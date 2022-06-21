確診數回升「本土＋5萬6339例」，輝瑞BNT兒童疫苗第2劑明日開打

中央流行疫情指揮中心今（21）日公布國內新增5萬6404例COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）確定病例，分別為5萬6339例本土個案、65例境外移入與115例死亡個案。醫療應變組副組長羅一鈞表示，確診數回升是反映出週末有一些沒上傳的病例數，要和昨（20）日公布確診數據平均後再進行研判；另外，個案分布前五名分別為臺中市8341例、高雄市8048例、新北市6878例、臺南市5527例。

至於指揮官陳時中現況，羅一鈞說明，陳時中今日仍然快篩兩條線，但有回到指揮中心開會，開會過程中有輕微乾咳與鼻音，但整體來說身體症狀有好轉，今日記者會陳時中未出席則是基於謹慎之意，要盡量避免出入公共場合。

新增2名兒童重症，現已病況改善拔除呼吸器

指揮中心指出，本土病例115例死亡個案中，為69例男性，46例女性，年齡介於30多歲至90多歲以上，皆屬重度感染個案、107例具慢性病史、72例未接種3劑COVID-19疫苗；另外，中重症增加209例，中症為68人、重症為141人，其中兒童重症新增2例，分別是4個月大男嬰和2歲男童。

羅一鈞說明，其中一名30多歲男性有肝硬化病史，接種1劑疫苗，染疫併發腸胃道出血、敗血症死亡；以及30多歲女性，曾接種2劑疫苗，有慢性腎病、長期洗腎，住院過程併發敗血性休克於17日死亡。

在今日新增2名的兒童重症方面，羅一鈞表示，好消息是2名兒童肺炎部分有改善，並已拔除呼吸器；首先是1名4個月大男嬰，先天性心臟病史，5月31日因活力、胃口降低及腹瀉到急診，當時氧氣濃度、血壓與體溫都偏低，在急診量體溫35.4度，且皮膚有缺氧表現，呈現大理石樣花紋及發紫現象，立即插管使用升壓劑，採檢陽性確診，X光檢查顯示兩側肺炎，診斷為肺炎併呼吸窘迫，收治於加護病房使用瑞德西韋等藥物。

羅一鈞指出，另一名2歲男童則是有神經系統疾病及癲癇病史，6月17日發燒38度、活力下降，18日出現嘔吐、呼吸有雜音、抽搐與臉部不自主運動，當天到急診出現大量嘔吐、氧氣濃度不穩情形，緊急插管採檢陽性確診，X光檢查顯示肺炎。

Photo Credit：指揮中心

明開打輝瑞BNT兒童疫苗第2劑，滿12歲學童要打成人劑型

明（22日）將開打第2劑兒童輝瑞BNT疫苗，指揮中心指出，各地方政府依接種間隔4-8週逐續安排指定合醫療院所接種，後續視疫苗供應及接種情形於6月下旬至7月初校園接種，預訂6月22配撥共55萬劑（含前一批庫存量）提供地方政府接種作業使用。

兒童輝瑞BNT疫苗昨（21）日到貨50.4萬劑，羅一鈞表示，目前統計已有78萬名兒童已接種過一劑BNT疫苗。

另外，如果學童在11歲即將滿12歲時接種第1劑疫苗，並於接種第2劑時滿12歲，那麼是否依照12至18歲青少年疫苗的仿單劑量與間隔接種？

羅一鈞指出，間隔的部分可選擇縮短間隔，在4至8周進行第2劑接種，不過滿12歲學童須依仿單建議劑量接種，如莫德納疫苗需接種0.5ml、輝瑞BNT疫苗需以成人劑型接種0.3ml。

Photo Credit：指揮中心

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責任編輯：藍妮蒨

核稿編輯：楊士範