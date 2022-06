世界各國有哪些特別的畢業活動？「畢業季」相關英文一次學會

又到了鳳凰花開的六月,這也意味著離情依依的畢業季(graduating season)將再次來臨。不少學生都已經準備好告別校園生活、與同學及師長互道珍重,邁向嶄新的人生階段。說到畢業季,你知道台灣常見的畢業活動有哪些嗎?世界各地的畢業活動又有什麼特別之處呢?

今天就跟著VoiceTube一起學習畢業季相關英文,了解國內、外畢業活動的差異。

畢業典禮 Graduation ceremony / Commencement

畢業典禮對畢業生而言是不可或缺的活動,除了象徵學習階段劃下句點,也是展開人生新階段的一大里程碑。畢業典禮在英文裡可以用graduation ceremony或是本身有「開始」意味的commencement來表達,若要表示「參加」畢業典禮,則會搭配動詞attend 。

學士服 Cap and gown

大部分的台灣學生參加畢業典禮時都會穿著學士服拍照留念。學士服主要分成「學士帽」和「學士袍」兩大部分,學士帽的英文說法為graduation cap或mortarboard,學士袍則是gown或robe。而要用英文來表達整套學士服時,可以直接組合cap跟gown兩個單詞,形成cap and gown的用法。

撥穗 Turning of the tassel

撥穗的英文說法是turning of the tassel,是畢業典禮授予學位證書(diploma)時,將學士帽上的流蘇(tassel)由右側撥向(turn)左側的儀式,象徵畢業生如成熟的稻穗般,具備展翅高飛的能力與勇氣。若想將撥穗的方向說明的更清楚,也可以直接在後面加上from the right to the left。

畢業典禮致詞 Commencement speech / address

台灣與美國有類似的傳統,畢業典禮都會邀請傑出校友和畢業生代表進行致詞,希望透過他們自身的成功經驗來鼓勵畢業生。而英文裡除了可以組合commencement和speech(演講)這兩個單字來表示「畢業典禮致詞」外,也可以搭配另一個帶有「演講;演說」含義的名詞address,寫成commencement address。

謝師宴 / 畢業餐會 Graduation dinner

謝師宴顧名思義是透過舉辦聚餐或宴席的方式來答謝老師的諄諄教誨,但在英文中並沒有特定的說法,通常會以graduation dinner(畢業餐會)來代替稱呼。而謝師宴與畢業餐會最大的不同處則在於主辦者的身份,謝師宴通常是由學生來舉辦,而畢業餐會則是由學校的行政單位來統一規劃。

世界各國的畢業活動

看完了台灣常見的幾項畢業活動後,接下來VoiceTube要把鏡頭轉到國外,帶大家來認識世界各國特有的畢業活動!

美國:拋學士帽、畢業舞會及畢業紀念冊

美國西點軍校(United States Military Academy)的畢業生,每年都會於學士帽裡藏紙條或錢幣,並在畢業典禮的最後進行拋帽(mortarboard tossing)的動作,讓撿到的人內心能獲得鼓勵和啟發。而美國的學生畢業時除了會參加盛大的畢業舞會(prom)外,也會製作用來保存回憶的畢業紀念冊(yearbook);然而跟台灣不同的是,美國並不是只有畢業生才能拿到畢業紀念冊,而是全校都可以自由訂購,內容則是包含全校師生。

日本:卒業式結束後用第二顆鈕扣來相互表白

日本的畢業典禮稱作「卒業式」,通常是在當地櫻花(cherry blossom)盛開的3月舉辦。特別的是,畢業典禮對於許多日本的國高中生來說,其實是向心上人告白(reveal one’s feelings)的大好機會。由於制服上的第二顆鈕扣是平時最常碰到的鈕扣,也是最靠近心臟的那一顆,因此如果有女生在典禮結束後來索取第二顆鈕釦,便是在表明自己的心意,而男生若是願意交出自己的第二顆鈕扣,那就代表願意跟對方交往。

英國:以拉丁文給予畢業祝福、昂貴的學士服

擁有近千年歷史的英國牛津大學(University of Oxford),每年都會舉辦氣氛相當莊嚴肅穆(solemn)的畢業典禮。校長會拿出聖經在畢業生頭上輕按,並用拉丁文「以聖父、聖子、聖靈之名」(In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti)給予畢業生最真摯的祝福。除此之外,英國也以昂貴的學士服價格而聞名,先前就曾經有大學畢業生因為無法負擔整套衣服的費用,最終選擇穿著黑色垃圾袋出席畢業典禮,引發全世界的高度關注。

韓國:往學校制服噴麵粉、拍 Cosplay 畢業照

韓國的學生在畢業典禮當天有個特別的傳統,那就是往學校制服噴麵粉。這個習俗源自於韓國人脫離日本殖民統治時(colonization / settlement)的慶祝活動,流傳至今則成為韓國學生的另類成年禮(coming-of-age ceremony)。除此之外,韓國也有好幾所高中的學生會在拍攝畢業照時進行角色扮演(cosplay),讓求學時光得以用搞笑又極具創意的方式劃下句點。