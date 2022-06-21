全台超過6萬多名失聯移工恐構成非法市場，勞動部擬嚴懲非法仲介：最高罰150萬元

移工相關的社會事件時有所聞，近期包括6名越南籍失聯移工駕車撞傷騎士後逃逸事件、1名失聯印尼籍女移工長期遭到雇主虐打，以及一名台灣籍何姓雇主利用印尼女網紅在「抖音」影片，鼓吹移工逃逸從事非法工作，賺取高額仲介費用等案件。

勞動部表示，為改善移工失聯與非法雇主、仲介之問題，已擬修法加重處罰非法雇主，由現行依每案裁罰，提高為依非法僱用人數每人處新台幣15萬至75萬元罰鍰；非法媒介者每人可處30萬至150萬元罰鍰。

全台有6萬多名失聯移工，恐構成非法市場

截至今（2022）年4月統計，全台已有超過6萬名失聯移工，勞動部指出，移工如發生失聯情事，經查獲一律遣送出國，並管制永久不得再來台工作。也提醒移工在台應合法受聘僱從事工作，失聯已失去政府提供的保護，無法保障自身權益。

據內政部專案報告顯示，移工失聯原因包括來台前須支付高額仲介費用，以及薪資待遇、勞雇關係、工作量與工作環境等基本勞動條件不如預期，再加上失聯後可自由轉換雇主，且進行非法工作薪水較高。

以外籍家庭看護工失聯為例，雇主等待新任移工空窗期過長，可能會構成非法市場的需求。

因此根據現有處罰條例，勞動部說明，移工發生失聯且經查獲非法從事工作，將處以新台幣3萬元至15萬元罰鍰，並一律遣送出國，永久不得再來台工作。非法雇主部分，聘僱失聯移工，將處以15萬元至75萬元罰鍰，非法媒介者將處10萬元至50萬元罰鍰，意圖營利非法媒介者，將處3年以下有期徒刑、拘役或科或併科120萬元以下罰金。

Photo Credit: 中央社 台灣自今（2022）年2月15日起，開始恢復引進越南移工，河內市一家醫院16日湧入不少為了赴台工作而前往體檢的越南移工。

勞動部擬修法嚴懲非法仲介者，最高罰150萬元

勞動部除了責成地方政府針對非法雇主與非法仲介，應依據違法人數加重處罰，以杜絕違法情事發生外，失聯移工若經查獲，由移民署負責收容及遣返作業，並依就服法規定，遣送費用應由非法雇主及非法仲介優先負擔，接著依序由可歸責雇主與失聯移工負擔。勞動部將持續與移民署及國安團隊合作，落實查緝、裁罰及遣送負擔順位，絕不寬待非法雇主與非法仲介。

勞動部進一步說明，為有效嚇阻並嚴懲非法僱用及非法媒介行為，已擬具就業服務法部分條文修正草案，加重處罰非法雇主，由現行依每案裁罰，提高為依非法僱用人數每人處15萬元至75萬元罰鍰。

另外，更提高非法媒介者罰則，由現行每案10萬元至50萬元罰鍰，提高為依非法媒介每人處30萬元至150萬元罰鍰，5年內再違反者，提高為5年以下有期徒刑、拘役或科或併科240萬元以下罰金，上開修正法案已報行政院審議中。

民眾協助舉報，核發5000元至7萬元不等獎勵金

為加強查緝非法移工，勞動部呼籲民眾如有發現雇主未經許可聘僱移工非法工作，或有非法媒介移工等違法情事，可向當地勞工局、內政部移民署、警察機關，或撥打0800-000978專線提出檢舉。如經查獲失聯移工、違法雇主或非法仲介屬實者，本部將視查獲人數，每案核發5000元至7萬元不等獎勵金。

勞動部提醒，移工在台應合法受聘僱從事工作，失聯工作雖可能獲取較高的報酬，但因失去政府提供的保障，如遭非法雇主苛扣薪資，甚至淪為不肖業者人身傷害或人口販運對象，均無法保障自身權益，不可不慎。此外，勞動部將持續辦理法令研習活動，並運用「LINE@移點通」、移工FB粉絲團，以及多國語跨國勞動力權益維護資訊網站多元管道，加強對雇主、移工及仲介公司宣導合法聘僱的重要性。

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責任編輯：藍妮蒨

核稿編輯：楊士範