線上看診、取得藥物不容易，身心科患者確診被隔離拿藥怎麼辦？

住在新北市的李小姐因為有泛焦慮症，長期服用身心科藥物，6月時她在準備到身心科診所前回診前，確診了covid19；居家隔離的她和平常看診的身心科診所反應，不過身心科診所既不能線上看診領藥，也不能由家人代領；她轉往兩間不同的大醫院都求助無門，最後透過耳鼻喉科診所開處方箋才領到藥物。

台灣精神醫學會，在桃園中壢開業的陳炯旭陳醫師說明，身心科的看診更需要面對面的評估病患狀況；指揮中心針對慢性病患者有家人代為領藥的相關公告，以身心科需要長期用藥的狀況來說，診所也都有相關因應措施，以他自己的診所為例，就有針對不同條件的病患來處理看診及領藥；病人確診時如果要拿藥，就目前的制度來說，「應該沒有任何一扇門是關上的」。

身心科患者的難題：藥物難取得替代品、固定吃不能停

李小姐表示，一開始身心科診所告訴他，不能線上看診，也沒辦法由家人代領，建議他到大醫院的身心科掛號，就可以線上看診領藥；他透過健康益友app掛號後，結果該醫院在看診前通知，因為她從未到該醫院看診，初診沒有病歷紀錄，不能線上看診領藥。

李小姐被建議轉往另外一間大型醫院的急診室，她打電話到急診室，不過當時雙北地區的醫院量能十分緊繃，急診室告訴他，因為李小姐所在位置距離他們較遠；沒辦法處理她需要線上看診領藥的需求。李小姐說，當時她覺得自己被踢來踢去，沒人能幫她，確診人身體不舒服，加上身心症狀，整個人難過又無助。

李小姐後來又轉回原本的身心科診所，這一次才在診所建議下，在附近的耳鼻喉科掛號線上看診，然後透過耳鼻喉科開了1週份的身心科藥物。李小姐不解的是，為何一定要透過耳鼻喉科才能開藥？且為何診所不能一開始就轉介可以開藥的診所？讓她在大醫院的迴圈中求助無門。

雖然疫情開始後，線上心理諮商已經越來越普及，不過詢問幾位長期服用身心科藥物的確診者後發現，「身心科診所」開放線上看診領藥的狀況遠不如耳鼻喉科、家醫科診所普遍。李小姐服用某種抗焦慮藥物已經有4個多月，這次遇到確診，藥又剛好快吃完，無法當面看診就讓她陷入困境。

一位同樣有服用身心科藥物的邱小姐解釋，身心科的藥不像感冒症狀藥物，不是沒症狀就可以停藥不吃，大部分吃了就要穩定服用，不能任意停藥；對於需要如果要穩定用藥的病患來說，必須一直定期回診，由醫師開立處方箋才能領藥。

「管制藥物」是主因之一，身心科也不易「線上看」

身心科用的藥物大部分都是管制藥物。管制藥物需要「本人」現場看診，才能開處方箋領藥。這些藥物不像感冒藥可以在藥局找到類似的替代品，沒有處方箋也不可能買得到。

管制藥品一般常見於「麻醉性止痛藥」、「安眠藥」、「精神科用藥」、「鎮靜劑」等藥物。 因為這類藥局對人體神經系統有相當之持續性影響，或可能具成癮性有濫用之顧慮，所以醫療院所對於此類藥均加強管制與管理，所以所有管制藥品均需造冊列管，每顆管制藥品使用均需有醫師處方箋才可領用。

台灣精神醫學會，在桃園中壢開業的陳炯旭陳醫師則進一步說明，對精神科來說，不是只有拿藥而已；從病人進入診間開始，言行舉止都是評估個案的參考，病人今天有沒有擦口紅、服裝、表情，甚至他講話的語氣；有些個案會隱藏情緒，因為在同一個空間的氣氛，讓醫生看到他的狀況，加上個案對醫生的熟悉，可以在面對面的時，醫生才能深入了解個案狀況給予評估；這些線上看診完全做不到。

陳炯旭表示，線上看診經常遇到的問題，包括病患所處環境並不如診所自在，例如可能在工作中，所以只能在樓梯間通話，或是因為家中網路通關係，只能在客廳進行線上看診，有些個案的問題就是跟家人相處的問題，在客廳就不可能去談；他自己實務上就發現，不少個案在線上看診的經驗都不是很好。陳炯旭坦言，身心科線上看診的大概能滿足 就只有用藥而已，其他事情是做不太到的。

身心症患者被隔離該怎麼辦？

一位在6月確診的網友小彎表示，她自己也是長期服用身心科藥物，她固定看診的身心科診所的在他確診時的辦法是，請家人到診所現場掛號後，在診間打電話給在家隔離的自己，讓她和醫生通話，並簽名一份同意書，多一道確保程序，後來診所有讓家人代為領藥回家。

網友花花則表示，她是長時間服用安眠藥物，日前確診時她也一度擔心沒有辦法繼續領藥，會每天都睡不著，後來因為她住進集中檢疫所隔離，是透過掛號家醫科線上看診，醫院開藥後由集中檢疫所的護理師代為領藥送藥。

邱小姐表示，因為身心科藥物通常吃固定一種，加上不能停藥要一直服用；所以她在這波疫情之前就有準備，和身心科診所討論後，也找好隔離時家附近可以線上看診的診所，確認對方願意幫忙開藥；她認為這和長輩慢性病需要長期用藥、癌症患者需要固定服用標靶藥物相同，「要先針對自己可能發生的問題做預防」，畢竟管制藥物取得不易。

衛福部在去年7月時，統整了中華民國醫師公會全國聯合會推薦的80家具精神科診療科別之診所，協助於疫情期間執行通訊診療，屬於居家隔離、居家檢疫或自主健康管理者：病人可以透過地方衛生局，由衛生局轉介至指定視訊診療之醫療機構安排看診。而一般民眾至中央流行疫情指揮中心解散日為止，得視訊診療；慢性病複診病人，經醫師評估病情穩定可採電話問診。不過像是健康益友app中就沒有相關資訊。