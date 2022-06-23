有機作物栽培在台推行數十年，為何仍是地主和財團的專利？
我們想讓你知道的是
「有機蔬菜」時常被認為是健康、永續的代表，成為現今中上階層家庭選購時所必備的認證。但有機認證過高、未因地制宜的標準，卻將許多想嘗試有機作物栽培的小農擋在門外，在小農占比超50%的台灣，有機農法成為好聽卻又不切實際的目標。
文：謝岳呈
從幾年來國內食安問題陸續爆發，到2019年COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情肆虐全球，國人對於健康與食安的重視日益上升，在這樣的脈絡下，有機食品近十年更倏忽地成為炙手可熱的盤中飧，蔚為風潮。
然而，以農業立國的台灣，隨著都市化、經濟產值的追求以及國際化貿易的席捲，大部分民眾早已和土地斷裂，使得我們對於食物的來源、產業鏈漠不關心，提到上述的有機食品，民眾幾乎無法清楚的說出其優缺點，更遑解釋有機、慣行、無毒、自然農法等差異，使得健康飲食成為一種對抗氣候變遷、剷除環境惡化的意識形態。
在選購農產品時，外頭的包裝印有五花八門的驗證及標示，例如產銷履歷、有機驗證、綠保標章，甚至前幾年才退場的吉園圃等，令消費者摸不著頭緒到底什麼才對身體好？什麼農產品才吃得安心？
為此，筆者欲藉由本文章，介紹台灣幾種農法的差異，接著聚焦台灣有機農業及其驗證，期望讀者們透過本文能夠對台灣有機農業有更深的理解。
台灣主要農法「慣行農法」
慣行農業所使用的化學肥料其實並沒有完全地好或是壞，但因為許多農友在施用化肥時，常常過度施用，造成台灣地力衰退。根據台灣大學農藝系郭華仁教授指出，臺灣因慣行農業大量施用農藥與化肥，使得土地嚴重受到影響，產生諸如土地酸化、土壤硬化等問題，甚至不當的農藥使用，也讓田間生態受到相當嚴重的破壞。
另外，根據中研院楊秋忠院士在《上下游》的一篇文章所指出，許多台灣的農友經常是一大包一大包的「落肥」，並無根據各土地的使用情形做系統性的施肥，或經過科學的評估做精確的土壤規劃，導致土壤中好壞菌增長讓植物最主要的元素氮、磷、鉀急劇下降，便需要在作物生長時期給予更多的肥料，惡性循環下造成地力下降。
臺灣民眾普遍對於農藥也存在極大的誤解及不解，根據《農藥管理法》第五條規定，農藥為成品農藥及農藥原體，且用途在：
- 防除農林作物或其產物之有害物質者。
- 用於調節農林作物生長或影響其生理作用者。
- 用於調節有益昆蟲生長者。
- 其他經中央主管機關公告，列為保護植物之用者。
上述皆稱為成品農藥。換言之，只要符合上述定義，不管是天然、未經加工或是合成的皆為農藥的範疇。因此，諸如苦楝素、藜蘆鹼、除蟲菊等雖為天然殺蟲、殺菌劑，就法規而言仍為農藥的一環。
有機農法是什麼？
根據《有機農業促進法》第十六條第1、2項規定，農產品之生產、加工、分裝及流通過程，經有機轉型期農產品驗證合格者，始得以有機轉型期名義販賣、標示、展示或廣告。也就是說，「有機」屬於法定名詞，要以此名義販售農產品，必須經過16家驗證單位其中之一驗證，且核發有機驗證標章（雙軌認證，含政府標章及驗證機構標章），才能稱作是「有機農產品」。
另外在農藥資材類之「有機農產品有機轉型期農產品驗證基準與其生產加工分裝流通及販賣過程可使用之物質」第二章之作物生產中可以看到，於有機栽培時可以使用對於病蟲害管理的物質（例如波爾多液），即為農藥的使用；對於土壤肥培管理，也在其中正面表列可用之化學物質範圍。
從以上可知，對於有機農產品的討論，須先了解討論有機農產品之栽培、加工、分裝還是流通的哪個環節，每一個步驟有其明確定義可用之相關物質，並不可概論有機農產品完全無法使用農藥以及化學肥料。
若要談論有機栽培的階段，則應該說明有機農產品農藥使用主要局限在天然物質及少數可使用的化學物質，可使用的肥料則主要為天然或一部分表列的化學肥料。
根據農委會（2022）公布的資料，目前台灣有機農業總面積佔耕地面積約為1%，不難看出，目前大多數農產品來源仍為慣行農業，有機農業從1999年821公頃至現在2022年的12153.9公頃，推行仍有相當大的努力空間。
有機標章測定標準只是為了市場存在？
台灣大學農業化學系許正一教授表示，台灣因為地質條件關係，重金屬的自然背景值本來就會比較高，例如頁岩沖積平原的砷、鉻含量較高，總體來說，台灣砷、鉻、鎳背景值皆偏高，以台灣總體土壤的砷、鉻、鎳平均值（毫克／公斤）依序為18、50、60。
根據「土壤污染監測標準」第四條，參考台灣地質條件，表列金屬在土壤的監測上限，我們以許正一教授文中認為主要較高的三種重金屬為對象，依序上限值分別為砷30毫克／公斤、鉻175毫克／公斤、鎳130毫克／公斤。
根據法規若土壤重金屬超過監測標準，土地必須被監測，而超出管制標準時，若無特殊原因需公告整治場址不得使用。以台灣監測標準來看，應是參考台灣各地區氣候條件、地質背景所做出的上限規範。
在慈心有機驗證作業手冊 （民105年6月17日）中在附表二列出砷、鉻、鎳的土染檢測最高容許量（毫克／公斤）依序為15、10、10。若綜合上述關於許正一教授的文章以及台灣相關的監測標準，有機農業的認證或許有些太過嚴苛，以台灣土壤平均鉻來說，平均背景值為50毫克／公斤，而有機驗證標準值為10毫克／公斤。
簡而言之，台灣一半以上的土地（此處並無細分用地名目差異）申請有機驗證都不會通過。這樣的有機驗證標準在提出之際或許根本沒有細緻的討論，忽略農民的利益，只為了符合國際趨勢、市場機制甚至達成政府所謂的法規完善。
有機耕作是有錢人的專利？
「雖然政府大力推行有機農業，但是市場就是這麼大，有錢有地的財主通常能以量制勝，將通路打通，像是全聯、家樂福等都能看到集團式有機農場的身影，較小的有機農場只能跟其他小農場合作，販售給附近的學校或政府機構等，以收益的角度來說很難做大」（新北市某有機農場負責人，2022.05.26）
筆者實地訪問新北市某有機農場，其種植以蔬菜為主，例如日本地瓜葉、空心菜等，面積約為0.6公頃，是承租親戚農地並在桃園農改場的協助、財團法人國際美育自然生態基金會認證下成功建立有機農場。
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綠美圖上梁！台中水湳「中央公園特區」啟動，含金量更勝七期
我們想讓你知道的是
隨著都市綠洲概念崛起，台中水湳經貿園區開發備受矚目，環擁「台中綠肺」美名的中央公園、齊列的普立茲克建築，由區內最高豪宅「豐邑 PARK ONE」引領房市，形塑全台最美的國際重劃區。
結合美術館及圖書館共構的世界級地標「台中綠美圖」，座落於水湳經貿園區，於今年5月11日完成上梁，由兩大普立茲克建築獎得主、日本知名建築師妹島和世與西澤立衛操刀設計，坐擁中央公園綠帶環繞，將體現國內首座「公園中的圖書館、森林中的美術館」，主體工程預計今年底竣工，2025年正式開館。
「水湳經貿園區」總開發面積達254公頃，以67公頃中央公園綠海串聯經貿、文商、文教、創研、生態住宅五大專用區，不僅規劃完善，園區內更匯集公共建設及國際建築，被譽為全台最具國際競爭力的重劃區，發展性有目共睹。
水湳機場華麗轉身，綠海為王超越南北
水湳經貿園區前身為水湳機場原址，具備大面積國有土地的特殊條件，政府斥資500億元打造中央公園、水湳國際會展中心、水湳轉運中心、中台灣電影中心等公共設施，產業、藝文、交通並駕齊驅，受惠重大建設先行，預估10年內將轉身完整新都心。
綜觀全台，唯獨台北松山機場與水湳經貿園區相似，雖遷移話題浮出檯面多年，至今仍謂海市蜃樓。萬群地產開發董事長謝坤成接受專訪，憑著多年房市經驗分析：「大台北生活圈缺乏土地好好重劃，如果將松山機場規劃為經貿科技與住宅，價值可望超越信義計畫區；回頭看台中，水湳經貿園區就具備如此優勢，未來也難以複製。」
值得關注的是，都市綠洲儼然成為全球各大城市不可或缺的發展要素，如紐約中央公園、倫敦海德公園、東京新宿御苑等，高綠覆結合商業重鎮，連帶周邊房市相輔相成，可見名流聚居、一線豪宅林立；國內目前當屬台北大安森林公園擁26公頃綠地、高雄美術特區41公頃、七期新市政中心13公頃，坐實三大豪宅聚落。
如今水湳中央公園好比2.6個大安森林公園，躍升全台最大綠地，謝坤成也形容「這一次，台中人終於不用羨慕歐美人士，回家就是住進綠帶。」
劃開水湳天際線，「豐邑 PARK ONE」引進中日德建築智慧
於水湳經貿園區占地不到10%的文商區，堪稱「中央公園特區」最精華地段，相較位於中央公園首排「文商一」建築限高100米，第二排「文商二」樓高可達160米，具備更大的建築揮灑空間，珍稀土地吸引品牌建商卡位插旗，描繪同時擁抱水湳中央公園及大肚山景的綠意住宅，獨特優勢助攻房市，預計區域行情將突破百萬大關，躍升台中最精華地段。
一探中央公園特區，首發登場為重量級大案「豐邑 PARK ONE」，豐邑機構秉持獨到選地眼光，該基地位於啟航路、經貿五路口，是水湳唯一正對公園且雙面臨路角地，周邊中央公園宛若社區中庭、緊鄰的綠美圖就如專屬公設；全案規劃53-57坪三房產品及61-74坪四房產品，以地上34層、地下7層建築，成為目前園區內最高指標豪宅，擘劃最美天際線。
七座普立茲克建築是水湳最大亮點，「豐邑 PARK ONE」也集結中、日、德三大建築團隊聯手打造。其中，特別延請隸屬德國IGI STUDIO、喜達屋酒店集團指定設計師Ines Gerlach操刀，跳脫用色框架，創造歷久彌新的公共空間；以及曾主導礁溪老爺酒店的日本高野景觀設計師石村敏哉、執手過總統府及圓山飯店的國際首席燈光設計師姚仁恭，結合中央公園意象，共同刻劃世代好宅。
豐邑機構同步展現全台唯一擁有五星級飯店體系的軟實力，將「新竹豐邑喜來登大飯店」五星級飯店管理帶入建案中，由內而外有別一般豪宅層次，更一舉拿下綠建築標章、低碳建築認證、智慧建築標章及耐震標章四大殊榮，實至名歸。
水湳金三角啟動，「台中第五大道」立足七期之上
論起台中豪宅聚落，七期重劃區仰賴企業、政府齊心，歷時25年形塑高樓簇擁的建築天際線，成為台中獨一無二的美景，無奈礙於腹地受限，同時予人水泥叢林的壓迫感，讓謝坤成不禁感慨：「七期是政府和地主妥協的成果，天際線著實很美，但大量新古典風格建築複製貼上，景觀已經越來越侷促，不如十年前來得迷人。」
反觀水湳經貿園區具備高綠覆優勢，尤以「中央公園特區」所處的北端，重大建設包括水湳轉運中心、國際會展中心及綠美圖，象徵交通、產業、藝文金三角，且擁有聯通市區及中部科學園區的中科路，加上新光三越、環球購物中心進駐話題以及六星級國際酒店招商計畫加持，中台灣房地產專家深入剖析，「論發展速度抑或含金量，水湳應在七期之上，未來有望複製美國紐約第五大道、東京表參道的「精品大道」模式，與台北信義區互別苗頭！」