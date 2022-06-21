恩恩事件橫向聯絡錄音檔曝光，延誤就醫指向新北「確診者要衛生局要同意才派車」政策
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羅一鈞在今日記者會中表示，指揮中心2021年頒布COVID-19緊急救護指引，民眾如果快篩陽性請求就醫，向119報案，符合以下三項：意識不清、喘或呼吸困難、持續胸悶或胸痛的其中之一，119會通知最近的防疫專責隊出動，也會聯絡衛生機關聯絡後送醫院，「不是說聯絡後送醫院救護才出動」。不過新北市有「確診者要衛生局要同意」才派車的政策，因此在衛生局同意後才派車，此時已經距離恩恩媽媽首次報案過後1小時。
恩恩事件再爆11個錄音檔，是衛生局的橫向聯絡紀錄。原先新北市政府以個資為由不公布錄音檔，此次媒體報導中的錄音檔內容揭露了衛生局長時間無人接聽、沒有人值班、回覆態度冷漠等問題。指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞今（21）日在疫情記者會說明，4月16日時指揮官陳時中曾針對恩恩事件說明，當時就通聯資料判斷沒有時序延誤問題，但仍不排除裡面有需要檢討的地方。羅一鈞表示，會再和相關單位討論。
錄音檔曝光，還原81分鐘聯絡紀錄
《鏡週刊》接獲爆料取得錄音檔，內容可以聽見恩恩媽媽語氣顫抖，向119勤務中心撥打電話：「現在小孩狀況很不好......發高燒，可以快一點派救護車嗎？」，消防員先問恩恩媽媽是否先和衛生局取得聯繫，再將電話轉給衛生局，但是衛生局總機卻沒有人值班、無人接聽。消防局後來聯繫雙和醫院，表示：「因為中和區的衛生局和衛生所完全聯絡不上，你們有辦法先幫她」雙和醫院則回應：「沒有辦法，要先聯絡感控，不是說確診，媽媽很急就可以過來。」
一直到報案後26分鐘，衛生局電話才接通，衛生局人員表示：「如果是今天才報案的話，要按照那個順序，再跟他們聯絡評估。」後來該人員表示現在在忙，將電話轉接給局內另外一位廖先生，消防局人員告知廖先生恩恩有出現紫斑、發燒、嘔吐等症狀，廖先生則說「現在醫院很滿，她（恩恩媽媽）如果又再進線的話，就請她稍等吧。」
報案後經過61分鐘，卻遲遲見不到救護車，恩恩媽媽再次報案，經過86分鐘，恩恩姊弟終於坐上救護車。
新北「確診者要衛生局要同意才派車」政策惹議
羅一鈞在今天的疫情記者會說明，指揮中心副指揮官陳宗彥曾在去（2021）年6月1日頒布COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）緊急救護指引，民眾如果快篩陽性請求就醫，向119報案，符合以下三項：意識不清、喘或呼吸困難、持續胸悶或胸痛的其中之一，119會通知最近的防疫專責隊出動，也會聯絡衛生機關聯絡後送醫院，「不是說聯絡後送醫院救護才出動」。羅一鈞也指出，雖然中央有公布指引，不過地方「有權微調」。
新北市即有「確診者要衛生局要同意」才派車的政策，也因此在衛生局同意後才派車，已經距離恩恩媽媽首次報案過後1小時。
恩恩爸批官員冷血，侯友宜表示同仁都全力以赴
《中央社》報導，恩恩爸接受媒體視訊聯訪時表示，衛生局輕忽一般民眾的生命，聽錄音檔對話內容，沒有同理一般民眾的心情，他們實在太冷血。他還表示，先前新北市政府不願意公開錄音檔，「悲哀的是需透過媒體及吹哨者才能聽到」，質疑難道侯友宜都不需要出來說明？
新北市衛生局今日早上針對恩恩事件發表聲明，表示：「我們是依照『當時』中央的相關規範來執行，也在事件發生後將相關的處置過程和時序送交中央，中央的公開答覆是『沒有延誤送醫』。」同時也強調在接獲消防員告知小朋友有出現紫斑症狀即同意派出救護車，呼籲大眾不要惡意曲解同仁通話中的語氣和抹煞他們的付出。
侯友宜接受媒體聯訪時，並未正面答覆有無聽過橫向錄音檔，他表示，新北市所有同仁都很認真努力執行工作和任務，他相信同仁都會全力以赴做好工作。針對衛生局人員得知恩恩身上有紫斑，卻表示請恩恩媽媽再稍等，是否態度消極？侯友宜回應同仁處理上都很盡心盡力。沒有一個同仁不想把事情做好，大家要積極態度去看待。相關資料及錄音檔已交給司法單位，相信司法單位會釐清。
新北市中和區男童恩恩在4月14日確診在家中發高燒、狀況危急，從恩恩媽媽打電話至119報案總共經過81分鐘救護車才到來，將恩恩送醫，經過6天的搶救不治，成為國內第一例兒童染疫引發腦炎致死案例。
5月27日恩恩爸首次要求政府公布相關通聯紀錄，6月1日恩恩爸獲得「報案人與1922之間的通話錄音」，但「1922與其他單位橫向聯繫紀錄」卻沒有拿到，隔日，新北市政府以隱私與個人保護為由，拒絕提供錄音檔給恩恩爸。
後來聯繫錄音檔遭消防局同仁外洩，19日晚間新北市政府表示，有同仁主動向政風室坦承，將錄音檔外洩一事，已前往新北地檢署自首。
錄音檔曝光後，恩恩爸表示，現在終於知道關鍵橫向錄音檔是怎麼一回事，也「終於知道為什麼市政府不願意給他。」
新聞來源
- 【恩恩音檔全曝光1】「我兒子現在全身發紫斑」 冷血衛生局官僚竟回：就請她稍等吧（鏡週刊）
- 恩恩爸爸批官僚殺人 侯友宜：同仁都盡心盡力（中央社）
- 【恩恩音檔全曝光】錄音檔曝光直指2大錯誤 新北衛生局急發6點聲明（鏡週刊）
- 新北把人命當阿貓阿狗 恩恩爸哽咽：靠吹哨者才知真相（聯合新聞網）
延伸閱讀
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責任編輯：陳禹蓁
核稿編輯：楊士範
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我們想讓你知道的是
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本文章內容由「貝殼放大媒體採購」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。