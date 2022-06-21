涉及剝削、歧視與暴力對待，拍攝「非洲孩童祝福影片」的中國人「盧克」在尚比亞被捕

《BBC》記者日前臥底揭發「非洲孩童祝福影片」背後的跨國剝削情形，據馬拉威官員透漏，中國籍主嫌「盧克」在馬拉威被通緝，今（21）日他已在鄰國尚比亞（Zambia，港譯「贊比亞」）被捕。

《中央社》報導，馬拉威移民部門發言人朱魯（Pasqually Zulu）說，一名名為盧克的中國人因拍攝兒童喊出種族歧視口號的影片，在馬拉威被通緝，他已在鄰國尚比亞被捕。

馬拉威警方發言人南瓦札（Harry Namwaza）說，「我們希望他在馬拉威受審」，因此將尋求引渡盧克。

中國方面，中國駐馬拉威大使館上週在聲明中譴責公民犯下的種族歧視行為，說「中國政府對種族主義零容忍」。大使館還表示：「中國過去幾年一直在取締非法網路行為，也將持續這麼做。大使館將與馬拉威方面密切合作，確保這個令人遺憾的問題獲得妥當解決。」

「非洲孩童祝福影片」是什麼？

「非洲孩童祝福影片」在中國各大社群平台如微信、微薄、抖音都十分流行。拍攝手法是讓一群孩童或壯漢，手上拿著各種道具，身著鮮豔服裝，畫面中間的黑板寫著購買者指定的中文字句，讓藏鏡人說一句，非洲孩童複誦的方式進行。

祝賀影片中的這些非洲壯漢或孩童語氣，沒有因為對語言不通而透漏不悅，在大聲整齊的複誦後，加上動感的舞蹈動作與走位，反倒夾帶著愉悅與快樂情緒。

《BBC News中文》報導，購買者可透過淘寶或其他電商平台上進行購買，標榜著多樣化的客製服務，以及「實地拍攝」，每一支影片的價位落在人民幣60至300元之間。

這類客製影片祝賀影片不但在中國流行，在台灣也時常可見，對於買方來說就如同收到來自片中孩童的祝賀一般，舉凡慶生、祝賀、整人的場合都可以使用，甚至有中國網友使用來發洩對上海封城的不滿。

祝賀影片如何變調？

時間回推到2020年，這支「非洲孩童祝賀影片」不是向誰提供祝賀，反而是利用這些孩童不知道黑板上的異國文字，來讓他們唸出「我是黑鬼，智商低」， 這些污辱性的文字。

這支影片在中國國內和其他地方都引發憤怒，但它是在哪裡拍攝的，拍攝者是誰，一直是個謎團。於是BBC《非洲之眼》記者魯納科・塞利納（Runako Celina）和馬拉威記者亨利・姆漢戈（Henry Mhango）花費數月時間，調查背後的影片製作產業。在經過2年臥底調查的結果顯示，「非洲孩童祝賀影片」並不僅限於歧視，還涉及虐待和剝削指控。

塞利納與姆漢戈偽裝成買家，接觸到了影片拍攝者名叫「盧克」的中國人，他不僅要求孩童拍片，若不聽話還會用棍子毆打，他甚至還告訴臥底記者「千萬不要可憐他們」。

盧克主導這些非洲孩童祝賀影片的拍攝，他也向記者分享影片製作過程與做法，表示自己可以從一支影片得到200塊人民幣的利潤，並曾經單日拍攝超過380支影片，但據當地孩童所述，他們一天卻分不到1美元。

盧克說，當地人稱他為「叔叔」。他稱自己來到非洲拍攝影片的目的是為了推廣中國文字與文化，但當記者問到歧視性言論的影片時，他態度大轉變，立即否認曾經拍攝過祝福影片。其中一名非洲男童透漏，當他們的表現沒有達到叔叔的要求時，叔叔就會對他們施暴，甚至用棍子毆打。

馬拉維兒童福利部長卡利亞蒂（Patricia Kaliati）表示，這篇報導反映的內容是「對馬拉維兒童和國家的侮辱」，當局已對此展開調查。而就在今（21）日，盧克已在馬拉威鄰國尚比亞被捕。

新聞來源

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：溫偉軒

核稿編輯：楊士範