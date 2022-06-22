在患難中活出新想像──布魯格曼的疫境神學
我們想讓你知道的是
華特．布魯格曼（Walter Brueggemann）強調，祈禱不是單純的魔法和意識形態宣傳工具，而是神與人建構理想關係的方式，若能恆常憑信禱告，災難自會變得次要。
遇到逆境，不論有神論者，還是無神論者，都可能會重新思考神的終極屬性：神存在嗎？神若慈愛，為何容許苦難發生？神何以不懲罰引起禍患的人？神沉默嗎？神何時出手？……
也許出於慣性思維和護教需要，結論多半是老生常談。但事實上，歷史正正不斷重覆，雖然華特．布魯格曼（Walter Brueggemann）一再強調《聖經》中的歷史只供參考而不能完全套用，但一些規律、法則和基調即便何其簡單、被人熟知，也不減效力，彷彿神在變幻中揭示不變的自己和倫理。
在單邊主義、同溫層思維和偽真相泛濫的今天，布魯格曼薄薄的著作《疫轉新世界：幻變疫境中的聖經默想》（Virus as Summons to Faith: Biblical Reflections in a Time of Loss, Grief, and Uncertainty）對信徒和非信徒都甚具參考價值，因為這不單剖析疫境下的我們應當如何，也提供豐富的正反思考方式，引導讀者更寬廣、包容地認識「二律背反」也不能盡釋的世界。
全書帶著創世意味地分作「七」章，藉經文發掘啟示。第一章列出三個《舊約》解釋瘟疫的選項：1. 出於契約交易，即上帝與人立下嚴謹的交換條件，順服神的律令者得祝福，悖逆者得咒詛，所以瘟疫是人背離神的結果；2. 出於耶和華刻意施行的力量，即神為特別目的而降災，如為拯救以色列人脫離埃及人而降十災；3. 出於耶和華的自由意志，即神擁有超越於理由、解釋和問責之上的自由，否定人的「最好解釋」，以維持祂在世界的聖潔與主權。三個選項可兼容並存，我們大可把新冠疫情分別解釋為人過往破壞生態或犯罪的結果、神挫敗人的旨意和神突顯人無法以知識馴化世界的媒介。說到底，就是神運用事物原理與自主能力，迫使人放棄實現自我、放棄狂歡作樂，不得不以敬畏之心建立新的生活秩序。
延續上帝主權的問題，第二章圍繞大衛擅自作人口普查（僭越神無形但完美的帶領），神因而使他必須在三年饑荒、三個月刀劍與三日瘟疫中選一，以作懲罰。大衛最終選擇瘟疫，不因時間最短，而是「預計自己在瘟疫中會得蒙耶和華的憐憫」，所以「他甘願冒險，把自己交在耶和華的手中，也不願陷入人的手中。」姑勿論是否「走精面」，大衛肯定熟知神的憐憫，並對其憐憫的結果滿有盼望，而結果，實在如他所料，祂對天使說：「夠了！住手吧！」引伸而言，在相信神的憐憫可改變結果之外，人本身也應參與改變，需抱持憐憫，逆轉剝削他人與濫用環境的局面。
透過先知耶利米預視災荒之地將再響歡音，布魯格曼在第三章提醒讀者在困難中要「常存堅毅不屈不撓的盼望」和「見證上帝持久而堅定不移的團結共融」，以信心活出更理想的神與人、人與鄰舍的關係。接著，第四章探討如何藉禱告「重構災難語境的神人關係」，透過閱讀〈申命記〉、〈列王紀〉和〈歷代志〉，作者表示懇求是禱告的起始點，當中包含對神垂聽與介入的確信，其基礎是人的忠誠，但更深的基礎是即使人背離神，神仍會積極挽回，且願不斷垂聽和赦免。
另一方面，祈禱不是單純的魔法和意識形態宣傳工具，而是神與人建構理想關係的方式，若能恆常憑信禱告，災難自會變得次要。在第五章，布魯格曼藉詩篇第七十七篇起始不斷重覆的「我」至最後不斷重覆的「祢」，道出擺脫逆境思維的關鍵：從「充塞自我」轉向「降服和信靠上帝」。面對不能控制的處境，自憐、質問上帝本性皆自然而然，《聖經》不置否定，但又不以此為終點，且寄望人能最終擺脫自我，承認因果與條件交換並非自己所想般必然、神並非單純按人的心意行事，再者，人的過去式信仰也必須不斷迎來新想像，在「失去信仰」與「開展新的信仰」兩端，人需放下關注自我而轉向關注他人，把生命主權交由始終「信實慈愛、滿有恩典、富於憐憫」（但難測）的神主宰。
最後，第六章呼籲讀者敢於想像，想像神可以各種方法提醒我們、我們可以回歸生活的最基本、災難可以建構人際間更親密的新常態、我們可以盼望和實踐……由不可以變成可以的過程，帶著分娩的陣痛，第七章指出轉化、新創造的過程並不輕易，必然遇到未知、呼喊、掙扎，這時，人需要期待，需要明白受造的目的不是受苦而神必把偏差校正，需要否定沒有將來的嘆息而耐心迎向沒有嘆息的將來。這份需要，不單適用於在人類大歷史中可算微不足道的新冠疫情底下的我們，也適用於其他天災人禍底下的掌權者和受難者，但願「人類太愚蠢」、「人類在歷史中不斷犯同樣的錯」的老調早日消失，「美麗新世界」不再是反烏托邦式的諷刺。
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：Alex
核稿編輯：Alvin
Tags：
危機即轉機！後疫時代企業必修：6/30 AWSome Day線上雲端培訓日，免費報名中
我們想讓你知道的是
疫情正大力促進數位轉型，而我們只能選擇跟上。免費報名全球雲端服務供應龍頭AWS於6月30日下午舉辦的「AWSome Day線上雲端培訓日」，展開雲端之旅重要第一步。
台灣疫情升溫，每日確診人數已破萬人大關，愈來愈多民眾被匡列居家隔離，遠端工作、混合辦公模式成為企業不得不採取的措施。此時此刻，台灣才正要體驗過去兩年國外經歷過的「疫情現實」，這也意味著企業必須立刻採取行動進入雲端、展開數位轉型；而個人也必須提升雲端技能，以維持在疫情時代的競爭力。
為了幫助企業／個人能迅速具備數位轉型思維與基礎技能，雲端服務供應商龍頭AWS（亞馬遜網路服務公司）於6月30日下午舉辦「AWSome Day線上雲端培訓日」，開放任何想了解雲端服務與數位轉型的人士免費報名參加。
疫情正大力促進數位轉型，而我們只能選擇跟上。
企業上雲、數位轉型是必然趨勢
網路時代與經濟全球化，企業必須不斷創新與成長，才能在市場上保有生存空間與競爭力。而數位轉型的思維、善用雲端工具，是必然的趨勢。數位轉型是一趟漫長且無止盡的路，而且幾乎當代所有的企業（無論規模大小）都必須迎接這項考驗；「數位轉型」意味著善用科技工具，為每一項任務帶來最有彈性且高效率的結果。
對此，Amazon web services（亞馬遜網路服務公司）從很早開始便分享自身經驗與雲端服務技術，帶領全球包含輝瑞、Meta臉書及BMW等知名企業踏上數位轉型及創新之路，邁向穩定的成功。具體而言，AWS可以幫助企業做到至少這三件事：
- 花更少的時間來構建與管理IT基礎架構，使企業專注本業創新
- 將地端固定成本（資料中心、實體伺服器等）轉化變動費用，透過規模經濟大幅節省企業支出
- 提供高可用、高擴展具彈性的雲端服務與技術，因應企業各種業務需求
AWS雲端服務能為企業帶來最安全、節省的解決方案
對初探雲端世界或數位轉型剛起步的使用者來說，常見的迷思不外乎是「資安、費用」兩大項，對此，AWS也都給予真實且有效的回應。AWS作為全球數一數二的雲端供應服務商，資安等級不言而喻，AWS打造的核心基礎架構可滿足軍隊、全球銀行及其他高度機密組織的安全性需求。支援90項安全標準和合規認證，且儲存客戶資料的所有117項AWS服務均提供加密該資料的能力。
此外，AWS更不斷創新功能，確保資安維護無虞。而採用AWS的雲端服務，是依據實際雲端服務使用量採取實支實付，更能幫企業節省成本。AWS提供跨產業、跨規模、跨技術的雲端服務，無論是廣告行銷、金融服務、遊戲技術、媒體娛樂的產業需求，或是尋找分析和資料湖、機器學習、無伺服器運算、儲存等解決方案，都能在AWS找到解答，甚至進一步透過AWS獲得來自全球的資源與合作夥伴。
因此，無論是資訊主管、IT及技術經理、開發團隊、工程師，或是毫無背景但有志成為雲端技術服務的從業人員，甚至雲端小白，都能在6月30日AWSome Day線上雲端培訓日有所收穫，為自身企業需求開啟重要的第一步。
立即報名6月30日AWSome Day線上雲端培訓日，展開雲端之旅
總之，AWS雲端服務的強大功能與優勢，唯有親身體驗才知道。在AWS定期舉辦專為入門者打造的「AWSome Day雲端培訓日」中，將有原廠資深課程講師深入淺出地實作示範，一步步帶領大家了解雲端技術以及AWS服務，並且一一破解雲端議題相關的迷思。此外，報名活動並全程參與線上培訓者，還有多重好禮與抽獎機會（詳見下圖），歡迎對雲端世界有興趣的初心者報名參加。