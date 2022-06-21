Logitech MX高階商務鍵鼠新品頂尖規格再進化，打造靜、快、準極致體驗！ 6月28日早鳥開賣，最高送2,999元好禮！

進化再升級，打造頂規極致體驗！商務鍵鼠領導品牌Logitech羅技，近年不斷推陳出新，豐富高階商務產品體驗，宣布在台推出全新升級MX高階商務系列－MX Master 3S無線智能滑鼠及MX Mechanical無線智能機械鍵盤。升級版旗艦鼠王MX Master 3S為首款訴求靜音的MX高階商務滑鼠，DPI精準度倍增至8,000，使用獨家頂規電磁滾輪技術，同時推出珍珠白新色；MX Mechanical則是MX高階商務系列首款機械式鍵盤，矮軸加上短鍵程設計，不僅擁有疾速觸發與打字回饋手感，舒適且靜音設計，讓輸入體驗全面進化。

Logitech台港澳總經理施前江表示：「近兩年混合辦公型態普及，消費者開始追求辦公效能，大幅提升台灣高階鍵鼠市場的需求，上班族不僅重視效能，包括操控優異性、跨裝置便利性以及輸入感受，而舒適性也同時成為選購主要考量之一，如有效降低長時間使用負荷的人體工學與靜音等貼心設計。」

Logitech MX高階商務鍵鼠系列－MX Master 3S無線智能滑鼠及MX Mechanical無線智能機械鍵盤於6月28日至6月30日在Logitech官方旗艦店首賣，限量前300名最高送價值2,999元好禮，包含Belkin真無線藍牙耳機（價值1,999元）及透過ATOME支付最高再送1,000元。

Logitech MX Master 3S為首款訴求靜音的MX高階商務滑鼠，DPI倍增加上電磁滾輪技術；MX Mechanical則是MX高階商務系列首款機械式鍵盤，擁有疾速觸發與打字回饋手感，舒適且靜音。Photo Credit: Logitech

Logitech MX 高階商務鍵鼠全系列產品，滿足消費者多樣化的使用需求

Logitech MX高階商務鍵鼠系列產品線齊全，滿足現代工作者的不同職業及使用習慣量身打造：針對喜歡精簡、輕巧便攜的行動辦公者，有精巧的「MX Anywhere 3無線行動滑鼠」及「MX Keys Mini無線智能鍵盤」；針對高階商務人士及進階程式人員工作，則建議使用頂級全尺寸規格的「MX Keys無線智能鍵盤」搭配全新升級「MX Master 3S無線智能滑鼠」。而在鍵盤部分，除了薄膜式鍵盤「MX Keys Mini無線智能鍵盤」及「MX Keys無線智能鍵盤」以外，針對機械式鍵盤的愛好者，這次新推出的「MX Mechanical & Mini無線智能機械鍵盤」，一樣有全尺寸及精簡尺寸，提供更豐富的輸入敲擊選擇。

Logitech MX商務系列產品豐富，如MX Anywhere 3、MX Keys Mini，有效提升辦公效能，提供消費者最適合的產品。Photo Credit: Logitech

旗艦鼠王再升級！MX Master 3S高規性能全面進化，靜音點擊升級DPI，打造高效極致體驗

新上市MX Master 3S效能再升級，相較MX Master 3減少90%點擊聲，打造靜音環境；DPI 從原先的4,000大幅提升至8,000，追蹤更快且更加精準，大螢幕上使用更順暢，有效減輕長時間使用負擔；同樣配備MagSpeed™ 電磁滾輪一秒滾動千行，尋找資料更效率。雙模式連線與多裝置間跨平台多工使用，在各種環境下靈活運用，工作效率更加倍；其人體工學設計使手掌能夠完美貼合，可有效減輕長時間使用滑鼠不適感，更符合久握需求。全新MX Master 3S推出質感雙色－珍珠白、石墨灰，隨心選擇，打造時尚的高效辦公環境。

Logitech MX Master 3S高規性能全面進化，靜音點擊且大幅升級DPI，打造高效極致體驗。Photo Credit: Logitech

MX Mechanical無線智能機械鍵盤，敲擊回饋更有感，優異性能一觸即知

Logitech MX Mechanical無線智能機械鍵盤，為MX系列首款機械式鍵盤，矮軸軸體搭配短鍵程設計讓打字不費力、移動更省力，且相較其他機械式鍵盤更安靜，提供舒適且無噪音的打字體驗，更適合高階商務人士，並有兩款鍵盤尺寸選擇－全尺寸及精簡尺寸。全尺寸及精簡尺寸皆為茶軸鍵軸設計，茶軸按鍵觸感柔和，反饋力道佳，又保有打字時的段落感，再搭配智能背光功能及多項優異性能如雙模式連線、多裝置間跨平台多工使用，可以在各種環境下靈活運用，增加工作效率。

Logitech MX Mechanical無線智能機械鍵盤，敲擊回饋更有感，優異性能一觸即知。Photo Credit: Logitech

6月28日中午12:00起預購開賣，前300名早鳥最高再送2,999元好禮

Logitech MX高階商務鍵鼠頂尖規格全面升級，MX Master 3S無線智能滑鼠及MX Mechanical無線智能機械鍵盤自6月28日中午12:00起展開72小時三天首賣，限量前300名最高送價值2,999元好禮，包含Belkin真無線藍牙耳機（價值1,999元）及透過ATOME支付再享最高1,000元優惠。

MX Master 3S 無線智能滑鼠建議售價4,290元，MX Mechanical 無線智能機械鍵盤－全尺寸建議售價4,990元，MX Mechanical Mini無線智能機械鍵盤－精簡尺寸建議售價4,490元，將自7月6日於Logitech官方旗艦店、PChome、momo、Shopee、Yahoo、燦坤、順發、三井、良興、原價屋等全台網路與實體通路全面正式販售。

Logitech MX Master 3S無線智能滑鼠及MX Mechanical無線智能機械鍵盤6月28日起展開三天首賣，前300名早鳥最高再送2,999元好禮。Photo Credit: Logitech

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