美新疆禁令《防止強迫維吾爾人勞動法》正式實行，中國警告會有負面後果

美國禁止使用新疆棉的禁令於今（21）日生效， 《防止強迫維吾爾人勞動法》 （UFLPA）賦予美國當局更大的權力，以阻止進口與中國新疆強迫勞動有關的商品。以後企業須提供證據證明貨物不是來自被迫生產的新疆勞動者，未能提供足夠證據者最高可能被處以 25萬美元（約740萬新台幣）的罰款。

美國的 《防止強迫維吾爾人勞動法》 （UFLPA）於今日生效，該法將所有與中國新疆維吾爾自治區的貨物視為「強迫勞動產品」， 美國海關和邊境保護局官員將停止從新疆輸往美國港口的所有貨物。 根據該法，企業須提出明確的證據證明從該地進口的產品不是來自於被迫生產的新疆勞動者，否則貨物將被禁止輸入美國。

《BBC》報導， 美國國會稱，自2017年4月以來，中國已在新疆拘留了超過100萬維吾爾族和其他穆斯林少數民族。 去（2021）年年初，美國前總統川普宣布禁止來自新疆的棉花和番茄製品，參議院和眾議院更分別在去年7月和12月批准了 UFLPA， 隨後由總統拜登簽署成為法律。

要求進口商掌握產品來源細節

美國海關和邊境保護局13日向進口商公布UFLPA施行的指南，內容包含進口商需要知道產品原料的所有供應鏈，以了解產品是那些部分是在新疆製造。該指南也指出， 從中國境外進口產品的公司仍應調查其整個供應鏈，因為商品在被轉移到第三國之前仍可能是在中國強迫勞動生產的。

過去許多研究指出，衣服中的棉花和太陽能板中的多晶矽大多是來自新疆的強迫勞動。 《衛報》報導， UFLPA已將棉花和多晶矽等項目指定為「執法的重中之重」，所有出口到美國的英國或歐盟時裝品牌也會受到此法約束，未能提供足夠的認證或供應鏈細節可能遭到高達25萬美元（約740萬新台幣）的罰款。

時裝產業將受到該法最大的衝擊，全世界約有20%的棉花來自中國，其中又有84%來自新疆。但是追蹤棉花來源並不是一件容易的事情。時裝品牌「Fashion Revolution」的一位員工向《衛報》表示，「棉花在軋花階段（把纖維與種子分離），來自不同地點的棉花會被混合在一起，因此無法追踪出處。」

不過報導也提及包括「TrusTrace」、「SupplyShift」在內的科技公司可以用區塊練和人工智慧技術來追蹤時尚品牌的供應鏈，品牌可以使用這些科技平台記錄他們所有的採購訂單和認證。

恐造成美國公司移轉供應鏈，影響國際貿易

《美國之聲》報導，許多專家認為很多美國公司難以執行這項法律，因為他們的供應鏈十分複雜， 有些人擔心這會迫使商家放棄整個地區的供應商。

人權觀察協會也指出，要進口商提供「明確和令人信服的證據」以避免被列為與新疆強迫勞動有關，幾乎是不可能的。原因在於中國當局高度的監控讓公司無法對新疆的工廠進行有意義的評估。協會認為，在新疆開展有效的人權調查是非常困難的。比較可能的結果是，在新疆有業務或是供應商的公司應將其供應鏈轉移到其他地方。

中國大使館發言人劉鵬宇寄給《美國之聲》電郵回應，說明 中國多次警告美國如果執行《防止強迫維吾爾人勞動法》會造成的負面後果。

他指責美國努力破壞中國的經濟發展，表示「所謂新疆強迫勞動的指稱不過是反華勢力編造的惡毒謊言。」 他說，「美國行為徹底違背市場原則和商業操守，此類舉動只會破壞全球產業和供應鏈的穩定，破壞國際貿易秩序，傷害美國自身利益和信譽。」

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責任編輯：陳禹蓁

核稿編輯：楊士範