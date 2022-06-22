河南多家村鎮銀行存款神奇「清零」，維權儲戶健康碼「被紅標」無法出門討公道
我們想讓你知道的是
近來在河南省鬧得沸沸揚揚的維權儲戶健康碼被標紅碼事件，可說是繼唐山打人案後，再度凸顯中國基層治理暗黑惡化的實例，以下是這起事件的曲折與來龍去脈的彙整。
中國當局防疫強調清零至今難斷根，但大批存戶放在河南多家村鎮銀行的血汗本居然瞬間神奇的被清零，甚至他們的健康碼也在一覺醒來，離奇被標註必須禁足的紅碼，比變魔術還不可思議。
近來在河南省鬧得沸沸揚揚的維權儲戶健康碼被標紅碼事件，可說是繼唐山打人案後，再度凸顯中國基層治理暗黑惡化的實例，以下是這起事件的曲折與來龍去脈的彙整。
什麼是村鎮銀行？
據中國百度百科，村鎮銀行是指經中國銀行保險監督管理委員會依有關法律、法規批准，由境內外金融機構、境內非金融機構企業法人、境內自然人出資而成立的金融機構。
以往，在中國農村只有農村信用社和郵政儲蓄兩種金融機關，因承辦的服務規模越來越無法滿足農民需求，2013年3月，當時國務院總理溫家寶決定設立温州市金融綜合改革試驗區。
據自由亞洲電台（RFA）報導，村鎮銀行是中國整合農村信用社的產物，雖然對外聲稱是為廣大農村提供更好的金融服務，但實際上，很多村鎮銀行已成為特定個人和利益集團的提款機。
東窗事發
綜合中國「澎湃新聞」等媒體報導，因禹州新民生村鎮銀行、河南上蔡惠民村鎮銀行、河南拓城黃淮村鎮銀行號稱存款利息高於國有4大行，吸引不少民眾把自己的老本甚至父母積蓄，存入上述金融機構生息。
沒想到今年4月18日，這些村鎮銀行突然以系統維護為由，關閉線上提款與轉帳功能，措手不及的存戶拿不回血本，紛紛齊聚河南省會鄭州維權，同時又爆發更多的村鎮銀行存戶也拿不回積蓄。
這些不肖行庫還包括柘城黃淮村鎮銀行、開封新東方村鎮銀行、安徽固鎮新淮河村鎮銀行等。據香港01報導，估計共有數十萬存戶權益受損，累計近人民幣400億元（約新台幣1770億元）的存款不翼而飛。
起初，當局調派員警趨離群聚討錢的維權儲戶，還有維權儲戶的健康碼明明是綠碼，人到了鄭州被改標黃碼而遭驅逐。
據英國廣播公司（BBC）報導，之後更多維權儲戶發現，他們明明核酸檢測是陰性，一覺醒來之後，健康碼卻轉紅以致被禁足出不了門，但非村鎮銀行存戶民眾到鄭州，健康碼都沒被動手腳，顯然這是有針對性的。
不僅如此，甚至與維權儲戶有關係的親友，健康碼也通通由綠轉紅而引發輿論譁然與各方抨擊，中國網友指責當局把健康碼變成21世紀的「良民證」，怒批「不受限制的公權力，才是中國最大的疫情。」
中國官方喉舌也看不下去紛紛撻伐。人民日報旗下微信公眾號「俠客島」發表評論文章「給維權儲戶『精準』賦紅碼，這種『機靈』抖不得！」，痛批：「不知是哪個『天才』想出來的主意。」
完美的騙局
這次詐騙案的受害者都是異地存款儲戶。據新華社去（2021）年3月18日報導，中國人民銀行（央行）指出，異地存款是指金融機構藉由未設立據點的地市開立帳戶而吸收的存款。
像是第3方網路平台、自家的網路銀行，還有手機銀行等，都是吸收異地存款的管道。
據自由亞洲電台報導，從表面上看起來，銀行吸收異地存款的管道都是真的，第3方平台也是真的，但銀行的系統卻是假的，所以實際上這些錢並沒有真的存進銀行帳戶，可以說是不知去向，而且不算合法的存款。
因為存款不合法，也沒有進到存戶戶頭裡，那麼自然銀行也沒有義務承擔相應的存款保險。按中國法規，中國央行依法也無需動用存款保險賠付，但這其中是否有涉及主管機關的失職，也值得探究。
何況存戶接觸的線上交易平台都是赫赫有名的大品牌。像是百度旗下的度小滿、小米旗下的天星金融、中國人壽控股的濱海國金所、中國電信旗下的翼支付等，更是難以察覺有異而且防不勝防。
此外，波及最多存款戶的4家村鎮銀行，共同大股東都是河南許昌農商銀行。
這家農商銀行的母公司許昌市投資集團於5月25日發布公告稱，許昌農商銀行沒有參與出事銀行的經營，並稱4家村鎮銀行實際上由河南新財富集團負責營運。
但詭異的是，據自由亞洲電台報導，新財富集團早在今年2月10日已經被註銷工商登記。
官方反應
河南當局最初是調度警察驅離維權儲戶，或者把人到鄭州的存戶健康碼轉黃碼，並以防疫為由予以驅逐。
之後眼看紙包不住火，使出維權儲戶及其親友的健康碼通通轉紅的殺手鐧，遏止儲戶出門討公道而成為眾矢之的。俠客島的文章批評，事態演變至此，居然河南的防疫熱線還建議儲戶，有問題可上告至國務院。
如此的推拖拉之外，官方最近又改口稱，儲戶無端轉紅碼是大數據庫出了問題，目前正積極改進中，這種說法又被專業人士打臉而下不了台，顯得更難堪。
目前從事雲端計算的中國網友任易在微信發文說，把標紅碼的問題歸咎於大數據，這是呼嚨民眾，因為現在的大數據資料多是用於風險識別和預警，完全不能取代人工作業。
他說，按照去年8月發佈的「河南省健康碼賦碼規則」，被標紅碼只限「境外來豫人員」、「陽性或密接」、「集中醫學隔離」、「出院後居家觀察」4種情況，而且必須在系統中註明被標紅碼原因。
任易指出，儲戶紛紛反應被標紅碼的原因是「境外來豫人員」，因為其他3種情況，需要疾控中心確定，只有境外來豫人員這個選項，是外省訪客得向所在地區報備。
他說，據河南省健康碼賦碼規則第6條，如果是被大數據資料識別的高風險人員，原則上會收到提醒的簡訊，但見諸媒體的報導，沒有維權儲戶提到接獲簡訊，而是直接被標紅碼。
Tags：
綠美圖上梁！台中水湳「中央公園特區」啟動，含金量更勝七期
我們想讓你知道的是
隨著都市綠洲概念崛起，台中水湳經貿園區開發備受矚目，環擁「台中綠肺」美名的中央公園、齊列的普立茲克建築，由區內最高豪宅「豐邑 PARK ONE」引領房市，形塑全台最美的國際重劃區。
結合美術館及圖書館共構的世界級地標「台中綠美圖」，座落於水湳經貿園區，於今年5月11日完成上梁，由兩大普立茲克建築獎得主、日本知名建築師妹島和世與西澤立衛操刀設計，坐擁中央公園綠帶環繞，將體現國內首座「公園中的圖書館、森林中的美術館」，主體工程預計今年底竣工，2025年正式開館。
「水湳經貿園區」總開發面積達254公頃，以67公頃中央公園綠海串聯經貿、文商、文教、創研、生態住宅五大專用區，不僅規劃完善，園區內更匯集公共建設及國際建築，被譽為全台最具國際競爭力的重劃區，發展性有目共睹。
水湳機場華麗轉身，綠海為王超越南北
水湳經貿園區前身為水湳機場原址，具備大面積國有土地的特殊條件，政府斥資500億元打造中央公園、水湳國際會展中心、水湳轉運中心、中台灣電影中心等公共設施，產業、藝文、交通並駕齊驅，受惠重大建設先行，預估10年內將轉身完整新都心。
綜觀全台，唯獨台北松山機場與水湳經貿園區相似，雖遷移話題浮出檯面多年，至今仍謂海市蜃樓。萬群地產開發董事長謝坤成接受專訪，憑著多年房市經驗分析：「大台北生活圈缺乏土地好好重劃，如果將松山機場規劃為經貿科技與住宅，價值可望超越信義計畫區；回頭看台中，水湳經貿園區就具備如此優勢，未來也難以複製。」
值得關注的是，都市綠洲儼然成為全球各大城市不可或缺的發展要素，如紐約中央公園、倫敦海德公園、東京新宿御苑等，高綠覆結合商業重鎮，連帶周邊房市相輔相成，可見名流聚居、一線豪宅林立；國內目前當屬台北大安森林公園擁26公頃綠地、高雄美術特區41公頃、七期新市政中心13公頃，坐實三大豪宅聚落。
如今水湳中央公園好比2.6個大安森林公園，躍升全台最大綠地，謝坤成也形容「這一次，台中人終於不用羨慕歐美人士，回家就是住進綠帶。」
劃開水湳天際線，「豐邑 PARK ONE」引進中日德建築智慧
於水湳經貿園區占地不到10%的文商區，堪稱「中央公園特區」最精華地段，相較位於中央公園首排「文商一」建築限高100米，第二排「文商二」樓高可達160米，具備更大的建築揮灑空間，珍稀土地吸引品牌建商卡位插旗，描繪同時擁抱水湳中央公園及大肚山景的綠意住宅，獨特優勢助攻房市，預計區域行情將突破百萬大關，躍升台中最精華地段。
一探中央公園特區，首發登場為重量級大案「豐邑 PARK ONE」，豐邑機構秉持獨到選地眼光，該基地位於啟航路、經貿五路口，是水湳唯一正對公園且雙面臨路角地，周邊中央公園宛若社區中庭、緊鄰的綠美圖就如專屬公設；全案規劃53-57坪三房產品及61-74坪四房產品，以地上34層、地下7層建築，成為目前園區內最高指標豪宅，擘劃最美天際線。
七座普立茲克建築是水湳最大亮點，「豐邑 PARK ONE」也集結中、日、德三大建築團隊聯手打造。其中，特別延請隸屬德國IGI STUDIO、喜達屋酒店集團指定設計師Ines Gerlach操刀，跳脫用色框架，創造歷久彌新的公共空間；以及曾主導礁溪老爺酒店的日本高野景觀設計師石村敏哉、執手過總統府及圓山飯店的國際首席燈光設計師姚仁恭，結合中央公園意象，共同刻劃世代好宅。
豐邑機構同步展現全台唯一擁有五星級飯店體系的軟實力，將「新竹豐邑喜來登大飯店」五星級飯店管理帶入建案中，由內而外有別一般豪宅層次，更一舉拿下綠建築標章、低碳建築認證、智慧建築標章及耐震標章四大殊榮，實至名歸。
水湳金三角啟動，「台中第五大道」立足七期之上
論起台中豪宅聚落，七期重劃區仰賴企業、政府齊心，歷時25年形塑高樓簇擁的建築天際線，成為台中獨一無二的美景，無奈礙於腹地受限，同時予人水泥叢林的壓迫感，讓謝坤成不禁感慨：「七期是政府和地主妥協的成果，天際線著實很美，但大量新古典風格建築複製貼上，景觀已經越來越侷促，不如十年前來得迷人。」
反觀水湳經貿園區具備高綠覆優勢，尤以「中央公園特區」所處的北端，重大建設包括水湳轉運中心、國際會展中心及綠美圖，象徵交通、產業、藝文金三角，且擁有聯通市區及中部科學園區的中科路，加上新光三越、環球購物中心進駐話題以及六星級國際酒店招商計畫加持，中台灣房地產專家深入剖析，「論發展速度抑或含金量，水湳應在七期之上，未來有望複製美國紐約第五大道、東京表參道的「精品大道」模式，與台北信義區互別苗頭！」