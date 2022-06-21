全台超過6萬多名失聯移工恐構成非法市場，勞動部擬嚴懲非法仲介：最高罰150萬元
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截至2022年4月統計，全台已有超過6萬名失聯移工，勞動部指出，移工如發生失聯情事，經查獲一律遣送出國，並管制永久不得再來臺工作，並提醒移工在臺應合法受聘僱從事工作，失聯已失去政府提供的保護，無法保障自身權益。
移工相關的社會事件時有所聞，近期包括6名越南籍失聯移工駕車撞傷騎士後逃逸事件、1名失聯印尼籍女移工長期遭到雇主虐打，以及一名台灣籍何姓雇主利用印尼女網紅在「抖音」影片，鼓吹移工逃逸從事非法工作，賺取高額仲介費用等案件。
勞動部表示，為改善移工失聯與非法雇主、仲介之問題，已擬修法加重處罰非法雇主，由現行依每案裁罰，提高為依非法僱用人數每人處新台幣15萬至75萬元罰鍰；非法媒介者每人可處30萬至150萬元罰鍰。
全台有6萬多名失聯移工，恐構成非法市場
截至今（2022）年4月統計，全台已有超過6萬名失聯移工，勞動部指出，移工如發生失聯情事，經查獲一律遣送出國，並管制永久不得再來台工作。也提醒移工在台應合法受聘僱從事工作，失聯已失去政府提供的保護，無法保障自身權益。
據內政部專案報告顯示，移工失聯原因包括來台前須支付高額仲介費用，以及薪資待遇、勞雇關係、工作量與工作環境等基本勞動條件不如預期，再加上失聯後可自由轉換雇主，且進行非法工作薪水較高。
以外籍家庭看護工失聯為例，雇主等待新任移工空窗期過長，可能會構成非法市場的需求。
因此根據現有處罰條例，勞動部說明，移工發生失聯且經查獲非法從事工作，將處以新台幣3萬元至15萬元罰鍰，並一律遣送出國，永久不得再來台工作。非法雇主部分，聘僱失聯移工，將處以15萬元至75萬元罰鍰，非法媒介者將處10萬元至50萬元罰鍰，意圖營利非法媒介者，將處3年以下有期徒刑、拘役或科或併科120萬元以下罰金。
勞動部擬修法嚴懲非法仲介者，最高罰150萬元
勞動部除了責成地方政府針對非法雇主與非法仲介，應依據違法人數加重處罰，以杜絕違法情事發生外，失聯移工若經查獲，由移民署負責收容及遣返作業，並依就服法規定，遣送費用應由非法雇主及非法仲介優先負擔，接著依序由可歸責雇主與失聯移工負擔。勞動部將持續與移民署及國安團隊合作，落實查緝、裁罰及遣送負擔順位，絕不寬待非法雇主與非法仲介。
勞動部進一步說明，為有效嚇阻並嚴懲非法僱用及非法媒介行為，已擬具就業服務法部分條文修正草案，加重處罰非法雇主，由現行依每案裁罰，提高為依非法僱用人數每人處15萬元至75萬元罰鍰。
另外，更提高非法媒介者罰則，由現行每案10萬元至50萬元罰鍰，提高為依非法媒介每人處30萬元至150萬元罰鍰，5年內再違反者，提高為5年以下有期徒刑、拘役或科或併科240萬元以下罰金，上開修正法案已報行政院審議中。
民眾協助舉報，核發5000元至7萬元不等獎勵金
為加強查緝非法移工，勞動部呼籲民眾如有發現雇主未經許可聘僱移工非法工作，或有非法媒介移工等違法情事，可向當地勞工局、內政部移民署、警察機關，或撥打0800-000978專線提出檢舉。如經查獲失聯移工、違法雇主或非法仲介屬實者，本部將視查獲人數，每案核發5000元至7萬元不等獎勵金。
勞動部提醒，移工在台應合法受聘僱從事工作，失聯工作雖可能獲取較高的報酬，但因失去政府提供的保障，如遭非法雇主苛扣薪資，甚至淪為不肖業者人身傷害或人口販運對象，均無法保障自身權益，不可不慎。此外，勞動部將持續辦理法令研習活動，並運用「LINE@移點通」、移工FB粉絲團，以及多國語跨國勞動力權益維護資訊網站多元管道，加強對雇主、移工及仲介公司宣導合法聘僱的重要性。
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責任編輯：藍妮蒨
核稿編輯：楊士範
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綠美圖上梁！台中水湳「中央公園特區」啟動，含金量更勝七期
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隨著都市綠洲概念崛起，台中水湳經貿園區開發備受矚目，環擁「台中綠肺」美名的中央公園、齊列的普立茲克建築，由區內最高豪宅「豐邑 PARK ONE」引領房市，形塑全台最美的國際重劃區。
結合美術館及圖書館共構的世界級地標「台中綠美圖」，座落於水湳經貿園區，於今年5月11日完成上梁，由兩大普立茲克建築獎得主、日本知名建築師妹島和世與西澤立衛操刀設計，坐擁中央公園綠帶環繞，將體現國內首座「公園中的圖書館、森林中的美術館」，主體工程預計今年底竣工，2025年正式開館。
「水湳經貿園區」總開發面積達254公頃，以67公頃中央公園綠海串聯經貿、文商、文教、創研、生態住宅五大專用區，不僅規劃完善，園區內更匯集公共建設及國際建築，被譽為全台最具國際競爭力的重劃區，發展性有目共睹。
水湳機場華麗轉身，綠海為王超越南北
水湳經貿園區前身為水湳機場原址，具備大面積國有土地的特殊條件，政府斥資500億元打造中央公園、水湳國際會展中心、水湳轉運中心、中台灣電影中心等公共設施，產業、藝文、交通並駕齊驅，受惠重大建設先行，預估10年內將轉身完整新都心。
綜觀全台，唯獨台北松山機場與水湳經貿園區相似，雖遷移話題浮出檯面多年，至今仍謂海市蜃樓。萬群地產開發董事長謝坤成接受專訪，憑著多年房市經驗分析：「大台北生活圈缺乏土地好好重劃，如果將松山機場規劃為經貿科技與住宅，價值可望超越信義計畫區；回頭看台中，水湳經貿園區就具備如此優勢，未來也難以複製。」
值得關注的是，都市綠洲儼然成為全球各大城市不可或缺的發展要素，如紐約中央公園、倫敦海德公園、東京新宿御苑等，高綠覆結合商業重鎮，連帶周邊房市相輔相成，可見名流聚居、一線豪宅林立；國內目前當屬台北大安森林公園擁26公頃綠地、高雄美術特區41公頃、七期新市政中心13公頃，坐實三大豪宅聚落。
如今水湳中央公園好比2.6個大安森林公園，躍升全台最大綠地，謝坤成也形容「這一次，台中人終於不用羨慕歐美人士，回家就是住進綠帶。」
劃開水湳天際線，「豐邑 PARK ONE」引進中日德建築智慧
於水湳經貿園區占地不到10%的文商區，堪稱「中央公園特區」最精華地段，相較位於中央公園首排「文商一」建築限高100米，第二排「文商二」樓高可達160米，具備更大的建築揮灑空間，珍稀土地吸引品牌建商卡位插旗，描繪同時擁抱水湳中央公園及大肚山景的綠意住宅，獨特優勢助攻房市，預計區域行情將突破百萬大關，躍升台中最精華地段。
一探中央公園特區，首發登場為重量級大案「豐邑 PARK ONE」，豐邑機構秉持獨到選地眼光，該基地位於啟航路、經貿五路口，是水湳唯一正對公園且雙面臨路角地，周邊中央公園宛若社區中庭、緊鄰的綠美圖就如專屬公設；全案規劃53-57坪三房產品及61-74坪四房產品，以地上34層、地下7層建築，成為目前園區內最高指標豪宅，擘劃最美天際線。
七座普立茲克建築是水湳最大亮點，「豐邑 PARK ONE」也集結中、日、德三大建築團隊聯手打造。其中，特別延請隸屬德國IGI STUDIO、喜達屋酒店集團指定設計師Ines Gerlach操刀，跳脫用色框架，創造歷久彌新的公共空間；以及曾主導礁溪老爺酒店的日本高野景觀設計師石村敏哉、執手過總統府及圓山飯店的國際首席燈光設計師姚仁恭，結合中央公園意象，共同刻劃世代好宅。
豐邑機構同步展現全台唯一擁有五星級飯店體系的軟實力，將「新竹豐邑喜來登大飯店」五星級飯店管理帶入建案中，由內而外有別一般豪宅層次，更一舉拿下綠建築標章、低碳建築認證、智慧建築標章及耐震標章四大殊榮，實至名歸。
水湳金三角啟動，「台中第五大道」立足七期之上
論起台中豪宅聚落，七期重劃區仰賴企業、政府齊心，歷時25年形塑高樓簇擁的建築天際線，成為台中獨一無二的美景，無奈礙於腹地受限，同時予人水泥叢林的壓迫感，讓謝坤成不禁感慨：「七期是政府和地主妥協的成果，天際線著實很美，但大量新古典風格建築複製貼上，景觀已經越來越侷促，不如十年前來得迷人。」
反觀水湳經貿園區具備高綠覆優勢，尤以「中央公園特區」所處的北端，重大建設包括水湳轉運中心、國際會展中心及綠美圖，象徵交通、產業、藝文金三角，且擁有聯通市區及中部科學園區的中科路，加上新光三越、環球購物中心進駐話題以及六星級國際酒店招商計畫加持，中台灣房地產專家深入剖析，「論發展速度抑或含金量，水湳應在七期之上，未來有望複製美國紐約第五大道、東京表參道的「精品大道」模式，與台北信義區互別苗頭！」