嚴重乾旱水庫乾涸，意外使淹沒數千年的古文明宮殿重現天日

文：Beatrice Christofaro

我們高排放的生活方式，卻無意當中展示了氣候危機發生之前的情形，因為在乾旱特別嚴重的地方，原本被淹沒的古老社區又呈現出來，它們當中有一些可以上溯到幾千年以前。

2018年，在伊拉克庫德人居住區，鮮為人知的米坦尼帝國（Mitani Empire）暴露於世，德國和庫德考古學家在原本底格里斯河的河床區域，發現了距今3400年青銅時代的宮殿。此前，摩蘇爾水庫裡的蓄水水位大幅降低，古蹟因此而顯露出來。被發現的古代宮殿原屬一個曾主宰兩河流域北部以及敘利亞的一個王國。

德國圖賓根大學的考古學者普爾吉茲（Ivana Puljiz）當年曾表示，米坦尼帝國是迄今尚未研究的古中東文化，「即便是米坦尼帝國的首都尚未準確確認。」

在挖掘出的房間裡，考古學家發現了部分保存下來的壁畫，以及10塊楔形文字的泥板，他們希望，通過對這些楔形文字的研究，更多地瞭解米坦尼帝國。

今（2022）年2月，西班牙因持續乾旱而水庫乾涸，一個位於西班牙、葡萄牙邊界處的一個原被水庫淹沒的村莊又重見天日，人們在奧賽雷多（Aceredo）看到1992年的廢墟，包括啤酒瓶，以及鏽跡斑斑的汽車車殼。

嚴內茨（Maria del Carmen Yanez）是洛比奧斯縣縣長，而奧賽雷多隸屬該縣。她對路透社說，過去數月裡，降水稀少，她同時批評毗鄰的葡萄牙EDP水力發電廠毫無節制的生產方式。EDP發電廠認為，水庫水位低是乾旱導致，廠方不過是「有效率」地利用了水庫，只比最低限度高出一點。

十九世紀中葉，美國加州掀起淘金熱，數十萬淘金礦工蜂擁而至。2021年，乾旱使湖泊乾涸，當年的淘金村鎮浮現出來。參觀者能看到Mormon Island遺址，當年這裡住有數千名尋找幸運的淘金礦工，它有好幾家店鋪、旅店以及郵遞所，1856年被一場大火毀滅。

位於黑森州的Edersee水庫在德國排名第二。持續熱浪以及降雨奇缺造成乾旱，Edersee水庫乾涸後，人們竟然在那裡看到了傳說中淹沒於海底的「當地亞特蘭蒂斯」：這裡有橋樑、三座村莊以及村民的墓碑。

Edersee水庫修建於100多年前，為此曾淹沒了大片地區。這一工程旨在為威希河以及中部運河提供水量，以保證夏季乾旱季節河湖流域正常通航。1911年破土動工時，德國威廉二世皇帝曾親臨工地現場。如今，炎熱的夏日裡，久違的被淹村落重見天日，吸引了眾多好奇的參觀者。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航