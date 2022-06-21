涉及剝削、歧視與暴力對待，拍攝「非洲孩童祝福影片」的中國人「盧克」在尚比亞被捕
我們想讓你知道的是
「非洲孩童」、「非洲壯漢」祝賀影片在台灣與中國都相當流行，只要花費幾百至數千元，你就可以得到來自幾千公里外的祝福，不但有可以客製文字內容，連播放的歌曲與開槍都可以自由選擇，給被祝福者一個難忘的回憶。但看似一團和氣的影片被後卻是暴力與剝削並行，幕後藏鏡人「盧克」就因為拍攝涉及歧視性字眼，以及拍攝過程中的暴力對待，今天在尚比亞被拘捕。
《BBC》記者日前臥底揭發「非洲孩童祝福影片」背後的跨國剝削情形，據馬拉威官員透漏，中國籍主嫌「盧克」在馬拉威被通緝，今（21）日他已在鄰國尚比亞（Zambia，港譯「贊比亞」）被捕。
《中央社》報導，馬拉威移民部門發言人朱魯（Pasqually Zulu）說，一名名為盧克的中國人因拍攝兒童喊出種族歧視口號的影片，在馬拉威被通緝，他已在鄰國尚比亞被捕。
馬拉威警方發言人南瓦札（Harry Namwaza）說，「我們希望他在馬拉威受審」，因此將尋求引渡盧克。
中國方面，中國駐馬拉威大使館上週在聲明中譴責公民犯下的種族歧視行為，說「中國政府對種族主義零容忍」。大使館還表示：「中國過去幾年一直在取締非法網路行為，也將持續這麼做。大使館將與馬拉威方面密切合作，確保這個令人遺憾的問題獲得妥當解決。」
「非洲孩童祝福影片」是什麼？
「非洲孩童祝福影片」在中國各大社群平台如微信、微薄、抖音都十分流行。拍攝手法是讓一群孩童或壯漢，手上拿著各種道具，身著鮮豔服裝，畫面中間的黑板寫著購買者指定的中文字句，讓藏鏡人說一句，非洲孩童複誦的方式進行。
祝賀影片中的這些非洲壯漢或孩童語氣，沒有因為對語言不通而透漏不悅，在大聲整齊的複誦後，加上動感的舞蹈動作與走位，反倒夾帶著愉悅與快樂情緒。
《BBC News中文》報導，購買者可透過淘寶或其他電商平台上進行購買，標榜著多樣化的客製服務，以及「實地拍攝」，每一支影片的價位落在人民幣60至300元之間。
這類客製影片祝賀影片不但在中國流行，在台灣也時常可見，對於買方來說就如同收到來自片中孩童的祝賀一般，舉凡慶生、祝賀、整人的場合都可以使用，甚至有中國網友使用來發洩對上海封城的不滿。
祝賀影片如何變調？
時間回推到2020年，這支「非洲孩童祝賀影片」不是向誰提供祝賀，反而是利用這些孩童不知道黑板上的異國文字，來讓他們唸出「我是黑鬼，智商低」， 這些污辱性的文字。
這支影片在中國國內和其他地方都引發憤怒，但它是在哪裡拍攝的，拍攝者是誰，一直是個謎團。於是BBC《非洲之眼》記者魯納科・塞利納（Runako Celina）和馬拉威記者亨利・姆漢戈（Henry Mhango）花費數月時間，調查背後的影片製作產業。在經過2年臥底調查的結果顯示，「非洲孩童祝賀影片」並不僅限於歧視，還涉及虐待和剝削指控。
塞利納與姆漢戈偽裝成買家，接觸到了影片拍攝者名叫「盧克」的中國人，他不僅要求孩童拍片，若不聽話還會用棍子毆打，他甚至還告訴臥底記者「千萬不要可憐他們」。
盧克主導這些非洲孩童祝賀影片的拍攝，他也向記者分享影片製作過程與做法，表示自己可以從一支影片得到200塊人民幣的利潤，並曾經單日拍攝超過380支影片，但據當地孩童所述，他們一天卻分不到1美元。
盧克說，當地人稱他為「叔叔」。他稱自己來到非洲拍攝影片的目的是為了推廣中國文字與文化，但當記者問到歧視性言論的影片時，他態度大轉變，立即否認曾經拍攝過祝福影片。其中一名非洲男童透漏，當他們的表現沒有達到叔叔的要求時，叔叔就會對他們施暴，甚至用棍子毆打。
馬拉維兒童福利部長卡利亞蒂（Patricia Kaliati）表示，這篇報導反映的內容是「對馬拉維兒童和國家的侮辱」，當局已對此展開調查。而就在今（21）日，盧克已在馬拉威鄰國尚比亞被捕。
新聞來源
- 利用馬拉威兒童拍片涉種族歧視 中國人在尚比亞落網[影]（中央社）
- BBC調查：追蹤中國網絡上侮辱黑人視頻的幕後黑手（BBC News中文）
- BBC調查：涉嫌製作侮辱馬拉維黑人網絡視頻的中國籍男子被捕（BBC News中文）
延伸閱讀
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：溫偉軒
核稿編輯：楊士範
Tags：
危機即轉機！後疫時代企業必修：6/30 AWSome Day線上雲端培訓日，免費報名中
我們想讓你知道的是
疫情正大力促進數位轉型，而我們只能選擇跟上。免費報名全球雲端服務供應龍頭AWS於6月30日下午舉辦的「AWSome Day線上雲端培訓日」，展開雲端之旅重要第一步。
台灣疫情升溫，每日確診人數已破萬人大關，愈來愈多民眾被匡列居家隔離，遠端工作、混合辦公模式成為企業不得不採取的措施。此時此刻，台灣才正要體驗過去兩年國外經歷過的「疫情現實」，這也意味著企業必須立刻採取行動進入雲端、展開數位轉型；而個人也必須提升雲端技能，以維持在疫情時代的競爭力。
為了幫助企業／個人能迅速具備數位轉型思維與基礎技能，雲端服務供應商龍頭AWS（亞馬遜網路服務公司）於6月30日下午舉辦「AWSome Day線上雲端培訓日」，開放任何想了解雲端服務與數位轉型的人士免費報名參加。
疫情正大力促進數位轉型，而我們只能選擇跟上。
企業上雲、數位轉型是必然趨勢
網路時代與經濟全球化，企業必須不斷創新與成長，才能在市場上保有生存空間與競爭力。而數位轉型的思維、善用雲端工具，是必然的趨勢。數位轉型是一趟漫長且無止盡的路，而且幾乎當代所有的企業（無論規模大小）都必須迎接這項考驗；「數位轉型」意味著善用科技工具，為每一項任務帶來最有彈性且高效率的結果。
對此，Amazon web services（亞馬遜網路服務公司）從很早開始便分享自身經驗與雲端服務技術，帶領全球包含輝瑞、Meta臉書及BMW等知名企業踏上數位轉型及創新之路，邁向穩定的成功。具體而言，AWS可以幫助企業做到至少這三件事：
- 花更少的時間來構建與管理IT基礎架構，使企業專注本業創新
- 將地端固定成本（資料中心、實體伺服器等）轉化變動費用，透過規模經濟大幅節省企業支出
- 提供高可用、高擴展具彈性的雲端服務與技術，因應企業各種業務需求
AWS雲端服務能為企業帶來最安全、節省的解決方案
對初探雲端世界或數位轉型剛起步的使用者來說，常見的迷思不外乎是「資安、費用」兩大項，對此，AWS也都給予真實且有效的回應。AWS作為全球數一數二的雲端供應服務商，資安等級不言而喻，AWS打造的核心基礎架構可滿足軍隊、全球銀行及其他高度機密組織的安全性需求。支援90項安全標準和合規認證，且儲存客戶資料的所有117項AWS服務均提供加密該資料的能力。
此外，AWS更不斷創新功能，確保資安維護無虞。而採用AWS的雲端服務，是依據實際雲端服務使用量採取實支實付，更能幫企業節省成本。AWS提供跨產業、跨規模、跨技術的雲端服務，無論是廣告行銷、金融服務、遊戲技術、媒體娛樂的產業需求，或是尋找分析和資料湖、機器學習、無伺服器運算、儲存等解決方案，都能在AWS找到解答，甚至進一步透過AWS獲得來自全球的資源與合作夥伴。
因此，無論是資訊主管、IT及技術經理、開發團隊、工程師，或是毫無背景但有志成為雲端技術服務的從業人員，甚至雲端小白，都能在6月30日AWSome Day線上雲端培訓日有所收穫，為自身企業需求開啟重要的第一步。
立即報名6月30日AWSome Day線上雲端培訓日，展開雲端之旅
總之，AWS雲端服務的強大功能與優勢，唯有親身體驗才知道。在AWS定期舉辦專為入門者打造的「AWSome Day雲端培訓日」中，將有原廠資深課程講師深入淺出地實作示範，一步步帶領大家了解雲端技術以及AWS服務，並且一一破解雲端議題相關的迷思。此外，報名活動並全程參與線上培訓者，還有多重好禮與抽獎機會（詳見下圖），歡迎對雲端世界有興趣的初心者報名參加。