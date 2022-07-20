柯文哲任內最後一次雙城論壇，致詞提「共機擾台」，上海市長龔正：兩岸交流離不開共同政治基礎

（中央社）台北市長柯文哲任內最後一次台北上海雙城論壇昨（19）日落幕，他致詞提共機擾台等，態度較往年強硬。柯文哲會後表示，因疫情無法實體拜訪「很多東西要拿到檯面上講」。

今年的台北上海雙城論壇上午視訊登場，這也是因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，第3年以視訊方式舉行。

柯文哲今年的致詞內容提及共機擾台、陸方擋台灣農產品等，並直言「傷害兩岸民眾之間的感情」；上海市長龔正致詞時則說這些問題「在過去都曾經得到了很好的解決」「這些問題也再次證明兩岸交流離不開共同的政治基礎」。雙方相較去年，在政治面更有直球對決的味道。

柯文哲會後接受媒體聯訪時被問及，今年對陸方態度較以往明顯強硬許多，是否受到外界壓力、或又是因任期將屆已沒包袱、還是碰到選舉年的緣故。



柯文哲回應「我也不是現在才講」，以前還可以實體造訪上海的時候，很多要溝通的事吃飯時或私底下講得更多，「我相信會傳達到上面去」，既然因為疫情只能線上辦論壇，那很多東西只好拿到檯面上講。

柯文哲直言「今天只是表達一些台灣人民不爽的地方」，例如若中國大陸要禁台灣農產品，總是要說明是按照哪條規則、給多久觀察期等，很多說停就停的做法就是會造成台灣人民不爽。柯文哲表示，對於雙城論壇的邏輯是「兩岸關係不好才要辦」，雙方互相有意見的地方拿出來溝通，可以處理掉8成的問題，解決了平時累積的小問題，大問題才會減少，現在兩岸互相討厭、平常不來往，他覺得不好。

另外，柯文哲曾表示共機擾台「定義」不明，民進黨台北市長參選人陳時中認為是「強辯」。媒體問及此事時柯文哲回「陳時中要嘛就直接講他上任不要辦、有本事就上任以後把台北的中國商人全部趕回去」。柯文哲反問共機擾台是總統職責還是台北市長職責，「每天在叫共機擾台，你沒有辦法解決，這是我們的問題嗎？是我要去面對的問題嗎？」面對中國大陸的態度要務實、不要打高空，不要嘴巴講一套、實際做另一套。

上海市長龔正：兩岸交流離不開共同政治基礎

上海市長龔正致詞時表示，兩岸交流離不開共同的政治基礎，兩岸關係嚴峻複雜時，兩市仍持續舉辦論壇，是為了增進雙方的理解。

2022上海台北城市論壇於昨天上午在兩地登場。今年由台北主辦，採視訊方式進行，上海和台北都設有會場。台北市市長柯文哲首先於會中致詞，隨後，上海市長龔正在上海主會場致詞。

龔正致詞時指出，近兩年面對複雜的台海局勢和疫情情勢，在雙方共同努力下，雙邊的人民交流並未間斷。「充分說明雙城交流改變的是形式，不變的是初心，交流合作、共融發展始終是兩岸民眾的心聲。」

柯文哲致詞時提到陸方阻擋台灣農產品、共機擾台、台灣參與WHA受阻，傷害兩岸民眾感情。

龔正在致詞時回應：

柯文哲提到兩岸交流的一些問題，這些問題在過去都曾經得到很好的解決，「這些問題也再次證明兩岸交流離不開共同的政治基礎，兩岸關係嚴峻複雜時，兩市仍堅持舉辦論壇，是為了增進雙方的理解，為改善兩岸關係累積善意。」

雙城論壇今年邁入第12屆，龔正致詞時也在細數過去雙城論壇成果，包含已經簽署了39項城市交流的備忘錄，橫跨文化、教育、科技、衛生、體育和旅遊產業等，成為了兩個城市長期交流的基礎。龔正強調，台北的城市治理精細、生態環境宜居、人文底蘊深厚，有許多值得上海學習的先進理念和生動案例，期待和台北分享經驗，加強合作。

龔正也不忘強調，秉持兩岸一家親，「一如既往地關心台胞、台企在滬發展，為台胞在上海學習、就業、生活、創業提供更多的便利。」

由於本屆雙城論壇舉行的時間較趕，無法落實提前閉環管理，因此上海主會場只安排政府官員、受邀與會的嘉賓入場，媒體與其餘相關人員無法進入主會場，而是被安排在分會場，藉由視訊的方式觀看上海與台北兩個會場的情形，藉此報導。

雙方簽署3項合作備忘錄

台北上海雙城論壇昨天以視訊舉辦，北市副市長彭振聲、上海市常務副市長吳清以「節能減碳、淨零排放」發表演講，兩市並簽循環經濟、智慧交通及圍棋運動3項合作備忘錄。

雙城論壇2010年在前台北市長郝龍斌任內開始，每年由台北、上海輪流主辦，並安排晚宴及參訪交流行程，但受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，2020年起改視訊辦理，逐漸縮減規模。

今年雙城論壇由台北市主辦，依舊視訊登場，以「韌性、永續、人文」為主題，北市副市長彭振聲、上海市常務副市長吳清以「節能減碳、淨零排放」發表演講，相互分享兩市面對氣候變遷挑戰因應政策及具體作為，期盼在全球淨零排放路徑上共盡一分心力。

雙方並簽署循環經濟、智慧交通及圍棋運動等3項合作備忘錄。北市府表示，在循環經濟方面，雙方不定期分享兩市循環經濟政策推動相關資訊、經驗與成果分享，實質促進產官學界交流。

在智慧交通方面，雙方互相分享智慧交通推動經驗及成果，互邀參與對方城市舉辦智慧交通相關活動；在圍棋運動方面，將推動兩市圍棋運動賽事，共同提升選手競技水準，增進教練等專業人員交流。

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責任編輯：李秉芳

核稿編輯：翁世航