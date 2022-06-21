疑因北京打壓遊戲業「暗黑破壞神」新遊戲推遲發行，網易股價暴跌
我們想讓你知道的是
疑因北京當局對遊戲產業的打壓，網易遊戲宣佈與動視暴雪合作的「暗黑破壞神：永生不朽」遊戲延後發佈，這也導致網易在港掛牌股價，創下9個月來最大跌幅。
文：德國之聲中文網、法新社、路透社
中國當局過去一段時間廣泛打壓科技及網路公司，甚至凍結發放遊戲許可執照數月，直至最近才慢慢鬆綁。不過中國網易開發的「暗黑破壞神：永生不朽」（Diablo Immortal）手機遊戲疑似因為這些措施，在中國延後推出，導致其股票暴跌，週一（20日）創下9個月來最大跌幅。
網易週日（19日）表示，該公司和動視暴雪（Activision Blizzard Inc.）合作開發的手機遊戲「暗黑破壞神：永生不朽」原定23日在中國發行，將會延期。
該消息傳出後，網易股價下跌了超過10%，是過去9月以來的最低水準。事實上，在中國對遊戲公司限制持續的情況下，該公司去年已因此縮小了其辦公室規模。
今年4月，北京宣佈公佈了新一批遊戲發行許可，網易當時在美國上市的股票市值增長了8%。時隔近兩個月，中國6月初再批准60款國產網絡遊戲發行，但包括網易在內，騰訊及嗶哩嗶哩等行業巨頭都未出現在名單中。
網易的解釋
在週日發佈的聲明中，網易表示，手遊推遲發佈是為了進一步優化用戶的遊戲體驗。聲明寫道：「我們相信正式發佈的版本的遊戲體驗會更順暢，我們會給大家帶來更好的遊戲內容」。
此外，「暗黑破壞神：永生不朽」的微博官方帳號也在上週遭停權。《中央社》指出，帳號頁面顯示「違反相關法律法規」，但並未多作解釋。
據悉，該遊戲已在美國和英國發行，但到目前為止還沒有在中國國內市場推出。目前尚未確定遊戲會何時發行。
《路透社》分析，「暗黑破壞神：永生不朽」發佈日期仍無法確定，可能與中國一年來對其遊戲產業的打擊有關。
但有分析師認為，這次延後並非北京當局再度緊縮遊戲發行商的跡象。瑞聯銀行（Union Bancaire Privée）高級分析師Vey-Sern Ling表示：「這比較是針對網易。」
《中央社》則引述摩根士丹利（Morgan Stanley）分析師在報告中稱，在最糟的情況下，「暗黑破壞神：永生不朽」可能演變為所謂的黑天鵝事件，類似騰訊的手遊「DnF Mobile」。「DnF Mobile」原定2020年8月發行，但在騰訊表示公司必須升級防沉迷系統後，從未在中國推出。
中國管制遊戲產業
中國的遊戲市場受到當局高度監管，所有遊戲公司都必須獲得官方許可才能在中國發行。
北京當局為了打擊全國青少年對遊戲成癮，對18歲以下的青少年限制遊戲時間。監管機構過去一段時間停止審批新的遊戲許可證，直至今年疑似為了緩解經濟壓力才再次審批新的發行准證。
去年，中國官方《新華社》旗下的《經濟參考報》撰文稱，網路遊戲是毒害青少年一代的「精神鴉片」和「電子毒品」，任何企業都不應以此作為盈利的手段。
遊戲產業重鎮
亞洲是遊戲產業的重鎮。世界上最大的網路遊戲公司中，約有76%來自中國、日本和韓國。
韓國訂定相關規定以控制其科技產業，特別是針對遊戲開發公司。2011年，該國頒布了法律要求遊戲平台在上午12點到6點之間，禁止16歲以下的用戶使用，但2021年撤回該法律。就在同一年，中國對對遊戲玩家進行了一波新的限制。
© 2022年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。
相關文章：
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：Alex
核稿編輯：
Tags：
危機即轉機！後疫時代企業必修：6/30 AWSome Day線上雲端培訓日，免費報名中
我們想讓你知道的是
疫情正大力促進數位轉型，而我們只能選擇跟上。免費報名全球雲端服務供應龍頭AWS於6月30日下午舉辦的「AWSome Day線上雲端培訓日」，展開雲端之旅重要第一步。
台灣疫情升溫，每日確診人數已破萬人大關，愈來愈多民眾被匡列居家隔離，遠端工作、混合辦公模式成為企業不得不採取的措施。此時此刻，台灣才正要體驗過去兩年國外經歷過的「疫情現實」，這也意味著企業必須立刻採取行動進入雲端、展開數位轉型；而個人也必須提升雲端技能，以維持在疫情時代的競爭力。
為了幫助企業／個人能迅速具備數位轉型思維與基礎技能，雲端服務供應商龍頭AWS（亞馬遜網路服務公司）於6月30日下午舉辦「AWSome Day線上雲端培訓日」，開放任何想了解雲端服務與數位轉型的人士免費報名參加。
疫情正大力促進數位轉型，而我們只能選擇跟上。
企業上雲、數位轉型是必然趨勢
網路時代與經濟全球化，企業必須不斷創新與成長，才能在市場上保有生存空間與競爭力。而數位轉型的思維、善用雲端工具，是必然的趨勢。數位轉型是一趟漫長且無止盡的路，而且幾乎當代所有的企業（無論規模大小）都必須迎接這項考驗；「數位轉型」意味著善用科技工具，為每一項任務帶來最有彈性且高效率的結果。
對此，Amazon web services（亞馬遜網路服務公司）從很早開始便分享自身經驗與雲端服務技術，帶領全球包含輝瑞、Meta臉書及BMW等知名企業踏上數位轉型及創新之路，邁向穩定的成功。具體而言，AWS可以幫助企業做到至少這三件事：
- 花更少的時間來構建與管理IT基礎架構，使企業專注本業創新
- 將地端固定成本（資料中心、實體伺服器等）轉化變動費用，透過規模經濟大幅節省企業支出
- 提供高可用、高擴展具彈性的雲端服務與技術，因應企業各種業務需求
AWS雲端服務能為企業帶來最安全、節省的解決方案
對初探雲端世界或數位轉型剛起步的使用者來說，常見的迷思不外乎是「資安、費用」兩大項，對此，AWS也都給予真實且有效的回應。AWS作為全球數一數二的雲端供應服務商，資安等級不言而喻，AWS打造的核心基礎架構可滿足軍隊、全球銀行及其他高度機密組織的安全性需求。支援90項安全標準和合規認證，且儲存客戶資料的所有117項AWS服務均提供加密該資料的能力。
此外，AWS更不斷創新功能，確保資安維護無虞。而採用AWS的雲端服務，是依據實際雲端服務使用量採取實支實付，更能幫企業節省成本。AWS提供跨產業、跨規模、跨技術的雲端服務，無論是廣告行銷、金融服務、遊戲技術、媒體娛樂的產業需求，或是尋找分析和資料湖、機器學習、無伺服器運算、儲存等解決方案，都能在AWS找到解答，甚至進一步透過AWS獲得來自全球的資源與合作夥伴。
因此，無論是資訊主管、IT及技術經理、開發團隊、工程師，或是毫無背景但有志成為雲端技術服務的從業人員，甚至雲端小白，都能在6月30日AWSome Day線上雲端培訓日有所收穫，為自身企業需求開啟重要的第一步。
立即報名6月30日AWSome Day線上雲端培訓日，展開雲端之旅
總之，AWS雲端服務的強大功能與優勢，唯有親身體驗才知道。在AWS定期舉辦專為入門者打造的「AWSome Day雲端培訓日」中，將有原廠資深課程講師深入淺出地實作示範，一步步帶領大家了解雲端技術以及AWS服務，並且一一破解雲端議題相關的迷思。此外，報名活動並全程參與線上培訓者，還有多重好禮與抽獎機會（詳見下圖），歡迎對雲端世界有興趣的初心者報名參加。