嚴重乾旱水庫乾涸，意外使淹沒數千年的古文明宮殿重現天日
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氣候變暖加劇的同時，乾涸的河床無意當中讓幾百年、甚至數千年前人們的社區生活重見天日。
文：Beatrice Christofaro
我們高排放的生活方式，卻無意當中展示了氣候危機發生之前的情形，因為在乾旱特別嚴重的地方，原本被淹沒的古老社區又呈現出來，它們當中有一些可以上溯到幾千年以前。
2018年，在伊拉克庫德人居住區，鮮為人知的米坦尼帝國（Mitani Empire）暴露於世，德國和庫德考古學家在原本底格里斯河的河床區域，發現了距今3400年青銅時代的宮殿。此前，摩蘇爾水庫裡的蓄水水位大幅降低，古蹟因此而顯露出來。被發現的古代宮殿原屬一個曾主宰兩河流域北部以及敘利亞的一個王國。
德國圖賓根大學的考古學者普爾吉茲（Ivana Puljiz）當年曾表示，米坦尼帝國是迄今尚未研究的古中東文化，「即便是米坦尼帝國的首都尚未準確確認。」
在挖掘出的房間裡，考古學家發現了部分保存下來的壁畫，以及10塊楔形文字的泥板，他們希望，通過對這些楔形文字的研究，更多地瞭解米坦尼帝國。
今（2022）年2月，西班牙因持續乾旱而水庫乾涸，一個位於西班牙、葡萄牙邊界處的一個原被水庫淹沒的村莊又重見天日，人們在奧賽雷多（Aceredo）看到1992年的廢墟，包括啤酒瓶，以及鏽跡斑斑的汽車車殼。
嚴內茨（Maria del Carmen Yanez）是洛比奧斯縣縣長，而奧賽雷多隸屬該縣。她對路透社說，過去數月裡，降水稀少，她同時批評毗鄰的葡萄牙EDP水力發電廠毫無節制的生產方式。EDP發電廠認為，水庫水位低是乾旱導致，廠方不過是「有效率」地利用了水庫，只比最低限度高出一點。
十九世紀中葉，美國加州掀起淘金熱，數十萬淘金礦工蜂擁而至。2021年，乾旱使湖泊乾涸，當年的淘金村鎮浮現出來。參觀者能看到Mormon Island遺址，當年這裡住有數千名尋找幸運的淘金礦工，它有好幾家店鋪、旅店以及郵遞所，1856年被一場大火毀滅。
位於黑森州的Edersee水庫在德國排名第二。持續熱浪以及降雨奇缺造成乾旱，Edersee水庫乾涸後，人們竟然在那裡看到了傳說中淹沒於海底的「當地亞特蘭蒂斯」：這裡有橋樑、三座村莊以及村民的墓碑。
Edersee水庫修建於100多年前，為此曾淹沒了大片地區。這一工程旨在為威希河以及中部運河提供水量，以保證夏季乾旱季節河湖流域正常通航。1911年破土動工時，德國威廉二世皇帝曾親臨工地現場。如今，炎熱的夏日裡，久違的被淹村落重見天日，吸引了眾多好奇的參觀者。
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航
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一圖看懂 Lenovo ThinkPad P14s Gen 3最強大的14吋行動工具站 在效能與行動之間取得平衡
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ThinkPad P14s Gen 3，採用第12代Intel Core i7處理器、內建NVIDIA RTX獨立顯示卡，機身更以永續材質打造，是集高性能、多功處理、耐用度…等眾多特色於一身的14吋行動工作站。
來自Lenovo P系列工作站的最新成員ThinkPad P14s Gen 3，採用第12代Intel Core i7處理器、內建NVIDIA RTXTM獨立顯示卡，擁有易於攜帶的纖薄身段，機身更以永續材質打造，隨時隨地均展現完美效能，為一款兼具輕薄、效能與環保的14吋行動工作站。
Lenovo ThinkPad P14s Gen 3輕巧高效14吋ISV認證行動工作站
身為專業領域的菁英份子，隨時隨地都面臨工作壓力，因此手邊所使用的工具，扮演著提高工作效率的關鍵角色。Lenovo P系列工作站為菁英階層最值得信賴的選擇，旗下所有產品皆擁有優異性能，同時兼具相當的耐用度，能夠在各種高壓環境長時間運作，適合各行各業專業人士；不僅如此，Lenovo P系列工作站皆通過ISV（Independent Software Vendor）獨立軟體供應商認證，當開啟各種生產力應用程式，都能提供絕佳的穩定性與相容性，讓Lenovo P系列工作站徹底發揮，為用戶達到更好的生產效率。
這次Lenovo P系列工作站帶來全新產品Lenovo ThinkPad P14s Gen 3，承襲該系列多項優勢於一身，採用最新第12代Intel Core i7處理器，且拜搭載NVIDIA RTXTM獨立顯卡所賜，特別在電腦繪圖、建立3D模型…等作業有出色發揮；然而優異的硬體規格，不過是Lenovo P系列工作站的入門標配，這次Lenovo ThinkPad P14s Gen 3更強調輕薄機身與永續環保兩大訴求，將高性能輕巧行動工作站的使用體驗帶到新高度。
厚度17.9mm、重量1.24kg 輕薄機體也有強韌身段
在提高效能的同時兼顧攜帶性，這在設計上無疑充滿難度，然而輕薄機體、強韌身段對Lenovo P系列工作站來說，只是最基本的要求。這次Lenovo ThinkPad P14s Gen 3最不可思議的是，竟能將優異功能全部塞進厚度僅17.9mm、重量只有1.24kg的14吋機箱中，無論是徒手拿著、或放進公事包都「超無感」，讓使用者以最優雅之姿，隨時保有強大的工作效率，由此可見P系列旗下每一代產品都不斷在進化的決心。
儘管標榜輕薄好攜帶，Lenovo ThinkPad P14s Gen 3沒犧牲應有的耐用度，機身通過MIL-SPEC測試，包括12種軍規級標準與200多項嚴苛的品質測試，從北極荒野到沙漠塵暴、零重力環境到意外濺水掉落都沒問題，畢竟天有不測風雲，尤其在外趴趴走，總有不盡人意時候，Lenovo ThinkPad P14s Gen 3可靠的堅固機體，能確保在任何環境都能輕鬆搞定關鍵業務專案；此外，在纖薄機體中，配備全面的ThinkShield安全服務套件，提供進階資料加密、生物認證科技、螢幕隱私防護濾鏡讓用戶自訂安全保護功能，為用戶的資訊安全把關。
內建NVIDIA RTXTM獨立顯卡 帶來前所未有的極致性能
Lenovo ThinkPad P14s Gen 3最高搭載第12代Intel Core i7處理器（14核心、4.8GHz）、48GB 3200MHz記憶體，加上內建4GB VRAM的NVIDIA T550獨立顯示卡，無論是運算複雜的繪圖作業、或超吃記憶體的3D建置都游刃有餘。此外， Lenovo ThinkPad P14s Gen 3配備16:10比例的14吋FHD螢幕，搭配UHD X-Rite色彩校正功能，能以高亮度、更鮮明對比、更細膩的影像細節，忠實呈現用戶的專業工作內容。
然而，如果希望工作軟體運作順暢，是否通過ISV認證為一大關鍵。ISV指的是「Independent Software Vendor獨立軟體供應商認證」，簡單來講， Lenovo ThinkPad P14s Gen 3和搭載的專業生產力軟體間經過使用測試和認證，開啟使用應用程式都有令人滿意的穩定度與相容性，無論是用AutoCAD繪製幾何線條、SolidWorks分析複雜的機械輪廓草圖，或用Revit建立資訊量龐大的模型，都能達到最佳化的體驗，再加上NVIDIA RTXTM獨立顯卡加持，讓轉檔和匯出過程更順暢、穩定與省時，向過去卡卡的情形說掰掰！
使用永續材料 符合環保精神
Lenovo P系列工作站產品不斷精進，Lenovo也不忘體現對環境的關懷。Lenovo ThinkPad P14s Gen 3設計上秉持「永續發展」精神，筆電從外部材質到內部零組件，皆使用再生或可回收材料製成，包括喇叭音箱使用97%回收再利用原料（PCC）而製的再造塑膠、電池與變壓器採用再造塑膠製成，包裝更取自90% PCC或可持續發展叢林材料，機身則通過EPEAT 環保與ENERGY STAR 8能源之星標章，同時符合RoHS規範與TCO 9認證，每個環節皆體現永續精神，希望透過以身作則，為地球環保盡最大心力。
隨時隨地 以完美效能賦予工作效率
Lenovo P系列工作站從設計之初，便秉持超越業界標準的堅持態度，這次Lenovo ThinkPad P14s Gen 3集高性能、多功處理、耐用度…等眾多特色於一身，無論是學生、專業人士或教育工作者，只要擁有Lenovo ThinkPad P14s Gen 3，就能隨心所欲自由發揮，輕鬆提高工作與創作效率。