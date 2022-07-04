誰創造了「拜金女」？父權資本主義歷史，與被錢套牢的情感悖論
我們想讓你知道的是
「拜金女」難道只是21世紀的產物嗎？歷史社會學家Brian Donovan在一書《美國拜金女》中，透過分析大眾文化、報紙、法院資料，來剖析20世紀美國的「拜金女」是如何威脅男人在經濟、法律上的掌控權。
文：楊鈞傑
Netflix於今（2022）年2月上映的《Tinder大騙徒》引起全球軒然大波，紀錄片裡的男主角透過Tinder交友軟體尋找約會對象，透過奢華的禮物來吸引女性，同時卻不斷誘騙其他受害者，來支撐自己的經濟生活。
然而，在片尾的部分，受害者敘述自己雖遭遇詐騙，卻在網路上被揶揄為因為是“Gold Digger”（拜金女，又譯掏金妹）而活該被騙，讓人彷彿活在平行世界，到底是什麼文化導致人們譴責受害者？特別針對女性有如此羞辱？
一個願打一個願挨：誰創造了「拜金女」？
其實「拜金女」不僅限台灣，在國外更有一系列惡整 “Gold Digger” 的「街頭實驗」，男性YouTuber先是喬裝成路人、工人等陌生人來「積極」（甚至具侵略性地）搭訕各樣女子，直到被拒絕後走向自己的寶貴名車，等到女子看到後「上鉤」。
這種誘騙方式不僅獲得百萬觀看，淨賺大筆財富，還得到男性觀眾的一片歡呼，認為是「為廣大男性報仇」、「懲罰拜金女」，他們要的只是一種女人：不愛錢、道德高尚、且性忠貞的女人。
在這個父權社會的婚配遊戲中，男性永遠是贏家。第一，男性永遠是遊戲主動方，可以請客或買禮物來「表演」自己的男子氣概，獲得對方欣賞，但當男人「收回」了這項「恩惠」，不再用金錢「收買」對方時，原本的女性接受方就會被批為「拜金」；第二，男性在薪資不平等的社會裡是贏家，卻一方面要求女人道德必須凌駕於金錢上，不允許女人單純因為約會或結婚就躋身上流。
因此，許多男人其實在尋找一種感情的不平衡權力關係，他們尋找一種特定需要「保護」的女性，透過給予、照顧來創造拜金女，並達成自己作為「男人」的期待，鞏固自己的安全感與地位[1]。社會對於男方總是寬容的，一旦感情破裂，即使沒了金子，卻站穩了道德的裡子，成為被拜金女欺騙的「受害者」。
最後，回到《Tinder大騙徒》裡，雖然受害女性在揭發此事時被網路嘲笑為「拜金女」，但事實上她們早就過著無虞的生活，甚至還願意出錢相救正在「逃亡」的男友，最終落得近乎破產的困境。
有趣的是，若真要以「拜金」來定義這段關係，男性才真的是掠食有錢女人的“gold digger”，但幾乎沒有人用這個詞彙譴責男性，反而指向身為受害者的女性。由此可見，「拜金女」或 “gold digger” 一詞根本是在一個厭女文化下的產物。
「拜金女」的父權資本主義歷史：被「錢」套牢的情感悖論
但「拜金女」難道只是21世紀的產物嗎？歷史社會學家Brian Donovan在一書《美國拜金女》[2] 中，透過分析大眾文化、報紙、法院資料，來剖析20世紀美國的「拜金女」是如何威脅男人在經濟、法律上的掌控權。
他提到，男人只是想要一個「值得尊重」的女人，認為女人必須要符合社會期望的溫良恭儉讓，不僅要有道德高尚的風骨，還要將情感置放在第一順位。而「拜金女」的出現，就暗示了女人可以在性的自主權上推翻男人在性別、社經、家庭結構的地位，引發男性焦慮與危機感 [3]。
在1920年代離婚率提高時，法院開始針對這些因贍養費而離婚的「拜金女」進行處置；在1930年代的經濟大蕭條，「拜金女」威脅了男人養家活口的角色，工人階級女性可以透過性吸引力來做為生存策略和向上流動的階梯，並透過婚姻上的「心靈慰藉法」（heart-balm laws）來向違反婚姻承諾的男方「勒索」金錢賠償。
在1940年代的二戰時期，「拜金女」因為要求丈夫的軍餉，反而成為威脅白人男子氣概與國家安全的風險；1950年代的好萊塢文化，如瑪麗蓮夢露主演的《願嫁金龜婿》(How to Marry a Millionaire)，女人可以推翻舊有的性別規範；再到1960年代離婚後的生活費訴訟，到1970、80年代新自由主義（戲稱「糖爹資本主義」）下的遺產爭奪戰等 [4]，「拜金女」都被刻板印象化成可以因為錢而犧牲感情的女子。
但是「拜金女」一詞本身就落入了金錢衡量感情的圈套。倘若關係是一個社會交換的過程，男人付出金錢並非什麼都沒得到，女人付出了無償的家務勞動，還必須充當諮商師付出情緒勞動，更在必要時還須滿足男人的性需求。且要說「拜金」，到底是富豪還是女人比較拜金？
弱弱相殘：黑人文化裡的厭女情結？
當我需要時她卻奪走我的錢／她的確就是個狐群狗黨／她就是個眾所皆知的拜金女／挖走了我的錢── Kayne West 〈Gold Digger〉
現今的美國大眾文化特別將黑人女性塑造成拜金女，認為黑人女性不是掏空男人的心，就是挖空男人的荷包，除了性羞辱這些女人可以因為金錢而「賣身」之外，還譴責她們濫用社會補助成為「福利女王」（Welfare Queen）[5]，因此警惕黑人男性在約會市場上必須「人人自危」[6]。
但黑女人多為「拜金」真的是「事實」，還是「迷思」？
首先，社會學家Daniel Moynihan在1965年的報告中，譴責黑人女性是黑人社群裡犯罪率與貧窮率高的主因；再者，前美國總統雷根在1970、1980年代的福利改革，特別針對黑人女性作為「福利女王」，如何拿納稅人的錢濫用美國健保和社福制度，危害社會運作。
但是事實上，沒有大學學歷的工人階級白人是拿最多貧窮補助的族群；或者，政府在補助持屋者的房貸利息與減免津貼上，整整超越了給予教育部、司法部與能源部經費的總和 [7]。因此若要說「福利女王」，那恐怕是白人、中產階級 還略勝一籌。
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我們想讓你知道的是
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