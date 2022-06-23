有機作物栽培在台推行數十年，為何仍是地主和財團的專利？

文：謝岳呈

從幾年來國內食安問題陸續爆發，到2019年COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情肆虐全球，國人對於健康與食安的重視日益上升，在這樣的脈絡下，有機食品近十年更倏忽地成為炙手可熱的盤中飧，蔚為風潮。

然而，以農業立國的台灣，隨著都市化、經濟產值的追求以及國際化貿易的席捲，大部分民眾早已和土地斷裂，使得我們對於食物的來源、產業鏈漠不關心，提到上述的有機食品，民眾幾乎無法清楚的說出其優缺點，更遑解釋有機、慣行、無毒、自然農法等差異，使得健康飲食成為一種對抗氣候變遷、剷除環境惡化的意識形態。

在選購農產品時，外頭的包裝印有五花八門的驗證及標示，例如產銷履歷、有機驗證、綠保標章，甚至前幾年才退場的吉園圃等，令消費者摸不著頭緒到底什麼才對身體好？什麼農產品才吃得安心？

為此，筆者欲藉由本文章，介紹台灣幾種農法的差異，接著聚焦台灣有機農業及其驗證，期望讀者們透過本文能夠對台灣有機農業有更深的理解。

台灣主要農法「慣行農法」

慣行農業所使用的化學肥料其實並沒有完全地好或是壞，但因為許多農友在施用化肥時，常常過度施用，造成台灣地力衰退。根據台灣大學農藝系郭華仁教授指出，臺灣因慣行農業大量施用農藥與化肥，使得土地嚴重受到影響，產生諸如土地酸化、土壤硬化等問題，甚至不當的農藥使用，也讓田間生態受到相當嚴重的破壞。

另外，根據中研院楊秋忠院士在《上下游》的一篇文章所指出，許多台灣的農友經常是一大包一大包的「落肥」，並無根據各土地的使用情形做系統性的施肥，或經過科學的評估做精確的土壤規劃，導致土壤中好壞菌增長讓植物最主要的元素氮、磷、鉀急劇下降，便需要在作物生長時期給予更多的肥料，惡性循環下造成地力下降。

臺灣民眾普遍對於農藥也存在極大的誤解及不解，根據《農藥管理法》第五條規定，農藥為成品農藥及農藥原體，且用途在：

防除農林作物或其產物之有害物質者。 用於調節農林作物生長或影響其生理作用者。 用於調節有益昆蟲生長者。 其他經中央主管機關公告，列為保護植物之用者。

上述皆稱為成品農藥。換言之，只要符合上述定義，不管是天然、未經加工或是合成的皆為農藥的範疇。因此，諸如苦楝素、藜蘆鹼、除蟲菊等雖為天然殺蟲、殺菌劑，就法規而言仍為農藥的一環。

有機農法是什麼？

根據《有機農業促進法》第十六條第1、2項規定，農產品之生產、加工、分裝及流通過程，經有機轉型期農產品驗證合格者，始得以有機轉型期名義販賣、標示、展示或廣告。也就是說，「有機」屬於法定名詞，要以此名義販售農產品，必須經過16家驗證單位其中之一驗證，且核發有機驗證標章（雙軌認證，含政府標章及驗證機構標章），才能稱作是「有機農產品」。

Photo Credit: 謝岳呈

另外在農藥資材類之「有機農產品有機轉型期農產品驗證基準與其生產加工分裝流通及販賣過程可使用之物質」第二章之作物生產中可以看到，於有機栽培時可以使用對於病蟲害管理的物質（例如波爾多液），即為農藥的使用；對於土壤肥培管理，也在其中正面表列可用之化學物質範圍。

從以上可知，對於有機農產品的討論，須先了解討論有機農產品之栽培、加工、分裝還是流通的哪個環節，每一個步驟有其明確定義可用之相關物質，並不可概論有機農產品完全無法使用農藥以及化學肥料。

若要談論有機栽培的階段，則應該說明有機農產品農藥使用主要局限在天然物質及少數可使用的化學物質，可使用的肥料則主要為天然或一部分表列的化學肥料。

根據農委會（2022）公布的資料，目前台灣有機農業總面積佔耕地面積約為1%，不難看出，目前大多數農產品來源仍為慣行農業，有機農業從1999年821公頃至現在2022年的12153.9公頃，推行仍有相當大的努力空間。

製圖：行政院農業委員會農糧署 2004～2021台灣有機作物面積統計圖。

有機標章測定標準只是為了市場存在？

台灣大學農業化學系許正一教授表示，台灣因為地質條件關係，重金屬的自然背景值本來就會比較高，例如頁岩沖積平原的砷、鉻含量較高，總體來說，台灣砷、鉻、鎳背景值皆偏高，以台灣總體土壤的砷、鉻、鎳平均值（毫克／公斤）依序為18、50、60。

根據「土壤污染監測標準」第四條，參考台灣地質條件，表列金屬在土壤的監測上限，我們以許正一教授文中認為主要較高的三種重金屬為對象，依序上限值分別為砷30毫克／公斤、鉻175毫克／公斤、鎳130毫克／公斤。

根據法規若土壤重金屬超過監測標準，土地必須被監測，而超出管制標準時，若無特殊原因需公告整治場址不得使用。以台灣監測標準來看，應是參考台灣各地區氣候條件、地質背景所做出的上限規範。

在慈心有機驗證作業手冊 （民105年6月17日）中在附表二列出砷、鉻、鎳的土染檢測最高容許量（毫克／公斤）依序為15、10、10。若綜合上述關於許正一教授的文章以及台灣相關的監測標準，有機農業的認證或許有些太過嚴苛，以台灣土壤平均鉻來說，平均背景值為50毫克／公斤，而有機驗證標準值為10毫克／公斤。

簡而言之，台灣一半以上的土地（此處並無細分用地名目差異）申請有機驗證都不會通過。這樣的有機驗證標準在提出之際或許根本沒有細緻的討論，忽略農民的利益，只為了符合國際趨勢、市場機制甚至達成政府所謂的法規完善。

有機耕作是有錢人的專利？

「雖然政府大力推行有機農業，但是市場就是這麼大，有錢有地的財主通常能以量制勝，將通路打通，像是全聯、家樂福等都能看到集團式有機農場的身影，較小的有機農場只能跟其他小農場合作，販售給附近的學校或政府機構等，以收益的角度來說很難做大」（新北市某有機農場負責人，2022.05.26）

筆者實地訪問新北市某有機農場，其種植以蔬菜為主，例如日本地瓜葉、空心菜等，面積約為0.6公頃，是承租親戚農地並在桃園農改場的協助、財團法人國際美育自然生態基金會認證下成功建立有機農場。