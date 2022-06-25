【遊戲】艾爾登Dua郎，杰哥不要！從五個迷因一窺《艾爾登法環》的魅力

2022熱門關鍵字：《艾爾登法環》

今（2022）年2月25日，正好在俄羅斯入侵烏克蘭隔天，FromSoftware製作的《艾爾登法環》上市，旋即席捲各大遊戲論壇、討論板。玩家之間碰頭總要問一句：「欸你有沒有玩法環？」彷彿沒跟上這波流行就落伍了。各大網路實況主、Youtuber、Vtuber也紛紛「撩落去」，為流量和話題性而展開交界地冒險。日本更有公司乾脆在遊戲上市前夕宣布：全體員工放「法環假」，從周五休到周一，一口氣打到爽。

發行不到20天，法環的世界總銷售量就突破1200萬套（截至5月上旬官方公開統計，則已達1340萬套，還在持續增加中）。以《黑暗靈魂》系列、《血源詛咒》、《隻狼》等「魂系遊戲」著稱於世的製作人宮崎英高，雖然其歷來極高製作品質、遊玩體驗獨樹一格的作品，早已養成一批為數不少的死忠粉絲，但像《艾爾登法環》這樣爆賣，甚至「出圈」到路人皆知、登上主流新聞版面，還真是頭一遭。

某種程度上，《艾爾登法環》幾乎成了2022上半年，除了俄烏戰爭和強尼／安柏世紀官司之外，最熱門的網路關鍵字。

關於法環在商業和聲名上收穫巨大成功的原因很複雜。發行商的有力宣傳、多平台同步上架、結合時下流行的開放世界要素、開局相對友善的遊戲體驗，以及宮崎英高前一部作品：《隻狼》廣受稱譽等基礎，都是將法環推向高峰的後盾之一。加上《冰與火之歌》系列小說家喬治．R．R．馬丁加盟合作，為法環架構世界觀和神話背景，更讓許多本來不打電動的人，也注意到這款遊戲的存在。

▼拿到瑪蓮妮亞的翼盔特典後，馬丁老爺子留下了這張珍貴的著裝照：

Years in the making, ELDEN RING was released last week, and has been taking the gaming world by storm....https://t.co/ANCmJ3V3sQ pic.twitter.com/VMyeXOlN31 ── George RR Martin (@GRRMspeaking) March 1, 2022

然而，種種外部因素畢竟是錦上添花，真正成就法環的，還是在於遊戲本身真的好玩。除了維持FromSoftware和宮崎英高製作的一貫水準，多樣化的遊戲性也兼容了各種類型玩家，都能夠享有愉快的體驗。魂系遊戲極富觀賞性的特色，更在這個實況直播、影音線上分享盛行的當代，產生正向宣傳的化學反應。

經過數個月，法環的熱潮當然稍減，但這被視為「2022年度遊戲」最有力選手的巨作，也在這段時間留下大量的哏圖和迷因。於此簡單列舉幾項回顧，也許可以讓老玩家重溫舊夢；又或者，如果因此產生了一點興趣的生手，也歡迎加入交界地，化身褪色者，一起踏上成為王者的旅程。

迷因一：「杰哥不要！」──艾爾登Dua郎