為什麼拔智齒會這麼痛？有什麼方法可以幫助傷口更快癒合？

文：黃莞婷醫師（口腔顎面外科專科）

「請問拔智齒需不需要放什麼幫助傷口癒合？」 「我很怕痛，有沒有什麼東西可以幫助智齒的傷口不要痛？」 「拔智齒的傷口不是會自己長嗎？為什麼要放膠原蛋白？」

以上這些都是大家對於拔智齒很關心的議題，也是身為口腔外科醫師最常被大家問的問題，所以今天我們來認識一下什麼時候需要放東西幫助傷口癒合，以及到底要放什麼材料在傷口裡。

拔牙傷口不適的常見因素

一般而言，影響智齒傷口癒合或是術後不適感多寡的因素，大概可以區分為下列這些：

1. 需要把肉劃開的智齒：智齒傷口可以分成兩大類，一種是「不需要」把肉劃開就可以直接拔除智齒的傷口，另一個就是「需要」把肉劃開才能拔除智齒的傷口。光想像就可以猜到，「需要」把肉劃開的當然比較不舒服，術後回家會腫會痛的機會也會略高一些。

2. 埋在骨頭深處的智齒：埋在骨頭裡比較多也就是比較深的智齒，傷口也會比較大，術後不舒服、出血跟腫脹的情況也自然多一些。

3. 拔牙傷口乾性齒槽炎：嚴重感染的智齒，因為組織發炎劇烈，導致拔牙術後有傷口癒合緩慢。此外由於大量的細菌存在會吃掉拔牙後產生的血塊，少了血塊保護會導致拔牙傷口內部骨頭曝露出來，而造成連止痛藥都壓不下來的劇烈疼痛，也就是所謂的乾性齒槽炎。

4. 拔智齒時年齡較大：拔除智齒的年齡越大，相較於十幾、二十歲剛長智齒的年紀，因為自身傷口復原能力下降，術後不舒服的情況會略增，且傷口癒合的時間也會延長。

5. 肝功能與凝血功能不佳：肝功能不佳或凝血功能不良的患者，術後傷口出血的機會較高且癒合能力，也會比健康的患者來得差。

6. 拔牙造成口鼻竇相通：上顎智齒有的離鼻竇比較近，在拔牙後有口鼻竇相通的風險，而下顎智齒有的離神經比較近，神經旁有伴隨的血管會增加出血的風險。

以上種種，都是作為拔完智齒傷口需不需放材料幫助癒合的考量。（延伸閱讀：智齒一定要拔嗎？拔智齒會痛多久？）

幫助拔牙傷口的四種材料

而目前市面上有以下四種常見的材料：

1. 止血棉：止血棉目的只是暫時幫助血液凝集形成血塊，來幫助止血，置入傷口後大約一到兩天會吸收。在小的拔牙傷口可以使用，但對於比較深或比較大的傷口，效果不佳，本身沒有促進傷口癒合或是導引骨頭再生的能力。

2. 骨粉：骨粉常在非智齒的區域使用，目的是保留原本齒槽骨的空間。因為拔牙後齒槽骨會吸收萎縮，對於之後要植牙重建的部位，沒有良好的地基，將不利重建。故拔牙完當下以骨粉填充置入，提供骨架協助骨頭再生，便能提供足夠的地基來進行後續的治療。

但是對於智齒的傷口而言，因為多數是感染不乾淨的區域，充滿了細菌，故骨粉置入後，反而容易使骨粉受到污染而造成二次感染，對於傷口癒合的幫助反而有限，骨粉本身也不具有止血或是表皮再生的能力。（延伸閱讀：植牙補骨粉打好地基，提高植牙成功率）

3. 膠原蛋白：膠原蛋白存在身體各處是身體組成的主成份之一，有良好的生物相容性，吸收時間約一到兩週，具有協助止血的能力，形成血塊保護傷口表面，減少拔牙後產生乾性齒槽炎的風險。因為良好的止血效果而可以間接減少術後腫脹或是血腫瘀青的情況，進而改善術後疼痛與不適。

膠原蛋白也能幫助骨頭及表皮的生長，加速傷口癒合，且研究指出相較於沒有放膠原蛋白的傷口，有放的可以誘導較多的骨質生成。骨質生成也就是牙齦內拔牙窩的骨頭生成，如果沒有骨頭就像是土石流，鄰近的牙齒會晃，也會敏感，因此骨質生成對於智齒前方的第二大臼齒牙根也有間接的保護作用。

Photo Credit: 品粹牙醫 黃莞婷醫師 術後兩週回診檢查，拔牙傷口復原狀況良好。

4. 自體血小板凝膠（PRF）：PRF（Platelet-Rich Fibrin）自體血小板凝膠 ，這是一種血小板濃縮技術。血小板除了具有凝血、止血的功能，近年許多研究發現，血小板可以在人體受傷後局部釋放出生長因子，促進血管增生及組織的再生與修復。利用抽出自身的血液，以離心機去除紅血球，取得高濃度的血小板血漿，再置入傷口。

因為是自己體內抽取，沒有排斥的問題，相對安全，但如果患者本身有血液相關疾病則不適合使用。對於智齒傷口，確實可以提供良好的止血跟促進傷口癒合的效果。（延伸閱讀：拔智齒，多一層再生膜可以不要那麼痛）

Photo Credit: 品粹牙醫診所 PRF自體血小板凝膠製作過程

Photo Credit: 品粹牙醫 黃莞婷醫師 因為本案例拔牙窩洞較大，所以建議放入PRF自體血小板凝膠後縫合傷口

結語：所以拔牙傷口到底要不要自費？

其實智齒拔完會不會腫、會不會很痛，是因人而異的，因為體質不同、牙齒的位置及深度不同及每個人對疼痛的忍受能力不同，很難去跟別人的經驗做比較。需不需要放材料幫助傷口癒合也就變得不是只有醫師術前的考量，還有自身健康程度或感受也需要納入考慮。

為了更長遠的口腔健康著想，記得要找專業的口腔外科醫師評估哦！

參考資料

本文經品粹牙醫授權刊登，原文發表於此

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航