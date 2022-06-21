貨櫃巨頭馬士基執行長：全球化並未瓦解，但海運榮景恐在8月反轉，出現「長鞭效應」
我們想讓你知道的是
自從第一波疫情爆發後，全球集裝箱運輸蓬勃發展，但很快的這個趨勢榮景就要被逆轉，貨櫃運輸業的景氣可能出現需求萎縮供應增加的「長鞭效應」，到時候情況會惡化的又急又快。
全球海運的大多頭可能要結束了？知名海運巨擘馬士基（Maersk）執行長施索仁（Soren Skou）對外指出，全球化並未瓦解，但是過去不斷減少「貿易壁壘」的時代已經結束了；而海運榮景將在8月反轉，出現需求萎縮、供應增加的「長鞭效應」。
馬士基：海運榮景8月反轉
全球第2大貨櫃運輸集團馬士基，總部設於丹麥的哥本哈根，是一間世界知名的跨國企業集團，主要業務是運輸和能源（離岸石油開採），每年運送貨櫃多達1200萬個，並且結合卡車、駁船或者鐵路打造完整物流網。
昨（20）日，馬士基執行長施索仁告訴《金融時報》，他幾乎沒有看到歐美造商要將生產基地帶回到國內的跡象；反而是尋找更多亞洲供應商。
他強調，全球貿易隨著GDP成長而有所增加，但就他的觀察這成長的趨勢並沒有帶來更多貿易自由，但是也不會急遽反轉。
《金融時報》指出，施索仁的言論似乎比較樂觀，過去眾多企業領導人均認為在政客操弄民粹主義的情況下「全球化」將遭到攻擊。但由於馬士基是全球貿易風向球具有指標性意義。
施索仁坦承民粹主義影響了美國，導致缺少了新的貿易協定，但就目前而言，沒有看到供應鏈發生巨大變化。不過，他強調因為全球經濟成長陷入停滯，今年上半年的集裝箱航運量將下降，這個現象最快在8月出現。
自從第一波疫情爆發後，全球集裝箱運輸蓬勃發展，但很快的這個趨勢榮景就要被逆轉。施索仁解釋，貨櫃運輸業的景氣可能出現需求萎縮供應增加的「長鞭效應」，到時候情況會惡化的又急又快。
長鞭效應（Bullwhip effect）：商業活動中，客戶需求無法精準被預測，企業為了優化庫存和資源分配，常常會保留安存庫存以備不時之需，這樣也導致供應鏈從供應商到終端客戶的安全庫存預測會越來越高，甚至有被放大的現象；反之亦然。
部分地區碼頭擁擠，供應鏈仍不順
雖然馬士基對外拋出景氣將反轉的看法，但部分地區的港口仍面臨卡關。鹿特丹港方對外公布，因為遠洋船期不穩，還有進口貨櫃停留時間較長，過去數個月貨櫃場仍非常擁擠。
昨（20）日，歐洲大型貨運承攬商Kuehne+Nagel Internationa表示，現在碼頭只允許少部分空櫃作業，專注集中在疏運載貨貨櫃，越來越多空櫃無法調回發貨地區。
值得注意的是，波羅的海國際航運公會（BIMCO）資料顯示，在需求趨緩的情況下，又有大批新船即將下水，貨櫃航運業也許將面臨間歇性產能過剩問題。BIMCO指出，過去2年新造船的運能已經超過整體28%。
德國貨櫃航運公司——赫伯羅德（Hapag―LIoyd）執行長詹森（Ralf Habben Jansen）說，未來需求成長預期偏向樂觀，預估仍有約10至12%的運能，因堵塞而無法正常運作，但很可能從今年下半年開始緩解。
Jansen說，全球經濟衰退，則將對貨櫃運輸產生影響，今年前4個月的貨櫃貿易量較2021同期約下降2.4%。意味著，未來無法再重現過去貨櫃榮景。
延伸閱讀
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核稿編輯：翁世航
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迎接台灣黃金十年數位經濟熱！全球第三大網通商 Ubiquiti Inc. 入列護國群山艦隊，揭開研發總部落腳台灣的背後關鍵
我們想讓你知道的是
到底台灣的優勢在哪裡，能夠讓世界第三大商用網通大廠 Ubiquiti（UI）2010 起就將全球研發總部佈局於台灣，更持續投資、重用在地人才呢？
這幾年台灣受惠中美貿易戰，外資大舉回流，加上疫情助長遠距協作、線上交易，各界看好台灣迎來新的黃金十年，搶抓數位經濟。
蛻變為數位韌性之島，網通設備正是數位轉型的不可缺少的基礎建設，特別是全球第三大商用無線網通解決方案大廠 Ubiquiti Inc.（UI）， 2010 年正式將全球研發總部設於台灣。究竟，台灣有何強烈吸引力，讓這家美商持續加碼投資，深挖在地人才價值？
除了半導體，我們還有其他不為人知的台灣之光
未來要在全球舞台出頭，靠的是創新！世界經濟論壇（WEF）全球競爭力報告評比台灣連續兩年在「創新能力」，亞太區排名第一、全球第四。確實，除了舉世聞名的半導體晶片，還有其他可關注的面向，網通產業就是其中之一。
UI 台灣產品設計總監楊宗樺點出我們的強項，「UI 創辦人 Robert Pera 在事業開展初期，就是看中台灣有首屈一指的技術供應鏈，而且逐漸發現台灣不單單有硬體技術人才，還有軟體開發實力，因此持續擴大台灣在軟硬整合的統籌設計能量。」
事實上，UI 研發總部設置台灣後這幾年的人數擴編態勢，正與他們的全球營收數據，呈現高度正相關。UI 在 2021 年締造 18 億美金營業額，過去五年平均營收成長近 30%，目前仍在快速飆漲中。
楊宗樺解釋，「2010 年台灣研發團隊僅 10 多位，後來持續奠定設計開發基礎，加上產品線多元化， 2017 年之後，成員數開始以翻倍速度增長，從 100 多位員工成長到今年預計招募規模上看 700 多人，UI 的創意心臟來自台灣，已是無庸置疑的事實。」
台灣是孵化創新的首選場域，人才寶庫擁有三大優勢
如今，UI 的產品原型發想、概念確認、功能驗證、再到產品落地，許多流程都是在台灣誕生，甚至 UI 的產品線也從消費型網通設備，跨足到辦公室 EoT（Enterprise of Thing）裝置、監控解決方案。除了仰賴研發總部有絕佳的實驗場域，充沛的人才能量，更是讓創意點子源源不絕的關鍵。
不光是 UI 讚許台灣有高素質人才，連同為外商的 Google 台灣人資長也曾表示，在 Google 眼中，台灣人才如「隱藏版珍珠」。有趣的是，Robert 早在十多年前「慧眼識英雄」，把研發基地瞄準台灣，而不選擇其他國家，正因為台灣人才庫有三大優勢。
「台灣有多元性人才是很重要的一點」楊宗樺回應，從軟硬體研發、產品規劃、行銷到生產人員，等於一條垂直供應鏈，都能找到對應的人選。其次是台灣的開放性，熟稔與國際團隊合作模式，展現快速反應能力與機動性，搭配最後一項能夠中英文溝通，呈現台灣人才獨特優勢。
曾有人說「台灣科技産業只能做代工，因為我們缺乏創意…」果真如此嗎？
楊宗樺表示，「台灣在過去產業分工模式，沒有獲得從零開始的規劃機會，並不代表我們沒有創新的實力。」自從 UI 把研發總部落腳台灣，等於幫在地的人才開了一扇連接國際的窗，更有機會打造世界級產品，甚至對產業發展扮演關鍵影響力角色。
UI 成長方程式：全方位展現品牌思維，優化與使用者的每個接觸點
除了營收亮眼，UI 之於網通產業所貢獻的價值，更來自破壞式創新的使用者體驗。有人這樣描述「UI 是網通界的 Apple 」，原因是 UI 打破通訊設備的冰冷，拿到產品一剎那，從開箱安裝到設定軟體，極簡設計風格消除繁雜的使用流程；同時產品外觀又能完美融入使用者的生活，兼顧「必需品」與「裝飾品」雙重價值。
不僅是在使用者體驗上的創新，UI 更跳脫單純販售產品的框架，而是以品牌服務思維，在每一個與使用者的接觸點，優化五感體驗。例如 UI 針對產品安裝邏輯，調整內容物的排列順序，甚至在外包裝的材質、氣味添加巧思，增加使用者開箱時的「wow」感受。
此外，聯網設備因應使用者的需求差異，以及所在地坪數格局不同，往往挑選型號之際感到苦惱。楊宗樺說，「我們除了完整揭露產品的技術細節，也考量到使用者在選購的時候，就獲得良好的體驗，我們 store.ui.com 網站提供試算建議功能，幫助消費者高效找到自身的需求。」
在 5G、低軌衛星高速發展的趨勢之下，可想見台灣對網通產業的投資只會有增不減，而 UI 入列台灣護國群山的一份子，期許自己扮演架橋角色，樂觀看待台灣下一波黃金十年。
所謂架橋任務，楊宗樺強調，UI 積極把全球視野與商機帶進台灣，也將台灣創新能量推展國際，不論技術優勢或是整合型產品，都能形成雙向的交流。尤其 UI 對人才培育下足功夫，希望透過持續耕耘，讓人才連結世界級的視野與思考經驗，驅動台灣網通產業邁向嶄新的時代。「我們期待聯手更多台灣優秀人才，在 UI 開創全新的職涯藍圖，與饒富創新想法的同仁一起打造更多元的産品，讓台灣之光在網通產業繼續發光。」
▲UI Taiwan 產品設計總監楊宗樺：在 UI，我們想打造改變世界的產品
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