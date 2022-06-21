貨櫃巨頭馬士基執行長：全球化並未瓦解，但海運榮景恐在8月反轉，出現「長鞭效應」

全球海運的大多頭可能要結束了？知名海運巨擘馬士基（Maersk）執行長施索仁（Soren Skou）對外指出，全球化並未瓦解，但是過去不斷減少「貿易壁壘」的時代已經結束了；而海運榮景將在8月反轉，出現需求萎縮、供應增加的「長鞭效應」。

馬士基：海運榮景8月反轉

全球第2大貨櫃運輸集團馬士基，總部設於丹麥的哥本哈根，是一間世界知名的跨國企業集團，主要業務是運輸和能源（離岸石油開採），每年運送貨櫃多達1200萬個，並且結合卡車、駁船或者鐵路打造完整物流網。

昨（20）日，馬士基執行長施索仁告訴《金融時報》，他幾乎沒有看到歐美造商要將生產基地帶回到國內的跡象；反而是尋找更多亞洲供應商。

他強調，全球貿易隨著GDP成長而有所增加，但就他的觀察這成長的趨勢並沒有帶來更多貿易自由，但是也不會急遽反轉。

《金融時報》指出，施索仁的言論似乎比較樂觀，過去眾多企業領導人均認為在政客操弄民粹主義的情況下「全球化」將遭到攻擊。但由於馬士基是全球貿易風向球具有指標性意義。

施索仁坦承民粹主義影響了美國，導致缺少了新的貿易協定，但就目前而言，沒有看到供應鏈發生巨大變化。不過，他強調因為全球經濟成長陷入停滯，今年上半年的集裝箱航運量將下降，這個現象最快在8月出現。

自從第一波疫情爆發後，全球集裝箱運輸蓬勃發展，但很快的這個趨勢榮景就要被逆轉。施索仁解釋，貨櫃運輸業的景氣可能出現需求萎縮供應增加的「長鞭效應」，到時候情況會惡化的又急又快。

長鞭效應（Bullwhip effect）：商業活動中，客戶需求無法精準被預測，企業為了優化庫存和資源分配，常常會保留安存庫存以備不時之需，這樣也導致供應鏈從供應商到終端客戶的安全庫存預測會越來越高，甚至有被放大的現象；反之亦然。

部分地區碼頭擁擠，供應鏈仍不順

雖然馬士基對外拋出景氣將反轉的看法，但部分地區的港口仍面臨卡關。鹿特丹港方對外公布，因為遠洋船期不穩，還有進口貨櫃停留時間較長，過去數個月貨櫃場仍非常擁擠。

昨（20）日，歐洲大型貨運承攬商Kuehne+Nagel Internationa表示，現在碼頭只允許少部分空櫃作業，專注集中在疏運載貨貨櫃，越來越多空櫃無法調回發貨地區。

值得注意的是，波羅的海國際航運公會（BIMCO）資料顯示，在需求趨緩的情況下，又有大批新船即將下水，貨櫃航運業也許將面臨間歇性產能過剩問題。BIMCO指出，過去2年新造船的運能已經超過整體28%。

德國貨櫃航運公司——赫伯羅德（Hapag―LIoyd）執行長詹森（Ralf Habben Jansen）說，未來需求成長預期偏向樂觀，預估仍有約10至12%的運能，因堵塞而無法正常運作，但很可能從今年下半年開始緩解。

Jansen說，全球經濟衰退，則將對貨櫃運輸產生影響，今年前4個月的貨櫃貿易量較2021同期約下降2.4%。意味著，未來無法再重現過去貨櫃榮景。

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核稿編輯：翁世航