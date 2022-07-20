柯文哲任內最後一次雙城論壇，致詞提「共機擾台」，上海市長龔正：兩岸交流離不開共同政治基礎
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柯文哲今年的致詞內容提及共機擾台、陸方擋台灣農產品等，並直言「傷害兩岸民眾之間的感情」；上海市長龔正則說這些問題「在過去都曾經得到了很好的解決」「這些問題也再次證明兩岸交流離不開共同的政治基礎」
（中央社）台北市長柯文哲任內最後一次台北上海雙城論壇昨（19）日落幕，他致詞提共機擾台等，態度較往年強硬。柯文哲會後表示，因疫情無法實體拜訪「很多東西要拿到檯面上講」。
今年的台北上海雙城論壇上午視訊登場，這也是因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，第3年以視訊方式舉行。
柯文哲今年的致詞內容提及共機擾台、陸方擋台灣農產品等，並直言「傷害兩岸民眾之間的感情」；上海市長龔正致詞時則說這些問題「在過去都曾經得到了很好的解決」「這些問題也再次證明兩岸交流離不開共同的政治基礎」。雙方相較去年，在政治面更有直球對決的味道。
柯文哲會後接受媒體聯訪時被問及，今年對陸方態度較以往明顯強硬許多，是否受到外界壓力、或又是因任期將屆已沒包袱、還是碰到選舉年的緣故。
柯文哲回應「我也不是現在才講」，以前還可以實體造訪上海的時候，很多要溝通的事吃飯時或私底下講得更多，「我相信會傳達到上面去」，既然因為疫情只能線上辦論壇，那很多東西只好拿到檯面上講。
柯文哲直言「今天只是表達一些台灣人民不爽的地方」，例如若中國大陸要禁台灣農產品，總是要說明是按照哪條規則、給多久觀察期等，很多說停就停的做法就是會造成台灣人民不爽。柯文哲表示，對於雙城論壇的邏輯是「兩岸關係不好才要辦」，雙方互相有意見的地方拿出來溝通，可以處理掉8成的問題，解決了平時累積的小問題，大問題才會減少，現在兩岸互相討厭、平常不來往，他覺得不好。
另外，柯文哲曾表示共機擾台「定義」不明，民進黨台北市長參選人陳時中認為是「強辯」。媒體問及此事時柯文哲回「陳時中要嘛就直接講他上任不要辦、有本事就上任以後把台北的中國商人全部趕回去」。柯文哲反問共機擾台是總統職責還是台北市長職責，「每天在叫共機擾台，你沒有辦法解決，這是我們的問題嗎？是我要去面對的問題嗎？」面對中國大陸的態度要務實、不要打高空，不要嘴巴講一套、實際做另一套。
上海市長龔正：兩岸交流離不開共同政治基礎
上海市長龔正致詞時表示，兩岸交流離不開共同的政治基礎，兩岸關係嚴峻複雜時，兩市仍持續舉辦論壇，是為了增進雙方的理解。
2022上海台北城市論壇於昨天上午在兩地登場。今年由台北主辦，採視訊方式進行，上海和台北都設有會場。台北市市長柯文哲首先於會中致詞，隨後，上海市長龔正在上海主會場致詞。
龔正致詞時指出，近兩年面對複雜的台海局勢和疫情情勢，在雙方共同努力下，雙邊的人民交流並未間斷。「充分說明雙城交流改變的是形式，不變的是初心，交流合作、共融發展始終是兩岸民眾的心聲。」
柯文哲致詞時提到陸方阻擋台灣農產品、共機擾台、台灣參與WHA受阻，傷害兩岸民眾感情。
龔正在致詞時回應：
柯文哲提到兩岸交流的一些問題，這些問題在過去都曾經得到很好的解決，「這些問題也再次證明兩岸交流離不開共同的政治基礎，兩岸關係嚴峻複雜時，兩市仍堅持舉辦論壇，是為了增進雙方的理解，為改善兩岸關係累積善意。」
雙城論壇今年邁入第12屆，龔正致詞時也在細數過去雙城論壇成果，包含已經簽署了39項城市交流的備忘錄，橫跨文化、教育、科技、衛生、體育和旅遊產業等，成為了兩個城市長期交流的基礎。龔正強調，台北的城市治理精細、生態環境宜居、人文底蘊深厚，有許多值得上海學習的先進理念和生動案例，期待和台北分享經驗，加強合作。
龔正也不忘強調，秉持兩岸一家親，「一如既往地關心台胞、台企在滬發展，為台胞在上海學習、就業、生活、創業提供更多的便利。」
由於本屆雙城論壇舉行的時間較趕，無法落實提前閉環管理，因此上海主會場只安排政府官員、受邀與會的嘉賓入場，媒體與其餘相關人員無法進入主會場，而是被安排在分會場，藉由視訊的方式觀看上海與台北兩個會場的情形，藉此報導。
雙方簽署3項合作備忘錄
台北上海雙城論壇昨天以視訊舉辦，北市副市長彭振聲、上海市常務副市長吳清以「節能減碳、淨零排放」發表演講，兩市並簽循環經濟、智慧交通及圍棋運動3項合作備忘錄。
雙城論壇2010年在前台北市長郝龍斌任內開始，每年由台北、上海輪流主辦，並安排晚宴及參訪交流行程，但受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，2020年起改視訊辦理，逐漸縮減規模。
今年雙城論壇由台北市主辦，依舊視訊登場，以「韌性、永續、人文」為主題，北市副市長彭振聲、上海市常務副市長吳清以「節能減碳、淨零排放」發表演講，相互分享兩市面對氣候變遷挑戰因應政策及具體作為，期盼在全球淨零排放路徑上共盡一分心力。
雙方並簽署循環經濟、智慧交通及圍棋運動等3項合作備忘錄。北市府表示，在循環經濟方面，雙方不定期分享兩市循環經濟政策推動相關資訊、經驗與成果分享，實質促進產官學界交流。
在智慧交通方面，雙方互相分享智慧交通推動經驗及成果，互邀參與對方城市舉辦智慧交通相關活動；在圍棋運動方面，將推動兩市圍棋運動賽事，共同提升選手競技水準，增進教練等專業人員交流。
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責任編輯：李秉芳
核稿編輯：翁世航
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【享受人生EP.5 】誰說降血糖只能靠飲食控制？新陳代謝科劉漢文醫師教你治療糖尿病不遲「胰」！
我們想讓你知道的是
若要疾病康復，病人除了要有病識感，更要對致病原因有正確認識，才能接受精準的治療方式，糖尿病患者也不例外。藉由萬芳醫院新陳代謝科劉漢文醫師在《享受人生》Podcast裡的分享，將能幫助糖友更了解胰島素的重要性，及早使用將可獲得妥善治療！
台灣每年新發生的糖尿病個案數高達16萬人，其中絕大多數是第二型糖尿病。目前糖尿病治療藥物除了口服降血糖藥物外，注射胰島素仍是糖尿病治療中重要的方法之一，可幫助患者直接補充胰島素，幫助胰臟喘息。但是根據調查顯示*1，國人僅有12%糖友使用胰島素，使用率遠低於歐美國家，原因不外乎是糖友對胰島素存在錯誤的迷思。
本集《享受人生》探討糖尿病的治療觀念與方法，邀請到萬芳醫院新陳代謝科的劉漢文醫師與我們分享。
收聽連結：
認識胰島素作用原理 了解注射胰島素的好處
萬芳醫院新陳代謝科劉漢文醫師指出：「我們身體調控血糖最主要的荷爾蒙是胰島素，而胰島素是胰臟β細胞分泌出來的，第二型糖尿病核心致病原因就是胰島素阻抗，以及胰島素分泌能力缺失。」舉例來說，一單位胰島素可以降十毫克血糖，讓血中糖分進到細胞裡面，被細胞利用代謝儲存能量，但因為胰島素阻抗，一單位胰島素只降了五毫克血糖，於是刺激β細胞分泌出更多胰島素讓血糖降下來。當血糖已經超過β細胞能夠負擔的程度，長時間賣力工作很容易疲勞，導致β細胞衰退。「這時如果適時有外來胰島素介入，補自己胰島素不足、讓β細胞休息，可以讓β細胞功能維持更久。蠻多患者注射胰島素半年、一年後就可以停掉，這也是及早注射胰島素的好處之一。」
- 01:32 第二型糖尿病致病成因
- 15:19 胰島素作用原理
即使如此，劉漢文略帶遺憾地說，臨床上跟病人提注射胰島素時，病人會非常抗拒，因為大家總以為注射胰島素代表腎臟壞掉，或一開始用就要一直用下去，其實這些都是錯誤迷思。「事實上是因為較少病人接受這種皮下注射的方式，大家都等到糖尿病控制不了、已經產生慢性併發症了才願意注射胰島素，那麼當然看到注射胰島素的病人都是很嚴重的。其實當糖友發現口服藥控制效果沒那麼好時，就可以及早注射胰島素控制血糖，減少併發症發生的機會。」
- 05:32 對胰島素的迷思與錯誤的認知
實例見證：糖化血色素九的阿嬤在注射胰島素後終於好轉
有一位七十幾歲阿嬤，她使用口服藥七、八年治療糖尿病，卻一直沒有控制得很好，糖化血色素高達九點多。劉漢文建議阿嬤要注射胰島素，但每次她都拒絕。有次阿嬤終於同意打看看，於是劉漢文便教她打長效胰島素，並指導她如何一邊觀測血糖一邊在家調整劑量，結果注射之後不僅糖化血色素降到七點多，也沒有為阿嬤生活帶來什麼困擾。「病人吃藥那麼久都沒有效果，就代表她身體需要胰島素幫助控制血糖。其實很多病人是因為怕打針怕痛而抗拒，他們不知道注射胰島素的針很短很細，不是像抽血那種針。我的經驗是怕痛的人開始打就不會再怕了，只需要突破一開始的心理關卡。」
- 09:42 糖友的案例分享
- 13:04 害怕打「針」的原因
去除不理性的恐懼與迷思 才能正確治療糖尿病
目前糖尿病治療包括飲食控制、運動控制、藥物這三個主要層面，但是糖尿病並非都是吃出來的，所以要適時透過藥物治療，其中包含口服與注射這兩種方法。而注射的人工合成胰島素，其分子結構與身體分泌的幾乎一模一樣，並且透過改變胺基酸排列，讓它有不同作用時間與效果，包括速效型、短效型、中效型、長效型與混合型等。短效胰島素負責控制餐後血糖，要與吃飯時間相互配合；長效胰島素則負責控制空腹血糖，與吃飯時間沒有關係，只要自己固定一個時間打就好。
- 02:28 糖尿病治療方式有三個最主要層面
- 03:38 治療糖尿病的藥物包含口服與注射型藥物
- 08:01 胰島素的種類
劉漢文建議病人，在剛發現有血糖很高、小便很多、容易口渴、體重減輕、容易累等糖尿病症狀時，就可以使用口服藥加上注射胰島素，這樣血糖便可以很快降下來，且依據病情未來不一定要一直使用；若是已經罹患糖尿病很久、身體分泌胰島素的能力已經退步，更要注射胰島素，以免拖太久讓腎功能惡化或產生其他併發症。「其實現在糖尿病衛教越來越好，民眾逐漸知道胰島素的正確觀念，近年建議病人注射胰島素的成功率已經上升。所以我們更要持續努力，讓病人重新擁抱美好生活，不再被糖尿病的陰影壟罩！」
- 17:16 注射胰島素時機的介紹