蘭入菜，讓香草的清爽風味，與果香、乳酪香或海鮮滋味巧妙平衡，讓人迫不及待想試試看！
四款美食，四種夏天的迷人香氣
很多人每天早上都少不了的咖啡，在這次的聯名美食中當然不會缺席。冰香蘭拿鐵加入了號稱東南亞香料之王的香蘭葉，用清恬的香味強化了冰涼的氣息，一掃含奶咖啡免不了的厚重感。 香蘭葉特有的氣味，讓人喝一口就好像置身東南亞國家，無法出國旅遊的時候，就靠這杯咖啡解解癮頭吧！說到輕食，當然就是那些有點餓又有點饞的時候，最無法抗拒的小點心們。一塊水果塔、一片軟歐麵包，都是工作之餘、下午茶時間的最佳選擇。薰衣草黑醋栗塔和百香果卡士達軟歐，用水果作為基底，酸酸甜甜的氣氛已經太勾人，再加上萬壽菊的清爽甜香、薰衣草的恬靜悠香，一口咬下的瞬間，彷彿在安靜又涼爽的森林中，偷得浮生半日閒。
最後壓軸的是羅勒海鮮冷義大利麵，在這款十分適合夏日品嚐的冷義大利麵中，以羅勒青醬搭配蝦子、魷魚，以及香氣逼人的麝香葡萄白酒醋，時尚的大人感十足； 再添加帶有一股清香的馬鬱蘭入菜，是在忙碌緊湊的一天之後，最適合用來安撫自己的療癒美食。
7/13香草系列優惠起跑，讓土地的美好延續
迫不及待想讓來自台東的小農香草，陪你清爽地度過香氣迷人的夏天嗎？7月13日開始，除了可以在全家享用四款香草美食之外，還可以優惠價格購買左手香洗沐系列商品。你的每一次消費，都會用來支持公益捐贈計畫，響應《用飲食改變一個世代》活動，同步捐助賽德克族兒童永續食農教育計畫。現在就上官網，為自己安排一個不煩不悶的夏天吧！