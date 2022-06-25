《破擊假新聞》：謠言傳播者會形成一個強大的黨派結構，然而，謠言拒絕者卻沒有形成一個相當大的社區
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公眾對抗假新聞，必須提高社群媒體素養，不確定真假的新聞不要按讚與分享，甚至進一步向事實查核機構確認之後再傳送，如此一來，才能降低假新聞對民主社會的傷害。
文：鄭宇君
YouTube頻道流傳許多假新聞
除了臉書與推特平台流傳許多假新聞之外，YouTube在假新聞與極端言論的傳播上也扮演重要的角色。恐怖組織「伊斯蘭國」（The Islamic State, IS）就是利用YouTube影片號召全球青年加入組織。有學者憂心認為，YouTube的演算法推薦是促進極右派極端言論的一大因素，它把用戶拉入仇恨言論的深淵裡。
荷蘭新聞媒體透過調查報導發現，一般用戶如何從觀看YouTube變得更激進的過程。記者一開始從幾個匿名論壇上觀察右翼組織如何興起，他們發現右翼極端主義者（如種族主義、反猶太主義、反女權主義、白人至上主義）大量在匿名論壇貼文推薦YouTube影片。記者進一步探索YouTube平台後，他們發現YouTube上有更多右翼影片。
YouTube演算法的終極目的是希望用戶沈浸於其中。若用戶一開始看的是中間偏右的內容（例如川普的演說），YouTube立刻推薦你更為右傾的內容，引導你不停地看下去，最後會看到白人至上的極右翼內容。
反之，若用戶一開始看的是中間偏左的影片（例如希拉蕊或桑德斯（Bernard Sanders）的演說），演算法會推薦你繼續看左傾的影片，最後會看到陰謀論等內容。整體而言，YouTube上的極右翼影片遠比極左傾影片來得多。
台灣也有類似情況，特別是在2020年選舉前，YouTube上流傳了許多關於政治人物的假新聞。例如，調查局在2019年10月點名YouTube頻道「希達說台灣——玉山腳下」散播跟總統蔡英文相關的假新聞。
該頻道內容指稱蔡英文收了日本給的好處才開放福島核食，以及評論蔡英文博士學歷問題等。調查局追查後發現，雖然聽不出主持人「希達」有明顯的中國口音，講話還不時穿插台語，但他其實是中國官媒旗下的記者，因為他本人出身廈門，口音與台灣人相近。
台灣大學新聞研究所教授王泰俐則發現，2019年8月底到10月底短短2個月內，突然出現10個左右的影音頻道，這些頻道的主要內容是攻擊蔡英文的博士論文或學位真假，頻道平均訂閱人數在1萬到15萬之間，單支影片最高點閱數達62萬人次，遠超過目前收視率最高的有線電視政論節目1集的收視人數。
王泰俐發現，這些頻道的共同特徵是影像訊息僅由幾張取自新聞報導的圖片反覆剪輯而成，口語報導內容是捕風捉影或直接大量抄襲自特定政治影音頻道內容，主持人或配音員明顯有大陸口音，甚至只用Google語音來配音，是標準的影音「內容農場」，但頻道訂閱人數卻能在短時間內迅速破萬。
儘管「希達」的身分曝光了，該頻道散播假新聞的影片並未被下架，仍可在YouTube上繼續收看。這類型的YouTube影片以意見評論的形式包裝，遊走在言論自由與假新聞界線邊緣，並透過YouTube演算法推薦給觀眾，成為今日假資訊操弄的主要來源之一，有心人甚至可以用幾張圖片結合Google語音就可以大量生產低品質的影片。
社群媒體平台的打「假」行動
面對愈加嚴重的假新聞問題，各家社群媒體公司也開始合作打擊假新聞。在2019年香港反送中運動期間，推特、臉書、YouTube三大社交平台同時在8月公布刪除中國網軍的假帳號與錯誤資訊。
推特於8月19日刪除936個帳號，停權20萬個帳號，指出有可靠證據證明這些帳號是中國官方支持的組織性行為，企圖煽動政治爭議，破壞香港示威運動。推特並釋出這些帳號的相關資料供各界分析。
新聞媒體分析相關資料發現，這些帳號最早成立於2012年，早期主要發布韓國偶像明星資訊或色情資訊，直到2018年才開始發布中文內容，主要抨擊中國富豪郭文貴，到了2019年6月才開始大量發文攻擊香港的反送中運動。
臉書也在同一天移除相關帳號，包括七個粉絲專頁、三個社團和五個個人帳號。臉書認為這些帳號運用欺騙手法，以假帳號冒充新聞組織發文，意圖干擾香港反送中抗議事件的訊息。
隨後幾天，YouTube在8月22日宣布關閉210個頻道，指稱這些頻道合作上傳與香港抗議有關的影片，並稱這個發現符合臉書及推特所公布的中國官方在全球性社群平台的操縱行動。這些協同性造假行動，被認為是目前嚴重干預民主社會運作的破壞手段。
社群媒體平台與群眾協力對抗假新聞
總結來看，既然「假新聞」由來已久，何以今日造成的影響特別嚴重？筆者認為，這是由於當前以社群媒體為核心的去中心化媒介生態，使得假新聞的訊息擴散更勝以往，特別是臉書等社群媒體平台最初的設計是為了促進社交，而非是為了促進訊息擴散，因此平台演算法著重的是貼文造成的互動率、分享數，而低估了訊息發布的可信度與訊息的真實性。
再者，社群媒體的推播模式使得貼文與作者的關係被切斷或淡化，用戶往往記得在臉書看到某則新聞，卻不記得是誰發布的，這造成報導與報導者之間的關係斷裂，如同即時新聞在社群媒體的快速擴散，假新聞也在這過程中不斷的衍生變異與快速傳遞出去。
面對假新聞傳播，社群媒體是一把兩刃劍，它既是大量傳播虛假訊息的主要渠道，也是挑戰錯誤信息與更正的工具。有研究者蒐集了2012年美國總統大選期間，在推特上與選舉相關的推文，分析33萬則謠言，發現推特可幫助謠言傳播者在社群網絡中傳播虛假信息，但很少作為一個自我糾正的場域。
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鑲嵌110顆水晶比翼鳥見證璀璨愛情 陶李夫妻首推晶生相伴金高 每一口都傳情
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黑松金酒融合東西方愛情意象，結合窖藏3年陳年高梁的愛情風味，打造宛如藝術品般，臻至璀璨的愛情信物──晶生相伴金門高粱酒。
在天願作比翼鳥，愛情之美在於兩人同心相愛、一同翱翔。當象徵愛情的比翼鳥翩然降落在香陳的金門高粱上，有如用愛情釀出香醇濃烈的酒，淬鍊出獨一無二的「晶生相伴」。陶晶瑩和李李仁歷經時光的磨練，堅定相伴一生的信念，婚姻也如比翼鳥般，互相扶持、不離不棄，一起朝向幸福的天空翱翔，兩人最愛的精心時刻，是每晚在星空下依偎對飲，並在璀璨中找到愛情的真諦。
融合中西方愛情意象，刻出情比金堅的璀璨，讓每一口都傳情
當東方比翼鳥與施華洛世奇元素水晶相互融合，經典結合時尚，比翼雙飛且堅定不渝的信念，臻至為最極致的浪漫宣言。首支以比翼鳥作為設計理念，象徵「比翼雙飛、互相扶持」美好愛情的「晶生相伴」金門高粱酒嫣然誕生。比翼鳥依偎在心形酒瓶上深情相吻，在精湛工藝的設計下，比翼鳥還會旋轉舞動，展現力與美的平衡，用誓約與承諾打造最璀璨的愛情信物。純金包覆的比翼鳥，象徵情比金堅的感情，鑲嵌110顆施華洛世奇元素水晶，耀眼奪目。在品嚐酒香之時見證中西方浪漫的愛情，讓每一口都傳情。
愛情如同比翼鳥，共同面對風雨一起向前
有演藝圈模範生夫妻之稱的陶晶瑩與李李仁，結婚至今17年，談起愛情觀，陶晶瑩說，「不管什麼樣的風雨，我們互相扶持，就算是大自然渺小的一對，但有人陪伴就有無比的力量可以對抗。」最美好的愛情像比翼鳥一般，遇到挑戰或困難時互相幫助，也時常依偎在一起。在天願作比翼鳥，這句話，可以說是美麗愛情的最佳詮釋。李李仁則補充說，「就是互相扶持，互相分擔責任，朝著同一個方向前進。」晶生相伴金門高粱的比翼雙飛，與陶晶瑩、李李仁對於愛情的定義不謀而合，除此之外，陶晶瑩更大讚晶生相伴不僅是一瓶愛情釀出來的酒，更是一個璀璨精緻的裝置藝術品。
平凡生活中的不平凡，都在一杯酒的時光中
陶晶瑩和李李仁經營17年的婚姻祕訣，有一套專屬於他們的獨特方法。陶晶瑩說，「兩人維繫感情的方式，就是享受日常的聊天談心，訴說生活瑣事，話題一般都是小孩及狗兒，這是夫妻倆目前共同的樂趣，雖然日子平實恬淡，卻很幸福！」兩人很重視彼此的交流互動，身為丈夫的李李仁，一定會記得每年重要節日總不忘送花或禮物表達愛意，以維持感情的新鮮度。他說，「婚姻裡會相互分擔責任，所以愈走愈開心，愈走愈自在。」除了日常對話，兩人也會每天對飲一杯，李李仁更深情表示，「找到一個可以對飲的伴侶，是最浪漫的事。」陶晶瑩有默契的回應「如果一杯不能解決，那喝兩杯。」兩人一起享受窖藏3年陳高的愛情風味，今生相伴，不離不棄。
與心共舞，承載著愛與晶粹的承諾，限量收藏「晶生」唯一
晶生相伴金門高粱酒的心形瓶身設計，猶如鑽石的晶亮璀璨，承載著愛與晶粹的承諾。坑道窖藏3年陳高，前味散發清新的蜜香，中味綿甜醇和，尾韻則帶醇厚陳香，口感豐富，充分詮釋愛情的多樣風味。值得一提的是，「晶生相伴」特別挑於象徵我愛你的520當日進行首批灌裝，全台限量2萬瓶，戀人除了可共飲愛情釀的酒外，更可以將此份經典藝術品加以收藏，晶生相伴推出NFT特殊收藏版，限量只有10份，NFT作品為實體酒瓶的3D圖像，將之完美呈現；一次同時收藏比翼雙飛心形酒瓶與NFT藝術品，將不朽的愛情永久保存、「晶生」唯一相伴。
「56度晶生相伴金門高粱酒」全台限量2萬瓶（含現貨及預購），6月15日起於全台地區酒類專賣店及金酒在台指定直營門市現貨販售；預購資訊請洽金酒在台直營門市（至6月30日止）。每組建議售價7,800元（實際庫存及售價依各通路為主）詳細購買資訊依「58度金門高粱酒Facebook官方粉絲團」公告為準。
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